Экс-чиновнику Минобороны, закупившему на 8,7 млн грн непригодные антиснайперские системы, объявлено о подозрении, - офис ГПУ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины по факту превышения военным служебным лицом власти и служебных полномочий в условиях особого периода, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст . 426-1 УК Украины).
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
"По данным следствия, бывший директор Департамента Минобороны по предварительному сговору с неустановленными военнослужащими Генштаба Вооруженных Сил Украины и Минобороны, по государственному оборонному заказу осуществил закупку антиснайперских систем, которые являются непригодными для использования в Вооруженных Силах Украины. Кроме того, во время работы они имеют демаскирующие признаки, представляют угрозу для жизни и здоровья военнослужащих, которые их используют в боевой обстановке. В результате государству в лице Министерства обороны Украины нанесено более 8,7 млн грн убытков", - отмечается в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.
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дурдом.
Вот ты, Порох, и попался.
Це як з кластерами до ЗРК, спалили в Рейху канал поставки. 20 кластерів забрали в Шевченка, тепер хочуть їх же продати ЗСУ, через іншу фірму, яка їх взяла на баланс і по ціні, яку самі визначили. Всі ці історії нагадують знамениту сцену із кінофільма "Біле сонце пустелі". Памятаєте, як підпоручик віиконуючи наказ Абдули, пішов "домовлятись" з Верещагіним. А коли його викинули у вікно, повідомив, що у нього гранати не тої системи. Так і тут -невстановлені особи з Генштабу та Міністерства оборони. І ця приписка пояснює одне. Постанова була заготовлена за "кермування" Хомчака. Його зненацька вигнали, до керівництва прийшли інші офіцери. А постанова втратила актуальність. і прокурор сам себе відшмагав
За это его и "судят". Вслух об этом естественно не говорят.
2. Будь які закупівлі можуть бути піддані критиці, типу там десь віртуально дешевше.
Якщо за це притягають до відповідальності, то нинішня влада має присісти усім скопом хоча б після куртки Стєпанова і їх тотального прібарахлєнія.