Донецкий "Шахтер" в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ на выезде обыграл "Монако"
Новости Цензор.НЕТ Спорт
В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл на выезде "Монако" со счетом 1:0.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Единственный гол в матче на 19 минуте забил Педриньйо.
Ответный матч состоится 25 августа в Харькове.
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