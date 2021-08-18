ЦИК поручил Донецкой и Луганской ОГА оценить возможность проведения первых местных выборов в октябре 2021 г.
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Центральная избирательная комиссия вновь обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям для оценки возможности проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ЦИК в Фейсбук.
"Речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащую подготовку и проведение выборов. В такой ситуации решение о возможности/невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих выводов и рекомендаций областных военно-гражданских администраций и правоохранительных органов (как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года)", - говорится в сообщении
Подчеркивается, что если будет возможно организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года, ЦИК должна принять решение о назначении выборов не позднее 21 августа 2021 года.
Таким образом ЦИК ожидает заключений от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 18 часов 19 августа.
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Владимир Зеленский - 28,8%
Петр Порошенко - 15,9%
Юрий Бойко - 14,6%;
Юлия Тимошенко - 10,9%;
Игорь Смешко - 5,9%;
Владимир Гройсман - 2,7%;
Руслан Кошулинский - 2,6%;
Дмитрий Разумков - 2,3%.
Приведенный рейтинг - это не то КМИС, не то Разумков (зебилы самоудовлетворяются).
Но в Донбассе понятно, что всех сделают Шарий и Бойко.
Чтобы разводить сепаратизм?
Когда практически каждый лень потери кому очень припекло с выборами или думают если проведут выборы типа война закончится!?
В статті чітко говориться про оцінку можливості ЧИ неможливості проведення виборів. І тільки. Проте навіть це викликає сказ у купки передозованих.
1. А вдруг нам потом придеться выкупать комиссию ВЦИК, которая изучала на месте неизучаемое, и обменивать ее на екс-депутатов от Свободы и членов Правого Сектора.
2. Пушилин должен "зуб дать" однако шо в день выборов сильно стрелять не будут.
Я все еще верю, что это глупая шутка подвыпившего "тамбовского волка" из 95-го квартала...
теперь зрадныки будут выбирать власть в Украине?.. зебилы, вы серьёзно?.. надумали окончательно развалить Украину?