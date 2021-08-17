РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6282 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныФоторепортаж
10 007 11
Винницкая область (918) Молдова (1685) мост (1003) Укравтодор (661) Большая стройка (722)

Мост между Украиной и Молдовой начали строить в Ямполе, - Укравтодор. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Ямполе на Винничине подрядчик начал подготовительные работы к строительству моста, который соединит украинский берег Днестра с молдавским и станет частью транспортного коридора между двумя странами и продолжением дороги Р-08 Немиров — Ямполь, где сейчас завершается ремонт 116 км. Проект реализуется в рамках программы "Большая стройка".

Об этом сообщает Facebook-страница Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.

Мост между Украиной и Молдовой начали строить в Ямполе, - Укравтодор 01

Сейчас транспортная связь между Украиной и Молдовой через реку Днестр в области обеспечивается мостом, который размещен в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский — Отач" и мостом на пункте пропуска "Бронница — Унгурь", на котором разрешенная масса транспортных средств не превышает 3,5 тонн, а на пограничном переходе "Ямполь — Косэуць" работает только паромная переправа.

"Новый мост в Ямполе улучшит связь между двумя соседними странами и позволит сократить время поездки по маршруту Киев — Кишинев", — говорится в сообщении.

Подъездом к мосту с украинской стороны станет автотрасса Т-02-02 Могилев-Подольский — Ямполь — Бершадь — Умань. С молдавской он примкнет к местной трассе М-2 Кишинев — Сорока.

Мост между Украиной и Молдовой начали строить в Ямполе, - Укравтодор 02

Мост будет иметь подходы с украинской стороны длиной 1,068 км и 5 км с молдавской. Его длина составит 641 м, эстакады — 668 м. Держать мост будет 21 опора высотой от 8 до 40 м.

Мост строится по модели "design-build", которая означает, что комплекс работ по проектированию и строительству выполняет один подрядчик.

Мост между Украиной и Молдовой начали строить в Ямполе, - Укравтодор 03

Завершить стройку планируется до конца 2022 года.

Напоминаем, что планы на 2021 год программы "Большая стройка" включают обновление 4500 км национальных и 2000 км местных дорог.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Мост между Украиной и Молдовой начали строить в Ямполе, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 2045
показать весь комментарий
17.08.2021 22:31
+3
Теперь Чаусы штабелями пойдут))))
показать весь комментарий
17.08.2021 22:31
+3
Логично было бы на фото показать реку а не поле какое-то с вырытоя ямой...
показать весь комментарий
17.08.2021 23:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а міст де?місце для нього... поле, то не Дністер.
показать весь комментарий
17.08.2021 22:30 Ответить
начали с подъезда от ближайшей дороги к месту работ. правильно сделали. а то огородами носить цемент как то не то
показать весь комментарий
17.08.2021 22:44 Ответить
Мост между Украиной и Молдовой начали строить в Ямполе, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 2045
показать весь комментарий
17.08.2021 22:31 Ответить
Теперь Чаусы штабелями пойдут))))
показать весь комментарий
17.08.2021 22:31 Ответить
І навкруги дерева насаджати ,обов"язково,сосни корабельні !!!)))
показать весь комментарий
17.08.2021 22:53 Ответить
Там бы действительно босого Чауса в трусиках понаблюдать было бы интересно...
показать весь комментарий
17.08.2021 23:06 Ответить
Логично было бы на фото показать реку а не поле какое-то с вырытоя ямой...
показать весь комментарий
17.08.2021 23:55 Ответить
Судя по фото, строителям моста сначала надо реку прокопать, через которую мост будут строить Міст між Україною і Молдовою почали будувати в Ямполі, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 3791
показать весь комментарий
18.08.2021 10:10 Ответить
 
 