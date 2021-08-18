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Отношения ПЦУ с Московским патриархатом зашли в еще больший тупик. УПЦ МП заняла деструктивную позицию неприятия реальности, - Евстратий (Зоря)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Отношения ПЦУ с Московским патриархатом зашли в еще больший тупик. УПЦ МП заняла деструктивную позицию неприятия реальности, - Евстратий (Зоря)

Отношения Православной церкви Украины (ПЦУ) с Московским патриархатом зашли в тупик. УПЦ (МП) подают себя как эксклюзивную каноническую церковь и пренебрегают статусом других церквей.

Об этом заявил архиепископ Евстратий (Зоря), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

по сравнению с 2018-19 годы церковная ситуация в чем-то улучшилась, в чем-то осталась неизменной, а в чем то даже ухудшилась.

"Еще больше в тупик зашли отношения с Московским патриархатом, который занял абсолютно деструктивную позицию глухого неприятия реальности. Они глухим отрицанием встречают все инициативы, подают себя как эксклюзивную каноническую церковь, а все другие – не то что не партнеры, а даже не православные и не христиане", – сказал Евстратий.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+32
Отношения ПЦУ с Московским патриархатом зашли в еще больший тупик. УПЦ МП заняла деструктивную позицию неприятия реальности, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 9971 Отношения ПЦУ с Московским патриархатом зашли в еще больший тупик. УПЦ МП заняла деструктивную позицию неприятия реальности, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 3884
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18.08.2021 09:06
+23
якщо почати забирати у цього кодла українські святині, починаючи з Києво-Печерської лаври, то відчуття реальності можливо і повернеться.
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18.08.2021 09:06
+23
А Новгород тоді не міг навіть уявити, що майже 500 років по тому йому доведеться "битися за об'єднання" з мешканцями мокшанських болот.

Відносини ПЦУ з Московським патріархатом зайшли у ще більш глухий кут. УПЦ МП зайняла деструктивну позицію неприйняття реальності, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 9891
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18.08.2021 09:39
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так ымперцы же. они и за Крым так держаться будут - будут жрать своих медведей, но скрепы не порушат.
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18.08.2021 08:58 Ответить
Євстратій, було би куди правильніше, якщо б ви всі, святі отці, називали тих самозванців без канонічності так, як того вимагає Закон: "філіал РПЦ в Україні"
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18.08.2021 08:59 Ответить
Тот же "МИНСКИЙ процесс" - тупик в отношениях "с Московским патриархатом, который занял абсолютно деструктивную позицию глухого неприятия реальности. Они глухим отрицанием встречают все инициативы, подают себя как эксклюзивную каноническую церковь, а все другие - не то что не партнеры, а даже не православные и не христиане" Источник: https://censor.net/ru/n3283325
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18.08.2021 09:00 Ответить
А Новгород?
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18.08.2021 09:22 Ответить
Это так.., информация для твоего размышления... :

-Первая каменная церковь на Руси была построена и освящена 12 мая 996 года, в Киеве.

-Первая каменная церковь в Новгороде была выстроена в 1383-1384

У тебя есть еще сомнения ?!
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18.08.2021 09:37 Ответить
Є вже інші історичні свідчення, що це була далеко не перша кам"яна церква у Києві до остаточного хрещення Русі на той час .
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19.08.2021 11:17 Ответить
ТЕМ более
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19.08.2021 13:14 Ответить
А Новгород тоді не міг навіть уявити, що майже 500 років по тому йому доведеться "битися за об'єднання" з мешканцями мокшанських болот.

