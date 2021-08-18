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Новости За рубежом Агрессия России против Украины Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) Талибан (168) Евросоюз (15886) Боррель (580)

"Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними", - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз продолжит эвакуацию граждан блока из Афганистана и начнет устанавливать контакт с Талибаном.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом заявил Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель во время специальной встречи глав МИД блока.

Как отметил Боррель, первым приоритетом ЕС является обеспечение эвакуации своих граждан, а также тех афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами и хотят покинуть страну.

"Мы делаем все возможное, чтобы вывезти их и предоставить им убежище в странах блока. Хочу поблагодарить власти Испании за готовность предложить хаб, где будут принимать этих людей и дальше распределять по странам-членам, которые предоставляют им визы. Также благодарю Италию за предоставление инфраструктуры для так называемых воздушных мостов и Францию — за военную поддержку безопасности на месте", — добавил дипломат.

Вторым приоритетом, по словам Борреля, является предотвращение масштабной миграционной волны в направлении блока, и поддержка транзитных стран и соседей Афганистана.

Третий приоритет — установление контактов с новой властью.

"Мы должны установить связь с властью в Кабуле. Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними, чтобы предупредить потенциальный гуманитарный и миграционный кризис. Мы будем говорить с новой властью, такой, какая она есть", - подчеркнул политик.

В то же время Боррель отметил, что ЕС будет пристально следить за дальнейшей ситуацией в стране с правами человека, в частности прав женщин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы захватили значительную часть военной техники, которую США передали афганским силам безопасности, - Салливан

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.

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Топ комментарии
+41
Да еврошлюхи с кем угодно готовы говорить. С террористами..с кацапами.. с маньяками.
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18.08.2021 07:48
+29
Вечно озабоченное стадо.вот потому вас и гитлер нагнул в считаные дни
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18.08.2021 07:46
+28
Талибы в Афганистане убили женщину, которая отказалась готовить им еду
Боевики приходили три раза с требованием, чтобы та приготовила еду на 15 человек. Женщина отказывалась, так как была бедна и не имела средств, чтобы накормить их. На четвертый день боевики за очередной отказ стали избивать ее. Она потеряла сознание, а боевики продолжали бить ее прикладами автоматов, говорит ее дочь. Когда Манижа крикнула талибам, чтобы те остановились, они прекратили избиение. Затем бросили гранату в соседнюю комнату, вызвав пожар в доме, и сбежали. Мать четверых детей скончалась на месте от побоев.

Боррель будет общаться с этими прекрасными парнями, они же в ЕС привыкли вылизивать за кремлевским ублюдкам, будут теперь и этим лизать.
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18.08.2021 08:01
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Талибы выиграли войну у кого? "Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 1171
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18.08.2021 07:44 Ответить
У американцев))
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18.08.2021 07:50 Ответить
С ЮГОСЛАВИЕЙ "разговаривали " ровно 17 суток с самолетов и кораблей обстреливающих и бомбящих Югославию почему мы обязаны разговариваться кучкой наркоманских ублюдков фанатиков - ушедших в своем развитии интелекта недалеко от улиток????????
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18.08.2021 10:57 Ответить
Которые на войну не пришли
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18.08.2021 19:16 Ответить
Скоро эти импотенты - дармоеды и путлера «победителем» обзовут
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18.08.2021 08:39 Ответить
Немцев в афгане было 3 000 солдат,американнцев 2 400,британцев около 2 000,а армия сбежавшего президента Афгана насчитывала около 300 000....
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18.08.2021 07:46 Ответить
Местное население в большинстве поддерживало талибов
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18.08.2021 07:50 Ответить
Потому что они выращивают мак. А талибы- его экспортируют в ЕС и РФ. Ничего так себе экономика. А сельское хозяйство - ведущее в Афганистане, это слаборазвитая сельскохозяйственная страна.
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18.08.2021 08:09 Ответить
не понимаю,откуда цифра в 300 тыс? там официальных данных не было с 2018 года,и талибанцев тоже непонятно сколько они там все в гражданском ходят китайский калаш взял и все.
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18.08.2021 08:11 Ответить
Вечно озабоченное стадо.вот потому вас и гитлер нагнул в считаные дни
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18.08.2021 07:46 Ответить
Идиот. Сложно себе представить Черчилля, который бы такое заявил о Гитлере...
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18.08.2021 07:47 Ответить
Да легко. Гитлер выиграл войну в Европе, надо с ним договариваться. И Черчилль превращается в Нэвила Чемберлена...
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18.08.2021 07:49 Ответить
Ну, это уже из области фантастики. Миру повезло, что Чемберлена вовремя смыли. Все надо делать вовремя, в том числе смывать в сортир вредителей. Это и сейчас важно. Может быть важнее, чем когда-бы то ни было.
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18.08.2021 08:10 Ответить
Да еврошлюхи с кем угодно готовы говорить. С террористами..с кацапами.. с маньяками.
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18.08.2021 07:48 Ответить
В то же время Боррель отметил, что ЕС будет пристально следить за дальнейшей ситуацией в стране с правами человека, в частности прав женщин.

