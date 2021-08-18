Власти Мариуполя обещают закрыть магазины и рынки, сотрудники которых не будут вакцинированы
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Если персонал рынков и предприятий сферы обслуживания не будет вакцинирован, их закроют, чтобы уберечь покупателей.
О этом заммэра Мариуполя Сергей Орлов заявил на встрече с городскими предпринимателями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета.
"В этом году, если персонал не будет вакцинирован, то предприятия сферы обслуживания и рынки будут закрыты. Поскольку, в первую очередь, это опасно для посетителей", - сказано в сообщении пресс-службы.
"Ваша работа непосредственно связана с прямой коммуникацией с людьми, поэтому все работники должны быть вакцинированы. Ведь сегодня это единственная возможность защитить себя и покупателей. Ключевое - гарантия дальнейшей работы ваших заведений ", - заявил Орлов.
Городские власти планируют, что к 1 сентября вакцинированы будут 25% взрослых жителей города, к 1 ноября - 50%, к новому году - 75%.
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представь себе, да. открыты
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19 страниц с перечнем медучреждений, в которых проводится вакцинация плюс 2 пункта массовой вакцинации.
Наявне порушення Конституції.
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Вообще-то тут речь идёт о том, что Минздрав Украины по всей стране такой порядок введет, а не только в Мариуполе.
Хорошо хоть не Мариуполя.
в париже без ковидного паспорта даже кофию не попьешь
До тех пор, пока жители не снесут власти Мариуполя.