Россия агрессивно воспринимает "Крымскую платформу" и требует от других стран отказаться от участия в саммите, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Россия по дипломатическим каналам пытается оказать давление на страны-участницы саммита "Крымской платформы", чтобы заставить их отказаться от данного мероприятия.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Нет такой страны в мире, в МИД которой бы не обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите "Крымской платформы". Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно. Мы соберем на саммите сейчас ядро. Я хочу, чтобы все понимали, что саммит - это определенная дата, определенное время, не все, кто хочет, может при определенных обстоятельствах принять участие. Поэтому ядро соберется на саммите 23 августа, будет принята декларация "Крымской платформы", которая будет открыта для присоединения в дальнейшем других государств. Эта коалиция будет расти, а соответственно более системными и действенными будут меры этой коалиции", - рассказал он.
"Будет ли это президент Польши, будет ли это министр иностранных дел или министр обороны какой-либо страны - неважно с точки зрения действительности и политической силы обязательств, которые будут приняты, и сигналов, которые будут озвучены... У нас на саммите будет группа президентов, премьер-министров, глав парламентов, министров иностранных дел и обороны", - добавил Кулеба.
На вопрос, насколько саммиты "Крымской платформы" смогут приблизить возвращение аннексированного полуострова, глава МИД ответил: "Мы не должны сейчас ставить себе какой-то дедлайн. Мы должны построить системную работу для того, чтобы каждый день своими усилиями приближать этот момент. Я убежден, что этот момент наступит - момент возвращения Крыма в Украину".
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Человек ермака. Умный только на длину поводка.
Ваші балачки , замість того щоби продовжувати будувати сильну армію , обійдуться нам , украінцям ,
в кругленьку сумму !
Сейчас Талибы припомнят России «интернациональную помощь», оккупацию, убийства афганцев, выставят счет, скоро России придется платить. Точное число жертв среди афганцев неизвестно по сей день. Называется цифры от 560 тысяч до 2 миллионов человек. Советский Союз довольно активно применял ковровые бомбардировки, одна из которых в апреле 1983 году разрушила около половины построек города Герата и унесла жизни 3 тысяч человек. Еще сложнее установить цифру убитых моджахедов, - по данным пакистанской разведки, их было около 90 тысяч человек. Около 6 миллионов афганцев бежали из страны. Официальные потери советских войск оцениваются в 15 тысяч человек, в качестве альтернативы называется цифра в 26 тысяч.
Скоро Россия будет позорно, как в Авганистане, покидать оккупированные украинские земли.
Таня Бойко
@Kharkiv_2019
·9 ч
Оце дивіться ті, хто хоче руського міра! Довіку не забути, і не простити кремлівським нелюдям!
В Москве установили памятник путинизму:
Называется "глина". И символизирует глину как материал изначального творения.
потерявши - плачем"©
Не, ну россияне в данном случае могли бы поступить креативно - подать заявку на участие в Крымской платформе, привезти на открытие крымский детский коллектив с физкультурно-хореографическими постановками "Спим и видим вернуться в Украину", "Ану-ка отними", "Накося выкуси"; всю Платформу сидеть с умным видом и всем поддакивать, самим выступить с такой витиеватой речью, чтобы никому ничего не было понятно (накидать в речь побольше слов типа "экзистенциальный", "обструкция", "корпускулярно-волновой дуализм", "амикошонство", "квазар", "ёкарный бабай", "магнетар", "адронный коллайдер", "Альфа Центавра", "Бетельгейзе" и т.д., и т.п.)
А может для разнообразия замутим Гавайскую платформу, ведь Гавайи тоже США аннексировали 120 лет назад, статус штата предоставили 60 лет назад? И проливчик шириной 3'700 км (уясе!) не помешал.
Или замутим Пуэрториканскую платформу - Пуэрто-Рико на сегодня какая-то непонятная "неинкорпорированная организованная территория США" ©️- паспорта свои США пуэрториканцам раздают, но штатом не берут - на колонию смахивает. Поговаривают, что сейчас экономику Пуэрто-Рико в поте лица "поднимает" небезызвестная Яресько - надо ж пиндосской агентессе после прохладной Украины на Карибах косточки погреть.
Токмо потенциальным организаторам Гавайской и Пуэрториканской платформ как бы чутка "Томогавков" на гостинец не отхватить.
Снимешь проститутку - проси у нее скидку, как колеге))))))
ты заметишь , что , со временем, уже не сможешь так красиво описывать негатив оппонетов)) Лучше перейти в описание игр и книг, там проще)))))))))))