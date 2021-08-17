Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Алексей Гриценко поддерживает действия представителей "Национального корпуса", которые снесли установленные на Аллее Героев Небесной Сотни декорации для съемок к 30-летию независимости Украины.
Свою позицию Гриценко-младший озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Абсолютно верное решение относительно демонтажа на Аллее героев Небесной Сотни. Тем, кто придумал эту ерунду из ОП, должно быть стыдно", - написал он.
Гриценко считает, что "большая часть команды президента... считает Майдан государственным переворотом".
"Но мы не позволим никогда в Киеве поносить настоящий человеческой протест и память погибших героев", - подчеркнул активист.
"Татаров, Портнов, Ермак и другие, для кого это ничего не значит, со временем уйдут в забвение, а память о героях будет жить вечно", - считает Гриценко.
Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса", после допроса их отпустили. ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.
Пожалуйста, подождите...
а так в уяві аніматорів 95 кварталу виглядає звичайний бліндаж в АТО ...
Serhii Pylypenko @SerhiiPylypenk2
я думаю, в голові інфанта розпочалась нова, вже ядерна війна.
а фото зроблене в ситуаційній кімнаті в бункері Найвеличнішого Лідера ********** десь дуже глибоко під землею.
шкода, санітари далеко...
Після скандалу світлину він швидко видалив.
Преступникам, которые совершают преступления, бывает стыдно?
Это целенаправленная, сознательная провокация.
_Ага, щас...
Північна Корея буде нервово курити
Соромно? Та вони від самого початку демонстрували всім, що їм і Революція Гідності, і Україна якось...