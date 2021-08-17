Установку конструкций на Аллее Героев Небесной Сотни заказал Минкульт, - Нацмузей Революции Достоинства
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Министерство культуры и информационной политики является организатором мероприятий к празднованию 30-летия Независимости Украины. Об установке конструкций договорились устно, официальное письмо не присылали.
Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Революции Достоинства, информирует Цензор.НЕТ.
"О необходимости обустроить пространство аллеи для празднования 30 годовщины Музей сообщили устно. На короткой встрече с организаторами мероприятий представителям Музея сообщили, что планируется инсталляция, которая будет символизировать путь украинцев к провозглашению Независимости - со времен Триполья до современности. Нами было отмечено, что при этом недопустимо вносить изменения в народный мемориал, конструкции не должны повреждать мостовую, все действия должны быть согласованными с Офисом генерального прокурора. Также со своей стороны представители Музея обратили внимание на недопустимость действий, месседжей и визуального ряда, которые могут оскорблять память Героев Небесной Сотни", - рассказали в музее.
В музее отметили, что не получали официального письма от организаторов мероприятия.
"Организаторами мероприятий по празднованию 30 годовщины провозглашения Независимости Украины является, в частности, Министерство культуры и информационной политики, в структуре которого находится Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства. Согласно правилам, проведение таких мероприятий согласовывается в КГГА, администрацию музея при этом обязаны только ставить в известность", - добавили в музее.
Также в сообщении сказано, что музей не уполномочен разрешать или запрещать такие мероприятия.
"Считаем, что ситуация, которая сложилась, вызвана прежде всего отсутствием коммуникации организаторов, в частности органов власти, с общественностью", - подчеркнули в музее.
Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса".
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В основном, под культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. Культура предстаёт также проявлением человеческой субъективности и объективности (характера, компетентностей, навыков, умений и знаний).
Культура представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит - существовать.
Культура - это набор правил, которые предписывают человеку определённое поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие.
Источником происхождения культуры мыслится человеческая деятельность, познание и творчество.- так у W написано.
это настолько прописные истины...что даже оторопь берет ох фальшивых оправданий...
3 ч. ·
Извините, задело за живое. На окраине инсталляции не хватало вот такой деревянной ГУЛАГовской вышки. Из которой часовой следит, чтобы никто не перерез через забор. В случае чего - стрельба на поражение. Это же тоже «наша история». Чего мелочиться?
Также возле советских квартир можно было разместить восковые фигуры работников НКВД в сине-красно-чёрной фуражкой на голове. Но нет. Лично я не хочу вспоминать эту главу истории. «Совка» до сих пор куча вокруг. И самое страшное, что «совок» остался у многих в головах и в это союзное болото некоторые политические силы нас пытаются затянуть снова.
Инсталляция "Вид из окна советской квартиры на места гибели героев Небесной сотни" с элементами совковой ностальгии. Я бы в пьяном бреду до такого не додумался! Вот честно! Пздц... Что происходит у людей в головах???
Довбойоби чи що?
Просто хитрожопые провокаторы.
Все полностью осознанно и целенаправленно спланировано.
А теперь, когда возник скандал, будут косить под дебилов, рассказывая что все не так друг друга поняли.