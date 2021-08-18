Донецкий "Шахтер" в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ на выезде обыграл "Монако"

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл на выезде "Монако" со счетом 1:0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол в матче на 19 минуте забил Педриньйо.

Ответный матч состоится 25 августа в Харькове.

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