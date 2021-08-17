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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов

В Афганистан 17 августа из Украины отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"То, что касается перевозки граждан, и не только нашей страны - выполняем свою функцию и свою миссию. Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни нужно было рейсов", - заявил он

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с эвакуацией из Афганистана на собственном контроле.

"Периодически происходят встречи, он отбирает специалистов по этому вопросу, и мы этот вопрос держим на контроле. Жаль людей, которые попали в такую ситуацию, но еще раз подчеркиваю - она для нас не была неожиданностью, абсоютно прогнозируемая ситуация", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 120 граждан Украины и членов их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана, - спикер МИД Николенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
"Зеленский держит ситуацию с эвакуацией из Афганистана на собственном контроле..."
Переживаю за наших граждан... Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов - Цензор.НЕТ 9329
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17.08.2021 16:47
+3
Було б дуже гомерично , якщо б не було такого жаху .

Тут Байден - презідент галактики не может "тримати під власним контролем" , але ж є якись там клову з КВН - ось він "усьо контролює" .

Вивозити було треба до 15 серпня , коли Кабул й його аєропорт був в руках адекватних правителів , хоча й вони умовно адекватні , якщо втекли , залишивши на призволяще інтелігенцію місцеву , лікарів, вчителів , музикантів , інженерів . Ось їм куди тікати .

Й через скілка поколінь йще з"явиться в цьому діябольському кутку світу доброволець, яких не злякається вчити в школі дівчат математиці й біології , не злякається , що його влада кине на призволяще , прийдуть бородаті підараси й почнуть різати й вішати !
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17.08.2021 16:57
+3
// ..американский и британский спецназ находятся в аэропорту Кабула. Принимаются и выпускаются только военные самолёты НАТО... Полёты гражданской авиации как в Кабуле... так и над всей территорией Афганистана запрещены. Всё управление осуществляют воздушные командные пункты Авакс барражирующие в Персидском заливе и в северной части Пакистана. Не переживайте за американцев. Они своё дело очень хорошо знают.
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17.08.2021 17:32
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За чей счет банкет?
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17.08.2021 16:43 Ответить
За счёт пилота
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17.08.2021 16:45 Ответить
Скоро цілими провінціями пуштунів будемо вивозити?
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17.08.2021 16:58 Ответить
Да сколько ж их там?
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17.08.2021 16:46 Ответить
"Зеленский держит ситуацию с эвакуацией из Афганистана на собственном контроле..."
Переживаю за наших граждан... Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов - Цензор.НЕТ 9329
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17.08.2021 16:47 Ответить
Афганцы, которым удалось попасть на эвакуационный C-17A Globemaster III ВВС США.Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов - Цензор.НЕТ 1520
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17.08.2021 16:48 Ответить
Как я это хочу видеть: помёт, сестры скабеевы, ведро говна, ядреный пепел, бобриха и остальная шелупонь делит шасси медведевского самолёта.Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов - Цензор.НЕТ 6564
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17.08.2021 16:54 Ответить
Посол Соединенного Королевства в Афганистане Лори Бристоу в аэропорту Кабула лично выдавал визы, вместо того, чтобы улететь самому.
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17.08.2021 16:57 Ответить
Було б дуже гомерично , якщо б не було такого жаху .

Тут Байден - презідент галактики не может "тримати під власним контролем" , але ж є якись там клову з КВН - ось він "усьо контролює" .

Вивозити було треба до 15 серпня , коли Кабул й його аєропорт був в руках адекватних правителів , хоча й вони умовно адекватні , якщо втекли , залишивши на призволяще інтелігенцію місцеву , лікарів, вчителів , музикантів , інженерів . Ось їм куди тікати .

Й через скілка поколінь йще з"явиться в цьому діябольському кутку світу доброволець, яких не злякається вчити в школі дівчат математиці й біології , не злякається , що його влада кине на призволяще , прийдуть бородаті підараси й почнуть різати й вішати !
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17.08.2021 16:57 Ответить
И куда он полетит если аэропорт уже под контролем талибов и все рейсы остановлены. И интересно где хваленый американский спецназ который охранял аэропорт?
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17.08.2021 16:59 Ответить
// ..американский и британский спецназ находятся в аэропорту Кабула. Принимаются и выпускаются только военные самолёты НАТО... Полёты гражданской авиации как в Кабуле... так и над всей территорией Афганистана запрещены. Всё управление осуществляют воздушные командные пункты Авакс барражирующие в Персидском заливе и в северной части Пакистана. Не переживайте за американцев. Они своё дело очень хорошо знают.
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17.08.2021 17:32 Ответить
Ці громадяни України , часом не афганського походження ?
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17.08.2021 21:01 Ответить
 
 