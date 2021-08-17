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Кличко (4515) Небесная Сотня (409)

Кличко о советской инсталляции, установленной по указанию Банковой, на аллее Героев Небесной Сотни: "95 квартал" устраивать не позволим

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Кличко о советской инсталляции, установленной по указанию Банковой, на аллее Героев Небесной Сотни:

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко пришел на аллею Героев Небесной Сотни, чтобы урегулировать ситуацию с советскими инсталляциями, которые установил Офис Президента. Он пообщался со СМИ и возмущенными гражданами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт партии "УДАР Виталия Кличка".

"Город вообще никаких согласований на эту тему не давал. На День Независимости предусмотрено на аллее, на том месте, где погибли патриоты, исключительно возложение цветов. Сейчас здесь находится профильный зам и департамент благоустройства, никаких документов на установление этого нет. Какой-то там "95 квартал" здесь устраивать мы не позволим", - подчеркнул Кличко.

Лидер "УДАРа" отметил, что инсталляция в советском стиле накануне Дня Независимости - неуважение к людям.

"Это место святое. На этом месте погибли патриоты, чтобы наша страна была демократической, европейской. Никаких согласований на установку этого бардака не давали. Я сейчас даю поручение благоустройству это все убрать. Я убежден, это пренебрежение памятью погибших людей. Неуважение к ним. За этими декорациями - их фамилии и портреты. Мы сделали эту улицу пешеходной, чтобы это был мемориал", - сказал Кличко.

Ранее на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные.
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Топ комментарии
+115
Наконец то перестали либезить перед этим чмошным пианистом!
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17.08.2021 15:29
+100
молодець мер !
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17.08.2021 15:29
+77
давай віталя їм по мордам! тим паче дуже посаду глави кмда хочуть. тож шепни щось меркель- їх точно виї..ть Кличко о советской инсталляции, установленной по указанию Банковой на аллее Героев Небесной Сотни: 95 квартал устраивать не позволим - Цензор.НЕТ 377
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17.08.2021 15:29
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Помиляєтесь. То хіба ідіоти, а не народ.
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17.08.2021 20:24 Ответить
не дали Вовачке на праздник посидеть в квартире обычной еврейской совецкой семьи Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 8336

на Алее Героев Небесной Сотни
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17.08.2021 15:51 Ответить
Виталий - Кличко о советской инсталляции, установленной по указанию Банковой, на аллее Героев Небесной Сотни: "95 квартал" устраивать не позволим - Цензор.НЕТ 2584
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17.08.2021 15:38 Ответить
Клоуни намагаються всю Україну загнати на сцену 95 кварталу. На жаль є ще багато любителів цих гопників і наперстників. а Віталік молодець
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17.08.2021 15:42 Ответить
Тут мы видим очевидную провокацию комуняки зе, и его пропутинского ОП, вариантов нет, единственный вариант, выносить вовчика.
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17.08.2021 15:42 Ответить
віва, якщо хочеш, щоб на майдані під час свят був якийсь символ совка, то просто запроси *****
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17.08.2021 15:42 Ответить
хоча, ти сам і є символ совка
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17.08.2021 15:43 Ответить
Согласен, этот ********** учился в подворотнях криворожских хрипеть как гопник, когда они же отбирали его карманные деньги...Об этом не знает ни разведка США, ни Англии, ни Израиля, ни одна страна в Мире не знает...
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17.08.2021 22:06 Ответить
Для цього досить присутності нашого гаранта зі своєю челяддю.
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17.08.2021 20:55 Ответить
Кличко +++++! Потому он эту свору и не устраивает.Вересучку подавай!
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17.08.2021 15:46 Ответить
Зачем же так?...может Верещук лично хотела приземлиться с зонтиком на один из этих автоматов газводы, а тут Виталя шоу испортил... Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 4519
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17.08.2021 16:04 Ответить
Ці декорації - від підсвідомої або свідомої ненависті до Майдану.
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17.08.2021 15:46 Ответить
Розхитують, використовують найменшу можливість зірвати громадський спокій в Україні...? Під дурку шарять...?!Накопичують під осінь негатив..? Той, хто давав команди там ставити "інсталяції" дебіл...??? То тоді хто ж його призначив??? Ні,-це ворог і це цілеспрямована провокація, нічого святого!!! ОП, МВС, ДБР, ГПУ, СБУ-де ВИ???!Клепка є...???
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17.08.2021 20:09 Ответить
Дожили-князь киевский шута в царской короне прилюдно опускает. Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: 95 квартал влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 2398
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17.08.2021 15:46 Ответить
Нарешті, а не дожили...
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17.08.2021 15:48 Ответить
надо рояль или накрайняк пианино поствить, на самом видном месте
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17.08.2021 15:50 Ответить
чтоб каждый желающий мог крышкой похлопать по Вовину-Членину ?

