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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой государства и пообещал бороться с "Талибаном"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой государства и пообещал бороться с

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что после бегства из страны президента Ашрафа Гани именно он является законным главой государства. Он призвал оказывать сопротивление "Талибану", который захватил страну.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента", - написал он в Твиттере.

По данным ВВС, Салех действительно сейчас находится в Афганистане и формирует с другими политическими лидерами коалицию, которая будет противостоять "Талибану".

Салех также ответил на речь президента США Джо Байдена, который накануне заявил, что одной из причин вывода американских войск из Афганистана была пассивность в борьбе против талибов со стороны самих афганцев.

Смотрите: Талибы с оружием катаются на машинках в парке аттракционов. ВИДЕО

Салех считает, что жители Афганистана должны доказать, что ситуация в их стране не похожа на ситуацию во Вьетнаме, где поддержка США не была успешной. "В отличие от США/НАТО, мы не пали духом и видим впереди огромные возможности", - написал Салех.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Тот самый Панджшер, из которого кацаапы так и не смогли выкурить Ахмад Шаха Масуда.... А.Салех - таджик. С 1990 воевал под руководством Масуда. А.Салех - это будет серьезно !!! Вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой государства и пообещал бороться с "Талибаном" - Цензор.НЕТ 8666
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17.08.2021 23:46
+17
респект и уважуха, пора доказывать, что не зря амерский хлеб ели.
Да и Талибы бывших правительственных солдат расстреливают не раздумывая.
Пора сбить спесь с талибов, а и заодно с русского мира, который уже в десна целуется с "непризнанными" в России!
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17.08.2021 23:52
+17
сейчас после зверств талибана к нему потянутся все кто не согласен с талибаном.. шанс есть!
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17.08.2021 23:58
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Ага, тепер дожени та вдарь.
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17.08.2021 23:43 Ответить
А до этого как?
Или там тоже - "надо просто перестать стрелять"?
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17.08.2021 23:45 Ответить
Слова ,слова , слова..... Из какого подполья вещает сей борцун? Где вы раньше были? Просрали вы возможность зацепится за 21 век ,живите в 15 м !
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17.08.2021 23:46 Ответить
У нас тоже Янукович сбежал. И власть перешла Турчинову. Но у нас только 10% территорий были потеряны .
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18.08.2021 07:04 Ответить
Тот самый Панджшер, из которого кацаапы так и не смогли выкурить Ахмад Шаха Масуда.... А.Салех - таджик. С 1990 воевал под руководством Масуда. А.Салех - это будет серьезно !!! Вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой государства и пообещал бороться с "Талибаном" - Цензор.НЕТ 8666
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17.08.2021 23:46 Ответить
Шансов мало, конечно. Но после расстрела сдавшихся военных, у них нет другого выхода. Или умереть как герои, или с позором.
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17.08.2021 23:51 Ответить
сейчас после зверств талибана к нему потянутся все кто не согласен с талибаном.. шанс есть!
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17.08.2021 23:58 Ответить
Колаборантов и предателей повесят всех до единого по справедливости, а кому повезет дрыснет в Америку и будет сидеть у нее на шее и размножаться там до конца своих дней. Могут даже поиграть в правительство в экзыле
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18.08.2021 04:38 Ответить
Талибы- коллаборанты. На потоках наркотиков живут.
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18.08.2021 07:06 Ответить
пишешь пост, мараешь бумагу, а сам не понимаешь термины которые используешь...ты наверное талиб с тряпкой вокруг рог...
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18.08.2021 08:19 Ответить
Ты это серьезно? Где Америка, а где Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан?
Талибан это пуштуны, их всего 42 процента!!!
Там только таджиков (а они ненавидят талибан) 27%. Есть еще узбеки 9%, хазарейцы 9%, туркмены 3%, и другие. О каких колаборантах и предателях ты тут вещаешь? Там гражданская война только начинается. Таджики, узбеки, киргизы, казахи, туркмены загонят пуштунов (талибанцев) в горы, поделят страну и все.
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18.08.2021 08:52 Ответить
Понеслось, что и следовало ожидать. И снова все по кругу - Масуд-младший объявил о создании первого оперативного батальона, который отправился на фронт воевать против талибов.
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18.08.2021 00:14 Ответить
"Вечный Афган"

