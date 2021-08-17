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Минобороны (8238) снайперы (438) Офис Генпрокурора (2044)

Экс-чиновнику Минобороны, закупившему на 8,7 млн грн непригодные антиснайперские системы, объявлено о подозрении, - офис ГПУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-чиновнику Минобороны, закупившему на 8,7 млн грн непригодные антиснайперские системы, объявлено о подозрении, - офис ГПУ

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины по факту превышения военным служебным лицом власти и служебных полномочий в условиях особого периода, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст . 426-1 УК Украины).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 

"По данным следствия, бывший директор Департамента Минобороны по предварительному сговору с неустановленными военнослужащими Генштаба Вооруженных Сил Украины и Минобороны, по государственному оборонному заказу осуществил закупку антиснайперских систем, которые являются непригодными для использования в Вооруженных Силах Украины. Кроме того, во время работы они имеют демаскирующие признаки, представляют угрозу для жизни и здоровья военнослужащих, которые их используют в боевой обстановке. В результате государству в лице Министерства обороны Украины нанесено более 8,7 млн грн убытков", - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

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Топ комментарии
+9
А в это время Новинский распиливает заводы и саботирует военку и ничего, нет никому никакого подозрения ни от какой прокуратуры. Хм..
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17.08.2021 16:46
+8
что именно купили, название? по какой цене за шт.? почему не пригодно и не вредно ли оно вообще? где и как оно применяеться? завод или кустарщина?

дурдом.
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17.08.2021 16:42
+7
Так в дурдомі вже третій рік живемо.
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17.08.2021 16:44
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что именно купили, название? по какой цене за шт.? почему не пригодно и не вредно ли оно вообще? где и как оно применяеться? завод или кустарщина?

дурдом.
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17.08.2021 16:42 Ответить
Так в дурдомі вже третій рік живемо.
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17.08.2021 16:44 Ответить
А почему нигде нет даты этого знаменательного события ..... или большой секрет? Экс-чиновнику Минобороны, закупившему на 8,7 млн грн непригодных антиснайперских систем, объявлено о подозрении, - офис ГПУ - Цензор.НЕТ 6947
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17.08.2021 16:44 Ответить
Нет по простой причине,"орел" из Петиных.
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17.08.2021 17:16 Ответить
а сцылочка есть? Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 2774или только в сейфе оахты,для служебного пользования?
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17.08.2021 17:35 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3253303/otkazatsya_ot_gotovogo_softa_po_standartam_nato_zakazat_proekt_s_nolya_podryadchiku_bez_opyta_i_cherez Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 7891
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17.08.2021 17:50 Ответить
Гад!!!!! Просто гад!!!!
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17.08.2021 16:44 Ответить
А в это время Новинский распиливает заводы и саботирует военку и ничего, нет никому никакого подозрения ни от какой прокуратуры. Хм..
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17.08.2021 16:46 Ответить
Мабуть вже при Янелохі його 100% люди закупили.А то я вже думав,що Зелайно на снайперські гвинтівки, які закупив Порох за свої,наїхати вздумало,бо % відкату не отримало.
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17.08.2021 16:47 Ответить
А так воно і є. Зеленомордий клоун -наркоман далі продовжує нищити боєздатність збройних сил і обороно здатність країни. У нього якась маніакальна параноєдальна фобія за любу ціну розправитись з Порошенком. Все що стосується снайперських гвинтівок, анти снайперських систем, снайперської школи. Все це Петро Олексійович Порошенко купував і створював за власні кошти. І стає прикро дивитись , читати про те, що все те, що в таких муках створювалось, за неймовірні приватні кошти купувалось, зараз бездарно нищиться, через примхи одного придуркуватого криворіжського наркомана,. Жах, але на посаді Президента України знаходиться божевільний наркотично залежний ідіот.
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17.08.2021 17:18 Ответить
и что же парашник купил на свои?
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17.08.2021 19:01 Ответить
Тобі дурню цього не зрозуміти
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17.08.2021 19:09 Ответить
ну лижи дальше парашное очко
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17.08.2021 19:12 Ответить
Бенядиктова за базар отвечает. Бубочка сам, лично проверял. На Ленке.
Вот ты, Порох, и попался. Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 5623 Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 851 Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 5623
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17.08.2021 16:57 Ответить
Скорее ЗЕ в доле или опять свалим на Пороха.
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17.08.2021 17:06 Ответить
Из Свинарчуковской команды ,и к Гордону не ходи!
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17.08.2021 17:17 Ответить
к гордону ходишь,лахта? Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 9527та свой потолок-********
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17.08.2021 17:37 Ответить
А тебе завидно? К нормальным людям в дом не пускают?
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17.08.2021 18:01 Ответить
ты дывы,как я сразу угадал Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 2461.безошибочно
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17.08.2021 18:06 Ответить
А як Вам подобається пассаж в стилі портнова і татарова -неустановлені особи з Міноборони і Генштабу.Ну і дає Венікова. Це перед майбутнім прогоном з посади наче кличе - у нас все нормально план по Пороху виконуємо. А інакше бути не може- бездипломники написали скаргу, що комплекси неправильні, Вєнікова зареєструвала абсурд, щось там кочевряжились. З просвітленими очами гнали пургу. І шо ?
Це як з кластерами до ЗРК, спалили в Рейху канал поставки. 20 кластерів забрали в Шевченка, тепер хочуть їх же продати ЗСУ, через іншу фірму, яка їх взяла на баланс і по ціні, яку самі визначили. Всі ці історії нагадують знамениту сцену із кінофільма "Біле сонце пустелі". Памятаєте, як підпоручик віиконуючи наказ Абдули, пішов "домовлятись" з Верещагіним. А коли його викинули у вікно, повідомив, що у нього гранати не тої системи. Так і тут -невстановлені особи з Генштабу та Міністерства оборони. І ця приписка пояснює одне. Постанова була заготовлена за "кермування" Хомчака. Його зненацька вигнали, до керівництва прийшли інші офіцери. А постанова втратила актуальність. і прокурор сам себе відшмагав
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17.08.2021 17:31 Ответить
лайно собаче. одна людина не може щось закупити одноосібно
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17.08.2021 17:36 Ответить
Наживаться на жизнях наших воинов смерти подобно, давить таких гнид.
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17.08.2021 17:46 Ответить
Его вина в том, что осмелился реально воевать с "братским народом".
За это его и "судят". Вслух об этом естественно не говорят.
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17.08.2021 18:11 Ответить
1. Не помиляється той хто нічого не робить.
2. Будь які закупівлі можуть бути піддані критиці, типу там десь віртуально дешевше.
Якщо за це притягають до відповідальності, то нинішня влада має присісти усім скопом хоча б після куртки Стєпанова і їх тотального прібарахлєнія.
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17.08.2021 19:13 Ответить
ой когда уже наступление будет ато уже закисать все начало
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17.08.2021 21:02 Ответить
І прізвище його, як завше, безфамільний.
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17.08.2021 21:52 Ответить
бывший директор Департамента Минобороны по предварительному сговору с неустановленными военнослужащими Генштаба Вооруженных Сил Украины и Минобороны... Как это в принципе возможно?! Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 1314
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17.08.2021 23:23 Ответить
 
 