Відносини ПЦУ з Московським патріархатом зайшли у ще більш глухий кут. УПЦ МП зайняла деструктивну позицію неприйняття реальності, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 9891
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18.08.2021 09:39 Ответить
Кацапи... Шо поробиш...
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18.08.2021 10:26 Ответить
московити майже повністю винищили населення Новгорода.
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18.08.2021 09:44 Ответить
А Новгород эти обезьяны из московского улуса в конце 16 века захватили, вырезав большую часть новгородцев и установив там свою ордынскую диктатуру.
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18.08.2021 10:01 Ответить
Что таракан , в Турции *отдыхаешь*? Недавно в Белеке видел хрюсских тараканов,у всех по 3-4 стакана пойла и сразу очереди появились везде...
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18.08.2021 10:15 Ответить
Тараромордва никакого отношения ни к Новгороду(тому ) ни к славянам никогда не имела
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18.08.2021 10:17 Ответить
Верующие в Украине - ватные ******,независимо от концессии.
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18.08.2021 09:04 Ответить
А зачем вступать с ними в какие-то отношения? Молча стирать с лица земли всеми доступными способами. Тогда эти чекисты в рясах сами приползут.
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18.08.2021 09:05 Ответить
Отношения ПЦУ с Московским патриархатом зашли в еще больший тупик. УПЦ МП заняла деструктивную позицию неприятия реальности, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 9971 Отношения ПЦУ с Московским патриархатом зашли в еще больший тупик. УПЦ МП заняла деструктивную позицию неприятия реальности, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 3884
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18.08.2021 09:06 Ответить
якщо почати забирати у цього кодла українські святині, починаючи з Києво-Печерської лаври, то відчуття реальності можливо і повернеться.
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18.08.2021 09:06 Ответить
роками ці фсб(кгб) в рясах промивали мізки нашим ватним громадянам. А зараз у владі кожен другий це вата мп. Так легко їх з українських святинь не сколупнеш.
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18.08.2021 09:34 Ответить
нічого дивного, бо значна кількість ******** "еліти" має прямий або опосередкований стосунок до комуняк\комси, гебні та совкової номенклатури.
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18.08.2021 09:42 Ответить
стосовно святинь - процес може бути дуже довгим важким та повільним.
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18.08.2021 09:48 Ответить
Треба воля можновладців. А вони у нас у таке не лізуть... Нажаль тільки один президент у нас заліз у це. І це йому не зробило особливої шани більшості.
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18.08.2021 11:48 Ответить
питання релігії зазвичай дуже складні.
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18.08.2021 11:53 Ответить
Бог один, тільки попи бувають різними...
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18.08.2021 09:12 Ответить
Бога нема
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18.08.2021 09:21 Ответить
Як це немає? Але чомусь як щось сталося ми завжди кажемо - "Ой, Боже" або Боже допоможи!
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18.08.2021 09:29 Ответить
А куда Он делся?
Ты от макаки произошел?
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18.08.2021 11:47 Ответить
Найкраще рішення було б зняти з них статус релігійної організації. Визнати звичайною комерційною організацією та обкласти податками.
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18.08.2021 09:17 Ответить
Реальність - це коли в Києві більша частина українських церков належить руснє. Це хто ще реальність не визнає, ПЦУ?
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18.08.2021 09:21 Ответить
Не "руснє",а підорашнє.Жодного відношення до Русі угро-фіни Московії не мають.
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18.08.2021 09:37 Ответить
А что делает в Украине это филиал ГРУ-ФСБ?
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18.08.2021 09:24 Ответить
деньги зарабатывает. церкви еще и налоги не платят.
если сделать им 90% подоходного налога они сами закроются.
церковь хуже казино.
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18.08.2021 09:25 Ответить
деятельность фсб должна быть запрещена
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18.08.2021 09:24 Ответить
УПЦ МП без Украины превратилась в не законную секту, вот и бесятся
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18.08.2021 09:31 Ответить
і навіщо така толерантність до мацковської секти? говори відкрито, мацковська церква, то зовсім не церква, то ворожа сатанинська секта на чолі якої кгбісти і фсбівці, секта, яку потрібно випалити напалмом і вигнати з України.
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18.08.2021 09:34 Ответить
Сколько можно терпеть церковь оккупантов Московский патриархат в Украине. Гоните метлой Московский патриархат с Украины назад в Московию. Святыню Украины - Лавру передайте Киевскому патриархату. Пусть МП занимает деструктивную позицию неприятия реальности у себя дома в Московии.
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18.08.2021 09:36 Ответить
Завдяки злодію-шапкокраду Лавру було віддано в МП
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18.08.2021 09:43 Ответить
Які можуть бути відносини з московським філіалом путінського гестапо?Жодних.
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18.08.2021 09:39 Ответить
РПЦ - філія талібану, побудувала найканонічніший канонізм.
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18.08.2021 09:39 Ответить
Как там по скрепам у мокшан : "что не сделает русский штык, то доделает русский поп." Только надо иметь волю, чтобы присечь этот бизнес в Украине, но у нас дела поважнее, мы инсталяции про "совок" делаем.
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18.08.2021 09:40 Ответить
Лавру потрібно перейменувати як ІСТОРИЧНУ ПАМ"ЯТКУ КУЛЬТУРИ, котра могла існувати як державна і під егідою ЮНЕСКО неналежачи ні якому патріорхату!
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18.08.2021 09:54 Ответить
Які відносини з цими фсбшними сектантами можуть бути.
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18.08.2021 09:48 Ответить
Налог на землю на них ввести и прочие налоги. Все нет проблемы. Вот только некому.
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18.08.2021 10:01 Ответить
Я вообще не пойму почему филиал фсб у нас называют как то по другому ! А то что они в своей реальности живут , так то же не удивительно ! Надо жестче с рашистской прапогандой бороться и эти моральные уроды рассосутся сами собой !
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18.08.2021 10:23 Ответить
Тільки не УПЦ, а рпц кп.
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18.08.2021 10:24 Ответить
Зато во всех церквях РПЦ в Украине вам расскажут, что "все вы подохнете, а одни мы спасемся". У них же один кремлевский "инструктор" с прошлым из КГБ.
Не удивлюсь, что скоро напишут "Евангелие от путина".
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18.08.2021 10:27 Ответить
Рада безпеки московії приймає резолюцію щодо крещення Русі. 988 рік.Відносини ПЦУ з Московським патріархатом зайшли у ще більш глухий кут. УПЦ МП зайняла деструктивну позицію неприйняття реальності, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 9565
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18.08.2021 10:46 Ответить
А чому ПЦУ а не СЦУ? Прочитав переклад тексту Томоса. Словосполучення [православна Церква України] міститься як у назві Томоса (всі літери великі) так і в тексті, але в лапки не взято; якщо речення починається не з цього словосполучення, то слово [православна] написано з малої літери; текст Томоса не визначає це словосполучення як ім'я Церкви. Вищенаведені ознаки прямо вказують на те, що словосполучення [православна Церква України] не є власною назвою церкви, а лише вказує на її конфесійну належність.
Натомість, перший абзац другого аркуша перекладу Томоса починається реченням:
"До того ж, цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо і проголошуємо встановлену, в межах території України, Автокефальну Церкву нашою духовною донькою і закликаємо усі світові Православні Церкви визнавати її як сестру і згадувати під іменем «Святіша Церква Украіни»..." - взято в лапки кожне слово з великої літери, тобто містить пряме і однозначне ствердження щодо власного імені церкви.
Виходить, що СЦУ.
Якщо дотримуватись правил вимови абревіатур, то вони підлягають вимові не як сполучені звуки, а як окремі літери, тобто [СЦУ] - не правильно, тоді як правильно: [еС][Це][У].
І наостанок, з точки зору вимог Томоса обидві абревіатури: ПЦУ і СЦУ - дурня, оскільки Томос не передбачає ніяких абревіатур.
На мій погляд, у щиро віруючої людини будь-якої конфесії, яка не плутає релігію з політикою, від вимови або написання повної канонічної назви церкви ні язик, ні рука не відсохнуть. А коли читаєш або чуєш: ПЦУ, СЦУ, УПЦ КП, УПЦ МП, РПЦ і т.д., і т.п. - то це вже йдеться не про релігію, а про політику.
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18.08.2021 10:53 Ответить
ВІРУЮ В ЄДИНУ, СВЯТУ, СОБОРНУ ТА АПОСТОЛЬСЬКУ ЦЕРКВУ.

