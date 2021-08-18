РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14991 посетитель онлайн
Новости Здоровье Борьба с коронавирусом
5 640 34
вакцина (3815) магазин (186) Мариуполь (5563) рынок (531) COVID-19 (18600) локдаун (294)

Власти Мариуполя обещают закрыть магазины и рынки, сотрудники которых не будут вакцинированы

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Власти Мариуполя обещают закрыть магазины и рынки, сотрудники которых не будут вакцинированы

Если персонал рынков и предприятий сферы обслуживания не будет вакцинирован, их закроют, чтобы уберечь покупателей.

О этом заммэра Мариуполя Сергей Орлов заявил на встрече с городскими предпринимателями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета.

"В этом году, если персонал не будет вакцинирован, то предприятия сферы обслуживания и рынки будут закрыты. Поскольку, в первую очередь, это опасно для посетителей", - сказано в сообщении пресс-службы.

"Ваша работа непосредственно связана с прямой коммуникацией с людьми, поэтому все работники должны быть вакцинированы. Ведь сегодня это единственная возможность защитить себя и покупателей. Ключевое - гарантия дальнейшей работы ваших заведений ", - заявил Орлов.

Городские власти планируют, что к 1 сентября вакцинированы будут 25% взрослых жителей города, к 1 ноября - 50%, к новому году - 75%.

Читайте: Критическая ситуация в 16 регионах. Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется, - KSE о коронавирусе в Украине

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Конституція? Не не читали. Право на працю може бути обмежене лише під час надзвичайного стану. Так, що після перших судових позовів цей поц з власної кишені буде штрафи виплачувати?
показать весь комментарий
18.08.2021 00:19
+8
Це не порушення прав людини ???
показать весь комментарий
18.08.2021 00:16
+7
Власти Маруполя обещают закрыть магазины и рынки, сотрудники которых не будут вакцинированы - Цензор.НЕТ 159
показать весь комментарий
17.08.2021 23:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто в місті відкриті пункти безплатного вакцинування, і без черг ?
показать весь комментарий
17.08.2021 23:49 Ответить
безкоштовного, бот.
представь себе, да. открыты
показать весь комментарий
17.08.2021 23:56 Ответить
Чому на людей кидаєшся ? З Маріка ?
показать весь комментарий
18.08.2021 00:14 Ответить
Т.е. поедала Влада Киева и прочей шоблы на Конституцию..геть умом усохли придурки....
показать весь комментарий
18.08.2021 00:26 Ответить
Не знаю, как в Марике, а в Киеве проблем точно нет. Вакцинировался в воскресенье в выставочном центре. Организация приятно удивила. Вакцина на выбор. Ждал не больше пяти минут, пока не набралась группа из пяти человек для вакцинации.
Запись на сайте https://helsi.me/lp/vaccination
19 страниц с перечнем медучреждений, в которых проводится вакцинация плюс 2 пункта массовой вакцинации.
показать весь комментарий
18.08.2021 00:40 Ответить
Мені це відомо. В першу чергу-Київ,потім-обласні центри.Може щось перепаде невеликим містечкам. Села й селища сосуть пальчик.
Наявне порушення Конституції.
"Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними."

"Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."
показать весь комментарий
18.08.2021 01:44 Ответить
Вот эта статья:
Невакцинированным вход воспрещен? Как будут работать ТРЦ во время усиления карантина в Украине

Вообще-то тут речь идёт о том, что Минздрав Украины по всей стране такой порядок введет, а не только в Мариуполе.
показать весь комментарий
18.08.2021 06:57 Ответить
Родители в районе, давным давно привиты, первую прививку получили еще в апреле.
показать весь комментарий
18.08.2021 07:11 Ответить
В квітні щепили вчителів,лікарів,соц.працівників,і т.п. Трохи пізніше-вікову категорію "за 60",з хронічними хворобами.
показать весь комментарий
18.08.2021 08:43 Ответить
не треба ля-ля, в Магдалинівській лікарні ніяких черг, три вакцини на вібір, файзер зенека та ковішилд.Але мені не зрозуміло, яку загрозу невакціновані становлять для вакцінованих?Навіщо такі жорсткі примуси? піклуюьтся про наше здлров'я?Не вірю!
показать весь комментарий
18.08.2021 09:10 Ответить
Власти Маруполя обещают закрыть магазины и рынки, сотрудники которых не будут вакцинированы - Цензор.НЕТ 159
показать весь комментарий
17.08.2021 23:56 Ответить
Це не порушення прав людини ???
показать весь комментарий
18.08.2021 00:16 Ответить
прав людини уже півтора року не існує
показать весь комментарий
18.08.2021 00:21 Ответить
То давай далі косячити !!)))
показать весь комментарий
18.08.2021 00:23 Ответить
Конституція? Не не читали. Право на працю може бути обмежене лише під час надзвичайного стану. Так, що після перших судових позовів цей поц з власної кишені буде штрафи виплачувати?
показать весь комментарий
18.08.2021 00:19 Ответить
В тому і кепсько ,що не з власної кишені !!!))))
показать весь комментарий
18.08.2021 00:21 Ответить
Якби посадовці за косяки розплачувалися з власної кишені ,то кояків булоб набагато меньше !!!!)))
показать весь комментарий
18.08.2021 00:27 Ответить
Тих статей Конституції при введенні карантину було порушено з десяток (статті 3, 21, 22, 28, 29, 32, 33, 35, 42, 43, 64) - жодного позову так і не було за півтора роки. І не буде.
показать весь комментарий
18.08.2021 00:27 Ответить
Так и идёт разговор " во время локдауна", во время чрезвычайной ситуации. Все будут закрыты, а если 80% сделали прививки, то открыты
показать весь комментарий
18.08.2021 06:44 Ответить
Пандемия и есть этим надзвичайним станом!!
показать весь комментарий
18.08.2021 07:13 Ответить
хм. а власти Марка не боятся что жители города за такие новшества могут их не только закрыть а и перевести на работу в "серую зону" - возле Широкино с их дебильными идеями !!! Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані - Цензор.НЕТ 1511
показать весь комментарий
18.08.2021 00:38 Ответить
Влада Маріуполя не боїться мешканців міста, бо добре знає, що тамтешнє населення обожнює своїх і запоребрикових начальників, і готове виконати всі їх забаганки.
показать весь комментарий
18.08.2021 01:02 Ответить
Маруполя?
Хорошо хоть не Мариуполя.
показать весь комментарий
18.08.2021 00:52 Ответить
но вообще-то жесть сейчас везде
в париже без ковидного паспорта даже кофию не попьешь

Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані - Цензор.НЕТ 2923Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані - Цензор.НЕТ 2923
показать весь комментарий
18.08.2021 01:20 Ответить
А де цей МарУполь? Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані - Цензор.НЕТ 2452
показать весь комментарий
18.08.2021 00:58 Ответить
Джерело Власти города это житеели и закон. Геть узурпаторов коронобесов на перевыборы за нарушение конституции под суд с консфискацией за завдану шкоду майну и здоровью. Кроме корыта власти ничего не беспокоит особено здороввье жителей.
показать весь комментарий
18.08.2021 01:36 Ответить
Виродки!
показать весь комментарий
18.08.2021 03:40 Ответить
"Маріуполь" - це десь поруч з "Крижополем"?
показать весь комментарий
18.08.2021 07:23 Ответить
ну и што шо Марик, такой фашизм уже по всему миру! Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані - Цензор.НЕТ 2044
показать весь комментарий
18.08.2021 07:37 Ответить
Магазинам и рынкам нужно закрыться!
До тех пор, пока жители не снесут власти Мариуполя.
Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані - Цензор.НЕТ 609
показать весь комментарий
18.08.2021 08:49 Ответить
Надзвичайний стан - це не чиїсь хотєлкі. Є певна процедура введення надзвичайного стану. А також після введення нс - це форс мажор і держава зобов'язана компенсувати всі збитки бізнесу і людям.
показать весь комментарий
18.08.2021 09:16 Ответить
 
 