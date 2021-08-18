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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Байден и Джонсон договорились провести онлайн-саммит G7 по Афганистану, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден и Джонсон договорились провести онлайн-саммит G7 по Афганистану, - Белый дом

Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились об организации на следующей неделе виртуального саммита G7 для обсуждения темы Афганистана

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Они обсудили необходимость в дальнейшем координировать действия союзников в том, что касается Афганистана. В частности, это касается того, каким образом мировое сообщество может предоставить дальнейшую гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим оказавшимся в сложной ситуации афганцам", - говорится в сообщении администрации США.

"Они договорились провести на следующей неделе виртуальную встречу G7, чтобы обсудить общую стратегию и общий подход", - отмечается в нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг о ситуации в Афганистане: Крах произошел быстрее, чем ожидалось. Ответственность - на руководстве страны
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Топ комментарии
+6
Талибы и россияне -братья по духу.Куда приходят,там сеют смерть и разруху ,безграмотность.
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18.08.2021 08:07
+4
А ти думав вони будуть залишати свої життя?в той час як місцевому населенню пох?так не буває.воювати треба самому ніхто не буде за них і нас це робити
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18.08.2021 08:08
+4
Готовьте кресла для террористов в ООН,они прямо с автоматами там теперь сидеть будут
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18.08.2021 08:10
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Програли американці всюди і кинули своїх союзників всюди--нам потрібно про це знати і бути наготові
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18.08.2021 08:02 Ответить
В НАТО вступати треба?
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18.08.2021 08:06 Ответить
Процентов на 90, НАТО = будапештский меморандум.
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18.08.2021 08:12 Ответить
Після бою- кулаками не махають. Залишається лише позвіздіти.
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18.08.2021 08:54 Ответить
Где, собственно, звездежь?
Убийство высшего руководства страны члена НАТО Польши.
Попутное убийство гражданки страны члена НАТО Великобритании в Солсбери при отравлении Скрипачей.
Убийство двух граждан Чехии страны члена НАТО при подрыве склада с оружием.
Без убийств - взрывы в стране члене НАТО Болгарии.
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18.08.2021 09:03 Ответить
Звіздьож зі сторони Сімки, а теракти зі сторони Рашки. Мокші не сплять - вони працюють.
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18.08.2021 09:16 Ответить
А ти думав вони будуть залишати свої життя?в той час як місцевому населенню пох?так не буває.воювати треба самому ніхто не буде за них і нас це робити
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18.08.2021 08:08 Ответить
Да нет. Просто зачем 20 лет там было тусоваться, больше 2 тыщ жизней своих солдат положить? Ради чего? Не говоря уже о триллионах баксов. Да и уйти тоже можно по-разному. Не подставлять своих же союзников. Кстати, даже Трамп, как оказалось, договорился о выходе на определённых условиях: выборы и запрет Аль Каиды. Но у Байдена была мулька вывести войска ещё со времён Обамы. И он не стал дожидаться выполнения каких-либо условий....
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18.08.2021 09:00 Ответить
в чому програш?
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18.08.2021 08:14 Ответить
Экономика Афганистана - опиум. 90% мирового экспорта - Афганистан. Талибы- сидят на потоках опиума. Это все, что надо знать об экономике Афганистана.
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18.08.2021 08:18 Ответить
в чём они проиграли? В том, что бездонную прорву финансовых и человеческих потерь с себя скинули? Что касается союзников, то в ситуации, когда регулярная армия, которую обучили и снабдили оружием не считает нужным воевать, то какой спрос с американцев? Они должны гибнуть за чужое государство? А вот по поводу того, что Украине нужно надеятся на самих себя, то в этом Вы на миллион процентов правы.
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18.08.2021 08:36 Ответить
"Афганистан - слаборазвитое аграрное государство. Крайне бедная страна, сильно зависящая от иностранной помощи (2,6 млрд долл. в 2009 году, при государственном бюджете 3,3 млрд долл.)

