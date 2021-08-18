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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Украинский воин ранен на Донбассе. За сутки - 11 нарушений "тишины", в том числе пересечение линии разграничения вражеским БПЛА "Орлан-10"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин ранен на Донбассе. За сутки - 11 нарушений

За прошедшие сутки, 17 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное, что возле Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применяли минометы 120-го калибра.

У поселка Пески враг трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Новолуганского оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Золотого-4 российские наемники трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

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Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Отмечается, что обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 18 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в ведомстве.
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Я не пойму, а почему пролёты БЛА только фиксируют? Раньше ведь их сбивали... Что за бред?? Мы зафиксировали как пролетел вражеский беспилотник, собрал инфу и полетел, но трогать мы его не будем.... Что это за бред??? Пресс центр как то поясняет это? Кто задавал такой вопрос? Может кто знает, почему пролёты бла только фиксируют???
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18.08.2021 07:34 Ответить
тебе-е-е сказали - НИЗЗЯ ВОЕВАТЬ! считать, фиксировать, отводить,- можно... Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 11 порушень "тиші", зокрема перетин лінії розмежування ворожим БПЛА "Орлан-10" - Цензор.НЕТ 5166
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18.08.2021 07:42 Ответить
Ну собьют "Орлан", а как потом ***** в глаза сиотреть??? зенелох и в Золотом-4 очком клялся , что тишина настанет, когда отведут! Может пора спросить,с гивнокомандувача?
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18.08.2021 08:28 Ответить
Когда уже сообщат, что в ответ уничтожили десяток кацапов?
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18.08.2021 07:36 Ответить
практически каждый день такие трагические сообщения, хотя "гений" нашего фюрера обещал очень быстро остановить войну на Донбассе.
Афган уже показал, что бывает с теми кто хочет с бандитами мира!
Без мощной ответки, без захвата всего Донбасса ВСУ мира там не будет никогда.
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18.08.2021 07:38 Ответить
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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18.08.2021 08:04 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 11 порушень "тиші", зокрема перетин лінії розмежування ворожим БПЛА "Орлан-10" - Цензор.НЕТ 5609
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18.08.2021 12:32 Ответить
Захиснику одужання! горіть у пеклі москалі!
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18.08.2021 17:43 Ответить
 
 