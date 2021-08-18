"Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними", - Боррель

Евросоюз продолжит эвакуацию граждан блока из Афганистана и начнет устанавливать контакт с Талибаном.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом заявил Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель во время специальной встречи глав МИД блока.

Как отметил Боррель, первым приоритетом ЕС является обеспечение эвакуации своих граждан, а также тех афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами и хотят покинуть страну.

"Мы делаем все возможное, чтобы вывезти их и предоставить им убежище в странах блока. Хочу поблагодарить власти Испании за готовность предложить хаб, где будут принимать этих людей и дальше распределять по странам-членам, которые предоставляют им визы. Также благодарю Италию за предоставление инфраструктуры для так называемых воздушных мостов и Францию — за военную поддержку безопасности на месте", — добавил дипломат.

Вторым приоритетом, по словам Борреля, является предотвращение масштабной миграционной волны в направлении блока, и поддержка транзитных стран и соседей Афганистана.

Третий приоритет — установление контактов с новой властью.

"Мы должны установить связь с властью в Кабуле. Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними, чтобы предупредить потенциальный гуманитарный и миграционный кризис. Мы будем говорить с новой властью, такой, какая она есть", - подчеркнул политик.

В то же время Боррель отметил, что ЕС будет пристально следить за дальнейшей ситуацией в стране с правами человека, в частности прав женщин.

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Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.

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