Больше 2/3 госбюджета - иностранные подачки! Как жить без них?
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18.08.2021 08:43 Ответить
Я писала по поводу вывода войск, по поводу того, что им надо обрезать любую помощь я не говорила ни слова. Хотя, скажем так, если основная часть населения, включая самих талибов предпочитают жить в пещерном обществе с идеей не развития экономики и общественных институций, а с идеей джихада, то значит их самих это устраивает.... Кто им доктор?
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18.08.2021 08:50 Ответить
Гуманитарная катастрофа.Все таки союзники оставили в Афгане значительный цивилизационный след.Отсутствие образования на периферии привело к новым поколениям первобытных людей.Потому цивилизованные и тикают.Как аланы разрушили Рим,так и талибы.
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18.08.2021 08:05 Ответить
Афганистан - сельскохозяйственная страна. "78 % работающих - в сельском хозяйстве (31 % ВВП), 6 % - в промышленности (26 % ВВП), 16 % - в сфере обслуживания (43 % ВВП). Уровень безработицы - 35 % (в 2008 году)."

И выращивают в основном мак. А реализуют его талибы-. Вот откуда поддержка талибов. Чисто деньги. Деньги на пропитание .
32 млн населения если что.
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18.08.2021 08:22 Ответить
Талибы и россияне -братья по духу.Куда приходят,там сеют смерть и разруху ,безграмотность.
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18.08.2021 08:07 Ответить
Главное когда мокши будут тикать из крысма, шоб нам не рассказывали, что мы должны порезать ядерное оружие, которое они там оставят Байден и Джонсон договорились провести онлайн-саммит G7 по Афганистану, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7905
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18.08.2021 08:08 Ответить
Круговорот истории в природе..25 лет назад талибы взяли Кабул точно так же - без боя..Правый верхний угол картинки, российским ботам читать заголовок газеты (внимательно) Байден и Джонсон договорились провести онлайн-саммит G7 по Афганистану, - Белый дом - Цензор.НЕТ 9921 .
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18.08.2021 08:08 Ответить
Готовьте кресла для террористов в ООН,они прямо с автоматами там теперь сидеть будут
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18.08.2021 08:10 Ответить
Озабоченность 80lvl
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18.08.2021 08:15 Ответить
Ботообразные ща будут рассказывать,как США всех кидают и ну их нафиг. Сдаёмся расейке.
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18.08.2021 08:16 Ответить
Не, не сдаёмся. Надеемся, прежде всего, на себя и ищем вменяемых союзников.
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18.08.2021 08:49 Ответить
Тепер таліби не терористи а уважаемие партнери-привикайте до швидкого переобування-завтра до талібів Меркель полетить щоб трубу провести по транспортуванню гашишув германію
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18.08.2021 08:16 Ответить
Ага такая жаба в хиджабе
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18.08.2021 08:22 Ответить
"Южный Поток-1" Байден и Джонсон договорились провести онлайн-саммит G7 по Афганистану, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1494
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18.08.2021 08:25 Ответить
Видимо, пора Боре брать мировое лидерство в свои руки. Байден і Джонсон домовилися провести онлайн-саміт G7 щодо Афганістану, - Білий дім - Цензор.НЕТ 5306 Бидон оказался дырявый, ни на что не годный. Сганьбил Америку.
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18.08.2021 08:41 Ответить
Не морочьте себе голову, пусть сверхдержавы разгребают😁😁😁
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18.08.2021 08:45 Ответить
Звісно. Краще будемо спостерігати епічну поротьбу за прийняття закону про олігархів та спробу підняти на 3 копійки податків на Рижого. Це десь так років на три вистачить.
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18.08.2021 08:59 Ответить
Беженцы будут и в Украине.
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18.08.2021 09:00 Ответить
Сто процентов, нафига та Европа, у нас лучше 😁😁😁😁
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19.08.2021 15:29 Ответить
Зрите в корень. Вблизи границ РФ появился очень опасный враг, теперь это ее проблема.
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18.08.2021 09:03 Ответить
Не факт, что проблема. Унылая лошадь уже с талибами в дёсны целуется....
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18.08.2021 09:06 Ответить
 
 