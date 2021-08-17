153 гражданина Украины в Афганистане попросили о помощи в возвращении домой, - Кулеба

По состоянию на 17 августа 153 гражданина Украины связались с дипломатами и попросили о помощи в возвращении домой.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещавшие родственников; бизнесмены и другие граждане Украины. Самое главное сейчас - это, чтобы они добрались до кабульского аэропорта", - написал Кулеба.

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Он подчеркнул, что информация в соцсетях и отдельных СМИ о якобы брошенных на произвол судьбы госуд арством украинцах не соответствует действительности.

"Я понимаю, что эмоции зашкаливают, кто-то намеренно нагнетает, кому-то страшно, кто-то пытается показать, что знает решение для всех проблем, а его не слышат. Со всеми, кто дает о себе знать, мы на постоянной связи. Знаем кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни граждан пока нет. Государство работает ежечасно над тем, чтобы помочь нашим гражданам. Поможем и иностранцам, но граждане Украины - абсолютный приоритет, потому что мы своих не бросаем. Есть несколько конкретных сценариев возвращения, которые сейчас воплощаются в жизнь. Исходя из соображений безопасности не могу рассказывать подробности, но работаем, чтобы все удалось", - подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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