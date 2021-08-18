Байден и Джонсон договорились провести онлайн-саммит G7 по Афганистану, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились об организации на следующей неделе виртуального саммита G7 для обсуждения темы Афганистана
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Белого дома.
"Они обсудили необходимость в дальнейшем координировать действия союзников в том, что касается Афганистана. В частности, это касается того, каким образом мировое сообщество может предоставить дальнейшую гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим оказавшимся в сложной ситуации афганцам", - говорится в сообщении администрации США.
"Они договорились провести на следующей неделе виртуальную встречу G7, чтобы обсудить общую стратегию и общий подход", - отмечается в нем.
Пожалуйста, подождите...
Убийство высшего руководства страны члена НАТО Польши.
Попутное убийство гражданки страны члена НАТО Великобритании в Солсбери при отравлении Скрипачей.
Убийство двух граждан Чехии страны члена НАТО при подрыве склада с оружием.
Без убийств - взрывы в стране члене НАТО Болгарии.
Больше 2/3 госбюджета - иностранные подачки! Как жить без них?
И выращивают в основном мак. А реализуют его талибы-. Вот откуда поддержка талибов. Чисто деньги. Деньги на пропитание .
32 млн населения если что.