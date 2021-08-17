Кличко о советской инсталляции, установленной по указанию Банковой, на аллее Героев Небесной Сотни: "95 квартал" устраивать не позволим
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Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко пришел на аллею Героев Небесной Сотни, чтобы урегулировать ситуацию с советскими инсталляциями, которые установил Офис Президента. Он пообщался со СМИ и возмущенными гражданами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт партии "УДАР Виталия Кличка".
"Город вообще никаких согласований на эту тему не давал. На День Независимости предусмотрено на аллее, на том месте, где погибли патриоты, исключительно возложение цветов. Сейчас здесь находится профильный зам и департамент благоустройства, никаких документов на установление этого нет. Какой-то там "95 квартал" здесь устраивать мы не позволим", - подчеркнул Кличко.
Лидер "УДАРа" отметил, что инсталляция в советском стиле накануне Дня Независимости - неуважение к людям.
"Это место святое. На этом месте погибли патриоты, чтобы наша страна была демократической, европейской. Никаких согласований на установку этого бардака не давали. Я сейчас даю поручение благоустройству это все убрать. Я убежден, это пренебрежение памятью погибших людей. Неуважение к ним. За этими декорациями - их фамилии и портреты. Мы сделали эту улицу пешеходной, чтобы это был мемориал", - сказал Кличко.
Ранее на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные.
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на Алее Героев Небесной Сотни
хороший атракцион
Відженемо Зелену нечисть до Ростову!
вангую скоро портрет ***** себе в кабинете повесит
будуть Кличка знімати. Не повівся, Однако !
https://www.youtube.com/watch?v=YQe0TEKTGQ0&t=3s
Втім, у нього доволі пристойна українська.
3 ч. ·
А давайте немного отмотаем плёнку назад. Нет, нет… Какой прошлый век? Вернёмся на два года назад. Первое ЗЕпозорище произошло 24 августа 2019 года. Тогда на Хрещатик выскочило что-то с тарелкой на голове. И оно пыталось петь гимн Украины реперским речитативом.
Прошёл ещё год. И мы увидели беготню Зеленского по подиуму раскрашенному в цвета государственного флага. А потом под стенами Святой Софии было шоу «блестящие трусы» и куражился придурошный зайка.
Все увидели и охренели…
И почему тогда мы удивляемся новой гениальной инсталляции, «хрущёвки на Институтской»?
Просто для Зеленского и Ко это другое. Там, Банковой, сплошная извращённая реальность…
Klychko - 5
Квартал 95 - 0
Моральні лузери.
Навіть не сумніваюся , що через пару днів (чи годин) на офільованних з Фірташем й Пінчуком агенціях з"явиться опитування , де Клічко буде другим після ЗЕ .
Бо що б там не волали "порохоботи" , але 23% в травні 2019 це електоральна стеля для Пєті . Антирейтинг жодним чином не рухающий цілих 2.5 роки на це точно вказує . Ватна частина ЗЕ-лектората вже давно в ОПЗЖ . А ось жителі "помаранчьового смуги" повернуться туди , де вже були до появи ЗЕ . До Юлі , до Ляшка , до Смешка . Гріценко пійшов , тому ось цей лекторат дуже верогідно піде до Кличка .
У Кличка звагалом дуже непогані шанси пройти в другий тур , бо в його мінімальний (з усіх інших топ-політиків) антирейтинг .
Скажу навіть більше - якщо б він перехопив гасла Юлі в його б з"явився шанс й в другому турі перемогти . Бо йому більше повірять ніж Юлі . Але ж він не Юля , далеко не Юля . Такої освіти не має , такого досвіта керування й він не кандидат наук по економіці ... Тому йому в економіці требо радитися з іншими , такими як академічний викладач-теоретик Мілованов . Юля впевненна , що доведення таріфів у відповідность до по купівельної спроможності громадян не тільки це добре для економіки , а це єдине , що її врятує від піке соціального вибуху . Бо вона провідник певної економічної доктрини Джона Кейслі , перевіренної часом в часи правління Рузвельта .
Саме тому її критики люто бздять вступати з нею в економічну полеміку .
А ось Клічко повний дуб в цьому тому його міловановим так просто переконати , що мовляв ринок усе урегулює (якщо останній українець не помре після сплати комуналки) .
З ЗЕ вийшло інакше . Мілованов мовчав в ганчірку, поки Вова півторював гасла Юлі . Й лише потім прийшов до телепня й каже , то було до виборів , так требо було , це тільки гасла , а зараз ми усі лібертаріанці . Тому нехай українці нас цінують хоча за те , що ми поки відступилися від лібертаріанства й пенсії нахер не повідміняли !
В прибалтийских республиках, кацапов и совкодрочеров было даже больше чем в Украине сейчас и ничего, они этот вопрос решили, провели успешные реформы и заняли свое место среди цивилизованных стран.
кто в курсе ? кто за Клоуна голосовал ?