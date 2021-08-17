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Новости Политика Украины
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Нищук (161) Небесная Сотня (409)

Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса. ФОТО

Ностальгия по "советскому прошлому" в современной европейской стране выглядит, мягко говоря, неуместной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук, информирует Цензор.НЕТ.

"Революция Достоинства - сверхважная страница нашей истории! Герои Небесной Сотни - наши новейшие герои! Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса. Да, воплощать инсталляции, проводить съемки в исторической части города - важно для развития и продвижения украинской культуры. Но всегда, подчеркиваю, ВСЕГДА стоит учитывать, ЧТО именно и ГДЕ именно устанавливать и проводить", - заявил экс-министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных

"Мне кажется, негативный резонанс и репутационные потери, которые были после съемок танцевальных клипов над местами расстрелов (трудно подобрать приличные слова этому) или дрифту под стенами одной из самых выдающихся мировых святынь и другие, должны были бы стать поучительным уроком. Но, нет... Люди почему-то не учатся на ошибках и не учат собственной истории. Почему? Риторический вопрос... Поэтому мы строим странные конструкции прямо на местах памяти - Аллее Героев Небесной Сотни... Что недопустимо, ведь раны от потерь здесь еще такие же болезненные. Каждый раз, проходя по Аллее, я мысленно переношусь в горячие дни наших противостояний, борьбы за Украинское Достоинство, я чувствую жар пламени и запах покрышек. Я переношусь на сцену Майдана, где мы прощались с погибшими Героями, где подкашивались ноги родителей, потерявших самое главное - ребенка, где лились слезы миллионов. Наш Майдан - это место уважения и почета. Это место зажжения свечей и тихой молитвы. Поэтому призываю каждого считаться с этим! Я также благодарен КГГА, в которой уже отреагировали на инциндент, и надеюсь, что эти конструкции оперативно будут убраны и установлены в более подходящем месте. Если такая необходимость есть... хотя, лично мне, ностальгия по "советскому прошлому" в современной европейской стране выглядит, мягко говоря, неуместной", - резюмировал Нищук.

Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса 01
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса 02
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса 03
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса 04
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса 05
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса 06

Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные. Позже в полиции сообщили, что 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни.
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Топ комментарии
+55
Оно манкурт без роду и без веры. Оно совок до мозга костей. Ему пох.
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17.08.2021 16:26
+33
Предлагаю инсталляцию Вова Дерьмак и Татаринов веревка с мылом и фонарный столб....
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17.08.2021 16:34
+32
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса - Цензор.НЕТ 995
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17.08.2021 16:31
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Правила форума Совет форумчан
Вот думаю, как бы Зеленский отнесся к подобной инсталляции например в Бабьем Яру? Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса - Цензор.НЕТ 9007
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17.08.2021 16:24 Ответить
Оно манкурт без роду и без веры. Оно совок до мозга костей. Ему пох.
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17.08.2021 16:26 Ответить
Предлагаю инсталляцию Вова Дерьмак и Татаринов веревка с мылом и фонарный столб....
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17.08.2021 16:34 Ответить
Ні...це вони з нас роблять манкуртів.
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17.08.2021 16:51 Ответить
Да, какая разница. Клован рода маланского, а не еврейского
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17.08.2021 16:27 Ответить
Никак бы не отнёсся. Ему всё равно. "Какая разница".
Вы о нём высокого мнения, если думаете, что он способен воспринимать символизм того, что сам не пережил.
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17.08.2021 16:30 Ответить
Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце пам'яті, поваги, але аж ніяк не фарсу - Цензор.НЕТ 4635
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17.08.2021 16:38 Ответить
І отправил этих беркутовцев в Беларусь і Рашу электричество добывать для заводиков Коломойши...
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17.08.2021 17:04 Ответить
Шкода, що закрив свій фейсбук від коментарів (не друзів/недругів)... Запостити би йому цю картинку десь там -- най подивиться й самоаналізом займеться, якщо взагалі на таке здатен....
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17.08.2021 19:55 Ответить
Никак. Ему насрать. ЗЕ такой же еврей - как и украинец.
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17.08.2021 16:31 Ответить
в Бабином Яру розстрілювали і українців .
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17.08.2021 16:37 Ответить
Хирі євреї записали українські жертви як свої.
Натомість вони тепер мають картбланш на махінації і авантюри.
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17.08.2021 16:53 Ответить
Поставити палатку зі свастикою.
Ну це ж історія...
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17.08.2021 16:52 Ответить
Зелю - геть!
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17.08.2021 16:25 Ответить
Убожество
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса - Цензор.НЕТ 9789
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17.08.2021 16:26 Ответить
И эти авторы правят страной !???
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17.08.2021 16:26 Ответить


