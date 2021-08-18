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Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу, - Павелко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу, - Павелко

Национальная сборная Украины получила нового главного тренера. В статусе исполняющего обязанности главной футбольной командой страны в отборочном цикле ЧМ-2022 будет руководить бывший наставник юношеской сборной Украины по футболу Александр Петраков.

О назначении Петракова было объявлено глубокой ночью 18 августа (около 02:00), но не на официальном сайте УАФ, а на личной странице в Facebook президента этой организации Андрея Павелко, ипередает Цензор.НЕТ.

"Александр Петраков, чемпион мира-2019 со сборной Украины U-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола", — написал этой ночью Павелко в своем Facebook.

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Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу, - Павелко 01
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Топ комментарии
+7
один плюс буде тягнути молодь у команду.
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18.08.2021 08:34
+5
U-20 при Петракове стали чемпионами мира...,в Добрый путь
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18.08.2021 08:34
+2
ти кріт вонючий,! терпиконю своєму вилизуй!
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18.08.2021 08:45
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Больше "лояльных" не нашлось............
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18.08.2021 08:28 Ответить
А шо не так с Петраковым?
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18.08.2021 09:52 Ответить
Стало известно, почему назначение Петракова в сборную Украины состоялось глубокой ночью .

Столь позднее время принятия соответствующего решения было связано с тем, что Исполком УАФ, собравшийся вчера для того, чтобы решить проблему назначением главного тренера сборной Украины, до последнего рассматривал кандидатуру Сергея Реброва.
Вплоть до полуночи этот специалист пытался согласовать со своим нынешним клубом - «Аль-Айна» из ОАЭ - вопрос досрочного расторжения контракта. И только после того, как из Эмиратов последовал окончательный безрезультатный ответ, Исполком УАФ принял решение о назначении Петракова.

. Александр Попов (shurik)
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18.08.2021 08:33 Ответить
у Реборова діючий контракт,говновброс з дурного сайту.
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18.08.2021 08:37 Ответить
ти кріт вонючий,! терпиконю своєму вилизуй!
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18.08.2021 08:45 Ответить
можеш всратися від злості Петракова призначено виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу, - Павелко - Цензор.НЕТ 2013
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18.08.2021 11:23 Ответить
самое фиговое в то, что реброва все равно впихнут
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18.08.2021 09:04 Ответить
U-20 при Петракове стали чемпионами мира...,в Добрый путь
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18.08.2021 08:34 Ответить
один плюс буде тягнути молодь у команду.
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18.08.2021 08:34 Ответить
Сподіваюся,що так.
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18.08.2021 08:51 Ответить
У Реброва проблемы с арабским клубом...Петраков исполняющий обязанности..
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18.08.2021 08:36 Ответить
Монастырский, куууудааа?! Вы, че с дуба рухнули?!!!
Монастырский, ходим и находим комментарий ПС о том, что такое нулевая толерантность , зачем она и для чего она реализуется в преступных коррупционных схемах спецслужбами, которые абсолютно не имеют представление, о том, что такое работа, а так же честь, совесть и репутация офицера, который служит своему Отечеству.
Хм, надо ж таким тупым быть.
Это вы, наверное, Монастырский, вчера вместе с цифорвыми информационными технологиями здесь ум пропивали, а сегодня решили его из нулеврй толерантности спецслужбам, которые абсолютно не имеют представление, о том, что такое работа, а так же честь, совесть и репутация офицера, который служит своему Отечеству - достать.
Гля , дурачки - молокососы, какие. М-доо.
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18.08.2021 09:50 Ответить
Похмелье, не?
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18.08.2021 09:54 Ответить
Ну, конечно, конечно, только ваше личное субъективное мнение имеет право быть вызвано трезвым рассудком, который почему-то категориями о похмелье мыслит.
Тупой , не?
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18.08.2021 20:42 Ответить
Лена,это вы о футболе? Или о своем,о девичьем?
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18.11.2021 03:36 Ответить
Это просто писец.
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18.08.2021 11:39 Ответить
Ребров тупий.
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18.08.2021 15:22 Ответить
Физрук на физруке и физруком погоняет.
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18.08.2021 15:50 Ответить
 
 