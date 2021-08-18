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Донецкий "Шахтер" в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ на выезде обыграл "Монако"

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Донецкий

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл на выезде "Монако" со счетом 1:0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол в матче на 19 минуте забил Педриньйо.

Ответный матч состоится 25 августа в Харькове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Шахтер" обыграл в Киеве бельгийский "Генк" и прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Гра - валідол, особливо другий тайм, але так і повинно бути, коли грають такі суперники! Молодчаги шахтарі!
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18.08.2021 00:16
+4
До слез ....пойду куплю футболку ********
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18.08.2021 00:20
+4
Шахтеры Бразилии выдали на гора победу, в которую не верили букмекеры.
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18.08.2021 00:34
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Гра - валідол, особливо другий тайм, але так і повинно бути, коли грають такі суперники! Молодчаги шахтарі!
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18.08.2021 00:16 Ответить
До слез ....пойду куплю футболку ********
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18.08.2021 00:20 Ответить
Купишь ,через пару месяцем футболку крашенного румына ,после вылета Динамо с Лиги чемпионов.
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18.08.2021 08:31 Ответить
вот зачем ты так о легенде Шахтера? Донецкий "Шахтер" в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ на выезде обыграл "Монако" - Цензор.НЕТ 6459
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18.08.2021 08:40 Ответить
Так его динамовские болельщики называли
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18.08.2021 13:36 Ответить
Монако не впечатлил - я ждал большего.. Шахты - уже после 25 минуты засушили игру по итальянски и все решится в Харькове ..
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18.08.2021 00:26 Ответить
я тепер зрозумів: телетрансляцій на доступних каналах Ліги чемпіонів не буде. Навіть на рижемразівських аналах Ф1/2/3 - не буде. Навіть на Сентатнті - не буде. Рижа мразь заховала трансляції від народу на свої мегого.
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18.08.2021 00:30 Ответить
на кацапських каналах можно подивитися.
або платити 200 грн на місяць.
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18.08.2021 00:35 Ответить
Не неси чушь. Футболы проиграли конкурс Мегого. Теперь они на 3 года трансляторы всех еврокубков на территории Украины. При чём в данном случае Ахметов? Его тоже опрокинули.
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18.08.2021 00:38 Ответить
Шахтеры Бразилии выдали на гора победу, в которую не верили букмекеры.
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18.08.2021 00:34 Ответить
********* - какая красивая украинская фамилия.
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18.08.2021 07:23 Ответить
Чаушеску тоже.
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18.08.2021 08:32 Ответить
Іспанські теж непогані , Зозуля наприклад Донецький "Шахтар" у першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ на виїзді обіграв "Монако" - Цензор.НЕТ 5759 . Або англійска - Ярмоленко .
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18.08.2021 10:11 Ответить
мда.. два укра , один израильтянин , и восемь бразильцев в старте , настоящий украинский клуб.
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18.08.2021 07:27 Ответить
у Шерифа вообще ни одного молдаванина,и ниче хороший молдавский клуб,из Приднестровья.
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18.08.2021 07:38 Ответить
Ахметівські канали футбол 1,2,3, взагалі потрібно заборонити в Україні-хай транслюють першість Лугандону.Падлюки підорашенські.
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18.08.2021 09:44 Ответить
Ты больной? Какие нафиг футболы? Как раз пока права были у футболов, то можно было доступно по цене посмотреть футбол, а при желании найти пиратскую ссылку в интернете. Теперь же права в мегого, не получится сделать ни того, ни другого
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18.08.2021 10:49 Ответить
Ну не знаю, я вчера смотрел бесплатно. Всё есть. Другой вопрос что таки да ,Футболы были доступнее Мегого. И дело даже не в том что мегого дороже, а что в сельской местности с интернетом жопа.
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18.08.2021 13:56 Ответить
********* оказался не таким уж и *********
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18.08.2021 10:59 Ответить
 
 