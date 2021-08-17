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Бутусов: Власть установила декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, чтобы осложнить проведение протестов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Бутусов: Власть установила декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, чтобы осложнить проведение протестов

Декорация на Аллее Героев Небесной Сотни, окруженная полицией и нацгвардейцами - аналог "елки" Януковича.

Об этом пишет в блоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Установка на Банковой каруселей, катков, скульптур, а на Майдане советских квартир и шкафов с газировкой - это не проявление художественного вкуса и не творческий поиск. А желание установить на месте массового скопления людей "елку", а вокруг - заборы и кордоны полиции, чтобы осложнить проведение каких-либо протестов", - считает он.

По мнению журналистов, совершать такие поступки на празднике в честь 30-летия независимости Украины - "просто дикость".

"Власть боится людей, не верит, что кто-то будет ее защищать, и власть на всякий случай отгораживается от общества полицией, нацгвардейцами, а для оправдания своего страха возводит декорации", - считает Бутусов.

Читайте: ГБР расследует избиение активиста "Нацкорпуса" правоохранителем на Аллее Героев Небесной Сотни

"Люди во власти, которые дали приказ закрыть декорацией портреты погибших Героев Небесной сотни на Институтской ради какого-то очередного шоу на День Независимости, плохо понимают, благодаря кому они попали во власть и благодаря кому страна имеет возможность эту независимость сохранять", - добавил он.

Журналист надеется, что задержанные будут оправданы, а полиция извинится за необоснованное задержание граждан.

Также читайте: Установку конструкций на Аллее Героев Небесной Сотни заказал Минкульт, - Нацмузей Революции Достоинства

Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса". ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания. 

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+54
За чій рахунок ці совкодрочерські декорації? Хто за це буде відповідати?
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17.08.2021 17:52
+51
Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів - Цензор.НЕТ 6863
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17.08.2021 17:59
+50
Долго не простоят как и елка. Это предрешено!
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17.08.2021 17:51
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Страница 2 из 2
Угу. Только эти "массовые протесты" заказали в Кремле, чтобы омрачить праздник Дня Независимости.

Поищите другое время и место. Несколько дней потерпеть конечно никак нельзя - Нацкорпусу ВНЕЗАПНО и ИМЕННО СЕЙЧАС припекло показывать свой патриотизм.
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17.08.2021 19:49 Ответить
Абсолютно верно. И это происходит всегда, когда Кремлю становится нехорошо в связи с Украиной, по любому поводу. А скоро повод особенный - 30 лет Независимости. Конечно, враг мобилизует все силы, особенно ПОЛЕЗНЫХ ИДИОТОВ, которыми так легко управлять.
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17.08.2021 21:38 Ответить
хитро**пые слуги олигархов
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17.08.2021 20:10 Ответить
главная декорация Украины - это преп.здун Зеля Вэлико-Лепный..(
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17.08.2021 20:10 Ответить
"- Итак, дети, - сказала учительница, - перед вами памятник нашему любимому вождю, учителю, отцу всех детей и другу всего прогрессивного человечества Гениалиссимусу. Иванов, сколько всего в Москве памятников Гениалиссимусу? - Сто восемьдесят четыре! - выкрикнул Иванов. - Правильно! Сто восемьдесят четыре. И сто восемьдесят пятый сейчас воздвигается на Ленинских горах имени Гениалиссимуса. Все имеющиеся памятники нашему любимому вождю отражают те или иные стороны его гениальности"
P.s. вибачте за цитату ...осковською мовою
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17.08.2021 20:17 Ответить


Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·38 мин
Чия влада того й декорації.Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів - Цензор.НЕТ 6498
Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів - Цензор.НЕТ 7555
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17.08.2021 20:20 Ответить
За що боролись,на те і напоролись!Мендель уже порівняла Майдани з бананами,*****!
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17.08.2021 20:38 Ответить
пора эту власть уже выносить....
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17.08.2021 20:47 Ответить
зеленая антиукраинская мерзость тестирует общество - до какого уровня общество можно опустить... если граждане молчат, эти гешефтмахеры идут дальше, атакуют то украинский язык, то проукраинских активистов, то ветеранов АТО, то память о погибших героях Майдана, то нашу оборонку, фактически прекратив ее финансирование... Эту двуликую зеленую шваль пора гнать из страны, это имитаторы, а не управленцы воюющей страной, они подобно шашелю жрут Украину изнутри, атакуя болевые точки государства, на радость кремлевскому ху@лу и его пятой колонне...
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17.08.2021 22:26 Ответить
Що за нісенітниця? Які протести? Не бачу)
ОПЗЖ не виходить.
ЄС не виходить.
Нацкорпус вийшов виключно через своїх хлопців, яких підозрюють в рекеті.
Ніякого Майдану не буде, не смішно.
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18.08.2021 00:45 Ответить
Ні,шановні!Претензії не за адресою.
Все розпочалося ще в 2014-2018 рр.,коли "єврореволюціонери"
руками своїх трьох міністрів освіти перетворили дисципліну "Історія України" на аутсайдера вітчизняного освітнього середовища.У більшості вишів її тепер практично не вивчають.
Щодо стан справ у середній освіті:за результатами ЗНО 2021 р.
80% випускників не знають про репресії 1937-1938 рр.,40% не підозрюють про анексію Кримського півострова.Але шановну громадськість це не хвилює.У такому разі не обурюйтеся, що на місці масового розстрілу вам влаштували виставку радянських меблів.Мовою професійних істориків це називається "репрезентація історії повсякденності".Зараз це модно у Західній Європі.Зараз там вважають "історію національну" шкідливою, бо заважає глобалізації.Тому святкуйте "на позитиві"!
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18.08.2021 10:27 Ответить
Вы не поняли!
Это декорации для военного парада - в них будет высаживаться с самолёта десант, пляшущий гопак!
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18.08.2021 10:37 Ответить
Зробили декорації "совка", щоб показати епоху, в якій жила країна, і попри яку вдалося встановити Незалежність... Проте ДИКА І ТУПА купка націонал-тітушаріїв розтрощила декорації і звинуватила владу, що вона збудувала "совок"...
Це простр діагноз, психопатія.
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18.08.2021 12:03 Ответить
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