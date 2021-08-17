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Новости ПроисшествияЗа рубежом
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Афганистан (599) украинцы (3737) эвакуация (1754) Кулеба Дмитрий (2636)

Украинцев из Афганистана в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировал частный самолет, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Украинцев из Афганистана в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировал частный самолет, - Кулеба

Эвакуация граждан Украины из Афганистана не оплачивалась из государственного бюджета.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал министр в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не платили за этот самолет, потому что мы заранее начали - когда началось наступление талибов, мы заранее начали искать варианты эвакуации. Обычно эвакуация происходит так: ты отправляешь свой самолет, он забирает кого-то и возвращается. Эта опция была для нас недоступна, потому что шел захват власти, и аэропорт не принимал самолеты. Поэтому мы начали искать другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула. Владельцы этого самолета проявили понимание и сотрудничали с правительством для того, чтобы забрать на борт граждан", - сказал Кулеба.

Он уточнил, что организация эвакуации была осуществлена менее чем за 24 часа.

"Мы бы вывезли больше граждан Украины, но они просто не могли добраться на тот момент до аэропорта. Физически. А самолет должен был лететь, иначе он застрял бы и не вылетел вообще", - добавил Кулеба.

Читайте: 153 гражданина Украины в Афганистане попросили о помощи в возвращении домой, - Кулеба

Министр отметил, что не станет раскрывать детали подготовки следующих рейсов для эвакуации украинцев.

"Есть много желающих, чтобы украинская эвакуация не состоялась успешно, поэтому я в принципе никакие детали, кто куда летит, не раскрываю", - объяснил он.

Он также уточнил, что Украина оказывает помощь иностранным государствам в эвакуации их граждан, однако первым приоритетом является эвакуация украинцев, а вторым – граждане Афганистана, которым грозит опасность на родине. "Это, например, журналисты, правозащитники, или женщины, которые занимали активную позицию", - объяснил министр.

Также читайте: Талибы требуют, чтобы военнослужащие США покинули Афганистан до 11 сентября

