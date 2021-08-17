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МВФ (3297) Загребельская (101) Большая стройка (722)

Помощь от МВФ может постигнуть судьба средств "ковидного фонда", которые коррупционно и неэффективно потратили на асфальтирование дорог, - Загребельская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Помощь от МВФ может постигнуть судьба средств

Вскоре в Украину зайдут 2,7 млрд долл. от Международного валютного фонда. В случае если эти средства будут направлены на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, мы окажемся в ситуации 2020 года, когда власть потратила половину "ковидного" фонда на асфальтирование дорог.

Об этом в своей статье для ZN.UA написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

Загребельская назвала основные риски, которые несет "Большое строительство" в украинском исполнении:

  1. Неэффективное расходование ограниченных государственных ресурсов

"Из-за дискриминационных требований тендерной документации Укравтодора и его неправомерных действий по недопущению значительного числа компаний к крупным тендерам на рынке фактически образовался картель. Ограниченное число компаний, договариваясь между собой заранее о распределении подрядов, принимают участие в аукционах и не конкурируют друг с другом. Как следствие, мы переплачиваем за ремонт или строительство километра дороги от 20 до 40%.

Из-за отсутствия эффективного и непредвзятого контроля над качеством ремонта и строительства (проектанты и технадзор часто являются компаниями — сателлитами картельщиков) существует высокий риск того, что немалая часть дорог "сойдет вместе со снегом", - пишет автор.

Также отмечается, что около 90% подрядов за прошлый год — это текущий средний ремонт, гарантийные сроки в таком случае колеблются от одного года до пяти лет. А это означает, что вложенные в эти дороги миллиарды скоро могут "вполне законно превратиться в тыкву".

При этом бюджетные средства тратятся на российский битум, американскую технику и в турецкие или китайские компании, а не  поддерживают украинскую экономику.

2. Создание новой касты "бизнесменов", которые смогут влиять на государственную политику на уровне олигархов

"За год одна лишь компания "Автомагистраль-Юг" Александра Бойко получила подрядов из бюджета более чем на 30 млрд грн. Журналисты программы "Схемы" зафиксировали ее руководителя в одном ресторане с главой бюджетного комитета депутатом партии "Слуга народа" Юрием Аристовым. Эта же компания, по сообщению самого Укравтодора, профинансировала подарок президента Зеленского многодетной семье в виде дома. Отдельные члены картеля имеют связи с мэром Одессы Геннадием Трухановым, еще одна компания — с олигархом Коломойским. Другая — с бывшим помощником нардепа от Партии регионов Шкилем. То есть, если верить словам секретаря СНБО Алексея Данилова, что олигархи — это пятая колонна в Украине, то "Большое строительство" сознательно пополняет пятую колонну новыми лицами и финансирует ее из государственного бюджета", - говорится в статье.

Как пишет Загребельская, для остальных участников рынка есть два выхода: либо идти на субподряд к картельщикам, либо закрывать бизнес. Картель превращается в монополию, обеспечивая себе влияние и власть на рынке на длительное время и вскоре сможет диктовать свои условия государству.

3. Увеличение объемов коррупционных денег в экономике

"Забрендировав "Большое строительство" фамилией Зеленского и подсев на легкие деньги, Банковая дала сигнал всем правоохранителям, что эта отрасль неприкосновенна. Поэтому расследования либо не проводятся, либо имитируются", - отмечается в статье.

По мнению автора, государство вместо того, чтобы провести несколько показательных расследований, наоборот, раскрыло над коррупционерами бронированный зонтик. Например, прокуроры в Украине так до сих пор и не смогли предъявить подозрение представителям компании "Онур", которые имеют давние отношения с Владимиром Зеленским. Хотя польские правоохранители в рамках того же уголовного дела в отношении бывшего главы Укравтодора Новака это уже сделали.

Таким образом, забрендировав "Большое строительство" фамилией Зеленского и подсев на легкие деньги, Банковая дала сигнал всем правоохранителям, что эта отрасль неприкосновенна. Поэтому расследования либо не проводятся, либо имитируются.

Загребельская предлагает ряд инструментов для борьбы с коррупцией "Большого строительства":

  • Приговоры для коррупционеров.
  • Расследование Антимонопольным комитетом Украины сговоров, наказание картельщиков, принуждение Укравтодора исключить дискриминационные "заточки" из тендерной документации и прекратить практику неправомерной дисквалификации некартельщиков. Как следствие — восстановление конкуренции на рынке за счет таких действий.

