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Пентагон обещает две недели поддерживать безопасность в аэропорту Кабула

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пентагон обещает две недели поддерживать безопасность в аэропорту Кабула

В ближайшее время Пентагон пристально сфокусируется на ситуации, которая складывается в аэропорту Кабула,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил во вторник в эфире программы ABC News "Доброе утро, Америка" пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Наша цель состоит в том, чтобы сконцентрироваться на ситуации в аэропорту для того, чтобы убедиться в том, что он продолжает работать, в том, что мы можем поддерживать там безопасность и стабильность", - сказал Кирби.

"Мы планируем оставаться в Афганистане последующие пару недель. Речь идет не только об эвакуации американцев, но и о моральных обязанностях в отношении афганцев, которые помогали нам на протяжении последних 20 лет - мы должны вывезти настолько много этих людей, насколько возможно", - добавил он.

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Ранее во вторник пакистанский журналист Ваджахата Казми, работающий для ВВС и CNN, сообщил, что близ международного аэропорта Кабула отмечается присутствие тысяч людей, многие из которых стараются прорваться на территорию воздушной гавани, откуда продолжается эвакуация иностранцев и других людей из Афганистана.

"Многие из собравшихся пытаются преодолеть стену и спрыгнуть по другую ее сторону. Войска США - внутри аэропорта, а "Талибан" , по сообщениям, размещается снаружи", - написал он в твиттере.

На приложенной видеозаписи можно увидеть множество афганцев, пытающихся перебраться через высокое заграждение.

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Ранее Казми также сообщал, что боевики "Талибана" достигли окрестностей аэропорта; поступали сообщения о стрельбе.

Кроме того, появилась видеозапись, на которой вооруженный человек без формы предупредительным выстрелом в стену заставляет забравшегося на нее афганца ретироваться.

Согласно сообщениям СМИ, к настоящему время талибы установили контроль над всей территорией Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

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Топ комментарии
+4
Ментально талибы такие же дебилы как и наш Зеля Пентагон обіцяє два тижні підтримувати безпеку в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 2384
Пентагон обіцяє два тижні підтримувати безпеку в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 9553
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17.08.2021 16:38
+2
Пентагон уже понял что необходимо поддерживать тех кто чтит свою историю и готов воевать за свою страну. Конгресс США выступил за расширение норманнского формата и готовы выступить на стороне Украины. Американцы поняли что - украинцы в отличии от афганцев будут защищать свою страну и не вздумайте напомнить украинцам что они прямые потомки скифов, киммерийцев и Киевской Руси - Хотя уже поздно...
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17.08.2021 16:32
+2
Падсталом, вот это в тему, красава!
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17.08.2021 16:39
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Байден, кажется, еще может передумать. Пентагон обещает две недели поддерживать безопасность в аэропорту Кабула - Цензор.НЕТ 5485
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17.08.2021 16:25 Ответить
ну, от зараз Boeing RC135W Stratotanker з Катару над Кабулом кола нарізає
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17.08.2021 16:27 Ответить
Видео сегодняшнего падения Ил-112В в подмосковье на паРашке...

https://twitter.com/i/status/1427573242760421400
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17.08.2021 16:28 Ответить
звери, дебильные, умственно отсталые
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17.08.2021 16:30 Ответить
Дикий народ. Дети гор. (с)
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17.08.2021 16:31 Ответить
Афганистан - то и есть Талибан
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17.08.2021 16:38 Ответить
талибы с калашами катаются на машинках. теперь я видел всё.))
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17.08.2021 16:35 Ответить
Ментально талибы такие же дебилы как и наш Зеля Пентагон обіцяє два тижні підтримувати безпеку в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 2384
Пентагон обіцяє два тижні підтримувати безпеку в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 9553
показать весь комментарий
17.08.2021 16:38 Ответить
Падсталом, вот это в тему, красава!
показать весь комментарий
17.08.2021 16:39 Ответить
Пентагон уже понял что необходимо поддерживать тех кто чтит свою историю и готов воевать за свою страну. Конгресс США выступил за расширение норманнского формата и готовы выступить на стороне Украины. Американцы поняли что - украинцы в отличии от афганцев будут защищать свою страну и не вздумайте напомнить украинцам что они прямые потомки скифов, киммерийцев и Киевской Руси - Хотя уже поздно...
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17.08.2021 16:32 Ответить
Обещают те же чуваки, которые говорили, что режим Гани продержится около года после вывода оккупационных войск?
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17.08.2021 16:42 Ответить
 
 