хороший атракцион Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 1169
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17.08.2021 15:56 Ответить
Надо повнимательнее там посмотреть, нет ли пианино или рояля в кустах. Как ни как САМ будет присутствовать. Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 933
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17.08.2021 16:00 Ответить
Я пам'ятаю,як над Кличко,завжди знущався 95 квартал.Я би не витерпів.А Кличко має залізні нерви.
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17.08.2021 16:01 Ответить
Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 6172
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17.08.2021 16:02 Ответить
Доживает последнее
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17.08.2021 16:16 Ответить
5 миллиардов распилить,маланцы очень сообразительный народ, они для зедебилов и елку поставят с игрушками от совдепии, тчто бы бабло списать. Это вам не порох, который 300 миллионов на парад,тратил,150 из которых шли в ВСУ на премии!!!А деньги естествено наши.были.
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17.08.2021 18:48 Ответить
А чего стоит на фотографии, эта совковая, комуняцкая семейка во главе местечкового прохфессора, несмываемый позор 73% быдла.
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17.08.2021 16:04 Ответить
Ублюдочный клоун. Просто бесит, что они упорно пытаются приучить всех к совку. Твари.
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17.08.2021 16:21 Ответить
Вони вже переходять червоні лінії і серуть нашим патріотам на голову -- мертвим і живим.
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17.08.2021 17:56 Ответить
Совок это не газировка и мороженое с квартиркой,совок это сибирские концлагеря,труп в мавзолее,очереди на квартиры и в магазины,квартальные шмакодявки все спутали.
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17.08.2021 16:33 Ответить
а ще замість зарплати в колгоспі галочки !
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17.08.2021 18:13 Ответить
Колгоспи були гірші за кріпосне право.
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17.08.2021 18:27 Ответить
Бойкот 95 кварталу в Україні!!! Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 4381 Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 4381 Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 4381
Відженемо Зелену нечисть до Ростову! Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 4381 Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 4381 Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 4381
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17.08.2021 16:44 Ответить
У ростові занято, Косоворотка полетить до Мінська. Що думаєте просто так закупив у них весь бітум і електроенергію? А злив "вагнерівців" також в ту лузу.
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17.08.2021 16:47 Ответить
Бубочка хоть и ЗЕбанько, но не дурак. Зачем ему эта выгребная яма расея, он рванет на ЗЕмлю обетованную, а оттуда гоям не выдают.
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17.08.2021 16:52 Ответить
Так зване мінкультури треба відправити на прибирання Софіївської площі, алеї Небесної сотні, і всього Києва(С).
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17.08.2021 17:59 Ответить
Красиво Кличко отхлестал рыло бубочки сцанными тряпками.
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17.08.2021 16:49 Ответить
Виталя таки наш!
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17.08.2021 16:51 Ответить
зеленский уже совсем не скрывает что он тупорылый ватный мешок...
вангую скоро портрет ***** себе в кабинете повесит
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17.08.2021 17:15 Ответить
Що би не робив ЗЕлений клоун, як би не маскувався під патріота і державника, а його совкове нутро так і випирає назовні.
Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 3324
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17.08.2021 17:34 Ответить
Не оточив, а він сам і є ворог України.
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17.08.2021 18:41 Ответить
А хто придумав цю ахінею в ОПі. Єрмак чи Подоляк. Скоріш двоє разом, посміялись поприкалувались -піпл схаває. Щось не вкусненько вийшло. Не схавали. Викинули. І шо ?
будуть Кличка знімати. Не повівся, Однако !
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17.08.2021 17:48 Ответить
Не так просто -- його кияни вибрали, а не козир та боцман з арлєкіно.
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17.08.2021 18:05 Ответить
Про півника в косоворотці і совєцку газіровку

https://www.youtube.com/watch?v=YQe0TEKTGQ0&t=3s
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17.08.2021 18:26 Ответить
Щось він на українця не дуже схожий.
Втім, у нього доволі пристойна українська.
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17.08.2021 19:04 Ответить
ЗЕлені, безумовно, г@ндони, але Кличко - це покидьок та корупціонер, який грається у патріотизм.
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17.08.2021 19:00 Ответить
Маєте рацію, на всю Україну залишилось двоє чесних людей - Олег Хмара та Юлія Тимошенко.
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17.08.2021 21:00 Ответить
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
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17.08.2021 22:29 Ответить
Можна вивезти Зеленського з Радянського Союзу, але не можна вивезти Радянський Союз з Зеленського.
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17.08.2021 19:20 Ответить
Браво Кличко!
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17.08.2021 19:46 Ответить
********** Украины, опять, как всегда, обосрался и дал такой плюс в рейтинге мэру Киева - Кличко. Виталя, теперь можно и правый хук в голову, контрольный.
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17.08.2021 19:47 Ответить
клоуны 95 квартала
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17.08.2021 20:06 Ответить
Придурки, решили ,, хрущевками,, и аппаратами газ вода напомнить украинцам о проклятом советском строе. Уроды!!!
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17.08.2021 20:23 Ответить
Aleksey Petrov

3 ч. ·

А давайте немного отмотаем плёнку назад. Нет, нет… Какой прошлый век? Вернёмся на два года назад. Первое ЗЕпозорище произошло 24 августа 2019 года. Тогда на Хрещатик выскочило что-то с тарелкой на голове. И оно пыталось петь гимн Украины реперским речитативом.

