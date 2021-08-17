Один украинский воин ранен. Враг 5 раз нарушил перемирие, применив минометы у Водяного, - штаб ООС
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В течение текущих суток, 17 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Причепиловки противник дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Водяное у Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го калибра.
У поселка Пески враг вел огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм".
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А север у Луганщины где находится, где-то ближе к ее югу, да?
Убить как можно больше русских - основная задача каждого воина ВСУ. Убей русского!!!
7 год ·
Сегодня в результате обстрела российских оккупантов погиб украинский воин.
Вчера в результате обстрела российских оккупантов погиб солдат 28-й бригады Артем Мазур.
После смены командования ООС 29 июля, если судить по сводкам, на фронте сразу как-то резко успокоилась ситуация:
"С начала суток 13 августа наемники РФ не нарушали режим прекращения огня".
"С начала суток 14 августа враг не нарушал перемирия".
"С начала суток 15 августа соблюдается режим перемирия".
На самом деле, как это ни прискорбно звучит, новое командование ООС распространяет, скажу пока мягко, неполную информацию об обстановке на фронте. Проблема в том, что количество обстрелов явно занижается.
Проблема номер 2: адекватные ответы на российские обстрелы давать перестали вообще.
Проблема номер 3: по приказу командующего ООС с фронта выведено большинство контрснайперских подразделений.
Если командование ООС собирается воевать с врагом пресс-релизами, то пусть тогда хотя бы не официально, а лично поговорят и расскажут товарищам погибших и их семьям, почему в сводках занижается число российских обстрелов, когда будет ответ и когда вернут на фронт контрснайперские группы.
Лидерство на войне невозможно без доверия.
Есть вещи, в которых нужна абсолютная честность. Если ее нет, то любая хорошая репутация закончится очень быстро, и красивые посты на сайте президента, что "назначены боевые офицеры, которые не служили в советской армии", очень быстро сменятся пониманием, что "совок", он не по возрасту определяется, "совок" - в голове. "Боевые генералы" несут ответственность не перед клерками с Банковой, озабоченными контактами с Москвой, а перед народом Украины и боевыми товарищами.