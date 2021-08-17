Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Афганистан 17 августа из Украины отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"То, что касается перевозки граждан, и не только нашей страны - выполняем свою функцию и свою миссию. Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни нужно было рейсов", - заявил он
Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с эвакуацией из Афганистана на собственном контроле.
"Периодически происходят встречи, он отбирает специалистов по этому вопросу, и мы этот вопрос держим на контроле. Жаль людей, которые попали в такую ситуацию, но еще раз подчеркиваю - она для нас не была неожиданностью, абсоютно прогнозируемая ситуация", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Переживаю за наших граждан...
Тут Байден - презідент галактики не может "тримати під власним контролем" , але ж є якись там клову з КВН - ось він "усьо контролює" .
Вивозити було треба до 15 серпня , коли Кабул й його аєропорт був в руках адекватних правителів , хоча й вони умовно адекватні , якщо втекли , залишивши на призволяще інтелігенцію місцеву , лікарів, вчителів , музикантів , інженерів . Ось їм куди тікати .
Й через скілка поколінь йще з"явиться в цьому діябольському кутку світу доброволець, яких не злякається вчити в школі дівчат математиці й біології , не злякається , що його влада кине на призволяще , прийдуть бородаті підараси й почнуть різати й вішати !