У росії досі не розуміють, що нема церков константинопольських, болгарських, грузинських... Є едина церква Христова. І віруючий може причаститися Св'ятих Тайн будь де, в любому храмі, Великих гріх порушувати єдність церкви Божої
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18.08.2021 10:55 Ответить
А может разумнее верить непосредственно в Бога, заповедавшего: "... где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них ..."© (Мф. 18:20). В церкви оно, конечно, посподручнее-то будет, но если сильно надо, а церкви поблизости нет, то можно и без церкви.
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18.08.2021 11:36 Ответить
А какими ещё могут быть "Отношения ПЦУ с Московским патриархатом"? Только такими, какими они были в старь у не нашедших промеж собою согласия святых отцов - дубасить друг друга церковными лавками по хребтам - по-другому никак. А не Богоугодно ли будет уподобиться и взять за пример для подражания одного из самых выдающихся святых Православной Церкви - Святителя Николая Чудотворца Мир Ликийских, который прямо на I-ом (Никейским) Вселенском Соборе, проходившем в городе Никее (Малая Азия, ныне Турция), именно из-за религиозных разногласий не погнушался растрамбовать физиономию другому участнику Собора - ливийскому пресвитеру и аскету Арию, священнику в Баукалисе в Александрии Египетской? А нынешние архиереи - сплошь и рядом хитрожопые Ботвинники - нет бы самим друг друга за бороды потягать, так сказать, персонально пострадать за веру Христову, только и умеют, что паству на разборняки с махачем накручивать.
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18.08.2021 11:23 Ответить
Странно.
Всегда были дружескими, а тут вдруг ...
Відносини ПЦУ з Московським патріархатом зайшли у ще більш глухий кут. УПЦ МП зайняла деструктивну позицію неприйняття реальності, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 5388
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18.08.2021 11:58 Ответить
Вначале это прокацапское сектанское кодло нужно переименовать из УПЦ МП в "филиал РПЦ",а потом уже делать другие шаги по выведению этой скверны из Украины
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18.08.2021 12:45 Ответить
Так це ж добре . Справжнім церквам немає про що домовлятися з гундяєвськими бандюганами в московських рясах . Контрабанда , стукачество , диверсії , сіяння паніки , фінансування тероризму , кришування проституції , переховування військових злочинців - справжня церква таким точно займатись не буде . Та й на вигляд гундяєвські попи - наче ті свині вгодовані , аж по шкірі жир тече , фу , бридота . Голова як виварка , пузо як в корови , само з машини вилізти не може без допомоги , а в очах лише жадоба до грошей і постійне бажання випити і закусити . Ну самі подивіться .
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18.08.2021 12:55 Ответить

