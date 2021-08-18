Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина не направляла РФ официального приглашения на саммит Крымской платформы, но готова говорить с ней о деоккупации Крыма в ее рамках.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
Министр пояснил, что Россия изначально отказалась взаимодействовать с Крымской платформой, но украинская сторона была бы не против обсудить деоккупации Крыму с Москвой.
"Она сразу категорически отвергла любую возможность взаимодействия с Крымской платформой, хотя мы не против. Мы готовы говорить с Россией о Крыме в рамках Крымской платформы, но тема этого разговора может быть только одна - путь и график деоккупации Крыма", - подчеркнул Кулеба.
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+8 Сергій Кулик 2955aac4
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+5 Porol ferton
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+4 Сергій Кулик 2955aac4
показать весь комментарий18.08.2021 09:11
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Ну всем давно понятно, что кроме шоу, у вас никогда ничего не получается.
На хера вы лезете в область, где гарантированно обосретесь?
и не раз, и не два.
но клоун хочет шоу!!!!
,, ми готові " - ага щас , так вони і вас слухатимуть наївних притирків 😏
З паРашею перемовини ведуться тільки через приціл зброї!
Варнякання за рахунок бюджету України, як же мона отримувати зарплату і не погану!
Тому потрібні комплексні підходи. В т.ч. з дипломатією. І тоді програє касапія, як в 1988/91рр.
Я не розумію, чому в цьому конкретному випадку хаємо Кулебу? Аьи лиш хаяти?