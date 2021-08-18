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Глава Северного командования ВС США Ванхерк назвал Россию главной и первоочередной военной угрозой для США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава Северного командования ВС США Ванхерк назвал Россию главной и первоочередной военной угрозой для США

Американский генерал, глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк заявил, что Россия представляет основную угрозу для Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в ходе онлайн-выступления в Центре стратегических и международных исследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

"Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей родине, они развивают средства, которых не существовало еще 20 лет назад", - подчеркнул генерал.

Ванхерк добавил, что Россия добилась значительных успехов в области ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок. Он также обратил внимание на "очень продвинутые средства" в кибернетической и космической сферах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп просит выделить $6,1 млрд на помощь другим странам в военной сфере для противодействия российским угрозам. Украина среди приоритетных получателей, - проект бюджета

Напомним, разведывательное управление Министерства обороны США подготовило доклад о глобальных угрозах в 2021 году. В нем внимание уделяется угрозам, которые представляют для Соединенных Штатов и их союзников Китай и Россия.
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Топ комментарии
+10
рашка, эта куча дерьма, появилась не сейчас, а воняет столетиями.
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18.08.2021 08:55
+9
Я думав що то Трамп маразматик і ідіот -але Байден і його команда його переплюнули
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18.08.2021 08:52
+9
Львів. Ранок. Бабця вийшла за молоком. Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка.
Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:
- От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…
Поліціянт, діставши документи постраждалого:
- Бабцю, годі репетувати. То москаль був.
- Понаїхало клятих москалів!!! Ніде балкону впасти.
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18.08.2021 09:03
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А він Байдену про це доповів?
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18.08.2021 08:51 Ответить
Добре що при владі в США не одні маразматики, а ще є тверезо мислячі люди.
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18.08.2021 09:10 Ответить
Я думав що то Трамп маразматик і ідіот -але Байден і його команда його переплюнули
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18.08.2021 08:52 Ответить
Дєда Джо міротворєц . І як і Обамка мріє про нобелівську премію миру.
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18.08.2021 09:07 Ответить
рашка, эта куча дерьма, появилась не сейчас, а воняет столетиями.
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18.08.2021 08:55 Ответить
Глава Северного командования ВС США Ванхерк назвал Россию главной и первоочередной военной угрозой для США - Цензор.НЕТ 1253 Глава Северного командования ВС США Ванхерк назвал Россию главной и первоочередной военной угрозой для США - Цензор.НЕТ 9662
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18.08.2021 09:02 Ответить
Де Нор + Faustino Vll = 2. Всього два? "Сверхурочные" відробляєте?
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18.08.2021 08:59 Ответить
Глава Северного командования ВС США Ванхерк назвал Россию главной и первоочередной военной угрозой для США - Цензор.НЕТ 7047 Глава Северного командования ВС США Ванхерк назвал Россию главной и первоочередной военной угрозой для США - Цензор.НЕТ 7178
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18.08.2021 09:01 Ответить
Львів. Ранок. Бабця вийшла за молоком. Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка.
Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:
- От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…
Поліціянт, діставши документи постраждалого:
- Бабцю, годі репетувати. То москаль був.
- Понаїхало клятих москалів!!! Ніде балкону впасти.
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18.08.2021 09:03 Ответить
Знає про що каже.
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18.08.2021 09:08 Ответить
Байден, к сожалению, так не считает. Сражается с ветряными мельницами с Китаем.....
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18.08.2021 09:10 Ответить
Ну хоть кто-то там адекватный...
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18.08.2021 09:15 Ответить
Военные США знают толк.Теперь новейшие американские образцы вооружений ,брошенные талибам ,кажутся в Москве для копирования.Вертолеты,самолеты,танки,авто.Но и Маск с Безосом не дремлят.
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18.08.2021 09:16 Ответить
Как можно бояться эту бензоколонку.
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18.08.2021 09:16 Ответить
А как можно бояться обезьяну с гранатой? Тем более злую, завистливую и ненавидющую всех, кто лучше живет!
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18.08.2021 09:34 Ответить
неодоценка опасности мацковии... они есть угроза не только Америке, кремль угроза всему Миру.
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18.08.2021 09:27 Ответить
Уже новости нам поставлять начала путинская лента Сру,гниды лубянские,что украинские источники вас не устраивают,бутусик совсем охренел.
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18.08.2021 09:38 Ответить
Кацапе, твоя раша-параша мультікі рисує, а ти і віриш. Або платять, а ти недолуге і постиш хєрню.
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18.08.2021 11:27 Ответить
Робот Федя угрожает американской военной мощи.
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19.08.2021 08:41 Ответить
 
 