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Уже второй день подряд в новостной ленте непрекращающееся телешоу студии квартал95 "кулеба вывозит афганцев из афганистана". Честно говоря уже *******.
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17.08.2021 19:59
+14
"...Поэтому мы начали искать другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула."
-------------
Совершенно случайно в аэропорту Кабула оказался украинский частный самолёт? Кого из олигархов благодарить будем?
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17.08.2021 20:02
+14
Ну чисто шулера,скажу я вам...За эти два дня я услышал от официальных(!)лиц столько противоположной информации,что иначе как шулерством и мошенничеством назвать не могу!!!
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17.08.2021 20:15
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Правила форума Совет форумчан
Пощастило....
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17.08.2021 19:57 Ответить
веришь в этот бред?)
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17.08.2021 20:06 Ответить
А есть веские основания не верить?
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17.08.2021 20:17 Ответить
А,скажите мне,уважаемый-так СКОЛЬКО самолётов направила Украина в Эйрстан,а,главное,ГДЕ они сейчас(самолёты?)
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17.08.2021 20:20 Ответить
Тролів не вчать читати? Читай новину, там усе написано.
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17.08.2021 20:21 Ответить
Я Вам что, флайтрадар? И что такое Эйрстан я тоже не в курсе.
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17.08.2021 20:33 Ответить
Вони вірять тільки "самому чесному" п'ятому президентові.
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17.08.2021 20:20 Ответить
Звичайно маячня. Всі знають, що ніякий літак не вилітав із Кабула ... чи вилітав? А все рівно маячня ... тільки чія?
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17.08.2021 20:19 Ответить
а что тут верить? KAM Air, авиакомпания в которой пол самолетов украинских, как и экипажи и менеджмент. Гугл же есть у вас?
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17.08.2021 20:36 Ответить
Набежали - им ничего не доказать, лишь бы накидать повонючее комментов.
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17.08.2021 22:31 Ответить
Уже второй день подряд в новостной ленте непрекращающееся телешоу студии квартал95 "кулеба вывозит афганцев из афганистана". Честно говоря уже *******.
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17.08.2021 19:59 Ответить
Спас ситуацию частный самолет... Для государства позорное заявление, а вот интересно кто же этот частный владелец борта-спасителя? Ахметка или бородатая бабушка? Наблюдаем развитие этих позорных событий...
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17.08.2021 20:20 Ответить
KAM Air, авиакомпания в которой пол самолетов украинских, как и экипажи и менеджмент. Гугл же есть у вас?
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17.08.2021 20:37 Ответить
Если честно, то не рыл что за частный самолет. Я же говорю: смотрим на пиар компанию. Еще не хватало всю ниточку владельцев вычислять, да еще и при зелевласти....
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17.08.2021 20:40 Ответить
конечно не рыл. А зачем? Ведь так сладко орать всякую чушь.
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17.08.2021 22:32 Ответить
Факты, Мадемуазель, убейте меня фактами, со ссылочкой очень желательно. А то Вы меня разозлите и я скажу факты о лишении Вас девственности в 1963 году...
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17.08.2021 22:47 Ответить
чето не удивлена. Вы, видимо, проффессионал.
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18.08.2021 00:02 Ответить
Kam Air - афганская авиакомпания со штаб-квартирой в столице страны Кабуле. Не может быть... Где Вас таких очень одаренных берут на службу в охвис Ермака?
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17.08.2021 22:51 Ответить
Побачимо,кому. Шмаркля мендаль нової "легенди" 24 вручати буде то і легенда,чи анекдот.
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17.08.2021 21:17 Ответить
Згоден. Ганьба. Нормальна держава направила б найвидатніших рятувальників - Зоряна з Шкіряком...
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17.08.2021 23:26 Ответить
"...Поэтому мы начали искать другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула."
-------------
Совершенно случайно в аэропорту Кабула оказался украинский частный самолёт? Кого из олигархов благодарить будем?
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17.08.2021 20:02 Ответить
того, кто ботанику любит. мак в то числе)))
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17.08.2021 20:06 Ответить
Как кому? ахмету коломойскому...
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17.08.2021 20:09 Ответить
Ну да , а в кустах - рояль 😀
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17.08.2021 20:17 Ответить
KAM Air, авиакомпания в которой пол самолетов украинских, как и экипажи и менеджмент. Гугл же есть у вас?
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17.08.2021 20:43 Ответить
Гугл же у меня есть.
Видимо у Вас, отличное от моего понимание слов "частный самолёт" и "самолёт предоставленный частной компанией".
А Вы не вынесли на всеобщее обозрение секретный секрет Кулебы?
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17.08.2021 21:16 Ответить
Пол самолетов украинских 😀😀😀 так какая половина самолета прилетела ?
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17.08.2021 21:41 Ответить
Скорее самолёт в аренде ? Какой-нибудь АН?
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17.08.2021 21:47 Ответить
..а ранее Вы были значительно умнее!!! Что произошло? Тяжело вникнуть и понять..что несколько украинских пассажирских Боинг-737 находились в аренде в афганской авиакомпании Кам Эйр вместе с украинскими экипажами и выполняли пассажирские перевозки в интересах этой компании?! Вместе с украинскими в этой авиакомпании работают польские..венгерские самолёты.... Что ж здесь такого сверхестественного..что смогло у Вас вызвать столь яркий всплеск непонятных эмоций! ??
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18.08.2021 03:20 Ответить
Герич мабуть перевозив?
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17.08.2021 21:18 Ответить
Диппочтой Українців з Афганістану евакуював приватний літак, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8616
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17.08.2021 21:31 Ответить
О,************** во главе,оставьте его там,
пусть забацает на рояле талибам,и весь мир будет восхищаться...когда хероя вздернут на столбе...
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17.08.2021 20:05 Ответить
ой как интересно....тогда надо петь дифирамбы тому частному владельцу (а кстати кто он? )))) и что там делал?), а не только кулебе...
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17.08.2021 20:05 Ответить
Для этого достаточно посмотреть, что экспортирует Афганистан. Українців з Афганістану евакуював приватний літак, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8801
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17.08.2021 20:18 Ответить
Невже Сопля вже на Герич перейшла?
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17.08.2021 21:19 Ответить
Врядли. Оно бы уже даже мычать тогда не смогло.
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17.08.2021 21:22 Ответить
..Самолёты В-737 украинской авиакомпании *Крила України*... Работали в Афганистане под флагом авиакомпании Кам Эйр. Занимались ПАССАЖИРСКИМИ перевозками... Самолёты украинские ...Экипажи украинские... Это Вам... http://uawings.com.ua/ Может прекратите отчаянно бредить!?
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18.08.2021 03:26 Ответить
Поэтому мы начали искать другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула. Владельцы этого самолета проявили понимание и сотрудничали с правительством для того, чтобы забрать на борт граждан", - сказал Кулеба. - цитата из статьи
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18.08.2021 09:42 Ответить
... надеюсь поняли.... что там делали украинские самолёты?
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18.08.2021 16:34 Ответить
Українців з Афганістану евакуював приватний літак, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2496
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17.08.2021 20:05 Ответить
Українців з Афганістану евакуював приватний літак, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4073
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17.08.2021 20:06 Ответить
Пани Броварна начальник зміни ,здається львівської митниці ,оформила на бабусю Ролс Ройс вартістю 350 000 долларів США
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17.08.2021 20:08 Ответить
Ну не на сусіда ж оформлювати,а так , спадщину отримає,ніяких питань.
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17.08.2021 21:21 Ответить
Украинцев на этом самолёте вывезли только 8! Не надорвались таким жутким количеством украинцев?
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17.08.2021 20:11 Ответить
Лучше бы было если бы вообще никого не вывезли?
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17.08.2021 20:18 Ответить
Да как то хотелось бы, чтоб они побольше своих вывезли.
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17.08.2021 20:35 Ответить
Ну возможности не всегда совпадают с нашими желаниями.
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17.08.2021 20:50 Ответить
Это самолёт и экипаж украинской авиакомпании, несколько лет работающей там по контракту. У компании три Боинга, два оказались в аэропорту Кабула и один успел вылететь с теми кто в этот момент подвернулся. Зелёные мгновенно раструбили перемогу к которой не имеют никакого отношения. Если случайно удастся вылететь третьему самолету, то гринпоц побежит встречать его в Борисполь и снова вешать лапшу на уши
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17.08.2021 20:34 Ответить
Ты бот зедебильный наверное пилотом был того рейса, специально из штатов вернулся, недоумок.
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17.08.2021 21:01 Ответить







