За сутки в мире выявили 647 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 9,9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 209,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 августа в мире зарегистрировали 647 084 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 935 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 209 396 608 случаев инфицирования, из них 647 084 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 394 983 человек, из них 9 935 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 187,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свыше 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 59-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 16, по летальным случаям - 34-ю и 6-ю позицию соответственно.