При этом она отмечает, что когда абсолютная власть в стране сосредоточена в руках одной политической силы, которая не характеризуется нулевой толерантностью к коррупции, любые инструменты борьбы с ней утопичны. "Эффективный рецепт один — лишить эту политическую силу абсолютной власти. Обратите внимание, не власти вообще, а именно абсолютной власти", - считает Загребельская.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
авжеж, бо мертвечук свого не впустить

"Ще в січні 2020 року, коли Банкова заявляла, що Зеленський нібито працював в Омані, де орендував для відпочинку елітний наддорогий отель, його охороняли не лише працівник УДО, але й приватна охоронна фірма "Шторм", пов'язана з колегою Медведчука", - пише Д. Вовнянко https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1191378821336461&id=100013930632694
.
"Історія була перебріхана провладними блогерами, коли днями авто Зеленського у супроводі автомобілів "Шторм" несподівано побачили під час заїзду на розкішну віллу Медведчука, де той відбуває нібито тяжкий для нього домашній арешт. Панічно побоюючись витоку інформації, все вирішили звалити … знову на Порошенка", - зауважив блогер.
"Справа у тому, що контакти з кумом Путіна Медведчуком руйнують вщент образ "державника" який ретельно ліплять Зеленському. Однак такі випадки, як сьогоднішня інсталяція совка на Алеї Небесної Сотні, постійно нагадують, ким є Зеленський насправді" - наголосив Вовнянко.
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17.08.2021 23:14
+6
Не вчи вчених ,бабло дерібанити !!!))))
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17.08.2021 23:13
+5
хм.. а кто-то сомневается в этом !? об этом можно было и не говорить - это аксиома !!!
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17.08.2021 23:19
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Правила форума Совет форумчан
Не вчи вчених ,бабло дерібанити !!!))))
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17.08.2021 23:13 Ответить
Забув добавити трускавецьких ЗЕнедоумків "вчених" Помощь от МВФ может постигнуть судьба средств "ковидного фонда", которые коррупционно и неэффективно потратили на асфальтирование дорог, - Загребельская - Цензор.НЕТ 7974
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17.08.2021 23:25 Ответить
НауКівців !!!)))
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17.08.2021 23:27 Ответить
авжеж, бо мертвечук свого не впустить

"Ще в січні 2020 року, коли Банкова заявляла, що Зеленський нібито працював в Омані, де орендував для відпочинку елітний наддорогий отель, його охороняли не лише працівник УДО, але й приватна охоронна фірма "Шторм", пов'язана з колегою Медведчука", - пише Д. Вовнянко https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1191378821336461&id=100013930632694
.
"Історія була перебріхана провладними блогерами, коли днями авто Зеленського у супроводі автомобілів "Шторм" несподівано побачили під час заїзду на розкішну віллу Медведчука, де той відбуває нібито тяжкий для нього домашній арешт. Панічно побоюючись витоку інформації, все вирішили звалити … знову на Порошенка", - зауважив блогер.
"Справа у тому, що контакти з кумом Путіна Медведчуком руйнують вщент образ "державника" який ретельно ліплять Зеленському. Однак такі випадки, як сьогоднішня інсталяція совка на Алеї Небесної Сотні, постійно нагадують, ким є Зеленський насправді" - наголосив Вовнянко.
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17.08.2021 23:14 Ответить
Охрану Порошенко обеспечивает компания из орбиты Медведчука, - эксперт

