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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба

Украина не направляла РФ официального приглашения на саммит Крымской платформы, но готова говорить с ней о деоккупации Крыма в ее рамках.

 Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Министр пояснил, что Россия изначально отказалась взаимодействовать с Крымской платформой, но украинская сторона была бы не против обсудить деоккупации Крыму с Москвой.

"Она сразу категорически отвергла любую возможность взаимодействия с Крымской платформой, хотя мы не против. Мы готовы говорить с Россией о Крыме в рамках Крымской платформы, но тема этого разговора может быть только одна - путь и график деоккупации Крыма", - подчеркнул Кулеба.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Дяди из квартала!
Ну всем давно понятно, что кроме шоу, у вас никогда ничего не получается.
На хера вы лезете в область, где гарантированно обосретесь?
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18.08.2021 09:08
+5
Протесты и ноты сильно уже помогли.Вам же козлорогие плюют прямо в очки,а вам мало и мало! Что за мазохизм-то такой?!
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18.08.2021 09:11
+4
уже послал.
и не раз, и не два.
но клоун хочет шоу!!!!
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18.08.2021 09:11
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Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8202 Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 759
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18.08.2021 09:07 Ответить
Дяди из квартала!
Ну всем давно понятно, что кроме шоу, у вас никогда ничего не получается.
На хера вы лезете в область, где гарантированно обосретесь?
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18.08.2021 09:08 Ответить
Русоталибан к сожалению просто пошлет нах всю эту платформу с такими разговорами
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18.08.2021 09:09 Ответить
уже послал.
и не раз, и не два.
но клоун хочет шоу!!!!
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18.08.2021 09:11 Ответить
Протесты и ноты сильно уже помогли.Вам же козлорогие плюют прямо в очки,а вам мало и мало! Что за мазохизм-то такой?!
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18.08.2021 09:11 Ответить
Із окупантами не ведуть розмов , а воюють !!
,, ми готові " - ага щас , так вони і вас слухатимуть наївних притирків 😏
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18.08.2021 09:13 Ответить
Жопе боррелль не згодний з Вашою позицією)
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18.08.2021 09:17 Ответить
Да да-пришлите їм суровое осужжденіє і покажіть їм голу жопу
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18.08.2021 09:15 Ответить
Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 926 Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1388
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18.08.2021 09:16 Ответить
Варнякання на десятиліття і ніякого результату!
З паРашею перемовини ведуться тільки через приціл зброї!
Варнякання за рахунок бюджету України, як же мона отримувати зарплату і не погану!
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18.08.2021 09:21 Ответить
Якщо виключно через приціл - то ми в цій війні програємо. Доведено історією.
Тому потрібні комплексні підходи. В т.ч. з дипломатією. І тоді програє касапія, як в 1988/91рр.
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18.08.2021 09:36 Ответить
Якщо чинна влада робить правильний крок і досягає позитивного результату - то її слід за це похвалити.

Я не розумію, чому в цьому конкретному випадку хаємо Кулебу? Аьи лиш хаяти?
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18.08.2021 09:34 Ответить
1942 год, Москва не против обсуждать с Берлином путь и график деоккупации СССР
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18.08.2021 10:38 Ответить
 
 