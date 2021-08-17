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Главные новости 17 августа: скандал с инсталляцией на Аллее Героев Небесной Сотни, украинцы в Афганистане

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 17 августа: скандал с инсталляцией на Аллее Героев Небесной Сотни, украинцы в Афганистане

Представители "Национального корпуса" разрушили инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни, украинцы застряли на военной базе в Афганистане, Янукович обратился к бывшим соотечественникам - главные новости Украины и мира 17 августа.

Скандал с инсталляцией на Аллее Героев Небесной Сотни

Посреди мемориала погибшим героям Революции достоинства с утра поставили декорации, в том числе - отражающие быт советского времени. Позднее выяснилось, что на этом фоне должны были снимать ролик об исторических вехах, которые Украина прошла на пути к независимости. Но до съемок не дошло: декорации снесли представители "Национального корпуса". Полиция пыталась им помешать, 8 человек задержали. "Нацкорпус" заявляет об избиении одного человека при задержании, ГБР пообещало открыть дело о превышении полицейскими служебных полномочийпри задержании. Задержанных допросили и отпустили из отделения, о подозрении им не сообщали.

Украинцы в Афганистане

153 гражданина Украины просят вывезти их из Афганистана на Родину. Сегодня за ними отправился самолет. Одновременно выяснилось, что в прошлый раз украинцев вывозили из Кабула на частном рейсе, причем эта эвакуация вызвала восхищение западных дипломатов и прессы.

Тем временем стало известно, что 12 наших соотечественников заблокированы в Афганистане на военной базе. Они рассказали, что талибы прогнали старую охрану, а сами стали вместо нее. МИД знает о заблокированных украинцах и готовится их эвакуировать. Минобороны говорит, что это не военные - наших военнослужащих в Афганистане нет. Блогеры пишут, что эти украинцы - сотрудники ЧВК.

Опрос: Зеленского считают некомпетентным

Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова. Положительные эмоции президент вызывает у 19,2% украинцев, отрицательные - у 33,7%.

Кроме этого, 47,5% опрошенных считают, что качества личности Зеленского не соответствуют должности президента Украины.

Послание Януковича

Беглый экс-президент обнародовал послание к украинцам. Он рассказал, как хорошо нам всем жилось раньше, и призвал "правильно голосовать" на следующих выборах.

Крушение самолета в Подмосковье

Новейший российский самолет Ил-112В рухнул в Подмосковье. Погибли все члены экипажа - три человека, среди которых был Герой России.

Беленюк стал старшим лейтенантом и получил наградной пистолет

"Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" - пистолетом ПМ", - рассказали в Минобороны.

Автор: Ольга Лузан
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Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 2 ч

Армія КНР на фоні спільних тренувань з Росією та Білоруссю розпочала військові навчання поблизу Тайваня. Пропаганда вже заявила, що це репетиція повномасштабного вторгнення на острів. Комуністи вперше націлилися на Тайвань як на пряму мішень, а не кудись у Тихий океан.
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17.08.2021 22:35 Ответить
невигадані діалоги:
(Павло Л.) -Юля, з цим молодом вуркаганом можна мати справу. Запропонуй йому 50000000$ за те, щоб я безперешкодно повернувся в Україну, він же всіх підім'яв під себе СБУ ДБР...хто там ще...
(Юлія Т.) -Паша, краще почекай. Через півроку буде інший президент, і не факт, що такий же долб*й*б, як Вова З. Потерпи...
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17.08.2021 22:50 Ответить
Головні новини 17 серпня: скандал з інсталяцією на Алеї Героїв Небесної Сотні, українці в Афганістані - Цензор.НЕТ 2241
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17.08.2021 23:06 Ответить
СРСР виходив з Афгану - плювали в спину.
США виходят з Афгану - чіпляються за шасі літаків☹️
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17.08.2021 23:24 Ответить
Вірно підмічено.
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18.08.2021 13:02 Ответить
 
 