Московський КГБешний - бандитський патріархат РПЦ у личаковій паРаші так він що московитський - російський чи руський?
Назвати " Руською свою сатанинську православну церкву" в паРаші -московії? Ну це вже нонсенс - маячня ! А назва її повинна бути рідна для кацапів Московська розкольницька церква. Так мало хто знає про те що поцупивши у Русі - України найменування Русь ворожі нам московські бандити церковники почали злочинно використовувати його недавно тільки з 1930 рока. Саме тоді "Православна російська московська церква" підступно була замаскована кремлівськими сталінськими комуно-фашистами під нібито "Руську Православну Церкву" ( РПЦ), і відповідно тільки тоді "Патріарх Московський і всієї Росії" став вперше незаконно злочинно сам себе називати "Московський і всієї Русі". Таким чином, був здійснено такий бісівський злочин, на що навіть жахливий татарин цар москалів - личкарів Петро І - (Нариш) не наважився, адже для назви кривавої ординської кацапською церкви і титулу головного московського попа в 1930 році було вкрадено в Україні, безпосередньо, саме святе нам славянам -українцям слово "Русь". Та ще і злочинно насадили нам в Україну свою філію кацапської РПЦ московський сатанинський патріархат (МП) -
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18.08.2021 14:24 Ответить
 
 