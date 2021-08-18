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Организаторы согласились убрать временные декорации с аллеи героев Небесной сотни, - УИНП

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Организаторы согласились убрать временные декорации с аллеи героев Небесной сотни, - УИНП

С аллеи героев Небесной сотни уберут временные декорации, которые поставили в процессе подготовки к 30-й годовщине Дня независимости Украины.

Об этом сообщает Украинский институт Национальной памяти, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место", - сказано в сообщении.

В УИНП пояснили, что эти конструкции были частью исторической художественно-театральной постановки, которая по задумке режиссера должна была коротко показать эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости.

Отмечается, что временные декорации были нужны для съемок проекта.

Читайте: Активистов "Нацкорпуса" отпустили из полиции

Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса", после допроса их отпустили. ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+52
в другое место - НА ГОСДАЧУ ВОВЕ !!!Хай бавыться!
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17.08.2021 23:22
+51
видосик снять для рашкотв?
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17.08.2021 23:20
+46
подлые гниды , специально провоцировали !МРАЗЮКАМ МЕСТА МАЛО БЫЛО , да ,чтоб вы ,зеублюдки все повыздыхали
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17.08.2021 23:29
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видосик снять для рашкотв?
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17.08.2021 23:20 Ответить
подлые гниды , специально провоцировали !МРАЗЮКАМ МЕСТА МАЛО БЫЛО , да ,чтоб вы ,зеублюдки все повыздыхали
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17.08.2021 23:29 Ответить
Могли б поставити свої заготівкиина інший бік, і не загорожувати меморіал. А уиходить, що мізкив немає, а досвід отримують у вигляді святих піздюлєй! Як діти початкової школи!
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18.08.2021 07:05 Ответить
Ці гниди ублажають малоросів. Де декорації з боротьби холодноярівців? З Биківні? З Бабиного Яру? З Чорного лісу? З гори Маківка, де січові стрільці зупинили кацапську навалу у Європу? Зелень показує, що сторінок боротьби в історії немає. Є тупо побут від Трипілля з Глиняни посудом до ******** України із золотими унітазами у Кончі-Заспі через автомати для води з сиропом. Малорос для малоросів на замовлення малороса. Правда, за наші гроші.
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18.08.2021 08:59 Ответить
Не просто видосики! Это декорации к Сватам! Но не для съемки - эти совковые декарации, были нужны, чтобы каждый любитель Сватов, мог окунуться пропагандируемый Клоуном мир совка!!!
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17.08.2021 23:47 Ответить
Сватов в Грузии снимали. не в Украине же налоги платить.
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17.08.2021 23:58 Ответить
На что тратятся деньги налогоплательщиков? 👿
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18.08.2021 02:20 Ответить
Кстати, до сих пор журналисты не нашли стоимость этих конструкций
Может медиаолигархам это не интресно 😀
Типа- подумаешь : народные деньги прос@али . Это же не кровные из швейцарского банка 😀
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18.08.2021 08:25 Ответить
у ОПы хотели как лучше, а вышло как всегда:
задумывали эпическое, а получилось ********* - на то она и ОПа, чтоб всё было через ОПу 👎
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18.08.2021 02:54 Ответить
Режисер випадково не улюблений режисер презЕдента Бадоєв?
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17.08.2021 23:22 Ответить
Та всі вони там Бздоєви.
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17.08.2021 23:51 Ответить
...бадоевы и жидковы с подоляками
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18.08.2021 00:09 Ответить
в другое место - НА ГОСДАЧУ ВОВЕ !!!Хай бавыться!
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17.08.2021 23:22 Ответить
Можно и рядом с петухами и прочими зверьем во дворе резиденции президента.
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18.08.2021 07:30 Ответить
КУ!
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17.08.2021 23:24 Ответить
Ну может для тебя и ровное,но у вовочки рейтинг идёт в думу с более ускоренной силой)
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17.08.2021 23:25 Ответить
Дупу
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17.08.2021 23:26 Ответить
Глибокомислена очіпятка. 🤔
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18.08.2021 07:06 Ответить
Какие съёмки ?оно шо там "сватов"снимало?
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17.08.2021 23:23 Ответить
Мультяшку Кролика Роджера выбрали президентом
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18.08.2021 02:22 Ответить
Якісь тупі організатори або явна провокація! Поставте ті декорації перед ЗЕліним кублом! Организаторы согласились убрать временные декорации с аллеи героев Небесной сотни, - УИНП - Цензор.НЕТ 93
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17.08.2021 23:23 Ответить
Так хоч на інший бік тої дороги, уже по іншому було. А то узяли загородили своїм узкім мозгом меморіал.
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18.08.2021 07:07 Ответить
"...постановки, которая по задумке режиссера должна была коротко показать эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости..." - шо эти зебилы несут, мол Украина прошла сквозь мороженое и газводу... Еще бы клбасу по 2.20 с "московской" по 2.78 (водка) нарисовали , придурки.
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17.08.2021 23:23 Ответить
клоуны бездарные мечутся между совком и Европой
ничему их не научил таварисч шапкокрад Овосч
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17.08.2021 23:25 Ответить
якраз клоуни вони обларовані. А мудрий нарід вирішив що державники і депутати з них теж будуть як клоуни. Навіть два тижні курсів у Трускавці з зенедоумків розумніших не зробили.Як були клоунами так і лишилися.
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17.08.2021 23:32 Ответить
не, убрать мало - свернуть в трубочки и засунуть им в оппы !!!
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17.08.2021 23:25 Ответить


