Бутусов: Власть установила декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, чтобы осложнить проведение протестов
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Декорация на Аллее Героев Небесной Сотни, окруженная полицией и нацгвардейцами - аналог "елки" Януковича.
Об этом пишет в блоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Установка на Банковой каруселей, катков, скульптур, а на Майдане советских квартир и шкафов с газировкой - это не проявление художественного вкуса и не творческий поиск. А желание установить на месте массового скопления людей "елку", а вокруг - заборы и кордоны полиции, чтобы осложнить проведение каких-либо протестов", - считает он.
По мнению журналистов, совершать такие поступки на празднике в честь 30-летия независимости Украины - "просто дикость".
"Власть боится людей, не верит, что кто-то будет ее защищать, и власть на всякий случай отгораживается от общества полицией, нацгвардейцами, а для оправдания своего страха возводит декорации", - считает Бутусов.
"Люди во власти, которые дали приказ закрыть декорацией портреты погибших Героев Небесной сотни на Институтской ради какого-то очередного шоу на День Независимости, плохо понимают, благодаря кому они попали во власть и благодаря кому страна имеет возможность эту независимость сохранять", - добавил он.
Журналист надеется, что задержанные будут оправданы, а полиция извинится за необоснованное задержание граждан.
Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса". ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.
Пожалуйста, подождите...
Поищите другое время и место. Несколько дней потерпеть конечно никак нельзя - Нацкорпусу ВНЕЗАПНО и ИМЕННО СЕЙЧАС припекло показывать свой патриотизм.
P.s. вибачте за цитату ...осковською мовою
Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
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Чия влада того й декорації.
ОПЗЖ не виходить.
ЄС не виходить.
Нацкорпус вийшов виключно через своїх хлопців, яких підозрюють в рекеті.
Ніякого Майдану не буде, не смішно.
Все розпочалося ще в 2014-2018 рр.,коли "єврореволюціонери"
руками своїх трьох міністрів освіти перетворили дисципліну "Історія України" на аутсайдера вітчизняного освітнього середовища.У більшості вишів її тепер практично не вивчають.
Щодо стан справ у середній освіті:за результатами ЗНО 2021 р.
80% випускників не знають про репресії 1937-1938 рр.,40% не підозрюють про анексію Кримського півострова.Але шановну громадськість це не хвилює.У такому разі не обурюйтеся, що на місці масового розстрілу вам влаштували виставку радянських меблів.Мовою професійних істориків це називається "репрезентація історії повсякденності".Зараз це модно у Західній Європі.Зараз там вважають "історію національну" шкідливою, бо заважає глобалізації.Тому святкуйте "на позитиві"!
Это декорации для военного парада - в них будет высаживаться с самолёта десант, пляшущий гопак!
Це простр діагноз, психопатія.