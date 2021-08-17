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Установку конструкций на Аллее Героев Небесной Сотни заказал Минкульт, - Нацмузей Революции Достоинства

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Установку конструкций на Аллее Героев Небесной Сотни заказал Минкульт, - Нацмузей Революции Достоинства

Министерство культуры и информационной политики является организатором мероприятий к празднованию 30-летия Независимости Украины. Об установке конструкций договорились устно, официальное письмо не присылали.

Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Революции Достоинства, информирует Цензор.НЕТ.

"О необходимости обустроить пространство аллеи для празднования 30 годовщины Музей сообщили устно. На короткой встрече с организаторами мероприятий представителям Музея сообщили, что планируется инсталляция, которая будет символизировать путь украинцев к провозглашению Независимости - со времен Триполья до современности. Нами было отмечено, что при этом недопустимо вносить изменения в народный мемориал, конструкции не должны повреждать мостовую, все действия должны быть согласованными с Офисом генерального прокурора. Также со своей стороны представители Музея обратили внимание на недопустимость действий, месседжей и визуального ряда, которые могут оскорблять память Героев Небесной Сотни", - рассказали в музее.

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В музее отметили, что не получали официального письма от организаторов мероприятия.

"Организаторами мероприятий по празднованию 30 годовщины провозглашения Независимости Украины является, в частности, Министерство культуры и информационной политики, в структуре которого находится Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства. Согласно правилам, проведение таких мероприятий согласовывается в КГГА, администрацию музея при этом обязаны только ставить в известность", - добавили в музее.

Также в сообщении сказано, что музей не уполномочен разрешать или запрещать такие мероприятия.

"Считаем, что ситуация, которая сложилась, вызвана прежде всего отсутствием коммуникации организаторов, в частности органов власти, с общественностью", - подчеркнули в музее.

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Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+68
Установку конструкций на Аллее Героев Небесной Сотни заказал Минкульт, - Нацмузей Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 4895
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17.08.2021 17:06
+42
Нада было еще памятник Членину туда притащить и скульптуру как зе членограет на рояле!!!
Установку конструкций на Аллее Героев Небесной Сотни заказал Минкульт, - Нацмузей Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 1902
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17.08.2021 17:03
+34
Советский нарот, вот в этом прошло мое детство и молодость, а еще помню серые макароны, и ***** засоленые арбузы. Так что молодежь берегите независимость и свободу, а то будете лепить петухов из говна.
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17.08.2021 17:32
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А кто здесь на форуме сможет более менее,без инсталяций,без пафоса,рассказать путь от "совка" до Независимости.Как прошел 30 лет простой человек.У меня было где то так.Развалился союз,перестали давать зарплату на заводе.Жена взяла сумки с инструментом,игрушками "Ну погоди" и другим подаваемым барахлом и погнала на Польшу.Смогли подержаться немного без зарплат.Дожили до Кучмы 2,начали давать зарплату.Как завхозу 150 грн..Все бросил поехал на Аппенины.Строил дороги и мосты.При "совке" получил "хрущевку",после заработков купил квартиру с хорошей планировкой.Что праздновать?Какая к ****** независимость?Те что были при "совке" сейчас в ВР?
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17.08.2021 18:19 Ответить
Жив жив мужик, так нічого і не зрозумів. Незалежність виборювали 400 років і більше і не треба було очікувати, що з необізнаним населенням, забитим совком, можливо було враз побудувати хороше життя. Все ще попереду. Треба починати з нуля, знову вчити тих, хто поглядом назад. Якщо щось не наравиться і ви не взмозі допомогти країні, то хоча б не заважайте.
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17.08.2021 18:29 Ответить
Тобі в Афганістан треба. Негайно.
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17.08.2021 18:54 Ответить
Про півника в косоворотці і совєцку газіровку