Будівельник@budekspres 1 ч

Порішав @nasia014 , а по радіво сказали, що жони...
От таке ********.
Медіа********
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17.08.2021 23:26 Ответить
От тепер і думай, чиїм проектом був Русскій Міръ...
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17.08.2021 23:28 Ответить
Они млять согласились убрать..А согласование их там ставить у них было? Организаторы согласились убрать временные декорации с аллеи героев Небесной сотни, - УИНП - Цензор.НЕТ 8934
У этого режиСера фамилия есть?
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17.08.2021 23:29 Ответить
Дерьмак.
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17.08.2021 23:30 Ответить
Володимир Лодзінський - режисер цього майданчика. і другий там був, режисер постановки, але його ім'я мені не відоме.
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18.08.2021 00:44 Ответить
Тамбовское ЧМО, типа Валерий Жидков, автор 95 говноквартала нарисует вам и не такое говно...потому что сам говноед... Мавзолейный...и конченая гнида....
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17.08.2021 23:29 Ответить
Організатори погодилися прибрати тимчасові декорації з Алеї Героїв Небесної Сотні, - УІНП - Цензор.НЕТ 8564
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17.08.2021 23:35 Ответить
Я знаю одне помешкання в Кривому Розі, яке дуже файно підійде для такої зйомкі!
Там ще й з хазяями можно домовитись про шикарний відкат!
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17.08.2021 23:31 Ответить
Папа и мама идут в комплекте с проперддеными совковыми диванами 😂
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18.08.2021 02:26 Ответить
До лукашенка по ностальгію за совком,там відосік буде по повній программі , та що говорити : у ций " товаріщей " душа порожня " какая разніца "
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17.08.2021 23:31 Ответить
Ну а че, паприколу жы! Не Голодомор, не ГУЛаг, не Расстрелянное Возрождение, не ужасы совко-немецкой войны, не рабский труд крестьян в колхозах, не вечный дефицит, не репрессии против дессидентов, не убогость быта и культуры - а марожынае и автомат с водой.
Это то что близко и понятно оскотитенной зебиломассе.
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17.08.2021 23:40 Ответить
Оно🤢💩 дерьмо ************ не знает уже в какое очко ***** заглянуть ! У того СРАЛИН «эффективный менеджер»
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18.08.2021 00:42 Ответить
Пусть переносят съёмки в лугандон. И там снимают комедию, как тупорылые, продажные, колорадские предатели обгадили себе жизнь, поверив агрессору - кремлёвской крысе, что он устроит им рай, как у себя на Рублёвке....Но, вместо рая предатели получили кадыровский беспредел, подвалы, обстрелы, грабежи, насилие и прочие блага "рускаво мира". Посмотрим - обхохочемся....
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17.08.2021 23:32 Ответить







