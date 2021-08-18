Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу, - Павелко

Национальная сборная Украины получила нового главного тренера. В статусе исполняющего обязанности главной футбольной командой страны в отборочном цикле ЧМ-2022 будет руководить бывший наставник юношеской сборной Украины по футболу Александр Петраков.

О назначении Петракова было объявлено глубокой ночью 18 августа (около 02:00), но не на официальном сайте УАФ, а на личной странице в Facebook президента этой организации Андрея Павелко, ипередает Цензор.НЕТ.

"Александр Петраков, чемпион мира-2019 со сборной Украины U-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола", — написал этой ночью Павелко в своем Facebook.

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