здається, Україна тут ніяким боком...
Helga@HelgaKs





Україна змогла провести цілу спецоперацію для евакуації з Кабулу в Київ відомої режисерки Сахрі Карімі з родиною.
А для евакуації Ярослава Журавля не змогла.
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17.08.2021 22:10 Ответить
какие же вы вонючие..
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17.08.2021 22:35 Ответить
И это вызвало восхищение Запада?? Или ранее ты немного сбрехал...а товаришЧ??

Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
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17.08.2021 20:14 Ответить
Ну чисто шулера,скажу я вам...За эти два дня я услышал от официальных(!)лиц столько противоположной информации,что иначе как шулерством и мошенничеством назвать не могу!!!
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17.08.2021 20:15 Ответить
враньё - основа внутренней политики с апреля 2019
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17.08.2021 20:21 Ответить
Иностранная пресса и дипломаты с восхищением встретили сообщение о том, что Украина в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировать людей из ада кабульского аэропорта.
Об этом пишет в Фейсбуке министр иностранных дел Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/ru/n3283258
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17.08.2021 20:15 Ответить
А шо там делал частный самолёт от имени Украины ?

Секреты Полишинеля - Зе из Омана ведёт частный самолёт 😀😀😀

и где посол Украины в Афгане и сотрудники посольства ?
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17.08.2021 20:16 Ответить
Гы. Всегда есть деловые люди которые ведут бизнес в подобных странах. Порой не совсем законный и не совсем легальный.
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17.08.2021 20:19 Ответить
То еть Зенаркобароны,и Зеля их спасает в первую очередь?Верю.
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17.08.2021 21:26 Ответить
Я там не был и не знаю кто будет спасать. Как по мне главное чтобы эвакуировали граждан Украины. И не важно кто.
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17.08.2021 22:01 Ответить
А українське посольство в Афганістані є, чи було?
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17.08.2021 20:43 Ответить
Наверно государственный секрет
В Таджикистане может сидел посол ?
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17.08.2021 21:20 Ответить
Бєркутня напала на громадян України.
От що мене цікавить.
ЧОМУ ???
Хто дозволив їм начепити ті червоні шапочки ???
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17.08.2021 20:18 Ответить
Короче , частный самолёт явно за кем то прилетел ( он в этих 8 ) .
А украинцев никто этим самолетом вывозит не собирался 😀😀😀
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17.08.2021 20:20 Ответить
Слышал, что из этих 8 трое были экипажем этого же самолета.
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17.08.2021 21:37 Ответить
Я тоже об этом читала
То есть 5 человек - загадки 😀😀😀
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17.08.2021 21:38 Ответить
Вот с кем разведка работает 😀
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17.08.2021 21:39 Ответить
5 человек могут быть знакомыми пилотов или сотрудниками компании... А может еще и уханскую девочку с собачкой прихватили)))
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17.08.2021 21:53 Ответить
.. реальные признаки белой горячки!!!)))) Подобный бред не каждый способен и придумать!!! Вам это удалось. Наверное даже усилий не прилагали!? Узнать..что за украинские самолёты находились в это время в Кабуле и что они там делали не пытались? Хотя зачем!? Приступы белой горячки..они непредсказуемы.....))))
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18.08.2021 03:33 Ответить
очередная неизвестная дама с собачкой. хотя если та же - это был бы таки зашквар. но у нас бы все равно проглотили.
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17.08.2021 21:57 Ответить
Поправка по стране .
сбежавших Министра обороны Афганистана и Короля Севера
Атто Мухаммади Нура.
Атто Мухаммади Нур и маршал Абдурашид Дустум
бежали в Узбекистан после падения Мазари-Шарифа.