Yes! Dopeless@_dopeless 1 ч

І якщо хтось думає, що зеленський будує свій "музей срср" на Алеї Героїв Небесної Сотні випадково - ні, не випадково.
Таких випадковстей не буває. Місце вибрано навмисно і свідомо.
"Ставить ногу на груди".
Це як пир на могилі ворога.
Топтання по прапору.
Невже ми це проковтнемо?
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17.08.2021 23:32 Ответить
ПАДАЛЬ по имени ЖИДКОВ надо немедленно отправить ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-Якутия..тушить пожары на РАБссии...
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17.08.2021 23:33 Ответить
Валерий Викторович Жидков родился 24 марта 1975 года в Тамбове в семье милиционера, отец Виктор Жидков проработал всю жизнь в милиции, стал полковником[6].
В старших классах увлекался программированием[7]. Закончил Тамбовский государственный технический университет, получил профессию инженер-системотехник. После учёбы год отслужил в армии, потом отец его устроил работать в милицию, и он 2 года работал оперуполномоченным[7].
С 1993 года играл в команде КВН «Тамбовские волки» вместе со Степаном Казаниным, позже был капитаном команды КВН «Тапкины дети», также одно время капитаном этой команды был и Казанин. После распада команды перешли в «95 квартал» и жили в Кривом Роге[2][6][7].
С 2003 года живёт в Киеве, тогда же стал автором «Студии Квартал-95».
Ведущий новостной программы ЧистоNEWS. Был уволен по причине отсутствия достоверной информации в своих выпусках.[8]
Валерий Жидков играет в любительской хоккейной Лиге Киева[9].
В 2019 году участвовал в партии Владимира Зеленского "Зе+", в избирательной гонке на пост Президента Украины.
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17.08.2021 23:45 Ответить
Ахто у кварталівській банді убивць України не падалі?
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17.08.2021 23:46 Ответить
Интересная информация от Борислава Березы:
- прессовать и бить активистов приказал новоназначенный глава Киевской полиции, чтобы выслужиться перед Ермаком;
- к осени Ермак думает поменять на своего человека главу всей полиции - нужно принимать формулу Штайнмайера - нужно будет разгонять и бить протестующих; нардепы боятся, что их разозленный народ будет люто бить:
- США требует убрать агента ФСБ Ермака - его переведут на СНБО; но он тщательно расставляет своих людей в вертикаль власти;
- возможно уберут Венедиктову - на Минюст, на ее место - Баканова.
В общем осень будет горячей.
https://www.youtube.com/watch?v=Euh_pUIPnRk
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17.08.2021 23:34 Ответить
не будет полиция никого бить) полиция будет от протестующих отделена ручным опг нацкорпус, которое будет усиленно разыгрывать" протесты против капитуляции"))
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17.08.2021 23:55 Ответить
А скільке ще зашкварів стидних готовить ОПУ на свята !!! Одне добре - таки розбудять Київ на осінь!
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17.08.2021 23:36 Ответить
Они согласились убрать, смотрите-ка. А штраф за установку в неположенном месте несогласованных декораций они может тоже согласятся уплатить?
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17.08.2021 23:38 Ответить
"Ёж - птица гордая, пока не пнешь - не полетит."
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17.08.2021 23:41 Ответить
Валера Жидков...КАЗЛИНА...95 квартала подай на меня в Суд...,я все твои сраные видики сохранил...где ты обсираешь Украину...КРЫСА ты мавзолейная.......... Організатори погодилися прибрати тимчасові декорації з Алеї Героїв Небесної Сотні, - УІНП - Цензор.НЕТ 6279
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17.08.2021 23:41 Ответить
Какие-то убогие декорации, дешевым спектаклем тхне..
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17.08.2021 23:59 Ответить
Організатори погодилися прибрати тимчасові декорації з Алеї Героїв Небесної Сотні, - УІНП - Цензор.НЕТ 876
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18.08.2021 00:12 Ответить
думаю, что благодаря не безразличным гражданам, у кацапов сорвалась крупная провокация на 30 ую годовщину.
