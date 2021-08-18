Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу, - Павелко
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Национальная сборная Украины получила нового главного тренера. В статусе исполняющего обязанности главной футбольной командой страны в отборочном цикле ЧМ-2022 будет руководить бывший наставник юношеской сборной Украины по футболу Александр Петраков.
О назначении Петракова было объявлено глубокой ночью 18 августа (около 02:00), но не на официальном сайте УАФ, а на личной странице в Facebook президента этой организации Андрея Павелко, ипередает Цензор.НЕТ.
"Александр Петраков, чемпион мира-2019 со сборной Украины U-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола", — написал этой ночью Павелко в своем Facebook.
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Столь позднее время принятия соответствующего решения было связано с тем, что Исполком УАФ, собравшийся вчера для того, чтобы решить проблему назначением главного тренера сборной Украины, до последнего рассматривал кандидатуру Сергея Реброва.
Вплоть до полуночи этот специалист пытался согласовать со своим нынешним клубом - «Аль-Айна» из ОАЭ - вопрос досрочного расторжения контракта. И только после того, как из Эмиратов последовал окончательный безрезультатный ответ, Исполком УАФ принял решение о назначении Петракова.
. Александр Попов (shurik)
Монастырский, ходим и находим комментарий ПС о том, что такое нулевая толерантность , зачем она и для чего она реализуется в преступных коррупционных схемах спецслужбами, которые абсолютно не имеют представление, о том, что такое работа, а так же честь, совесть и репутация офицера, который служит своему Отечеству.
Хм, надо ж таким тупым быть.
Это вы, наверное, Монастырский, вчера вместе с цифорвыми информационными технологиями здесь ум пропивали, а сегодня решили его из нулеврй толерантности спецслужбам, которые абсолютно не имеют представление, о том, что такое работа, а так же честь, совесть и репутация офицера, который служит своему Отечеству - достать.
Гля , дурачки - молокососы, какие. М-доо.
Тупой , не?