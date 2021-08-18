В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 1 447 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 18 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 17 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 104, медработников - 38).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 677 человек;
летальных случаев - 40;
выздоровели - 712 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 27 053 человека,
методом ИФА - 9 171 человек,
экспресс-тестами - 24 430 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 268 666 человек;
выздоровели - 2 198 220 человек;
летальных случаев - 53 336;
проведено ПЦР-тестов - 11 726 235.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях", - рассказали в Минздраве.
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- Как же хорошо что я оттуда свалил, а то начал бы ржать прямо на "брифинге", мыча эту "статистику"
Иии, батюшки, нулевая толерантность офицера , который честь,совесть и репутацию вчера вместе с цифровыми информационными технологиями "пропивал", гоняя по всему свету за скатертью-самобранкой "Дайте нам, пожалуйста, два чая с лимоном.
- Да вы что, граждане, белены, что ли, объелись?! Какие лимоны зимой?!" нонче всему Кабинету Министров Украины отставку своим забуханным от желания заморских почестей, славы и денег , готовит.
Батююшки, Монастырский, а куда это вы жопомозгом аваковским заземляется, а Монастырский? Ой, кажитцо, всей компанией, туда, куда Ахметова заземлили.
Ну, ты им хоть, че, они твари не понимают.