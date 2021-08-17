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ГБР расследует избиение активиста "Нацкорпуса" правоохранителем на Аллее Героев Небесной Сотни

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ГБР расследует избиение активиста

Государственное бюро расследований зарегистрирует уголовное производство по факту избиения активиста "Национального корпуса" правоохранителем при задержаний на Аллее Небесной Сотни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Производство решили зарегистрировать после публикаций в СМИ о происходившем на Алее, отметили в ведомстве.

Расследование будут вести по ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, которые сопровождались насилием).

Читайте: Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса. ФОТО

Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Ні. Вони вийнятково працюють на інтереси президента. Більшість справ фальсифікують, особливо проти конкурентів. А спільників зеленського відмивають.
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17.08.2021 17:38
+19
накуя взагалі потрібен був оцей совкодрочер?
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17.08.2021 17:36
+14
Там винні й ті, хто не зупинив побиття.
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17.08.2021 17:37
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Це ж явний москосепар.
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17.08.2021 17:34 Ответить
ДБР розслідує побиття активіста "Нацкорпусу" правоохоронцем на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3163
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17.08.2021 19:06 Ответить
дбр должны быть распущена следующим президентом/, руководство посажено
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17.08.2021 19:22 Ответить
накуя взагалі потрібен був оцей совкодрочер?
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17.08.2021 17:36 Ответить
ДБР розслідує побиття активіста "Нацкорпусу" правоохоронцем на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 4185
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17.08.2021 19:08 Ответить
ГБР не чем заниматься, как избиениями? И эта та контора, которая позиционировалась, как украинское ФБР?.. Нашими недо-генералами и полковниками, в том числе и бывшими, не хотите заняться?
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17.08.2021 17:36 Ответить
Ні. Вони вийнятково працюють на інтереси президента. Більшість справ фальсифікують, особливо проти конкурентів. А спільників зеленського відмивають.
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17.08.2021 17:38 Ответить
все правильно, нужно расследовать и наказать виновных.
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17.08.2021 17:46 Ответить
Лапоть, давай мусора тебя за спасибо отмудохают, желательно и резиновой палкой развальцуют седалище, а ДБР потом скажет, что занято некогда нам, мы серьезными делами заняты, некогда нам тут опущенцамиищаниматься
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17.08.2021 17:51 Ответить
Там винні й ті, хто не зупинив побиття.
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17.08.2021 17:37 Ответить
Мусора не люди!!
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17.08.2021 17:54 Ответить
Аваков ты? ДБР розслідує побиття активіста "Нацкорпусу" правоохоронцем на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1596
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17.08.2021 17:57 Ответить
Відрижка 3 березня 2018 р.
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17.08.2021 18:05 Ответить
мені от взагалі, ось "образно взяти" здоровий мужик в формі поліцая і с кийкою в руці ******* свою сусідку!!!
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17.08.2021 18:06 Ответить
Все змішалось в одну купу - правоохоронці,активісти,націоналісти і *********...Всі один одного луплять,розслідують один проти одного справи,корочє всі при дєле...І тільки прості люди на той цирк дивляться і думають - коли вже то бл...дство сі скінчит...
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17.08.2021 18:29 Ответить
тоді, коли з дивану встанете
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17.08.2021 18:32 Ответить
сабаківці побили сабаківця...
Нє, ну, останнього - жалко! Хоч нічим не кращий за першого - але цього разу за добру справу взявся!
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17.08.2021 19:15 Ответить
Ану півшостий бистро візьми Усе під свій контроль.🥳?🤢🤮!!!
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17.08.2021 19:25 Ответить
Юрій Бутусов

4 ч. ·

Установка на Банковой каруселей, катков, скульптур, а на Майдане советских квартир и шкафов с газировкой - это не проявление художественного вкуса и не творческий поиск. А желание установить на месте массового скопления людей "елку" а вокруг - заборы и кордоны полиции, чтобы осложнить проведение каких-либо протестов. Это вызывало презрение и критику всегда, и это просто дикость такое творить на праздник 30 лет независимости. Власть боится людей, не верит, что кто-то будет ее защищать, и власть на всякий случай отгораживается от общества полицией, нацгвардейцами, а для оправдания своего страха возводит декорации.

Люди во власти, которые дали приказ закрыть декорацией портреты погибших Героев Небесной сотни на Институтской ради какого-то очередного шоу на День Независимости, плохо понимают, благодаря кому они попали во власть и благодаря кому страна имеет возможность эту независимость сохранять.

Спасибо тем, кто эту нелепость разломал и кого задержала полиция. Надеюсь, их полностью оправдают, и полиция принесет извинения за необоснованное задержание граждан.
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17.08.2021 20:32 Ответить
Шось у когось пішло нетак, тільки по країні пішло разноплеменное ликованиє по поводу пресухи нац корпуса Вже сепарські і поребріковські прапори розгорнули щоб по вулицях махать спокійно, а тут бац і замаячило на горизонті можливе обєднання усих проукраїнських ,державницьких сил.
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17.08.2021 21:17 Ответить
 
 