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8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Представители Руха опору капитуляции и Национального корпуса провели 17 августа совместную акцию по сносу декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В настоящее время в Печерском отделении полиции находятся задержанные: Брусов Данилл, Мазорчук Владимир, Усиченко Дмитрий, Прусак Руслан, Вердельман Артем, Рай Ярослав, Маленко Богдан, Марсов Кирилл.
Акцию по сносу провели совместно представители Руха опору капитуляции и Национального корпуса.
Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные.
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+86 Підлога Маккартні
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"взболтать, но не смешивать..."
Бонд, Джеймс Бонд
Оргкомітет "інсталяції"- ОПа преЗедента.
После обосцаного петуха под ОП не удивительно ни разу.
Окрім самої совкової "інсталяції" є порушення закону.
Найманці ОПи порушили цілісність композиції на Алеї Слави.
гонорарій - в одной московской кассє
А если такое случилось при Порошенко?
"Встановлюйте ваші совкові автомати з газводою біля "півня в косоворотке" там вони будуть доречні!".
А не той совдепівський примітив з одним стаканом на всіх.
@Психолог ДалайЛамы
Ееееех....зараз би з того автомату з газіровкой, та сітра б хлєбнуть за трі капєйкі.
В розпал ковіду, з одного стакану усім Києвом.
Да, Володімєр Олесандровіч?
При совку ганялись за імпортною побутовою технікою, одягом, взуттям, *******.
Але ви пишаєтесь совком.
И - а были ли они на фронте
И- а были ли они на Майдане
И -а какая у них зарплата из народных налогов
А чому ж не затримані автори незаконної інсталяції?
"всеми техническими вопросами, в частности, установкой декораций ко Дню Независимости, занимается соответствующий организационный комитет." - Нікіфоров.
Чи може поліція захищає владних правопорушників?
молодцы!а за тех кто из задержал - наказать!
у преп.здуна Зєлі вже зовсім кукуха поїхала.. чим ви його колете чи шо воно курить?
ганьба на увесь світ..(
https://www.youtube.com/watch?v=YQe0TEKTGQ0&t=3s