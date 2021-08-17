Свыше 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав
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Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - это люди старше 60 лет. По состоянию на 14 августа 2021 года от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 - в возрасте 60+.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
При этом подчеркивается, что такие данные указывают на то, что пожилые люди находятся в наивысшей зоне риска от коронавируса.
"Причем чем старше человек, тем выше этот риск", - следует из сообщения.
Также отмечается, что среди умерших от коронавируса доля людей в возрасте 60-69 лет составляет 29% (15 533 человека), а в возрасте старше 70 лет - 52% (28 033).
"Единственный способ защитить себя от тяжелых последствий и смерти от COVID-19 - это вакцинация", - акцентируют внимание в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
пенсіонний фонд є, а пенсів нема!
Як і весь кабмін ахметівського шмигаля.
Так что Ваше утверждение "чем старше человек, тем выше риск умереть от чего угодно." ложно.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3269909-prodolzitelnost-zizni-ukraincev-nize-cem-srednaa-v-mire-demografy.html#:~:text=%22%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5,%D0%B8%2073%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%83%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD.
63 года у мужчин и 73 у женщин.
Вот серьезно... ребята... давайте сначала доживем до этого возраста... а там уже будем бояться. Если - будем...