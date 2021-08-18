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Талибы захватили значительную часть военной техники, которую США передали афганским силам безопасности, - Салливан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы захватили значительную часть военной техники, которую США передали афганским силам безопасности, - Салливан

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что "значительная часть" военной техники, предоставленной США афганским силам безопасности, была захвачена талибами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет полной картины того, куда делась каждая единица военной техники, - отметил Салливан, - но, безусловно, значительная часть попала в руки талибов. И, очевидно, у нас нет уверенности в том, что они с готовностью передадут ее нам".

Талибы опубликовали фотографии американских военных вертолетов Black Hawk, которые США предоставили афганской армии.

"Эти "Черные ястребы" не были переданы талибам. Они были переданы афганским национальным силам безопасности, чтобы те могли защищаться ", - сказал Салливан. Он напомнил, что президент Афганистана Ашраф Гани попросил Джо Байдена предоставить эту технику во время визита в Вашингтон.

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"У президента США был выбор. Он мог не дать им вертолеты учитывая риск попадания их в руки талибов - или мог дать, надеясь, что афганские военные смогут использовать их для защиты своей страны ", - пояснил советник. Он отметил, что оба эти варианта были связаны с риском.

"В какой-то момент Соединенным Штатам следовало сказать, что афганский народ должен сам постоять за себя", - подытожил Салливан.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+24
Афганистану вертолёты, Украине - рации. Спасибо, Америка!
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18.08.2021 02:03
+23
ага, 20 лет не знали и не догадывались, что афганская армия наполовину состоит из талибов, а афганские чиновкики - на 150% из воров.
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18.08.2021 02:14
+19
В Афганистан вбухали триллион, а нам подбрасывают по паре сотен лямов в год... Нерегулярно... Спасибо нашим главным союзникам в борьбе с их главным геополитическим врагом...
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18.08.2021 02:13
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вана?Таліби захопили значну частину військової техніки, яку США передали афганським силам безпеки, - Салліван - Цензор.НЕТ 2274 не?
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18.08.2021 08:25 Ответить
Коса намекает, шо да.
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18.08.2021 19:31 Ответить
Таліби захопили значну частину військової техніки, яку США передали афганським силам безпеки, - Салліван - Цензор.НЕТ 6016
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18.08.2021 10:28 Ответить
Проявляю глубокую озабоченность и суровое порицание
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18.08.2021 07:38 Ответить
Оригинальный способ снабжать бесплатно Талибан оружием!
Таліби захопили значну частину військової техніки, яку США передали афганським силам безпеки, - Салліван - Цензор.НЕТ 4388
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18.08.2021 08:43 Ответить
Спецназ талибов теперь выглядит вот так:

https://twitter.com/newkc14/status/1427720066200739847

Украинские солдаты могут только завидовать...
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18.08.2021 09:24 Ответить
ну разве что именно сейчас наши спецназеры могут начать завидовать... Разве что сейчас...
А с 2017 по 2019 они куда круче выглядели и снаряга по интересней была... А потом - деньги на Армию совсем закончились... с 2020 года
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18.08.2021 18:51 Ответить
Что бы вы понимали что из себя представляет Салливан , посмотрите на бывшего прессекретаря Зеленского . По опыту и умственному развитию они два сапога пара .
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18.08.2021 20:32 Ответить
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