Мост между Украиной и Молдовой начали строить в Ямполе, - Укравтодор. ФОТО

В Ямполе на Винничине подрядчик начал подготовительные работы к строительству моста, который соединит украинский берег Днестра с молдавским и станет частью транспортного коридора между двумя странами и продолжением дороги Р-08 Немиров — Ямполь, где сейчас завершается ремонт 116 км. Проект реализуется в рамках программы "Большая стройка".

Об этом сообщает Facebook-страница Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас транспортная связь между Украиной и Молдовой через реку Днестр в области обеспечивается мостом, который размещен в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский — Отач" и мостом на пункте пропуска "Бронница — Унгурь", на котором разрешенная масса транспортных средств не превышает 3,5 тонн, а на пограничном переходе "Ямполь — Косэуць" работает только паромная переправа.

"Новый мост в Ямполе улучшит связь между двумя соседними странами и позволит сократить время поездки по маршруту Киев — Кишинев", — говорится в сообщении.

Подъездом к мосту с украинской стороны станет автотрасса Т-02-02 Могилев-Подольский — Ямполь — Бершадь — Умань. С молдавской он примкнет к местной трассе М-2 Кишинев — Сорока.

Мост будет иметь подходы с украинской стороны длиной 1,068 км и 5 км с молдавской. Его длина составит 641 м, эстакады — 668 м. Держать мост будет 21 опора высотой от 8 до 40 м.

Мост строится по модели "design-build", которая означает, что комплекс работ по проектированию и строительству выполняет один подрядчик.

Завершить стройку планируется до конца 2022 года.

Напоминаем, что планы на 2021 год программы "Большая стройка" включают обновление 4500 км национальных и 2000 км местных дорог.