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8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных

Представители Руха опору капитуляции и Национального корпуса провели 17 августа совместную акцию по сносу декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время в Печерском отделении полиции находятся задержанные: Брусов Данилл, Мазорчук Владимир, Усиченко Дмитрий, Прусак Руслан, Вердельман Артем, Рай Ярослав, Маленко Богдан, Марсов Кирилл.

Акцию по сносу провели совместно представители Руха опору капитуляции и Национального корпуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко о советской инсталляции, установленной по указанию Банковой, на аллее Героев Небесной Сотни: "95 квартал" устраивать не позволим

Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+86
Свободу активистам. Они все правильно сделали!!! 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 4598 Совок не пройдет!!!
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17.08.2021 16:06
+51
ментов нужно привлечь за то, что руки-крюки распускали, уволить их нахер!.
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17.08.2021 16:07
+49
8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 2434
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17.08.2021 16:13
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Свободу активистам. Они все правильно сделали!!! 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 4598 Совок не пройдет!!!
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17.08.2021 16:06 Ответить
приближается время коктейля....

"взболтать, но не смешивать..." 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 8941

Бонд, Джеймс Бонд
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17.08.2021 16:14 Ответить
Вы правы. Они на войне нужны.
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17.08.2021 16:23 Ответить
Змінити Вас в окопі? Чи Ви з дивану розпорядження телеграфуєте?
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17.08.2021 16:32 Ответить
ментов нужно привлечь за то, что руки-крюки распускали, уволить их нахер!.
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17.08.2021 16:07 Ответить
орг комитет в то же ровд
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17.08.2021 16:08 Ответить
Поміняти місцями із затриманими.
Оргкомітет "інсталяції"- ОПа преЗедента.
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17.08.2021 16:10 Ответить
А где-то есть фото этой инсталяции вокруг которой такой кипиш?
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17.08.2021 16:10 Ответить
8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 7646
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17.08.2021 16:12 Ответить
Да ужас, конечно. Сам х.йло заказал?
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17.08.2021 16:22 Ответить
Похоже, что креативный ветер в пустых черепных коробках ОПЗЕ заказал.

После обосцаного петуха под ОП не удивительно ни разу.
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17.08.2021 16:24 Ответить
Це шо громадський туалет?
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17.08.2021 17:06 Ответить
8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 2434
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17.08.2021 16:13 Ответить
https://m.censor.net/ru/news/3283126/na_allee_geroev_nebesnoyi_sotni_ustanavlivayut_dekoratsii_posredi_memoriala_vyglyadit_protivno_glaza
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17.08.2021 16:13 Ответить
8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 1995
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17.08.2021 16:13 Ответить
машинка пида... льная для Вовачки из совецкой еврейской семьи 8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих - Цензор.НЕТ 8031
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17.08.2021 16:15 Ответить
Ага, ще "коня пєдального" не вистачає для нашого волосопєдіста...
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17.08.2021 16:21 Ответить
Та майже в кожній статті на цю тему.
Окрім самої совкової "інсталяції" є порушення закону.
Найманці ОПи порушили цілісність композиції на Алеї Слави.
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17.08.2021 16:14 Ответить
Вовачка из "совецкой еврейской семьи" 8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих - Цензор.НЕТ 9693
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17.08.2021 16:16 Ответить
самообслуживаніє под інфоповод
гонорарій - в одной московской кассє
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17.08.2021 16:10 Ответить
Нет, так не пойдет. Зекодло должно ответить по полной.
А если такое случилось при Порошенко?
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17.08.2021 16:21 Ответить
Мусора не люди!!!
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17.08.2021 16:10 Ответить
Ну вот можно вести себя ,как люди,а не хурналистов проукраинских изданий бить...
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17.08.2021 16:11 Ответить
Знову зє наркєт обісрався.
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17.08.2021 16:11 Ответить
Чудо. Жодного разу не обізвали Нацкорпус - нацжонами.
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17.08.2021 16:26 Ответить
Обізвать? Може їм ще зелених жабеняток піднести?
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17.08.2021 17:09 Ответить
Та да,боюсь билецкий все таки,от имени Авакяна ,уговорит Пороха объединятся -уже попытка была...да мы перегрызем друг друга!
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17.08.2021 19:01 Ответить
Олександр Погребінський:

"Встановлюйте ваші совкові автомати з газводою біля "півня в косоворотке" там вони будуть доречні!".
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17.08.2021 16:12 Ответить
"Патріотів" бісить, що за 30 років незалежності вони навіть таких автоматів не змогли створити...
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17.08.2021 23:08 Ответить
Зараз є набагато ********* автомати. І з водою, і з кавою різних сортів.
А не той совдепівський примітив з одним стаканом на всіх.