Лариса Сарган

Можна вивезти тіло з Кривого Рогу, але савєцькій саюз з мізків у такого тіла вивести важко…

Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса - Цензор.НЕТ 889
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17.08.2021 16:31 Ответить
савєцькій саюз, а по суті Русскій Міръ.
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17.08.2021 16:50 Ответить
Это убожество заказали ничтожества ....
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17.08.2021 17:28 Ответить
Цирк организованный за деньги налогоплательщиков. То есть - мы за это ещё и заплатили Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса - Цензор.НЕТ 4193
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17.08.2021 16:26 Ответить
МЫ ЗА ЭТО ЗАПЛАТИЛИ . Может в суд на них подать , за разбазаривание народных денег ?
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17.08.2021 16:28 Ответить
Это тот клоун, который собирался экономить на парадах. Всё за что берутся превращают в цирк уродцев.
Надеюсь за всё ответят.
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17.08.2021 16:34 Ответить
Вся эта так называемая "инсталляция" , выглядит сЗАДИ, так же неумело, дешево, и бесталанно как вся эта мерзкая шушера захватившая власть, в центре Европейского континента
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17.08.2021 16:30 Ответить
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса - Цензор.НЕТ 995
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17.08.2021 16:31 Ответить
я ще раз повторю , найгірше в світі це людина без принципів !
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17.08.2021 16:32 Ответить
Принципи є всіх...ЇХ принцип - заперечення права української нації на самовизначення, шляхом утворення української національної держави.
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17.08.2021 16:44 Ответить
хоть поржем , це не принцип ! це відсутність мізок !
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17.08.2021 16:52 Ответить
Є дуже принциповий замовник цього ржача.
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17.08.2021 17:02 Ответить
что оно ни делает не идут дела

