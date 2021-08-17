8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных

Представители Руха опору капитуляции и Национального корпуса провели 17 августа совместную акцию по сносу декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время в Печерском отделении полиции находятся задержанные: Брусов Данилл, Мазорчук Владимир, Усиченко Дмитрий, Прусак Руслан, Вердельман Артем, Рай Ярослав, Маленко Богдан, Марсов Кирилл.

Акцию по сносу провели совместно представители Руха опору капитуляции и Национального корпуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко о советской инсталляции, установленной по указанию Банковой, на аллее Героев Небесной Сотни: "95 квартал" устраивать не позволим

Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные.