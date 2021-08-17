Установку конструкций на Аллее Героев Небесной Сотни заказал Минкульт, - Нацмузей Революции Достоинства

Министерство культуры и информационной политики является организатором мероприятий к празднованию 30-летия Независимости Украины. Об установке конструкций договорились устно, официальное письмо не присылали.

Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Революции Достоинства, информирует Цензор.НЕТ.

"О необходимости обустроить пространство аллеи для празднования 30 годовщины Музей сообщили устно. На короткой встрече с организаторами мероприятий представителям Музея сообщили, что планируется инсталляция, которая будет символизировать путь украинцев к провозглашению Независимости - со времен Триполья до современности. Нами было отмечено, что при этом недопустимо вносить изменения в народный мемориал, конструкции не должны повреждать мостовую, все действия должны быть согласованными с Офисом генерального прокурора. Также со своей стороны представители Музея обратили внимание на недопустимость действий, месседжей и визуального ряда, которые могут оскорблять память Героев Небесной Сотни", - рассказали в музее.

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В музее отметили, что не получали официального письма от организаторов мероприятия.

"Организаторами мероприятий по празднованию 30 годовщины провозглашения Независимости Украины является, в частности, Министерство культуры и информационной политики, в структуре которого находится Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства. Согласно правилам, проведение таких мероприятий согласовывается в КГГА, администрацию музея при этом обязаны только ставить в известность", - добавили в музее.

Также в сообщении сказано, что музей не уполномочен разрешать или запрещать такие мероприятия.

"Считаем, что ситуация, которая сложилась, вызвана прежде всего отсутствием коммуникации организаторов, в частности органов власти, с общественностью", - подчеркнули в музее.

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Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса".