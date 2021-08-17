Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов

В Афганистан 17 августа из Украины отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"То, что касается перевозки граждан, и не только нашей страны - выполняем свою функцию и свою миссию. Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни нужно было рейсов", - заявил он

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с эвакуацией из Афганистана на собственном контроле.

"Периодически происходят встречи, он отбирает специалистов по этому вопросу, и мы этот вопрос держим на контроле. Жаль людей, которые попали в такую ситуацию, но еще раз подчеркиваю - она для нас не была неожиданностью, абсоютно прогнозируемая ситуация", - добавил он.

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