Отправляясь этим летом в отпуск в Хорватию, бывший президент Петр Порошенко находился под охраной фирмы, приближенной к олигарху Виктору Медведчуку.
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17.08.2021 23:58 Ответить
Ба-да, зепил, там как раз об этом
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18.08.2021 06:11 Ответить
Яка боротьба з корупцією ??? Це нонсенс ,боротьба корупціонерів з корупцією , циркова вистава-"Боротьба нанайських хлопчиків" !!!))))
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17.08.2021 23:16 Ответить
А как не попилить бабло? Уже и битум у кацапов закупили...
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17.08.2021 23:17 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,руйнує економіку України ,знесилює Україну !!!)))
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17.08.2021 23:19 Ответить
Здается мне,шо этот Черных засланный кацапский казачек.
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18.08.2021 08:22 Ответить
Здается мне, що ты на хрипатую бубочку передергиваешь
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18.08.2021 08:43 Ответить
Коли здається ,то слід хреститися та до церкви сходити ,а краще до психіатра !!!)))
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18.08.2021 11:48 Ответить
хм.. а кто-то сомневается в этом !? об этом можно было и не говорить - это аксиома !!!
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17.08.2021 23:19 Ответить
Эти 2,7 миллиарда от МВФ были поданы зелёными бырыгами как великая победа зелёной дипломатии. А оказалось - это 650 миллиардов поделенные на 192 страны в качестве подарка от МВФ. То есть деньги получают все, а не те кто "заслужил великими талантами".
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17.08.2021 23:22 Ответить
На понтах,как на шарнирах !!!)))
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17.08.2021 23:28 Ответить
звісно тирять бабулеси як і тирили до цього, але і у самої рильце у пушку.
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17.08.2021 23:31 Ответить
Не, до этого в таких масштабах не тырили, зепил
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18.08.2021 06:12 Ответить
ви мабуть у курсі будь якої брудної оборудки?
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18.08.2021 08:30 Ответить
Да, зепил. Я надеюсь, ты , зепил, тоже имеешь перечень приговоров по попередникам?
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18.08.2021 08:40 Ответить
зрозуміло. крім пафосу 0 конкретики + особисті образи = типова поведінка ботохверми.
я сьогодні не годую, звертайтесь на проспект Науки,1.
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18.08.2021 09:00 Ответить
Те, що принесла ця влада незрівняне ні з чим в історії України. Усі ті біди , що принесла імперія, совдепія, рашистська влада уХйла - то історичний важкий шлях до становлення українскої держави . Але те, що трапилося у 2019 році руками самого народу України , це найстрашніше горе , я так вважаю. Це порівняно з тим , як за необережністю батьків, вони втрачають дитину або наносять їй непомірно жахливу шкоду.
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17.08.2021 23:33 Ответить
Допомогу від МВФ може спіткати доля коштів "ковідного фонду", які корупційно і неефективно витратили на асфальтування доріг, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6671
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17.08.2021 23:55 Ответить
І що ж такого жахливого сталося?
Обрали іншого президента? Що Порошенко мав би бути довічним як Лукашенко і Хутін?
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18.08.2021 03:14 Ответить
Ты с детства дебил, или курсы какие оканчивал, Трускавец , не?
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18.08.2021 06:13 Ответить
Не можешь атаковать мысль, атакуй носителя мысли.
Да, тупой троль
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18.08.2021 08:04 Ответить
Тупой троль, зепил, тебе лыбу по утрам с зеркала тянет. Много наколядовал за смену?
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18.08.2021 08:27 Ответить
Что в зеркало посмотрел?
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18.08.2021 08:29 Ответить
Не, в ноут, и вижу там тебя , свинособаку тупую
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18.08.2021 08:30 Ответить
Ты меня расстраиваешь, полное отсутствие мысленного процесса, как бабка базарная
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18.08.2021 08:55 Ответить
Избрали клоуна наркома и гея в одном флаконе! Да ничего страшного!
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18.08.2021 06:50 Ответить
Вы порохоботы третий год живете в предкушении "зрады" и катастрофы Украины, а НИЧЕГО не происходит.
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18.08.2021 08:07 Ответить
Ага, все шо обещал гнусавик - бороться с коррупцией, окончанием войны, бедностью - ничего из этого не происходит. Или ты, зепил, шо то другое увидел?
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18.08.2021 08:29 Ответить
30 лет Незалежности Украину только грабили, доведя до состояния самой бедной и коррумпированной страны Европы, а вы внезапно решили что все можно исправить за 2 года.
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18.08.2021 08:53 Ответить
Найкоротший і ці гроші просере. Допомогу від МВФ може спіткати доля коштів "ковідного фонду", які корупційно і неефективно витратили на асфальтування доріг, - Загребельська - Цензор.НЕТ 8332
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17.08.2021 23:47 Ответить
Як два пальця об.... асфальт !!!)))
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17.08.2021 23:54 Ответить
И правда, зачем пилить с прибыли, если можно сразу украсть и вывезти в офшоры. Зачем тратить на асфальт, если и так можно все стырить. Не жили хорошо - не стоит и привыкать
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18.08.2021 00:11 Ответить
эХспердка могла бы знать что "помощь" МВФ НЕВОЗМОЖНО ни на что потратить, кроме возвращения средств этому МВФ.
Грубо говоря денег мы не увидим, просто немного спишут задолженность
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18.08.2021 03:08 Ответить
Господя, где ж вас таких тупых вылупляют?
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18.08.2021 06:15 Ответить
Ты троляка потрать 5 минут и прогугли на что МВФ выделены эти деньги, кидаешься как тупая шавка.
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18.08.2021 08:57 Ответить
Ася, Загребельская, фух, появилась наконец. А то я уже распериживался, куда пропала. Ну теперь все пучком. Всех на чистую воду выведет.
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18.08.2021 04:10 Ответить
За зебилами ей не угнаться. Да, зепил?
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18.08.2021 06:16 Ответить
Мели емеля,твоя неделя....
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18.08.2021 07:32 Ответить
Жопомозг, с.ука ахметовско-аваковский, решил, что ПС Украины учить будет.
Как дерьмо в ополонке мотыляться будете, вместе с цифровыми информационными технологиями.
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18.08.2021 10:08 Ответить
Так хоть дороги сделали, а то как всегда разворовали бы бабки и ничего нигде не сделали. А те кто у корыта всегда учавствовал в деребане, теперь громче всех и кричит.
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18.08.2021 23:21 Ответить
 
 