Свыше 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав

Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - это люди старше 60 лет. По состоянию на 14 августа 2021 года от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 - в возрасте 60+.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

При этом подчеркивается, что такие данные указывают на то, что пожилые люди находятся в наивысшей зоне риска от коронавируса.

"Причем чем старше человек, тем выше этот риск", - следует из сообщения.

Также отмечается, что среди умерших от коронавируса доля людей в возрасте 60-69 лет составляет 29% (15 533 человека), а в возрасте старше 70 лет - 52% (28 033).

"Единственный способ защитить себя от тяжелых последствий и смерти от COVID-19 - это вакцинация", - акцентируют внимание в Минздраве.

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