Один украинский воин ранен. Враг 5 раз нарушил перемирие, применив минометы у Водяного, - штаб ООС

В течение текущих суток, 17 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Причепиловки противник дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное у Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го калибра.

У поселка Пески враг вел огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм".

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