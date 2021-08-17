Главные новости 17 августа: скандал с инсталляцией на Аллее Героев Небесной Сотни, украинцы в Афганистане

Представители "Национального корпуса" разрушили инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни, украинцы застряли на военной базе в Афганистане, Янукович обратился к бывшим соотечественникам - главные новости Украины и мира 17 августа.

Скандал с инсталляцией на Аллее Героев Небесной Сотни

Посреди мемориала погибшим героям Революции достоинства с утра поставили декорации, в том числе - отражающие быт советского времени. Позднее выяснилось, что на этом фоне должны были снимать ролик об исторических вехах, которые Украина прошла на пути к независимости. Но до съемок не дошло: декорации снесли представители "Национального корпуса". Полиция пыталась им помешать, 8 человек задержали. "Нацкорпус" заявляет об избиении одного человека при задержании, ГБР пообещало открыть дело о превышении полицейскими служебных полномочийпри задержании. Задержанных допросили и отпустили из отделения, о подозрении им не сообщали.

Украинцы в Афганистане

153 гражданина Украины просят вывезти их из Афганистана на Родину. Сегодня за ними отправился самолет. Одновременно выяснилось, что в прошлый раз украинцев вывозили из Кабула на частном рейсе, причем эта эвакуация вызвала восхищение западных дипломатов и прессы.

Тем временем стало известно, что 12 наших соотечественников заблокированы в Афганистане на военной базе. Они рассказали, что талибы прогнали старую охрану, а сами стали вместо нее. МИД знает о заблокированных украинцах и готовится их эвакуировать. Минобороны говорит, что это не военные - наших военнослужащих в Афганистане нет. Блогеры пишут, что эти украинцы - сотрудники ЧВК.

Опрос: Зеленского считают некомпетентным

Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова. Положительные эмоции президент вызывает у 19,2% украинцев, отрицательные - у 33,7%.

Кроме этого, 47,5% опрошенных считают, что качества личности Зеленского не соответствуют должности президента Украины.

Послание Януковича

Беглый экс-президент обнародовал послание к украинцам. Он рассказал, как хорошо нам всем жилось раньше, и призвал "правильно голосовать" на следующих выборах.

Крушение самолета в Подмосковье

Новейший российский самолет Ил-112В рухнул в Подмосковье. Погибли все члены экипажа - три человека, среди которых был Герой России.

Беленюк стал старшим лейтенантом и получил наградной пистолет

"Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" - пистолетом ПМ", - рассказали в Минобороны.