Вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой государства и пообещал бороться с "Талибаном"
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Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что после бегства из страны президента Ашрафа Гани именно он является законным главой государства. Он призвал оказывать сопротивление "Талибану", который захватил страну.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента", - написал он в Твиттере.
По данным ВВС, Салех действительно сейчас находится в Афганистане и формирует с другими политическими лидерами коалицию, которая будет противостоять "Талибану".
Салех также ответил на речь президента США Джо Байдена, который накануне заявил, что одной из причин вывода американских войск из Афганистана была пассивность в борьбе против талибов со стороны самих афганцев.
Салех считает, что жители Афганистана должны доказать, что ситуация в их стране не похожа на ситуацию во Вьетнаме, где поддержка США не была успешной. "В отличие от США/НАТО, мы не пали духом и видим впереди огромные возможности", - написал Салех.
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Или там тоже - "надо просто перестать стрелять"?
Талибан это пуштуны, их всего 42 процента!!!
Там только таджиков (а они ненавидят талибан) 27%. Есть еще узбеки 9%, хазарейцы 9%, туркмены 3%, и другие. О каких колаборантах и предателях ты тут вещаешь? Там гражданская война только начинается. Таджики, узбеки, киргизы, казахи, туркмены загонят пуштунов (талибанцев) в горы, поделят страну и все.
несчастный и проклятый Афганистан
сын Ахмед-Шаха-Масуда
После окончания средней школы в Иране Масуд провел год на военных курсах в Королевской военной академии Сандхерст . [4] В 2012-2015 годах учился на факультете военных исследований в Королевском колледже Лондона. В 2016 году получил степень магистра международной политики в Лондонском городском университете
Из шести братьев Ахмад Шах Масуда младший брат Ахмад Зия Масуд (род. 1 мая 1956 года) являлся послом Республики Афганистан в России в период 2002-2004 гг., с 2004 года - первый вице-президент Афганистана[5][6], и ещё один брат, Ахмад Вали Масуд, является послом Республики Афганистан в Великобритании.
Да и Талибы бывших правительственных солдат расстреливают не раздумывая.
Пора сбить спесь с талибов, а и заодно с русского мира, который уже в десна целуется с "непризнанными" в России!
Зараз американці працюють над блокуванням їм доступу до резервів МВФ.
гавкнутинаписати.Знайшовся чоловік зі справжніми причандалами.Уже добре.А далі подивимось.
Ахмад Шах Масуд - народный герой, известный как Панджшерский лев, полевой командир, министр обороны Афганистана, убитый террористами-смертниками из Аль-Каиды в 2001 году.
Провинция Панджшер - единственная в стране не захвачена талибами, и там Ахмад Масуд собирает сопротивление Талибану.
"Мы остались одни. Но мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку", - говорится в обращении Масуда, опубликованном изданием.
Он напомнил другим странам о том, как они помогали Афганистану во время войны с Советским Союзом и Талибаном и обратился к ним с призывом о новой помощи.
"Я обращаюсь ко всем вам во Франции, Европе, Америке, арабском мире и других странах, которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу, против Советов в прошлом, против Талибана двадцать лет назад: Поможете ли вы нам снова, дорогие друзья свободы?", - написал в обращении Масуд.
Масуд призвал единомышленников присоединиться к нему и вместе "написать новую страницу в истории Афганистана и новую главу в вечном сопротивлении угнетенных тирании".
Это самая реальная его перспектива.
Уже огромный плюс чуваку. Ибо перспектив у него крайне мало...
как только в Кабуле берет власть очередной победитель против него начинают группироваться противники которые его и свергают через определенный промежуток времени . советские или американо-натовские войска только увеличивают время сидения на престоле для очередного правителя
Афган это клубок противоречий . во первых национальных . талибы в массе своей пуштуны хоть и являются самым многочисленным народом но не превышают половину населения . а приход их к власти очень не нравится таджикам . узбекам и хазарейцам . и вот имеем отличный повод для продолжения войны
во вторых религия . хоть они там и мусульмане но разные . шииты и сунниты . а это капец как важно . вот второй повод для недовольства
к тому же талибы не показали себя мудрыми правителями . это третий повод для недовольства
опять же сам Талибан . их было мало и вдруг стало много . как так ? а все просто . сейчас под вывеской Талибана воюет множество так сказать не талибов . временные союзники . которые завтра станут врагами . иначе и быть не может . это Афган детка он так устроен прилипают к сильнейшему на данный момент . там предать не считается чем то аморальным
так что не нужно быть пророком что бы понять что победа талибов это не точка а всего лишь запятая
кстати опыт бегства из Кабула у талибов есть . если кто забыл то их от туда уже прогоняли . и кстати сами афганцы . при поддержке США но тем не менее сами