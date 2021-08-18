Организаторы согласились убрать временные декорации с аллеи героев Небесной сотни, - УИНП
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С аллеи героев Небесной сотни уберут временные декорации, которые поставили в процессе подготовки к 30-й годовщине Дня независимости Украины.
Об этом сообщает Украинский институт Национальной памяти, информирует Цензор.НЕТ.
"Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место", - сказано в сообщении.
В УИНП пояснили, что эти конструкции были частью исторической художественно-театральной постановки, которая по задумке режиссера должна была коротко показать эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости.
Отмечается, что временные декорации были нужны для съемок проекта.
Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса", после допроса их отпустили. ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.
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Может медиаолигархам это не интресно 😀
Типа- подумаешь : народные деньги прос@али . Это же не кровные из швейцарского банка 😀
задумывали эпическое, а получилось ********* - на то она и ОПа, чтоб всё было через ОПу 👎
ничему их не научил таварисч шапкокрад Овосч
Будівельник@budekspres 1 ч
Порішав @nasia014 , а по радіво сказали, що жони...
От таке ********.
Медіа********
У этого режиСера фамилия есть?
Там ще й з хазяями можно домовитись про шикарний відкат!
Это то что близко и понятно оскотитенной зебиломассе.
Yes! Dopeless@_dopeless 1 ч
І якщо хтось думає, що зеленський будує свій "музей срср" на Алеї Героїв Небесної Сотні випадково - ні, не випадково.
Таких випадковстей не буває. Місце вибрано навмисно і свідомо.
"Ставить ногу на груди".
Це як пир на могилі ворога.
Топтання по прапору.
Невже ми це проковтнемо?
В старших классах увлекался программированием[7]. Закончил Тамбовский государственный технический университет, получил профессию инженер-системотехник. После учёбы год отслужил в армии, потом отец его устроил работать в милицию, и он 2 года работал оперуполномоченным[7].
С 1993 года играл в команде КВН «Тамбовские волки» вместе со Степаном Казаниным, позже был капитаном команды КВН «Тапкины дети», также одно время капитаном этой команды был и Казанин. После распада команды перешли в «95 квартал» и жили в Кривом Роге[2][6][7].
С 2003 года живёт в Киеве, тогда же стал автором «Студии Квартал-95».
Ведущий новостной программы ЧистоNEWS. Был уволен по причине отсутствия достоверной информации в своих выпусках.[8]
Валерий Жидков играет в любительской хоккейной Лиге Киева[9].
В 2019 году участвовал в партии Владимира Зеленского "Зе+", в избирательной гонке на пост Президента Украины.
- прессовать и бить активистов приказал новоназначенный глава Киевской полиции, чтобы выслужиться перед Ермаком;
- к осени Ермак думает поменять на своего человека главу всей полиции - нужно принимать формулу Штайнмайера - нужно будет разгонять и бить протестующих; нардепы боятся, что их разозленный народ будет люто бить:
- США требует убрать агента ФСБ Ермака - его переведут на СНБО; но он тщательно расставляет своих людей в вертикаль власти;
- возможно уберут Венедиктову - на Минюст, на ее место - Баканова.
В общем осень будет горячей.
https://www.youtube.com/watch?v=Euh_pUIPnRk
ОрганизаторыПровокаторы согласились убрать временные декорации с аллеи героев Небесной сотни.
Мер Киева - Кличко - сказал - убрать !!!
А что - после того могли не "согласится"
"Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників української революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам'яток. Зверніть увагу на фото - сцена стоїть просто таки на пам'ятному знаку", - зазначив Володимир Прокопів."