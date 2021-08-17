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Новости Политика УкраиныОбщество Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) МИД (6653) эвакуация (1754) Кулеба Дмитрий (2636)

153 гражданина Украины в Афганистане попросили о помощи в возвращении домой, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

153 гражданина Украины в Афганистане попросили о помощи в возвращении домой, - Кулеба

По состоянию на 17 августа 153 гражданина Украины связались с дипломатами и попросили о помощи в возвращении домой.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещавшие родственников; бизнесмены и другие граждане Украины. Самое главное сейчас - это, чтобы они добрались до кабульского аэропорта", - написал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская пропаганда распространяет фейк о якобы брошенных украинских военных в Афганистане

Он подчеркнул, что информация в соцсетях и отдельных СМИ о якобы брошенных на произвол судьбы госуд арством украинцах не соответствует действительности.

"Я понимаю, что эмоции зашкаливают, кто-то намеренно нагнетает, кому-то страшно, кто-то пытается показать, что знает решение для всех проблем, а его не слышат. Со всеми, кто дает о себе знать, мы на постоянной связи. Знаем кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни граждан пока нет. Государство работает ежечасно над тем, чтобы помочь нашим гражданам. Поможем и иностранцам, но граждане Украины - абсолютный приоритет, потому что мы своих не бросаем. Есть несколько конкретных сценариев возвращения, которые сейчас воплощаются в жизнь. Исходя из соображений безопасности не могу рассказывать подробности, но работаем, чтобы все удалось", - подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Также читайте: Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов
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Топ комментарии
+8
Утром их было 15 вроде, не?
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17.08.2021 17:22
+6
В Украине сотни тысяч людей просят о помощи на операции, лечении детей... Я что-то не помню, чтобы государство помогало им. Или у нас в стране люди двух сортов?!
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17.08.2021 17:25
+5
завтра ещё 5000 штук с украинским паспортом сфотографируется !
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17.08.2021 17:37
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Да уж, все знаем одного украинца афганского происхождения, то ли журналист, то ли спец по оборонке, то ли транспортник, то ли просто пис....абол 153 гражданина Украины в Афганистане попросили о помощи в возвращении домой, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2580
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17.08.2021 17:21 Ответить
это борец с "западными режимами"
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17.08.2021 17:30 Ответить
Утром их было 15 вроде, не?
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17.08.2021 17:22 Ответить
размножились
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17.08.2021 17:30 Ответить
завтра ещё 5000 штук с украинским паспортом сфотографируется !
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17.08.2021 17:37 Ответить
.....украинцы афганского происхождения ))
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17.08.2021 18:57 Ответить
интересно, почем сейчас паспорта в аэропорту Кабула)
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17.08.2021 18:05 Ответить
ктото на месте там расчитался за тамженашилюдизм с послом поэтому их больше стало.
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17.08.2021 18:08 Ответить
До вечері буде вже стотищпятсот.
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17.08.2021 17:23 Ответить
В Украине сотни тысяч людей просят о помощи на операции, лечении детей... Я что-то не помню, чтобы государство помогало им. Или у нас в стране люди двух сортов?!
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17.08.2021 17:25 Ответить
На помощи в лечении не пропиаришься на весь мир. Надо понимать приоритеты власти. Это сарказм, если что.
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17.08.2021 18:54 Ответить
Лучше искать помощи у правоверных. Ислам самая миролюбивая религия!
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17.08.2021 17:27 Ответить
153 громадянина України в Афганістані попросили про допомогу в поверненні додому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5274
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17.08.2021 17:40 Ответить
ну по сравнению с кострами инквизиции резать головы канешна гораздо гуманитарнее
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17.08.2021 17:57 Ответить
Их расстреляют 99% как пособников колаборантов. Народ не терпит сапог которые топчут их святую землю, раньше были советские теперь американские но участь одна: ликвидация как тех спецназовцев обученных по программе НАТО. Хороший урок всем предателям!
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17.08.2021 17:30 Ответить
а ты не боишься попасть в окоп против талибана? ведь прецедент уже был. ваш вова вполне может опять погнать свое мясо выполнять интернациональный долг по охране маковых плантаций
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17.08.2021 18:06 Ответить
Слава Талибану!!!
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17.08.2021 17:31 Ответить
Тю.
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17.08.2021 17:33 Ответить
ты мусульман или просто террорист ?
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17.08.2021 17:38 Ответить
лахта оно...
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17.08.2021 17:40 Ответить
нет. оно обычный шайтанопоклонник с мордовских болот.
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17.08.2021 18:12 Ответить
153 громадянина України в Афганістані попросили про допомогу в поверненні додому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2255
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17.08.2021 17:41 Ответить
а кто это там родственников навешал?если внаёмы-пусть на родной земле вносят посильный вклад в освобождение афганистана
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17.08.2021 17:40 Ответить
А шо там этот журналист-тракторист широкого профиля Найемка случайно не затесался среди навещавших родственников? Жаль. Его бы там и оставить неплохо было.
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17.08.2021 17:46 Ответить
Да, "мы своих не бросаем", точно так говорил и клоун о Журавле, царство небесное ему.
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17.08.2021 17:54 Ответить
Озвучте цену за билет ?
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17.08.2021 17:59 Ответить
было раньше 5 косых. с учетом местных реалий и паники, ценЫ 3
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17.08.2021 18:06 Ответить
А за чей счет планируется праздник бесплатных поездок?
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17.08.2021 18:09 Ответить
конечно же за наш с вами счет. И привезут опять стадо в хиджабах, а детишки нибельмеса даже по-русски.
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17.08.2021 18:12 Ответить
понятно. тамжынашилюдизм - мыролюбство в полный рост.
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17.08.2021 18:13 Ответить
Прикольненько. Такими темпами завтра их будет 1000
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17.08.2021 18:10 Ответить
Зато в неділю вивезли білорусів та м@скалів. Зелена мерзота.
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17.08.2021 18:10 Ответить
100 пудово это украинские женщины вышедшие замуж за афганцев и у каждой по десятку маленьких моджахедов при себе 153 громадянина України в Афганістані попросили про допомогу в поверненні додому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2315
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17.08.2021 18:10 Ответить
совершенно верно. Эвакуация будет 1 к 1 как из Сирии, а детишки 200% гарантия чернявые, ни в зуб ногой ни по-украински, ни по-русски
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17.08.2021 18:14 Ответить
Что происходит в Афганистане.
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17.08.2021 18:11 Ответить
Я воююю в Колумбии на кокаиновых плантациях. Потому не боюсь.
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17.08.2021 18:30 Ответить
Всего лишь полторы сотни ?
А статья выше, рассказывает как запад восхищается как Украина своих эвакуирует
То чего они просят ?
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17.08.2021 18:39 Ответить
Наем весь свой кишлак записал или завтра соседний еще припишут украинцами?
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17.08.2021 19:14 Ответить
Интересно ,кто подогревает этот сблев на форуме? Ордынские наймиты или местные идиоты? Украинцы в большой беде ! Не дай Бог вам такое счастье...
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17.08.2021 19:52 Ответить
Як це , "українці" афганського походження ? Якщо вони афганського походження , то вони явно афганці . Ну це ж логічно . В батьків афганців дитина не може народитися українцем .
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17.08.2021 21:25 Ответить
Це що, перед трапом літака вручають паспорт громадянина України?
Тільки в обід було 79 людей-громадян України.
Знову акакаяразніца?
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18.08.2021 00:43 Ответить
представляю если б отказались и захотелти принять ислам тюрбан нацепить и не видеть сала))
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21.08.2021 20:44 Ответить
 
 