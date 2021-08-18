За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 118 594 человека, всего - 4 851 541, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 851 458 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"118 594 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 17 августа 2021. Первую дозу получили 58 441 человек, полностью иммунизированы - 60 153 человека.

В течение суток работали: 839 мобильных бригад, 2 797 пунктов вакцинации, 317 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привит 4 851 541 человек, из них получили одну дозу - 4 581 539 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 851 458 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 7 702 997 прививок", - рассказали в Минздраве.





