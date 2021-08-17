Украинцев из Афганистана в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировал частный самолет, - Кулеба
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Эвакуация граждан Украины из Афганистана не оплачивалась из государственного бюджета.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал министр в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы не платили за этот самолет, потому что мы заранее начали - когда началось наступление талибов, мы заранее начали искать варианты эвакуации. Обычно эвакуация происходит так: ты отправляешь свой самолет, он забирает кого-то и возвращается. Эта опция была для нас недоступна, потому что шел захват власти, и аэропорт не принимал самолеты. Поэтому мы начали искать другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула. Владельцы этого самолета проявили понимание и сотрудничали с правительством для того, чтобы забрать на борт граждан", - сказал Кулеба.
Он уточнил, что организация эвакуации была осуществлена менее чем за 24 часа.
"Мы бы вывезли больше граждан Украины, но они просто не могли добраться на тот момент до аэропорта. Физически. А самолет должен был лететь, иначе он застрял бы и не вылетел вообще", - добавил Кулеба.
Министр отметил, что не станет раскрывать детали подготовки следующих рейсов для эвакуации украинцев.
"Есть много желающих, чтобы украинская эвакуация не состоялась успешно, поэтому я в принципе никакие детали, кто куда летит, не раскрываю", - объяснил он.
Он также уточнил, что Украина оказывает помощь иностранным государствам в эвакуации их граждан, однако первым приоритетом является эвакуация украинцев, а вторым – граждане Афганистана, которым грозит опасность на родине. "Это, например, журналисты, правозащитники, или женщины, которые занимали активную позицию", - объяснил министр.
Пожалуйста, подождите...
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Совершенно случайно в аэропорту Кабула оказался украинский частный самолёт? Кого из олигархов благодарить будем?
Видимо у Вас, отличное от моего понимание слов "частный самолёт" и "самолёт предоставленный частной компанией".
А Вы не вынесли на всеобщее обозрение секретный секрет Кулебы?
пусть забацает на рояле талибам,и весь мир будет восхищаться...когда хероя вздернут на столбе...
здається, Україна тут ніяким боком...
Helga@HelgaKs
Україна змогла провести цілу спецоперацію для евакуації з Кабулу в Київ відомої режисерки Сахрі Карімі з родиною.
А для евакуації Ярослава Журавля не змогла.
Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
Об этом пишет в Фейсбуке министр иностранных дел Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/ru/n3283258
Секреты Полишинеля - Зе из Омана ведёт частный самолёт 😀😀😀
и где посол Украины в Афгане и сотрудники посольства ?
В Таджикистане может сидел посол ?
От що мене цікавить.
ЧОМУ ???
Хто дозволив їм начепити ті червоні шапочки ???
А украинцев никто этим самолетом вывозит не собирался 😀😀😀
То есть 5 человек - загадки 😀😀😀
сбежавших Министра обороны Афганистана и Короля Севера
Атто Мухаммади Нура.
Атто Мухаммади Нур и маршал Абдурашид Дустум
бежали в Узбекистан после падения Мазари-Шарифа.
На транспортнике афганских ВВС.
Первыми .
Кулеба мог бы отчитаться на брифинге ,
как вывозили украинское посольство
И почему самолёт вывез 79 , из них украинцев -8
А 74 украинца остались в афгане . ЦЕ ЩО ТАКЕ? За гроши вывозили ?
Опять Беня решил заработать ?
17.08.2021 09:05
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95 квартала, офиса Президента, генштаба, кого-то важного, но тупого
Реальность:
"На военной базе на окраине Кабула в Афганистане ждут эвакуации 12 украинских военнослужащих.
По данным МИД, посольство Украины поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.
По информации "24 канала", сестра одного из военных Наталья рассказала, что на базу к украинцам наведались талибы. К счастью, все обошлось без избиения и жестокости. Террористы забрали у них все оружие и предупредили, чтобы те не пытались сопротивляться, иначе все будет "по-другому".
По ее словам, сейчас военные сидят на базе и никуда не выходят, ведь в городе царит анархия. Пища у них есть.
Наталья говорит, что ночью из Кабула вылетел самолет, на котором эвакуировали всего 8 украинцев, остальные 72 - иностранцы. Военным об этой эвакуации никто не сказал.
По ее словам, всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары".
******** работа зеленых. ********. Это напоминает Россию, которая отправляет пожарные самолеты в Турцию и Грецию, оставляя без внимания свои пожары.
P.S. В каментах к исходному посту пишут: "Кулеба в соцсети посоветовал дочери одного из военных, поднявшей панику, обратиться в посольства Украины в Таджикистане или Пакистане". Если это правда, то такое скотство не сравнить ни с временами Януковича, ни с Россией, которая "тебя всегда бросит, сынок". Не с чем сравнивать. Беспрецедентное скотство.
Светлана Самборска