1 234 8
Домашний арест для Антоненко и обязательства для Дугарь продлили еще на 2 месяца
Новости Цензор.НЕТ Общество
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрей Антоненко до 17 октября остается под домашний арестом, Яна Дугарь – под личными обязательствами.
Соответствующее решение суд внес во вторник, удовлетворив таким образом ходатайство прокурора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Продлить круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля до 17 октября 2021 года… Продлить срок действия личных обязательств обвиняемой Дугарь… до 17 октября 2021 года", - говорится в определении суда, оглашенном во вторник.
Судебное заседания по существу обвинения отложено до 11 часов 31 августа.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Цікаве інтерв'ю.