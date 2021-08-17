Бутусов: Власть установила декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, чтобы осложнить проведение протестов

Декорация на Аллее Героев Небесной Сотни, окруженная полицией и нацгвардейцами - аналог "елки" Януковича.

Об этом пишет в блоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Установка на Банковой каруселей, катков, скульптур, а на Майдане советских квартир и шкафов с газировкой - это не проявление художественного вкуса и не творческий поиск. А желание установить на месте массового скопления людей "елку", а вокруг - заборы и кордоны полиции, чтобы осложнить проведение каких-либо протестов", - считает он.

По мнению журналистов, совершать такие поступки на празднике в честь 30-летия независимости Украины - "просто дикость".

"Власть боится людей, не верит, что кто-то будет ее защищать, и власть на всякий случай отгораживается от общества полицией, нацгвардейцами, а для оправдания своего страха возводит декорации", - считает Бутусов.

Читайте: ГБР расследует избиение активиста "Нацкорпуса" правоохранителем на Аллее Героев Небесной Сотни

"Люди во власти, которые дали приказ закрыть декорацией портреты погибших Героев Небесной сотни на Институтской ради какого-то очередного шоу на День Независимости, плохо понимают, благодаря кому они попали во власть и благодаря кому страна имеет возможность эту независимость сохранять", - добавил он.

Журналист надеется, что задержанные будут оправданы, а полиция извинится за необоснованное задержание граждан.

Также читайте: Установку конструкций на Аллее Героев Небесной Сотни заказал Минкульт, - Нацмузей Революции Достоинства

Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса". ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.