Украинский воин ранен на Донбассе. За сутки - 11 нарушений "тишины", в том числе пересечение линии разграничения вражеским БПЛА "Орлан-10"
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За прошедшие сутки, 17 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал позиции ВСУ из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Водяное, что возле Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применяли минометы 120-го калибра.
У поселка Пески враг трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Новолуганского оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе Золотого-4 российские наемники трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Отмечается, что обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 18 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в ведомстве.
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Афган уже показал, что бывает с теми кто хочет с бандитами мира!
Без мощной ответки, без захвата всего Донбасса ВСУ мира там не будет никогда.
Горіть у пеклі москалі !!!
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!