Украинцев из Афганистана в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировал частный самолет, - Кулеба

Эвакуация граждан Украины из Афганистана не оплачивалась из государственного бюджета.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал министр в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не платили за этот самолет, потому что мы заранее начали - когда началось наступление талибов, мы заранее начали искать варианты эвакуации. Обычно эвакуация происходит так: ты отправляешь свой самолет, он забирает кого-то и возвращается. Эта опция была для нас недоступна, потому что шел захват власти, и аэропорт не принимал самолеты. Поэтому мы начали искать другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула. Владельцы этого самолета проявили понимание и сотрудничали с правительством для того, чтобы забрать на борт граждан", - сказал Кулеба.

Он уточнил, что организация эвакуации была осуществлена менее чем за 24 часа.

"Мы бы вывезли больше граждан Украины, но они просто не могли добраться на тот момент до аэропорта. Физически. А самолет должен был лететь, иначе он застрял бы и не вылетел вообще", - добавил Кулеба.

Читайте: 153 гражданина Украины в Афганистане попросили о помощи в возвращении домой, - Кулеба

Министр отметил, что не станет раскрывать детали подготовки следующих рейсов для эвакуации украинцев.

"Есть много желающих, чтобы украинская эвакуация не состоялась успешно, поэтому я в принципе никакие детали, кто куда летит, не раскрываю", - объяснил он.

Он также уточнил, что Украина оказывает помощь иностранным государствам в эвакуации их граждан, однако первым приоритетом является эвакуация украинцев, а вторым – граждане Афганистана, которым грозит опасность на родине. "Это, например, журналисты, правозащитники, или женщины, которые занимали активную позицию", - объяснил министр.

Также читайте: Талибы требуют, чтобы военнослужащие США покинули Афганистан до 11 сентября