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Свыше 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

Свыше 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав

Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - это люди старше 60 лет. По состоянию на 14 августа 2021 года от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 - в возрасте 60+.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

При этом подчеркивается, что такие данные указывают на то, что пожилые люди находятся в наивысшей зоне риска от коронавируса.

"Причем чем старше человек, тем выше этот риск", - следует из сообщения.

Также отмечается, что среди умерших от коронавируса доля людей в возрасте 60-69 лет составляет 29% (15 533 человека), а в возрасте старше 70 лет - 52% (28 033).

"Единственный способ защитить себя от тяжелых последствий и смерти от COVID-19 - это вакцинация", - акцентируют внимание в Минздраве.

Читайте также: Критическая ситуация в 16 регионах. Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется, - KSE о коронавирусе в Украине

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Причем чем старше человек, тем выше риск умереть от чего угодно.
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17.08.2021 17:50
+5
довго сміялась над тим зеленва:
пенсіонний фонд є, а пенсів нема!
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17.08.2021 17:38
+5
Разродились статистикой решились пенсионеров попугать. Ну а остальным вероятность умереть от ковида равна погибнуть а аварии на дороге. И что клоуны за то с работы выгонять без вакцинации ? Суд над коронобесием неизбежен или рабство в резервациях
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17.08.2021 17:55
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те кто моложе должны радоваться этому факту?
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17.08.2021 17:37 Ответить
довго сміялась над тим зеленва:
пенсіонний фонд є, а пенсів нема!
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17.08.2021 17:38 Ответить
Служка Третякова мабудь радіє.
Як і весь кабмін ахметівського шмигаля.
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17.08.2021 17:40 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Ничем! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Свыше 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7705
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17.08.2021 17:41 Ответить
Причем чем старше человек, тем выше риск умереть от чего угодно.
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17.08.2021 17:50 Ответить
То ли дело у вас на лаптестане - кацапы мрут по 800 рыл в день от КОВИДа не взирая на возраст Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1575
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17.08.2021 17:56 Ответить
Вранье. Риск умереть от аварии на мотоцикле с возрастом снижается. Также у женщин снижается с возрастом риск умереть при родах или от родильной горячки.
Так что Ваше утверждение "чем старше человек, тем выше риск умереть от чего угодно." ложно. Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4817
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17.08.2021 22:32 Ответить
И много стариков на мотоциклах рассекает?))
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17.08.2021 23:53 Ответить
Надо было тебе этот вопрос задать перед тем, как писать "чем старше человек, тем выше риск умереть от чего угодно."
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18.08.2021 00:37 Ответить
Разродились статистикой решились пенсионеров попугать. Ну а остальным вероятность умереть от ковида равна погибнуть а аварии на дороге. И что клоуны за то с работы выгонять без вакцинации ? Суд над коронобесием неизбежен или рабство в резервациях
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17.08.2021 17:55 Ответить
В Украине в ДТП за год погибает 3400-3600 человек, а от ковида в 2020 умерло 21 тысяча (а умирать они начали только в марте, т.е это данные за неполный год).
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17.08.2021 22:34 Ответить
В статистику идут все получившие фуфлотест на гновид, если у умершего даже не было симптомов этого ОРВИ. Так Ляшко говорил.
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17.08.2021 23:52 Ответить
Увеличение смертности от всех причин по сравнению с предыдущими годами зафиксировано во многих странах в 2020 году. Если бы ковид не влиял на смертность или влиял незначительно, этого явления не было бы.
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18.08.2021 00:41 Ответить
Дякую, "заспокоїли" - мені 60... Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3931
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17.08.2021 17:57 Ответить
Больше половины - старше 70 лет. Напоминаю, средняя продолжительность жизни в Украине:

https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3269909-prodolzitelnost-zizni-ukraincev-nize-cem-srednaa-v-mire-demografy.html#:~:text=%22%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5,%D0%B8%2073%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%83%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD.

63 года у мужчин и 73 у женщин.

Вот серьезно... ребята... давайте сначала доживем до этого возраста... а там уже будем бояться. Если - будем...
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17.08.2021 18:16 Ответить
А майже усі інші, то курці, наркомани, товстуни та люди з хронічними хворобами. Жодна нормальна людина з міцним імунітетом не померла.
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17.08.2021 18:52 Ответить
прикол в тому що 80% людей які померли взагалі від будь чого будуть людьми похилого віку. Я навіть не здивуюся, якщо ця стата буде гіршою за ковідну. Бо молодь частіше гине в аваріях, тоне в річках/ставках і т.д.
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17.08.2021 18:54 Ответить
Замечательное решение проблемы дефицита пенсионного фонда😃....
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17.08.2021 19:07 Ответить
Порадуй этим замечательным решением своих родителей.
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18.08.2021 10:23 Ответить
Та, мне самому через 3 года надо радоваться😃😃😃😃😃😃
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18.08.2021 11:43 Ответить
Хотелось бы сравнить статистику умерших от гриппа до Ковида и после.
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17.08.2021 19:14 Ответить
кто ж её рабам даст...
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17.08.2021 19:19 Ответить
Просто умерших в Украине старше 60 лет - 80%! И главное - возраст! А ковид по сравнению с сердечно-сосудистыми и раком - никакой заметной роли в смертности пожилых людей не играет!
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17.08.2021 19:23 Ответить
СОгласен. И как это до некоторых не доходит, что смертность после 60 немножечко выше нежеле чем после 20😃😃😃😃. НЕ ОБЬЯСНИМО, ..но Факт.😃😃😃😃
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18.08.2021 11:47 Ответить
ПЫСы. Правда, возможен и БАЙЕСИНГ. Ну, там война, наприме....
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18.08.2021 11:54 Ответить
Вот не надо скакать головой о пол и дрыгать в воздухе ногами! Речь о структуре смертности пожилых людей и роли в ней ковида! Умирали, умирают и будут умирать в дальнейшем от злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых катастроф, диабетов, пневмоний и прочего, что было до "изобретения" ковида -19!
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18.08.2021 11:57 Ответить
Я, что－то не понял....Ты противоречишь или соглашаешься？😃😃😃😃
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18.08.2021 14:02 Ответить
А молодость пролетает быстро...даже очень быстро! И не надо скептикам вакцинироваться ,ждите юбилея.(если доживете...)
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17.08.2021 19:42 Ответить
Слушал, одного вирусолога. Так он посоветовал вакцинироваться КороноВаком. Мол, хотя эффективность этой вакцины 50％, но она изготавливается по старому, проверенному способу из условно говоря мертвых вирусов. В общем, сильно не поможет, но и не навредит.😃😃😃😃
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18.08.2021 11:51 Ответить
Вот уж этот "информационный век" + компьюризация !?? И скажите на милость,нахрена вы собираете мнения "вирусологов" и прочих "специалистов" и "икспедов" ? Только самому безграмотному неясно ,что ЛЮБАЯ проверенная и рекомендованная вакцина - единственное средство сохранить здоровье ,а то и саму жизнь! Ну, нельзя же быть пещерным дикарем !??
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18.08.2021 14:24 Ответить
 
 