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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1 447 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 18 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 17 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 104, медработников - 38).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 госпитализированы - 677 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 летальных случаев - 40;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 выздоровели - 712 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 27 053 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 методом ИФА - 9 171 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 24 430 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Свыше 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 заболели - 2 268 666 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 198 220 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53 336;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 726 235.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели 14
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Стебанов возле камина, замотанный в плед за 2000евро, поглощая винцо за 5000евро:
- Как же хорошо что я оттуда свалил, а то начал бы ржать прямо на "брифинге", мыча эту "статистику" В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 551
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18.08.2021 08:23 Ответить
Капець буде в вересні. І вакцинки не поможуть, схоже...
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18.08.2021 08:23 Ответить
Ждем 1 сентября, начнут работать школы и университеты.
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18.08.2021 08:25 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали - Цензор.НЕТ 7030
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18.08.2021 09:38 Ответить
А че это у вас здесь такое, Монастырский?! А че это у вас коронавирусная статистика растет, а Монастырский?
Иии, батюшки, нулевая толерантность офицера , который честь,совесть и репутацию вчера вместе с цифровыми информационными технологиями "пропивал", гоняя по всему свету за скатертью-самобранкой "Дайте нам, пожалуйста, два чая с лимоном.
- Да вы что, граждане, белены, что ли, объелись?! Какие лимоны зимой?!" нонче всему Кабинету Министров Украины отставку своим забуханным от желания заморских почестей, славы и денег , готовит.
Батююшки, Монастырский, а куда это вы жопомозгом аваковским заземляется, а Монастырский? Ой, кажитцо, всей компанией, туда, куда Ахметова заземлили.
Ну, ты им хоть, че, они твари не понимают.
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18.08.2021 09:56 Ответить
 
 