видно в понедельник его мама ( Римма ) родила Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце пам'яті, поваги, але аж ніяк не фарсу - Цензор.НЕТ 4829
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17.08.2021 16:37 Ответить
Это называется - последние года пророссийской власти в Украине. Зеленский это тот президент, который поставит вечный крест на популизме в Украине.
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17.08.2021 16:38 Ответить
Не мешало бы ещё и этот клоповник снести вместе с его обитателями.
Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце пам'яті, поваги, але аж ніяк не фарсу - Цензор.НЕТ 6456
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17.08.2021 16:39 Ответить
Замовника бедламу так і не знайшли. Але ясно, що це з ОПи навіяло.
Одне ясно. Незалежність потрібно чатувати і виборювати щодня. У кожній дрібниці. Шкода, що тих, хто це розуміє і робить, обмаль.
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17.08.2021 16:40 Ответить
Прививка от популизма для украинцев была просто необходима и Зеленский отлично справляется с этой задачей. Потому что думать нужно было головой тем самым националистам которые поливали Пороха грязью давая Зеленскому коридор.
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17.08.2021 16:43 Ответить
Одна проблема, щоб Україна ту "вакцинацію" пережила...
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17.08.2021 17:00 Ответить
Надо согласовывать, а не кипеть!!!!! Устроили из ничего!!!!!
Все хотят как лучше- договариваться надо!!!
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17.08.2021 16:46 Ответить
Ні. Реагувати на такі випадки потрібно негайно.
Чи ви замість того, щоб кипєть, пропонуєте тєрпєть ?
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17.08.2021 16:51 Ответить
Пиши загальнозрозумілою, хахол!
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17.08.2021 16:53 Ответить
З ким домовлятись? З тою зеленою мерзотою?! Її, ту нечисть давно вже травити треба, хлоркою вимивати, а не "согласовівать"!
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17.08.2021 17:04 Ответить
Чомусь я впевнена, що це ідея зеленського.
В цій людині живе ненависть до Майдану. І воно всіма засобами намагається принизити українське. Натомість підсовує нам радянщину і малоросійсьйство.
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17.08.2021 16:50 Ответить
Це не помилка,це свідома провокація.Зельоні відчувають,що"в воздухе пахнет грозой",бздошно.
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17.08.2021 16:52 Ответить
охвис *********** заявляет, что хотели инсталяцию "Как Украина шла к Незавичимости".... и поставили это совковое убожество????????? "КАК УКРАИНА ШЛА К НЕЗАВИСИМОСТИ" - это нужно было ставить инсталяцию Воинов УПА, Шухевича, Бандеру, и т.д..... исталяцию Боя под Крутами........... инсталяцию совковой тюрьмы где на шконке сидит замученый до смерти Василь Стус........ совковой камеры где сгинул Осип Мащак.............
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17.08.2021 16:52 Ответить
Де вони таке поставлять..
У Зелі дідо нкаведіст.
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17.08.2021 16:54 Ответить
Да там и папашка лютий совок!!!!!!!!!!!!!!! семейка малороссов!!!!!!!!!!!
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17.08.2021 16:56 Ответить
Да Ви чо,а вдруг Пу обидится,сериалы запретит,а Оно же за копейку повесится,кстати а оно семье погибшего шахтера на Львовщине,квартиру за свои деньги купило,Али с бюджета рассчиталось?А сколько на АТО отдало,как ПОРОХ?
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17.08.2021 16:56 Ответить
Україна не проголосила Незалежність, а відновила. Українцям ті хто - "какаяВАМразніца?!" періодично стирають історичну пам'ять.
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17.08.2021 16:57 Ответить
"це мЄрзость"(с)
планувалися зйомки чергових дебільних "ігри приколів" для 73%х жлобів..
понавибирали тупорилу, безродну Иліту..
за шо нам усе це?
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17.08.2021 16:55 Ответить
За те, що не підтримали Ющенка, Порошенка...
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17.08.2021 16:58 Ответить
Комунисты вылаза ь з устх сторин
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17.08.2021 17:00 Ответить
Комуняки повиздихали (Богу дякувати). А от їхні нащадки - піанєри з актябрятамі - ще ні.
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17.08.2021 17:37 Ответить
Вава, ти-такі є дебіл! Вбийся вже об стєнку ОПешну та не заважай нам жити!)
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17.08.2021 17:00 Ответить
Для цих зелених курв важливі лише "дєды на палках".... Герої сьогодення не в повазі... От уж мерзота зібралась, після них потрібно буде держ .будівлі освячувати, щоб навіть духу їхнього там не було....😡
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17.08.2021 17:24 Ответить
Але перед освяченням тре' буде обробити хлоркою. Ану, як вони заразні?
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17.08.2021 17:34 Ответить
Громіли усе роблять на свій хворобливий продажний розсуд.
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17.08.2021 17:58 Ответить
Современная европейская страна...это про какую страну.
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17.08.2021 18:31 Ответить
Где вы были,когда деревья со следами от пуль пилили???
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17.08.2021 20:43 Ответить
Брешеш пупкін.
Ложь Первого канала.. (24.04.2014, StopFake.org)

https://www.stopfake.org/ru/lozh-pervogo-kanala-na-majdane-spilili-derevya-chtoby-skryt-prestupleniya-povstantsev/
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18.08.2021 17:32 Ответить
Когда-же эту зеленую паскуду кто-нибудь прибьет?
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17.08.2021 22:57 Ответить
Хазари правлять Україною !!!!!
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17.08.2021 23:15 Ответить
 
 