Бла-бла-бла. "Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 3159
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18.08.2021 07:50 Ответить
если что санкции будут ужасны; запретят лидерам талибов посещать Европу и заморозят банковские счета.
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18.08.2021 08:13 Ответить
Но иногда можно будет и посещать и деньги вкладывать.
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18.08.2021 08:19 Ответить
Красную кадровую армию Гитлер озаботил за 3 месяца...а 4 с лишним миллиона пленных красных армейцев,это больше чем население Грузии сегодня...
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18.08.2021 07:50 Ответить
Давайте! Переселить Афганистан до бабули Меркель!))))))
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18.08.2021 07:53 Ответить
* выиграли войну, и нам придется говорить с ними, чтобы предупредить потенциальный гуманитарный и миграционный кризис. В то же время ЕС будет пристально следить за дальнейшей ситуацией в * ...

Шаблон заявлений готов. Осталось только вместо звездочек поставить нужные страны.
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18.08.2021 07:55 Ответить
Ни одна армия мира не терпела такого позора.... 4 миллиона сдавшихся в плен...сдавались дивизиями полками армиями...,говорят Марк Солонин и Виктор Суворов...
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18.08.2021 07:58 Ответить
Войну выиграл приказ 227,а всё бы сдались.
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18.08.2021 08:02 Ответить
Кадровий потенціал керівництва ЄС нагадує збиговисько маразматичних старпьоров пізднєго совка, так, пані баронесса фон дер ляйєн?
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18.08.2021 07:58 Ответить
В общем-то так оно и есть. Они неспособны ответить на вызовы современного быстро меняющегося мира, оттого, кроме озабоченности ничего больше не могут предложить.
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18.08.2021 10:00 Ответить
А кто воевал с талибами?
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18.08.2021 07:58 Ответить
Талибы в Афганистане убили женщину, которая отказалась готовить им еду
Боевики приходили три раза с требованием, чтобы та приготовила еду на 15 человек. Женщина отказывалась, так как была бедна и не имела средств, чтобы накормить их. На четвертый день боевики за очередной отказ стали избивать ее. Она потеряла сознание, а боевики продолжали бить ее прикладами автоматов, говорит ее дочь. Когда Манижа крикнула талибам, чтобы те остановились, они прекратили избиение. Затем бросили гранату в соседнюю комнату, вызвав пожар в доме, и сбежали. Мать четверых детей скончалась на месте от побоев.