несчастный и проклятый Афганистан Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 1968
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18.08.2021 01:13 Ответить
Талибанулись все по ходу в Афгане!!! Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 8145
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18.08.2021 01:17 Ответить
там такий клубок національно-релігійно-політичних протиріч, що хай Бог милує
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18.08.2021 01:39 Ответить
шкода, що хімічну зброю заборонили, допомогло б розплутати
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18.08.2021 06:42 Ответить
Если почитать Википедию, то нет такой национальности - афганец - это гражданин Афганистана. А национальности, которые там живут: пуштун, таджик, узбек и др.
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18.08.2021 07:09 Ответить
Теперь север Афгана станет снова буфером не дающим талибам добраться до рашки. И польётся бабло новому Северному альянсу, как из США, так и из Москвы
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18.08.2021 03:55 Ответить
Если посмотреть карту, то пока внутри Афганистана эти незанятые территории. Как там дальше будет?
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18.08.2021 07:11 Ответить
В Мінск!
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17.08.2021 23:47 Ответить
йо, точно ! и миссию ОБСЕ им в бухту !
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18.08.2021 01:32 Ответить
Південний В'єтнам кілька років протримався без гамериканців, а ви здулись за лічені дні.
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17.08.2021 23:47 Ответить
Сначала талибы макнули Байдена поставив условия покинуть Афган до 11 сентября. Теперь вот даже те кого он защищал и ради кого войска держал там завуалировано в трусости упрекнули.
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17.08.2021 23:49 Ответить
Если кто то в Афганистане и сможет давать отпор Талибану так это только полевые командиры, исламисты из этнических.. как показала практика проамериканские марионетки в Афганистане это полный зашквар!
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17.08.2021 23:51 Ответить
а как насчет "английских марионеток" ? Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 2793
сын Ахмед-Шаха-Масуда
После окончания средней школы в Иране Масуд провел год на военных курсах в Королевской военной академии Сандхерст . [4] В 2012-2015 годах учился на факультете военных исследований в Королевском колледже Лондона. В 2016 году получил степень магистра международной политики в Лондонском городском университете