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18.08.2021 01:52 Ответить
Місця в Києві мало, беріть свої декорації і на Житомирську трасу, саме там їм місце.
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18.08.2021 05:11 Ответить
проблема не в дурнях ,що ставлять шоу на крові патріотів, їх в країні вдосталь, а в тому що педалік не керує містом, так нагнули його в оп, що він забув свої обов'язки і права
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18.08.2021 06:15 Ответить
всьо. перемога.
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18.08.2021 06:42 Ответить
А слабо лінолеум для інсталяції узяти у старої бабці: новий їй покласти, а старим покрити підлогу у совковій кімнаті?
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18.08.2021 07:09 Ответить
І правильно . Тужити за здохлим совком можна на будь якому сміттєзвалищі за Києвом . Напитися бормотухи , обригатися , обісцятися , впасти мордою в сміття і гірко тужити . Так воно хоча б буде автентично та природньо .
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18.08.2021 07:18 Ответить
Устроить из целой страны съемочную площадку для шоу - понять шоуистов еще можно, а как понять 75%, согласившихся быть не просто бесплатным фоном в этих шоу, но еще и платить за их производство?
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18.08.2021 07:36 Ответить
У пані відсутність мозку чи має пухлину,коли на кацапській фені повчає українців.До речіто феня окупанта а пані кацапка порушує закон і має бути депортована на рідні соловки. Організатори погодилися прибрати тимчасові декорації з Алеї Героїв Небесної Сотні, - УІНП - Цензор.НЕТ 1373
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18.08.2021 09:56 Ответить
Організатори погодилися прибрати тимчасові декорації з Алеї Героїв Небесної Сотні, - УІНП - Цензор.НЕТ 4684
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18.08.2021 09:53 Ответить
Півні в косоворотках
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18.08.2021 10:09 Ответить
Организаторы Провокаторы согласились убрать временные декорации с аллеи героев Небесной сотни.
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18.08.2021 10:49 Ответить
"У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників української революції 1917-1921 років" це все про нашу "проукраънську" владу
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18.08.2021 11:50 Ответить
Що значить "согласились" ???
Мер Киева - Кличко - сказал - убрать !!!
А что - после того могли не "согласится" Організатори погодилися прибрати тимчасові декорації з Алеї Героїв Небесної Сотні, - УІНП - Цензор.НЕТ 5810
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18.08.2021 11:53 Ответить
Организаторы- это Зеля и Ермак?
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18.08.2021 12:24 Ответить
Жидокацапи в українській владі, то що від них чекати!
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18.08.2021 12:59 Ответить
То есть "чувствительность места" организаторы постановки поняли только "после общения со всеми причастными сторонами ... А они, суки, стало быть, не причастная сторона? Ни к украинским Героям, ни к моральным ценностям патриотов...Они приезжие - эти постановщики..То ли с Луны...то ли с Лубянки....И поэтому для них это место было не "чувствительным" ...пока украинцы не дали им пояснения... Отакот...
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18.08.2021 13:34 Ответить
"У МАРІЇНСЬКОМУ ПАРКУ ПОЧАЛИ МОНТУВАТИ СЦЕНУ НА МІСЦІ МАСОВИХ ПОХОВАНЬ УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ

"Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників української революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам'яток. Зверніть увагу на фото - сцена стоїть просто таки на пам'ятному знаку", - зазначив Володимир Прокопів."

Організатори погодилися прибрати тимчасові декорації з Алеї Героїв Небесної Сотні, - УІНП - Цензор.НЕТ 7452
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18.08.2021 13:57 Ответить
Это,оказывается не они - твари бездушные,а мы такие чуствительные.Инсталляторам - мусорный бак.
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18.08.2021 14:14 Ответить
 
 