Боррель будет общаться с этими прекрасными парнями, они же в ЕС привыкли вылизивать за кремлевским ублюдкам, будут теперь и этим лизать.
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18.08.2021 08:01 Ответить
Боррель будет сам готовить им еду и обстирывать их.Одно слово-Жозеп. "Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 6866
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18.08.2021 08:09 Ответить
Зежоп
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18.08.2021 10:45 Ответить
"Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 4520
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18.08.2021 11:11 Ответить
Вчера блогер Юрий Швец каже что за 20 лет США в Афгане потеряли 2 300 солдат...,совки за 10 лет потеряли более 15 000....хотя совкам верить себя не уважать...
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18.08.2021 08:02 Ответить
А с кем воевали американцы?
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18.08.2021 08:26 Ответить
Ты с детства дебил, или курсы какие оканчивал?
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18.08.2021 08:54 Ответить
Про Ваше образование и воспитание я спрашивать даже не стану. А по сути: этот гражданин выше спрашивал "Талибы выиграли войну у кого?" а потом вот пишет о потерях американцев в войне - сюр какой-то.
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18.08.2021 11:20 Ответить
У Афганистана появился реальный шанс стать на путь цивилизации, двигать мы в сторону таких стран как ОАЭ или Катар, пресс-конференция талибов, как бы их плохо не обзывали, была очень многообещающей.
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18.08.2021 08:03 Ответить
Это говорили представители политического крыла талибов, которые уже насиделись в горах по горло и хотят посидеть в кабинетах и спокойной жизни, но там есть еще военное крыло, которое отбытое на всю голову. Талибан имеет куеву тучу лидеров, между ними обязательно начнется война за власть.
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18.08.2021 08:11 Ответить
Раз они так быстро прошагали через всю страну, не встретив сопротивления, значит, что то поменялось, посмотрим.
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18.08.2021 08:18 Ответить
Оце точно!!!
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18.08.2021 10:00 Ответить
Если почитать Википедию, то "Афганистан - слаборазвитое аграрное государство. Крайне бедная страна, сильно зависящая от иностранной помощи (2,6 млрд долл. в 2009 году, при государственном бюджете 3,3 млрд долл.)."
Фиг у них шанс. Все очень сложно.
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18.08.2021 08:13 Ответить
Саме "цікаве" відбудеться, якщо талібам вдасться втілити обіцяне. Це стане останнім цвяхом у домовину американської геополітики.
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18.08.2021 08:25 Ответить
Удастся, если мешать не будут.
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18.08.2021 08:28 Ответить
Мракобесы именно для этого и рвались к власти. Исламские фанатики вобще очень прогрессивные.
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18.08.2021 08:44 Ответить
Конечно удастся, Иранским фанатикам тоже "удалось".
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18.08.2021 11:32 Ответить
не будьте максималістом. просто США відкорегують методи впливу і наступного разу замість військ слати до ісламістів смартфони, кондиціонери та інші блага цивілізації. тим самим виховуючи у бородатих мінімалістів смак до життя.
ви ж бачили з яким захопленням талібанці катались на каруселях і займались фітнесом.
таліби тоже люди і ніщо людське їм не чуже
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18.08.2021 12:14 Ответить
Теперь просто нужно выкружить так,чтоб ввести террористов в правовое поле
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18.08.2021 08:03 Ответить
О Господи ну какой же дурень
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18.08.2021 08:08 Ответить
Бывшая советская работница Архива вбросила в Ютьюб списки расстрелов по красной армии в период 1940-45 гг...,тихий ужас...,если учесть что НКВДисты могли расстреливать и без суда и следствия на месте...,а не только по военному Трибуналу....
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18.08.2021 08:10 Ответить
А как же насчет " Мы не ведем переговоров с террористами"?!!!
Все в прошлом...
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18.08.2021 08:12 Ответить
"Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними" - бальзам на вуха пу. "Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 9230
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18.08.2021 08:12 Ответить
ЕС показывает, как надо разговаривать с террористами. Не удивительно, что они вылизывают )(уйду. Сборище старых, продажных, озабоченных импотентов.
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18.08.2021 08:17 Ответить
эти еврошлюхи сядут за переговоры и с орками с ордло если не дай бог наши зеленые согласятся на совместную встречу саммита или что то подобное тем самим признавая легализации "тойстороны" права голоса, евро импотенты признают уже даже не сомневаюсь
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18.08.2021 08:17 Ответить
85 % населения Афгана абсолютно безграмотные люди,другими словами в школах не учатся от слова совсем....
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18.08.2021 08:21 Ответить
між іншим, "талібан" на світовому рівні, спеціальною резолюцією ООН (генасамблеї, чи радбезу?) офіційно визнаний терористичною організацією!
Як з ними вони збираються співпрацювати?
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18.08.2021 08:24 Ответить
борель не сказав - співпрацювати. він сказав - розмовляти.
а з терористами розмовляють просто - ви нам заручників а ми вам їжу. північна корея тому приклад.
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18.08.2021 12:19 Ответить
Посол РАБссии в Афгане Дмитьрий Жирнов вовсю расхваливает талибов "Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 2476типа сбежавший президент Афгана был плохим дядькой....,Саморазоблачение Жирнова впечатляет....
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18.08.2021 08:26 Ответить
как-то слишком быстро перед этими немытыми бармалеями Боррель либезить начал... "Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 4918
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18.08.2021 08:28 Ответить
Дважды не сидевший донецкий Чувак Вихтар Индюкович обратился к укараинскому народу в связи с 30 летием Независимости.... "Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 1582типа я не сбежал а был легитимным... "Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 9741
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18.08.2021 08:29 Ответить
20 летие Независимости происходило в период правления Януковича
В Киеве даже флагов не вывесили , пытались событие затушевать
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18.08.2021 08:44 Ответить
про легітимність після 14 р. він нічого не сказав. навіть більше - перед підписом зазначено що презедентом був саме лише до 14 року.
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18.08.2021 12:22 Ответить
Если договариваться, значит это не война, не победа "плохих" над "хорошими".
Это не война - это революция!
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18.08.2021 08:39 Ответить
О чем Боррель собирается говорить с отсталыми мракобесами?
О том, как лучше убивать неверных?