На транспортнике афганских ВВС.
Первыми .
Українців з Афганістану евакуював приватний літак, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7273
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17.08.2021 20:24 Ответить
Они как даунчане, в недалеком будущем. Сначала позвали путана, а потом сбегут.
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17.08.2021 20:45 Ответить
ну мудак мудаком этот кулеба. нахера еще в Украине нужны т.н. беженцы? вам жизнь медом кажется и тянет вас на тамженашелюди? тогда вопрос. самолет может и приватный, но кто платил за керосин и работу пилотов? и вообще если это никак не связано с мид ом то ты кулеба при чем?
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17.08.2021 20:27 Ответить
Sophia-Maria Duglass ( перепост)

Кулеба мог бы отчитаться на брифинге ,
как вывозили украинское посольство
И почему самолёт вывез 79 , из них украинцев -8
А 74 украинца остались в афгане . ЦЕ ЩО ТАКЕ? За гроши вывозили ?
Опять Беня решил заработать ?
17.08.2021 09:05
Ответить
Больше не нравится 8
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17.08.2021 20:33 Ответить
а два місцевих пуштуна не хочуть взад повернутись в Афганістан, там їхні перемогли, будуть з корупцією боротись, за свободу слова, журналістські розслідування проводити?
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17.08.2021 20:34 Ответить
Вот-вот!.. Получил опыт, значит теперь пора помогать поднимать и восстанавливать Родину!
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17.08.2021 21:18 Ответить
Пиши брехун правду. Что самолет частной авиакомпании с Украины(как не удивительно но такое есть) по контракту с правительством афгана работал в Афганистане ,так как обстановка стала не безопасной решил вовремя свалить, наши кто знал про этот борт вовремя успели подсесть ,ну и иностранцы у кого были деньги .Просто повезло ,и экипажу самолета и пассажирам.
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17.08.2021 20:57 Ответить
просто бесплатно
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17.08.2021 21:13 Ответить
Зачем эвакуировать афганцев, если талибы объявили, что объявляют полную амнистию!
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17.08.2021 21:15 Ответить
Затем, что талибам верить нельзя.
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17.08.2021 21:34 Ответить
частный самолет в Афгане. видимо "новые лица" продолжают копипастить с к*цапов, аж гайй шумить, "икона стиля" жи. вероятно - поставки исключительно чистого товара к официально не совсем законным развлекухам 95 квартала, офиса Президента, генштаба, кого-то важного, но тупого
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17.08.2021 22:02 Ответить
кстати, если вывез частный самолет, госбабло не потрачено - каким боком тут государство? неужели использование служебного положения для давления на частные компании? или самолет "частный", а родственники - пока государственные и у них внезапно совесть появилась?
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17.08.2021 22:08 Ответить
нас кто ра..да шо они там принесли сюды досяга
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18.08.2021 01:51 Ответить
молодцы, спасают граждан Украины, используя разные возможности.
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18.08.2021 06:58 Ответить
August 18th, 2021Зелёные бросят тебя сынок, всегдаКулеба бьет в фанфары, хвастаясь публикациями в иностранной прессе о том, что Украина эвакуировала их граждан. Десятки куриц обоих полов в каментах пышаются и чепчики в воздух бросают.

Реальность:

"На военной базе на окраине Кабула в Афганистане ждут эвакуации 12 украинских военнослужащих.

По данным МИД, посольство Украины поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.

По информации "24 канала", сестра одного из военных Наталья рассказала, что на базу к украинцам наведались талибы. К счастью, все обошлось без избиения и жестокости. Террористы забрали у них все оружие и предупредили, чтобы те не пытались сопротивляться, иначе все будет "по-другому".

По ее словам, сейчас военные сидят на базе и никуда не выходят, ведь в городе царит анархия. Пища у них есть.

Наталья говорит, что ночью из Кабула вылетел самолет, на котором эвакуировали всего 8 украинцев, остальные 72 - иностранцы. Военным об этой эвакуации никто не сказал.

По ее словам, всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары".

Українців з Афганістану в ніч із неділі на понеділок евакуював приватний літак, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9090

******** работа зеленых. ********. Это напоминает Россию, которая отправляет пожарные самолеты в Турцию и Грецию, оставляя без внимания свои пожары.

P.S. В каментах к исходному посту пишут: "Кулеба в соцсети посоветовал дочери одного из военных, поднявшей панику, обратиться в посольства Украины в Таджикистане или Пакистане". Если это правда, то такое скотство не сравнить ни с временами Януковича, ни с Россией, которая "тебя всегда бросит, сынок". Не с чем сравнивать. Беспрецедентное скотство.

Светлана Самборска
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18.08.2021 20:49 Ответить
 
 