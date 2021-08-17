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Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Активист

Алексей Гриценко поддерживает действия представителей "Национального корпуса", которые снесли установленные на Аллее Героев Небесной Сотни декорации для съемок к 30-летию независимости Украины.

Свою позицию Гриценко-младший озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Абсолютно верное решение относительно демонтажа на Аллее героев Небесной Сотни. Тем, кто придумал эту ерунду из ОП, должно быть стыдно", - написал он.

Гриценко считает, что "большая часть команды президента... считает Майдан государственным переворотом".

"Но мы не позволим никогда в Киеве поносить настоящий человеческой протест и память погибших героев", - подчеркнул активист.

"Татаров, Портнов, Ермак и другие, для кого это ничего не значит, со временем уйдут в забвение, а память о героях будет жить вечно", - считает Гриценко.

Читайте: Бутусов: Власть установила декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, чтобы осложнить проведение протестов

Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса", после допроса их отпустили. ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.

Активист Автомайдана Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно - Цензор.НЕТ 9140
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17.08.2021 23:06
+22
Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно - Цензор.НЕТ 5600Вот этим? Стыдно?!
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17.08.2021 23:09
+20
Кому должно быть стыдно? А концерт с зайчиками помните в прошлом году? А гимн в гламурном исполнении со вставкой рэпчика? Это все до сих пор все то же гребаное шоу продолжается. Даже дрифтующая на Софийской площади корова замечательно ложится на этот сценарий (хотя и не являлась частью задумки ОП). Такое впечатление, что уже 2 года живем в тупом сериале.
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17.08.2021 23:21
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Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно - Цензор.НЕТ 9140
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17.08.2021 23:06 Ответить
Не тем , кто , а зеленскому ЧЛЕНОГРАЮ -совкодрочеру ! Сколько можно стесняться ??? Кто-то постоянно плохой , а клоун 🤡 🤢не при делах !🤮
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17.08.2021 23:13 Ответить
Его киздить надо, а не стыдить!
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17.08.2021 23:07 Ответить
айайай - атата!..
а так в уяві аніматорів 95 кварталу виглядає звичайний бліндаж в АТО ...








Serhii Pylypenko @SerhiiPylypenk2

я думаю, в голові інфанта розпочалась нова, вже ядерна війна.
а фото зроблене в ситуаційній кімнаті в бункері Найвеличнішого Лідера ********** десь дуже глибоко під землею.
шкода, санітари далеко...

Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно - Цензор.НЕТ 3434
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17.08.2021 23:09 Ответить
это сынуля полковника Анатоля Гриценко?.. тот что защищал Днепровский аэропорт?.. ну.ну..
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17.08.2021 23:09 Ответить
Він самий.
Після скандалу світлину він швидко видалив.
Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно - Цензор.НЕТ 8929
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17.08.2021 23:23 Ответить
Да, уж. Гены не пропьешь. Весь в папу Панталония.
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17.08.2021 23:46 Ответить
...і який захищав Зе.

Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно - Цензор.НЕТ 7741
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18.08.2021 13:10 Ответить
Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно - Цензор.НЕТ 5600Вот этим? Стыдно?!
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17.08.2021 23:09 Ответить
Ню ню ню...да,мудак?а вот если бы до такого додумался Порох...
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17.08.2021 23:09 Ответить
Интересно, хоть кому-нибудь в этой стране ( стране, в которую активно пытаются превратить УКРАИНУ) еще хочется смеяться?(((
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17.08.2021 23:10 Ответить
"Найвеличнішому", його оточенню і ЗЕ-виборцям.

Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно - Цензор.НЕТ 6277
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18.08.2021 06:31 Ответить
Так, про це треба постійно нагадувати
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18.08.2021 12:04 Ответить
Їм дуже стидно. Почервоніли. Очі ховають. Не знають, що з совістю робити, як людям в очі дивитись.
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17.08.2021 23:11 Ответить
А хіба там БУЛА совість чи розум ? Якби були - то не було б членограйства....Та багато чого б не було - єрмаків , татарових , шмигалів , ОАСК і т. д...
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18.08.2021 00:03 Ответить
Українцю з Вами важко не погодитись. Зате зебіли сперечатимуться. По коментар і побачимо.
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18.08.2021 09:01 Ответить
це нам соромно... тим гівнюкам, що таке придумали, соромно не буває... як і несороміцька гра на роялі...
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17.08.2021 23:12 Ответить
Хіба може бути соромно нелюдям , які постійно знаходяться під кокаіном ?😡
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17.08.2021 23:13 Ответить
Да не смешите. Их задача проверить, что схавают. Визит Моргинштерна из этой же оперы.
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17.08.2021 23:14 Ответить
Что за идиотская постановка вопроса?!
Преступникам, которые совершают преступления, бывает стыдно?
Это целенаправленная, сознательная провокация.
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17.08.2021 23:16 Ответить
Это преднамеренная провокация ЗЕУБЛЮДКОВ , как «эбонитовые палочки», «термос» ! Земразина ***** УДОВЛЕТВОРЯЕТ
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17.08.2021 23:16 Ответить
У меня нет никаких сомнений,что и осквернение Софийской площади, и осквернение Аллеи Небесной Сотни - кремлёвская диверсия, гибридная война в сознании украинцев,проводимая зелёными слугами кремлёвской крысы....
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17.08.2021 23:17 Ответить
Хай твоя зекрыса,которая ни в чем не виновата,на могилу дедушке ларек с шаурмой теперь поставит
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17.08.2021 23:20 Ответить
Кому должно быть стыдно? А концерт с зайчиками помните в прошлом году? А гимн в гламурном исполнении со вставкой рэпчика? Это все до сих пор все то же гребаное шоу продолжается. Даже дрифтующая на Софийской площади корова замечательно ложится на этот сценарий (хотя и не являлась частью задумки ОП). Такое впечатление, что уже 2 года живем в тупом сериале.
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17.08.2021 23:21 Ответить
Йм треба зробити больно.
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17.08.2021 23:22 Ответить
почуття сорому? у бидлоеліти? схаменіться, добродію...
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17.08.2021 23:24 Ответить
"Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно"
_Ага, щас...
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17.08.2021 23:24 Ответить
Який іще сором може бути зелених пройдисвітів? У них, як у повій, почуття сорому уже давно подолане. Усе "какая разніца" Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно - Цензор.НЕТ 230
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17.08.2021 23:42 Ответить
Сором їм невідомий...
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17.08.2021 23:55 Ответить
Ще одне яскраве підтвердження того, що поняття достоїнство, честь, національна гідність зільоний наволочі, просто, не відомі. Нічого, навчимо.
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18.08.2021 03:06 Ответить
Предателям Украины не стыдно по определению
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18.08.2021 04:28 Ответить
Я вже собі уявляю яку «інсталяцію, на День Незалежності нам приготовила Зе банда.
Північна Корея буде нервово курити
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18.08.2021 06:00 Ответить
Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно. ©
Соромно? Та вони від самого початку демонстрували всім, що їм і Революція Гідності, і Україна якось...

Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно - Цензор.НЕТ 5962
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18.08.2021 06:36 Ответить
Такая же херня. Мне тоже стыдно, хотя к этому цирку никакого отношения не имею.
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18.08.2021 06:58 Ответить
Клоуну стыдно? Ой вэй... Голяком по супермаркету не стыдно, куем по роялю не стыдно, а инсталляция стыдно? О чем речь? Эта зеленая шобла вообще не знает слова "стыд"...точно также, как то 73% быдло, что за Клоуна голосовало....
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18.08.2021 08:59 Ответить
Має бути соромно? Кому, членограям?! Та ж їх 73% бидлоти вибрали, а бидлу соромно не буває!
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18.08.2021 09:31 Ответить
да они вам в глаза ссут...
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18.08.2021 10:43 Ответить
 
 