Афганистан надо изолировать и дать ему тихо умереть.
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18.08.2021 08:46 Ответить
Та пустите их пару миллионов в ЕС поставьте на пособие дайте квартиры пусть режут вам головы
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18.08.2021 08:47 Ответить
А там какой-то вице президент Афганистана заявил что он законный представитель власти в Афганистане... Не хорошо Борель, ой не хорошо молодую демократию в состоянии борьбы добивать. Объявляю обеспокойство за европейские ценности...
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18.08.2021 08:50 Ответить
Европридурки.
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18.08.2021 09:22 Ответить
Спецназ талибов теперь выглядит вот так:


https://twitter.com/newkc14/status/1427720066200739847

Украинские солдаты могут только завидовать...
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18.08.2021 09:24 Ответить
Так возьми себе домой десяток талибов, п***с старый. "Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 9931
Ну вы поняли етого дятла. Сначала он способствовал всеми силами чтобы *простоперестатьстрелять* в результате чего террористы талибы победили, а теперь нужно с ними договариваться еще и Европа платить им будет репарации и пускать беженцев. То же самое ждет Украину, если она будет слушать европейских пид***сов, пойдет на уступки и примет формулу штанмайера. Рашка захватит Киев, а Бордель с Меркельшей и Макараном скажут что ничего не поделаешь нужно дагаваривацца.
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18.08.2021 09:46 Ответить
З якого дива із терористами починають розмовляти на рівних та рахуватися ?
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18.08.2021 09:50 Ответить
Боррель предлогает сотрудничать с террористами отрезающими головы людям. Когда в Европе талибы начнут взрывать *неверных* нужно Европе и Боррелю напомнить что ето ихние сотрудники и ихняя заслуга.
п.с. Хотите чтобы завтра росийские террористы захватили Киев и начали расстреливать украинцев, слушайте Европу и Х***лу и делайте то что они вам советуют типо простоперестатьстрелять и формулы Штанмайера.
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18.08.2021 09:56 Ответить
Азербайджан тоже ТРИДЦАТЬ лет пытался договориться...
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18.08.2021 10:23 Ответить
орки захопили Крим. теж гаваріть із ними? потім вони захоплять твоїх дітей-підеш їм дупи лизати?
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18.08.2021 10:40 Ответить
Так против фактов не попрешь.. всем мировым игрокам так или иначе придется смириться с властью Талибана в Афганистане.
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18.08.2021 10:55 Ответить
... и побольше озабоченности.....
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18.08.2021 11:33 Ответить
Вот так вот Европа защищает свои либерально-демократические ценности.
Как всегда фирменная глубочайшая озабоченность, переговоры с террористами и формулы штангенциркуля.
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18.08.2021 12:17 Ответить
С такими друзьями, как эти продажные европейские шлюхи, даже враги не нужны...
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18.08.2021 19:21 Ответить
 
 