Прошёл ещё год. И мы увидели беготню Зеленского по подиуму раскрашенному в цвета государственного флага. А потом под стенами Святой Софии было шоу «блестящие трусы» и куражился придурошный зайка.

Все увидели и охренели…

И почему тогда мы удивляемся новой гениальной инсталляции, «хрущёвки на Институтской»?

Просто для Зеленского и Ко это другое. Там, Банковой, сплошная извращённая реальность…
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17.08.2021 20:34 Ответить
Лидер "УДАРа" отметил, что инсталляция в советском стиле накануне Дня Независимости - неуважение к людям."Это место святое. На этом месте погибли патриоты, чтобы наша страна была демократической, европейской. Никаких согласований на установку этого бардака не давали. Я сейчас даю поручение благоустройству это все убрать. Источник: https://censor.net/ru/n3283214

Klychko - 5
Квартал 95 - 0
Моральні лузери.
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17.08.2021 21:27 Ответить
"Какой-то там 95" це явна заява на презідентські амбіції .

Навіть не сумніваюся , що через пару днів (чи годин) на офільованних з Фірташем й Пінчуком агенціях з"явиться опитування , де Клічко буде другим після ЗЕ .

Бо що б там не волали "порохоботи" , але 23% в травні 2019 це електоральна стеля для Пєті . Антирейтинг жодним чином не рухающий цілих 2.5 роки на це точно вказує . Ватна частина ЗЕ-лектората вже давно в ОПЗЖ . А ось жителі "помаранчьового смуги" повернуться туди , де вже були до появи ЗЕ . До Юлі , до Ляшка , до Смешка . Гріценко пійшов , тому ось цей лекторат дуже верогідно піде до Кличка .
У Кличка звагалом дуже непогані шанси пройти в другий тур , бо в його мінімальний (з усіх інших топ-політиків) антирейтинг .
Скажу навіть більше - якщо б він перехопив гасла Юлі в його б з"явився шанс й в другому турі перемогти . Бо йому більше повірять ніж Юлі . Але ж він не Юля , далеко не Юля . Такої освіти не має , такого досвіта керування й він не кандидат наук по економіці ... Тому йому в економіці требо радитися з іншими , такими як академічний викладач-теоретик Мілованов . Юля впевненна , що доведення таріфів у відповідность до по купівельної спроможності громадян не тільки це добре для економіки , а це єдине , що її врятує від піке соціального вибуху . Бо вона провідник певної економічної доктрини Джона Кейслі , перевіренної часом в часи правління Рузвельта .
Саме тому її критики люто бздять вступати з нею в економічну полеміку .
А ось Клічко повний дуб в цьому тому його міловановим так просто переконати , що мовляв ринок усе урегулює (якщо останній українець не помре після сплати комуналки) .
З ЗЕ вийшло інакше . Мілованов мовчав в ганчірку, поки Вова півторював гасла Юлі . Й лише потім прийшов до телепня й каже , то було до виборів , так требо було , це тільки гасла , а зараз ми усі лібертаріанці . Тому нехай українці нас цінують хоча за те , що ми поки відступилися від лібертаріанства й пенсії нахер не повідміняли !
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17.08.2021 21:58 Ответить
В Украине, судя по всему, надо проводить десоветизацию всего населения...
В прибалтийских республиках, кацапов и совкодрочеров было даже больше чем в Украине сейчас и ничего, они этот вопрос решили, провели успешные реформы и заняли свое место среди цивилизованных стран.
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17.08.2021 22:23 Ответить
а де бронепоїзд для сердючки і рожевий лімузин для мохнатика
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17.08.2021 22:41 Ответить
цензор.нет - стабильно галимая шоколадка яныковская..
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17.08.2021 23:08 Ответить
Пусть Кличко мер(не для всех!)! восстановит брущатку на майдане.а потом вякает! придурок!
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17.08.2021 23:18 Ответить
Стесняюсь спросить .... а какой смысл этих супердЭкораций ...на Алее Небесной Сотне ?
кто в курсе ? кто за Клоуна голосовал ?
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18.08.2021 01:06 Ответить
Смисла ніякого, а дурному цяцька.
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18.08.2021 09:04 Ответить
Кличко Молоток!! Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 5881
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18.08.2021 07:21 Ответить
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