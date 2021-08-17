"Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно"

Алексей Гриценко поддерживает действия представителей "Национального корпуса", которые снесли установленные на Аллее Героев Небесной Сотни декорации для съемок к 30-летию независимости Украины.

Свою позицию Гриценко-младший озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Абсолютно верное решение относительно демонтажа на Аллее героев Небесной Сотни. Тем, кто придумал эту ерунду из ОП, должно быть стыдно", - написал он.

Гриценко считает, что "большая часть команды президента... считает Майдан государственным переворотом".

"Но мы не позволим никогда в Киеве поносить настоящий человеческой протест и память погибших героев", - подчеркнул активист.

"Татаров, Портнов, Ермак и другие, для кого это ничего не значит, со временем уйдут в забвение, а память о героях будет жить вечно", - считает Гриценко.

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Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса", после допроса их отпустили. ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.