"Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними", - Боррель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Евросоюз продолжит эвакуацию граждан блока из Афганистана и начнет устанавливать контакт с Талибаном.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом заявил Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель во время специальной встречи глав МИД блока.
Как отметил Боррель, первым приоритетом ЕС является обеспечение эвакуации своих граждан, а также тех афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами и хотят покинуть страну.
"Мы делаем все возможное, чтобы вывезти их и предоставить им убежище в странах блока. Хочу поблагодарить власти Испании за готовность предложить хаб, где будут принимать этих людей и дальше распределять по странам-членам, которые предоставляют им визы. Также благодарю Италию за предоставление инфраструктуры для так называемых воздушных мостов и Францию — за военную поддержку безопасности на месте", — добавил дипломат.
Вторым приоритетом, по словам Борреля, является предотвращение масштабной миграционной волны в направлении блока, и поддержка транзитных стран и соседей Афганистана.
Третий приоритет — установление контактов с новой властью.
"Мы должны установить связь с властью в Кабуле. Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними, чтобы предупредить потенциальный гуманитарный и миграционный кризис. Мы будем говорить с новой властью, такой, какая она есть", - подчеркнул политик.
В то же время Боррель отметил, что ЕС будет пристально следить за дальнейшей ситуацией в стране с правами человека, в частности прав женщин.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.
16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.
Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
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Бла-бла-бла.
Шаблон заявлений готов. Осталось только вместо звездочек поставить нужные страны.
Боевики приходили три раза с требованием, чтобы та приготовила еду на 15 человек. Женщина отказывалась, так как была бедна и не имела средств, чтобы накормить их. На четвертый день боевики за очередной отказ стали избивать ее. Она потеряла сознание, а боевики продолжали бить ее прикладами автоматов, говорит ее дочь. Когда Манижа крикнула талибам, чтобы те остановились, они прекратили избиение. Затем бросили гранату в соседнюю комнату, вызвав пожар в доме, и сбежали. Мать четверых детей скончалась на месте от побоев.
Боррель будет общаться с этими прекрасными парнями, они же в ЕС привыкли вылизивать за кремлевским ублюдкам, будут теперь и этим лизать.
Фиг у них шанс. Все очень сложно.
ви ж бачили з яким захопленням талібанці катались на каруселях і займались фітнесом.
таліби тоже люди і ніщо людське їм не чуже
Все в прошлом...
Як з ними вони збираються співпрацювати?
а з терористами розмовляють просто - ви нам заручників а ми вам їжу. північна корея тому приклад.
В Киеве даже флагов не вывесили , пытались событие затушевать
Это не война - это революция!
О том, как лучше убивать неверных?
Афганистан надо изолировать и дать ему тихо умереть.
https://twitter.com/newkc14/status/1427720066200739847
Украинские солдаты могут только завидовать...
Ну вы поняли етого дятла. Сначала он способствовал всеми силами чтобы *простоперестатьстрелять* в результате чего террористы талибы победили, а теперь нужно с ними договариваться еще и Европа платить им будет репарации и пускать беженцев. То же самое ждет Украину, если она будет слушать европейских пид***сов, пойдет на уступки и примет формулу штанмайера. Рашка захватит Киев, а Бордель с Меркельшей и Макараном скажут что ничего не поделаешь нужно дагаваривацца.
п.с. Хотите чтобы завтра росийские террористы захватили Киев и начали расстреливать украинцев, слушайте Европу и Х***лу и делайте то что они вам советуют типо простоперестатьстрелять и формулы Штанмайера.
Как всегда фирменная глубочайшая озабоченность, переговоры с террористами и формулы штангенциркуля.