Главные новости 17 августа: скандал с инсталляцией на Аллее Героев Небесной Сотни, украинцы в Афганистане
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Представители "Национального корпуса" разрушили инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни, украинцы застряли на военной базе в Афганистане, Янукович обратился к бывшим соотечественникам - главные новости Украины и мира 17 августа.
Скандал с инсталляцией на Аллее Героев Небесной Сотни
Посреди мемориала погибшим героям Революции достоинства с утра поставили декорации, в том числе - отражающие быт советского времени. Позднее выяснилось, что на этом фоне должны были снимать ролик об исторических вехах, которые Украина прошла на пути к независимости. Но до съемок не дошло: декорации снесли представители "Национального корпуса". Полиция пыталась им помешать, 8 человек задержали. "Нацкорпус" заявляет об избиении одного человека при задержании, ГБР пообещало открыть дело о превышении полицейскими служебных полномочийпри задержании. Задержанных допросили и отпустили из отделения, о подозрении им не сообщали.
Украинцы в Афганистане
153 гражданина Украины просят вывезти их из Афганистана на Родину. Сегодня за ними отправился самолет. Одновременно выяснилось, что в прошлый раз украинцев вывозили из Кабула на частном рейсе, причем эта эвакуация вызвала восхищение западных дипломатов и прессы.
Тем временем стало известно, что 12 наших соотечественников заблокированы в Афганистане на военной базе. Они рассказали, что талибы прогнали старую охрану, а сами стали вместо нее. МИД знает о заблокированных украинцах и готовится их эвакуировать. Минобороны говорит, что это не военные - наших военнослужащих в Афганистане нет. Блогеры пишут, что эти украинцы - сотрудники ЧВК.
Опрос: Зеленского считают некомпетентным
Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова. Положительные эмоции президент вызывает у 19,2% украинцев, отрицательные - у 33,7%.
Кроме этого, 47,5% опрошенных считают, что качества личности Зеленского не соответствуют должности президента Украины.
Послание Януковича
Беглый экс-президент обнародовал послание к украинцам. Он рассказал, как хорошо нам всем жилось раньше, и призвал "правильно голосовать" на следующих выборах.
Крушение самолета в Подмосковье
Новейший российский самолет Ил-112В рухнул в Подмосковье. Погибли все члены экипажа - три человека, среди которых был Герой России.
Беленюк стал старшим лейтенантом и получил наградной пистолет
"Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" - пистолетом ПМ", - рассказали в Минобороны.
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Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 2 ч
Армія КНР на фоні спільних тренувань з Росією та Білоруссю розпочала військові навчання поблизу Тайваня. Пропаганда вже заявила, що це репетиція повномасштабного вторгнення на острів. Комуністи вперше націлилися на Тайвань як на пряму мішень, а не кудись у Тихий океан.
(Павло Л.) -Юля, з цим молодом вуркаганом можна мати справу. Запропонуй йому 50000000$ за те, щоб я безперешкодно повернувся в Україну, він же всіх підім'яв під себе СБУ ДБР...хто там ще...
(Юлія Т.) -Паша, краще почекай. Через півроку буде інший президент, і не факт, що такий же долб*й*б, як Вова З. Потерпи...
США виходят з Афгану - чіпляються за шасі літаків☹️