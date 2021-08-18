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Новости Политика Украины
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местные выборы (2145) ЦИК (3635) Донбасс (26945)

ЦИК поручил Донецкой и Луганской ОГА оценить возможность проведения первых местных выборов в октябре 2021 г.

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК поручил Донецкой и Луганской ОГА оценить возможность проведения первых местных выборов в октябре 2021 г.

Центральная избирательная комиссия вновь обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям для оценки возможности проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ЦИК в Фейсбук.

"Речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащую подготовку и проведение выборов. В такой ситуации решение о возможности/невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих выводов и рекомендаций областных военно-гражданских администраций и правоохранительных органов (как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года)", - говорится в сообщении

Подчеркивается, что если будет возможно организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года, ЦИК должна принять решение о назначении выборов не позднее 21 августа 2021 года.

Таким образом ЦИК ожидает заключений от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 18 часов 19 августа.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Це жарт?
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18.08.2021 00:53
+8
Видать досрочным выборам в ВР и Местные советы - быть !!! Но я бы начал с Преза !!! ЦИК поручил Донецкой и Луганской ОГА оценить возможность проведения первых местных выборов в октябре 2021 г. - Цензор.НЕТ 6211
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18.08.2021 00:54
+8
там идет война, какие ивыборы?
Чтобы разводить сепаратизм?
Когда практически каждый лень потери кому очень припекло с выборами или думают если проведут выборы типа война закончится!?
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18.08.2021 01:21
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Це жарт?
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18.08.2021 00:53 Ответить
Имеются в виду подконтрольные территории.
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18.08.2021 00:55 Ответить
зрада...
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18.08.2021 01:21 Ответить
Видать досрочным выборам в ВР и Местные советы - быть !!! Но я бы начал с Преза !!! ЦИК поручил Донецкой и Луганской ОГА оценить возможность проведения первых местных выборов в октябре 2021 г. - Цензор.НЕТ 6211
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18.08.2021 00:54 Ответить
Зебилы еще не протрезвели - Результаты опроса в августе 10 августа 2021
Владимир Зеленский - 28,8%
Петр Порошенко - 15,9%
Юрий Бойко - 14,6%;
Юлия Тимошенко - 10,9%;
Игорь Смешко - 5,9%;
Владимир Гройсман - 2,7%;
Руслан Кошулинский - 2,6%;
Дмитрий Разумков - 2,3%.
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18.08.2021 06:20 Ответить
больше всего убивает это бойко .. сколько еще мерзости в стране
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18.08.2021 07:23 Ответить
Это всё туфта.
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18.08.2021 08:22 Ответить
читаю ваш ответ... Уже хотел идти в атаку. думал, вот кто-то умничает ЦВК доручила Донецькій і Луганській ОДА оцінити можливість проведення перших місцевих виборів у жовтні 2021 року - Цензор.НЕТ 6485.Но с Вашей оценкой этого "рейтинга" полностью согласен. Просто других не обнаружено
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18.08.2021 08:49 Ответить
Ну, Социс приводит другие цифры - там Порох много лучше.
Приведенный рейтинг - это не то КМИС, не то Разумков (зебилы самоудовлетворяются).

Но в Донбассе понятно, что всех сделают Шарий и Бойко.
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18.08.2021 09:05 Ответить
Чувак внезапно пробудившись, от летаргического сна, промолвил - как вы ******* !!!! ЦИК поручил Донецкой и Луганской ОГА оценить возможность проведения первых местных выборов в октябре 2021 г. - Цензор.НЕТ 9013 сказал - пока, и вновь ушел в анабиоз. (с)
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18.08.2021 00:59 Ответить
там идет война, какие ивыборы?
Чтобы разводить сепаратизм?
Когда практически каждый лень потери кому очень припекло с выборами или думают если проведут выборы типа война закончится!?
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18.08.2021 01:21 Ответить
В "партии" СН полно любителей руцького мира и скрытых сепаров. Чему тут удивляться
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18.08.2021 06:23 Ответить
Обдолбаный скоморох возомнил, что сможет засеять прифронтовые области своей зелёной гнилью? Пусть закатает губищу - там победят ОПЗЖ и шариёвцы.... И мы эти области потеряем уже окончательно. Они запустят сюда путинскую нечисть , и граница с прокажённым руцским миром приблизится ещё ближе к моему Харькову... Спасибо. Нам клоака не нужна....
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18.08.2021 06:04 Ответить
Передозування шоколадом викликає незворотні пошкодження мозку.
В статті чітко говориться про оцінку можливості ЧИ неможливості проведення виборів. І тільки. Проте навіть це викликає сказ у купки передозованих.
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18.08.2021 06:43 Ответить
так чому в минулому році не проводили ,коли обстрілів було менше ?
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18.08.2021 06:51 Ответить
Ах-ах-ах-рененеть!!!!!
1. А вдруг нам потом придеться выкупать комиссию ВЦИК, которая изучала на месте неизучаемое, и обменивать ее на екс-депутатов от Свободы и членов Правого Сектора.
2. Пушилин должен "зуб дать" однако шо в день выборов сильно стрелять не будут.
Я все еще верю, что это глупая шутка подвыпившего "тамбовского волка" из 95-го квартала...
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18.08.2021 07:24 Ответить
Вот и сказочки конец! Украине ублюдки с местной армией ДНР,Рашке снятие санкций .Ура товарисчи
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18.08.2021 07:28 Ответить
Это про подконтрольные территории. Но и там надо подождать лет 20.
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18.08.2021 08:23 Ответить
Теперь понятно почему Шахов раздавал продпайки по закаулкам в Лисичанске..
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18.08.2021 08:00 Ответить
по пьяным словам донецкого земляка "из нашего посёлка половина пацанов-босяков в 2014м повоевала за Лугандонию" и вернулись на неоккупированную Украину, та и мой школьный друг-зек загадочно умер в 2014..
теперь зрадныки будут выбирать власть в Украине?.. зебилы, вы серьёзно?.. надумали окончательно развалить Украину?
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18.08.2021 08:16 Ответить
Вибори за участю вантних регіонів, це шанс для плінсяви протягти відверту вату в ВР і уникнути кримінальної відповідальності.
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18.08.2021 10:13 Ответить
Што? (с)
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18.08.2021 11:46 Ответить
 
 