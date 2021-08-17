Домашний арест для Антоненко и обязательства для Дугарь продлили еще на 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрей Антоненко до 17 октября остается под домашний арестом, Яна Дугарь – под личными обязательствами.

Соответствующее решение суд внес во вторник, удовлетворив таким образом ходатайство прокурора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Продлить круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля до 17 октября 2021 года… Продлить срок действия личных обязательств обвиняемой Дугарь… до 17 октября 2021 года", - говорится в определении суда, оглашенном во вторник.

Судебное заседания по существу обвинения отложено до 11 часов 31 августа.

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