https://www.youtube.com/watch?v=YQe0TEKTGQ0&t=3s
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17.08.2021 18:26 Ответить
Розхитують, використовують найменшу можливість зірвати громадський спокій в Україні...? Накопичують під осінь негатив..? Той, хто давав команди там ставити "інсталяції" дебіл...??? То тоді хто ж його призначив??? Ні,-це ворог і це цілеспрямована провокація, нічого святого!!! ОП, МВС, ДБР, ГПУ, СБУ-де ВИ???!Клепка є...???
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17.08.2021 20:05 Ответить
Так от на що розпиляв мільярд 95-й квартал, їх же там сценаристами підрядили з ОПУ. Гівняні люди, і юмор у них гівняний.
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17.08.2021 18:39 Ответить
Министерство культурки... место працэвлаштування выпускников Окадемии мишипоплавского... Культурка - прислуга властям. Почти как в России РПЦ МП. При Януковиче простые парни и девки служили по-донецки, - Окадемий не кончали, мобилизованные прямо с Макеевки, Горловки, Донбаса и немножко с Луганска; при № 5 -м несколько по солиднее, верх ливрея, поверх вышиванки, низ шаровары; при № 6-м. небритые, у рваных джинсах и в косоворотке, но при всех НУМЕРАХ все с дорогими золотыми часами и телефонами, сумочками и лапотниками... А КУЛЬТУРА (от лат. cultura -возделывание, позднее - воспитание, образование, развитие, почитание) - она ведь совсем другое, понимаешь ли - "понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности. Культура является предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствознания, лингвистики (этнолингвистики), политологии, этнологии, психологии, экономики, педагогики и др.
В основном, под культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. Культура предстаёт также проявлением человеческой субъективности и объективности (характера, компетентностей, навыков, умений и знаний).
Культура представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит - существовать.
Культура - это набор правил, которые предписывают человеку определённое поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие.
Источником происхождения культуры мыслится человеческая деятельность, познание и творчество.- так у W написано.
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17.08.2021 18:54 Ответить
Російськомовна культура - це інше...це матюки...
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17.08.2021 19:02 Ответить
Ну что за идиоты, пусть ещё поставят бабу с веслом и пионера с барабаном.
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17.08.2021 19:18 Ответить
Что за тупая выходка от минкульта? Ничего тупее придумать просто не смогли? Сразу видно уровень 95 квартала.
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17.08.2021 19:39 Ответить
гей, міністєрство, а ну облиш Культуру..!
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17.08.2021 19:41 Ответить
Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2270
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17.08.2021 19:58 Ответить
пусть не звиздит... любую инсталяцию сначала предоставляют в рисунке (макете), чтоб хоть кто-то имел о ней какое-то представление... потом утверждается место (и выдается разрешение от городских властей)...и не надо свистеть что ничего не знал о задумке этой уйни !!! и в ТАКОМ месте !!! какие инсталяции могут быть на мемориале???? только те, что относятся непосредственно к самому мемориалу, к памяти о трагедии и людях, ушедших в Вечность...
это настолько прописные истины...что даже оторопь берет ох фальшивых оправданий...
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17.08.2021 20:01 Ответить
це щоб обілити Зеленського,бо перед цим УП написала,що по розпорядженню Зеленського ставили ті атрибути совка-він же сам дитя совка і в голові у нього совок
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17.08.2021 20:10 Ответить
Sergey Naumovich
3 ч. ·

Извините, задело за живое. На окраине инсталляции не хватало вот такой деревянной ГУЛАГовской вышки. Из которой часовой следит, чтобы никто не перерез через забор. В случае чего - стрельба на поражение. Это же тоже «наша история». Чего мелочиться?
Также возле советских квартир можно было разместить восковые фигуры работников НКВД в сине-красно-чёрной фуражкой на голове. Но нет. Лично я не хочу вспоминать эту главу истории. «Совка» до сих пор куча вокруг. И самое страшное, что «совок» остался у многих в головах и в это союзное болото некоторые политические силы нас пытаются затянуть снова.
Инсталляция "Вид из окна советской квартиры на места гибели героев Небесной сотни" с элементами совковой ностальгии. Я бы в пьяном бреду до такого не додумался! Вот честно! Пздц... Что происходит у людей в головах???
Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8763
Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5810
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17.08.2021 20:31 Ответить
"...Считаем, что ситуация, которая сложилась, вызвана прежде всего отсутствием коммуникации организаторов..."

Довбойоби чи що?
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17.08.2021 20:45 Ответить
Нет.
Просто хитрожопые провокаторы.
Все полностью осознанно и целенаправленно спланировано.
А теперь, когда возник скандал, будут косить под дебилов, рассказывая что все не так друг друга поняли.
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17.08.2021 22:32 Ответить
Цей там був?

Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7906
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17.08.2021 21:06 Ответить
"зайцев" отловить и перекрутить на паштет ! Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності - Цензор.НЕТ 1446
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17.08.2021 23:33 Ответить
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