ГБР расследует избиение активиста "Нацкорпуса" правоохранителем на Аллее Героев Небесной Сотни
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Государственное бюро расследований зарегистрирует уголовное производство по факту избиения активиста "Национального корпуса" правоохранителем при задержаний на Аллее Небесной Сотни.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.
Производство решили зарегистрировать после публикаций в СМИ о происходившем на Алее, отметили в ведомстве.
Расследование будут вести по ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, которые сопровождались насилием).
Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса".
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Нє, ну, останнього - жалко! Хоч нічим не кращий за першого - але цього разу за добру справу взявся!
4 ч. ·
Установка на Банковой каруселей, катков, скульптур, а на Майдане советских квартир и шкафов с газировкой - это не проявление художественного вкуса и не творческий поиск. А желание установить на месте массового скопления людей "елку" а вокруг - заборы и кордоны полиции, чтобы осложнить проведение каких-либо протестов. Это вызывало презрение и критику всегда, и это просто дикость такое творить на праздник 30 лет независимости. Власть боится людей, не верит, что кто-то будет ее защищать, и власть на всякий случай отгораживается от общества полицией, нацгвардейцами, а для оправдания своего страха возводит декорации.
Люди во власти, которые дали приказ закрыть декорацией портреты погибших Героев Небесной сотни на Институтской ради какого-то очередного шоу на День Независимости, плохо понимают, благодаря кому они попали во власть и благодаря кому страна имеет возможность эту независимость сохранять.
Спасибо тем, кто эту нелепость разломал и кого задержала полиция. Надеюсь, их полностью оправдают, и полиция принесет извинения за необоснованное задержание граждан.