Из шести братьев Ахмад Шах Масуда младший брат Ахмад Зия Масуд (род. 1 мая 1956 года) являлся послом Республики Афганистан в России в период 2002-2004 гг., с 2004 года - первый вице-президент Афганистана[5][6], и ещё один брат, Ахмад Вали Масуд, является послом Республики Афганистан в Великобритании.
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18.08.2021 01:20 Ответить
респект и уважуха, пора доказывать, что не зря амерский хлеб ели.
Да и Талибы бывших правительственных солдат расстреливают не раздумывая.
Пора сбить спесь с талибов, а и заодно с русского мира, который уже в десна целуется с "непризнанными" в России!
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17.08.2021 23:52 Ответить
Період розгубленості буває завжди і у всіх народів. Згадайте хоча б нас з вами у 14 році... Але він обов'язково закінчується - і починається боротьба . Середньовіччя навіть теоретично не може взяти верх над життям - і життя обов'язково візьме своє.
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17.08.2021 23:55 Ответить
феерический идиот!
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17.08.2021 23:58 Ответить
Афганци только партизанить умеют. Если талибан розсорится и настроит население против себя то все может случится.
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18.08.2021 00:01 Ответить
как раз идиоты военные, которые сдались талибану, а их сразу к стенке поставили, еще идиоты те, кто бежит ща без оглядки, надеясь, что за них дядя придет воевать и еще идиоты, которые ща наперегонки бегут признавать талибан, а также идиоты все чиновники, которые за мзду отдали власть, теперь с них сдерут втрое больше!
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18.08.2021 00:08 Ответить
Если у вас закончатся боеприпасы и вода то что вам остается? Военные из таджиков и узбеков не сдались, а отошли в Узбекистан и Таджикистан. Перегруппируются, перевооружатся и пойдут освобождать свои города на севере страны, где у них остались их родственники и дома. Загонят пуштунов на юг страны и в горы.
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18.08.2021 09:15 Ответить
во первых, поздно пить Боржоми когда почки отвалились, во вторых, этот глашатай является частью коррумпированой системы, которая довела Афган "до ручки". К его заявлениям нельзя относится серьезно, в отличии от заявлений Ахмада Масуда
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18.08.2021 11:24 Ответить
Почему? Пуштунов (талибанцев) там только 42%. Таджики 27%, узбеки 9%, хазорейцы 9%, туркмены 3%. Там есть кому бороться. Если талибанцы будут настаивать нс своем средневековье, то гражданская война со светскими таджиками и узбеками просто ********. Пуштунов вышвырнут из севера страны. Афганистан вполне возможно распадется.
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18.08.2021 09:06 Ответить
дело не в национальном строении Афганистана, а в том что это заявление делается когда захвачено почти всё! А бороться, как показали реалии, некому, несмотря на 300к войско вооруженное и обученное амерами. На счет распада согласен
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18.08.2021 11:19 Ответить
Ще один "легітимний".
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17.08.2021 23:58 Ответить
Сейчас самое время Китаю вступить в игру и оснастить Салеха всем необходимым вооружением (а может и какимто лямом-других солдатов) в обмен на последующую недроэксплуатацию. Они этих талибов своими танками просто в будущий асфальт закатают всех до одного.
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18.08.2021 00:00 Ответить
А с чего вы взяли что афганцы которые совершенно не хотят воевать под условными знаменами штатов вдруг захотят воевать под знаменами Китая?
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18.08.2021 00:03 Ответить
Причём, Китая, в котором ислам - запрещённая религия, а мусульман держат в концлагерях...
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18.08.2021 00:11 Ответить
Пацику домашньому - як Ви тонко проводите маніпуляції. Ніхто не воює під американськими прапорами, та і американці їх не встановлювали, це ж не кацапи. Вони мали воювати під своїми прапорами-афганськими. А виходить полізли під прапори терористів.
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18.08.2021 08:32 Ответить
Я написал *условными знаменами*.. имел ввиду ни в прямом смысле - за США, под флагом США но под протекторатом Штатов то есть за их деньги, их оружием и с их советниками.
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18.08.2021 10:33 Ответить
Причем здесь штаты? Америка уже ушла от туда и никогда не вернется. Речь идет о таджиках, узбеках, туркменах, хазорейцах и других меньшинствах, которые никогда не будут жить по пуштунским понятиям. Талибан это пуштуны, а их в Афганистане всего 42%. Будет война за которой последует распад страны.
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18.08.2021 09:22 Ответить
танки в цій країні виявились не ефективною зброєю.
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18.08.2021 00:14 Ответить
в горах до цього часу гниють совкови танки... тисячамии.
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18.08.2021 08:25 Ответить
История доказывает, что захватить власть гораздо проще, нежели удержать её и управлять государством. Талибан не та структура, которая сможет создать государственное управление, его однозначно ждет раскол по принципу нехватки портфелей. Они сами об этом сказали - "мы не для того брали власть, чтобы ей делиться". Но для всех "горячих парней", прыгающих в парке на батутах мест не хватит. Посмотрим.
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18.08.2021 00:01 Ответить
Боротьба проти талібів теж означає боротьбу за американські мільярди...
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18.08.2021 00:02 Ответить
США вже заблокували талібам доступ до рахунків уряду Афганістану.
Зараз американці працюють над блокуванням їм доступу до резервів МВФ.
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18.08.2021 08:01 Ответить
Я не про талібів,я про борцунів проти них
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18.08.2021 18:07 Ответить
Звичайно, і я про те, що ці мільярди тепер можуть бути виділені на "борцунів".
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18.08.2021 21:32 Ответить
А тіпа "експердам-коментаторам" аби щось гавкнути написати.Знайшовся чоловік зі справжніми причандалами.Уже добре.А далі подивимось.
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18.08.2021 00:03 Ответить
Та Китаю просто достаточно какихто 20-30 милионов своих жителей (из 1,5 ярда) отправить в Афган на вольные хлеба и они там сами все сделают.
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18.08.2021 00:07 Ответить
Уйгуров Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 9092
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18.08.2021 00:09 Ответить
шо це було?
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18.08.2021 00:11 Ответить
Громадянська війна.
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18.08.2021 09:26 Ответить
А где-то в грязной кремлёвской конюшне пожилой, говорящей лошади свело судорогой левую заднюю ногу...
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18.08.2021 00:12 Ответить
Вчера, 16 августа, в Афганистане Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану. Об этом сообщает Paris Match.
Ахмад Шах Масуд - народный герой, известный как Панджшерский лев, полевой командир, министр обороны Афганистана, убитый террористами-смертниками из Аль-Каиды в 2001 году.
Провинция Панджшер - единственная в стране не захвачена талибами, и там Ахмад Масуд собирает сопротивление Талибану.
"Мы остались одни. Но мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку", - говорится в обращении Масуда, опубликованном изданием.
Он напомнил другим странам о том, как они помогали Афганистану во время войны с Советским Союзом и Талибаном и обратился к ним с призывом о новой помощи.
"Я обращаюсь ко всем вам во Франции, Европе, Америке, арабском мире и других странах, которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу, против Советов в прошлом, против Талибана двадцать лет назад: Поможете ли вы нам снова, дорогие друзья свободы?", - написал в обращении Масуд.
Масуд призвал единомышленников присоединиться к нему и вместе "написать новую страницу в истории Афганистана и новую главу в вечном сопротивлении угнетенных тирании".

Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 4785
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18.08.2021 00:17 Ответить
Первый есть, - дальше будет больше.
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18.08.2021 00:22 Ответить
это астанавитесь по пуштунски?
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18.08.2021 00:28 Ответить
нет, по таджикски Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 8446
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18.08.2021 01:24 Ответить
интересно, кто из западных "лидеров" будет первым призывать к мирному решению вопроса
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18.08.2021 01:35 Ответить
Меркель с Макроном, естественно...
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18.08.2021 02:24 Ответить
Ждем репортажа с головой Салеха на палке.

Это самая реальная его перспектива.
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18.08.2021 01:46 Ответить
Возможно. Но он хоть не убежал и не сдался.
Уже огромный плюс чуваку. Ибо перспектив у него крайне мало...
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18.08.2021 02:25 Ответить
Горы увеличивают шансы.
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18.08.2021 07:17 Ответить
Війна це і є їхнє життя,вони іншого не знають.Він народився щоб загинути в бою,така доля.
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18.08.2021 08:13 Ответить
Видимо, противоборство - это их путь. По сути, для остальных стран это выгоднее, чем внешний терроризм сплоченных ненавистью к Западу. Печально, но - факт.
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18.08.2021 07:27 Ответить
Треба було не з талібаном боротися , а корупціонерів вішати як щурів на стовпах , як це роблять таліби . Тоді б сам народ боровся з талібами . А так народ , при першій же нагоді помстився злодійській , корумпованій владі .
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18.08.2021 07:32 Ответить
В Пандшер вони не полізуть..
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18.08.2021 08:14 Ответить
Талібан це тіж самі большевікі у 1917му
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18.08.2021 08:20 Ответить
Салех самостійна фігура і буде боротися до кінця.
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18.08.2021 08:23 Ответить
Поважаю! Хоч один виявився воїном за яким можуть піти інші, а не здатись, як 22 афганські спецпризначенці підготовлені і озброєні за стандартами НАТО і яких відразу розстріляли!
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18.08.2021 08:35 Ответить
очередной виток афганской спирали

как только в Кабуле берет власть очередной победитель против него начинают группироваться противники которые его и свергают через определенный промежуток времени . советские или американо-натовские войска только увеличивают время сидения на престоле для очередного правителя

Афган это клубок противоречий . во первых национальных . талибы в массе своей пуштуны хоть и являются самым многочисленным народом но не превышают половину населения . а приход их к власти очень не нравится таджикам . узбекам и хазарейцам . и вот имеем отличный повод для продолжения войны

во вторых религия . хоть они там и мусульмане но разные . шииты и сунниты . а это капец как важно . вот второй повод для недовольства

к тому же талибы не показали себя мудрыми правителями . это третий повод для недовольства

опять же сам Талибан . их было мало и вдруг стало много . как так ? а все просто . сейчас под вывеской Талибана воюет множество так сказать не талибов . временные союзники . которые завтра станут врагами . иначе и быть не может . это Афган детка он так устроен прилипают к сильнейшему на данный момент . там предать не считается чем то аморальным

так что не нужно быть пророком что бы понять что победа талибов это не точка а всего лишь запятая

кстати опыт бегства из Кабула у талибов есть . если кто забыл то их от туда уже прогоняли . и кстати сами афганцы . при поддержке США но тем не менее сами
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18.08.2021 09:10 Ответить
 
 