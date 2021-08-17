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Новости Общество Убийство Шеремета
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Домашний арест для Антоненко и обязательства для Дугарь продлили еще на 2 месяца

Новости Цензор.НЕТ Общество

Домашний арест для Антоненко и обязательства для Дугарь продлили еще на 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрей Антоненко до 17 октября остается под домашний арестом, Яна Дугарь – под личными обязательствами.

Соответствующее решение суд внес во вторник, удовлетворив таким образом ходатайство прокурора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Продлить круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля до 17 октября 2021 года… Продлить срок действия личных обязательств обвиняемой Дугарь… до 17 октября 2021 года", - говорится в определении суда, оглашенном во вторник.

Судебное заседания по существу обвинения отложено до 11 часов 31 августа.

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Автор: Ольга Лузан
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Не хотят зелёные фрики выпускать Антоненко. А вдруг он на парад придёт?
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17.08.2021 18:42 Ответить
«Андрій Антоненко» - чи є в Україні правосуддя?

Цікаве інтерв'ю.
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17.08.2021 18:46 Ответить
когда судья возьмет самоотвод?
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17.08.2021 18:57 Ответить
Если бы был какой-то сепар, рыг или казнокрад, то зе-говносудие уже давно закрыло бы дело. А так патииоты, волонтеры - это кровные враги зе-упырей.
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17.08.2021 18:57 Ответить
Зельцман, а тебе даже домашний арест не будет грозить. Измена Украине - она такая!)
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17.08.2021 19:01 Ответить
Вибачайте, панове, але цей абсурд, якщо ми живемо в правовій державі, повиненин закінчитись належно. Особи , які проголошували звинуваченими невинних людей повинні понести покарання. Доказів цьому безліч в офіціальних публікаціях. Виходьте Аваков і Зелнський і відповідайте за свої звинувачення.
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17.08.2021 20:12 Ответить
чмошник🤢🤡😈🐲 зеленский на путлера молится , лушеско-таракана поддерживает ! Сказал портнов с д'ерьмаком , что нужно обязательно на патриотов «повесить» преступления гебни рашистской
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17.08.2021 23:25 Ответить
Скоти
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17.08.2021 21:16 Ответить
 
 