Глава Северного командования ВС США Ванхерк назвал Россию главной и первоочередной военной угрозой для США

Американский генерал, глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк заявил, что Россия представляет основную угрозу для Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в ходе онлайн-выступления в Центре стратегических и международных исследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

"Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей родине, они развивают средства, которых не существовало еще 20 лет назад", - подчеркнул генерал.

Ванхерк добавил, что Россия добилась значительных успехов в области ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок. Он также обратил внимание на "очень продвинутые средства" в кибернетической и космической сферах.

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Напомним, разведывательное управление Министерства обороны США подготовило доклад о глобальных угрозах в 2021 году. В нем внимание уделяется угрозам, которые представляют для Соединенных Штатов и их союзников Китай и Россия.