@Психолог ДалайЛамы

Ееееех....зараз би з того автомату з газіровкой, та сітра б хлєбнуть за трі капєйкі.
В розпал ковіду, з одного стакану усім Києвом.
Да, Володімєр Олесандровіч?
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17.08.2021 23:18 Ответить
Є. Тільки не української вони розробки і, навіть, не українського виробництва...
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17.08.2021 23:51 Ответить
І що?
При совку ганялись за імпортною побутовою технікою, одягом, взуттям, *******.
Але ви пишаєтесь совком.
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18.08.2021 00:02 Ответить
Ганялись. Але випускали і своє, яке б воно громіздке та неоковирне не було, але свою функцію успішно виконувало і користувались ним десятиліттями. А зараз вже не годні навіть нещасного ліхтарика зробити, купуємо в китайця, про щось більш складне я взагалі мовчу...
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18.08.2021 00:23 Ответить
Малкин, Палкин, Галкин и Залкиндт. 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 6638
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17.08.2021 16:12 Ответить
Активистов - отпустить, заплатить за работу по декоммунизации, выдать грамоту ОП и бесплатный билет на последний концерт студии "Квартал -95".....
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17.08.2021 16:13 Ответить
Ну, то хіба що на "останній". І шоб ГлавКлоун там останній раз збацав на роялі!
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17.08.2021 17:20 Ответить
Цирк 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 1401
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17.08.2021 16:14 Ответить
В даному випадку повинен відповідати зелен ький та його офіс... Тобто офіс єрмака, в якому працює зеленський... Це їх безглузда провокація довела до цієї ситуації...
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17.08.2021 16:16 Ответить
За що їх затримали? Люди прибрали сміття з алеї Героїв Небесної Сотні.
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17.08.2021 16:19 Ответить
якому дибілу прийшла в макітру та ідея з совковим інсталяціями? чи заказ, разом із дизайном прийшов із мацкви? тоді легко вирахувати зрадника і крота в зеленій адміністрації.
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17.08.2021 16:21 Ответить
Цей сценарій написав 95-йиквартал , а точіше перша леді , Ленка- зеленка 😒
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17.08.2021 16:26 Ответить
Самое интересное, что тот, кто принимал решение установить совко-декорацию, сам ездит на какой-нибудь Тойоте или Ауди, а не на совковском Жигуле или Москвиче !
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17.08.2021 16:21 Ответить
Хотелось бы брифинг для журналистов и фамилии идиотов придумавших инсталляцию
И - а были ли они на фронте
И- а были ли они на Майдане
И -а какая у них зарплата из народных налогов
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17.08.2021 16:24 Ответить
В общем ,у зебобы по всем вопросам кирдык...просто все ,кто это устанавливали,говорят ,что все согласовывалось с зекрысой
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17.08.2021 16:36 Ответить
вот только согласовывать нужно было с мерией, а не с ишаком
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17.08.2021 16:42 Ответить
эти совкодрочеры совка и не нюхали в силу возраста! этот трындеж про "самое вкуснАе мАроженАе" и "докторскую по 2,20" могут впаривать только те, кто не стоял в очередях в эпоху тотального дефицита
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17.08.2021 16:41 Ответить
8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих - Цензор.НЕТ 9230
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17.08.2021 17:13 Ответить
Какуюстранупрасралиии!!! какие чистые, ровные и свободные от продукции полки магазина и какие счастливые покупатели !!! а продавец как мечется за прилавком, путаясь в "широчайшем" ассортименте продукции... А может это сельский аукцион по продаже весов??? Так сказать, "савецкий ответ" капиталистическому аукциону Сотбис... 8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих - Цензор.НЕТ 9377
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17.08.2021 19:07 Ответить
Похоже народ на Майдан выйдет раньше, чем картошку выкопает 😀😀😀 доведут до этого дураки из ОПУ
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17.08.2021 16:22 Ответить
Мусора вже своі і керує ними зелений чувак , Моня-стирський 😀тому і звіріють !
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17.08.2021 16:22 Ответить
Я крепко подозреваю, что эта Аллея в Киеве будет не единственной. Одной оказалось мало этому нариду.
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17.08.2021 16:23 Ответить
Это да,повылазили бы...но этого не могло произойти при Порошенко.
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17.08.2021 16:33 Ответить
Дуже цікаво...
А чому ж не затримані автори незаконної інсталяції?
"всеми техническими вопросами, в частности, установкой декораций ко Дню Независимости, занимается соответствующий организационный комитет." - Нікіфоров.
Чи може поліція захищає владних правопорушників?
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17.08.2021 16:43 Ответить
Активистов освободить и наградить.
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17.08.2021 16:44 Ответить
Им премии нужно дать!
молодцы!а за тех кто из задержал - наказать!
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17.08.2021 16:50 Ответить
навпаки, треба премію Мастерам за безкоштовний демонтаж "інсталяції совкодрочера"..
у преп.здуна Зєлі вже зовсім кукуха поїхала.. чим ви його колете чи шо воно курить?
ганьба на увесь світ..(
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17.08.2021 16:59 Ответить
Чудики начудылы заховалы наших героив це все специально зроблено дали буде
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17.08.2021 17:03 Ответить
Активисты сделали все правильно,если у чиновников мозги отсутствуют значит нашлись активисты которым весь тот идиотизм, который устроили на аллее Героев Небесной Сотни, не какая разница.Эти чиновники без мозгов могли бы устроить и танцульки с фейервеком и с попсой,так что молча лицезреть на их дурость.СВОБОДУ АКТИВИСТАМ.
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17.08.2021 17:19 Ответить
Им нужна Площадь Октябрьской Революции образца 1988 года.
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17.08.2021 17:27 Ответить
на день незалежности гундосу будет йолка
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17.08.2021 17:30 Ответить
Неравнодушные граждане пресекли нарушение общественного порядка и надругательство над памятью погибших на Майдане. Мусора - не люди (Рюкзаков)
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17.08.2021 17:31 Ответить
какое же убожество во власти придумало этот позор ? вот он менталитет квартала 95
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17.08.2021 17:49 Ответить
Про півника в косоворотці і совєцку газіровку

https://www.youtube.com/watch?v=YQe0TEKTGQ0&t=3s
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17.08.2021 18:26 Ответить
 
 