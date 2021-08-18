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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия агрессивно воспринимает "Крымскую платформу" и требует от других стран отказаться от участия в саммите, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия агрессивно воспринимает

Россия по дипломатическим каналам пытается оказать давление на страны-участницы саммита "Крымской платформы", чтобы заставить их отказаться от данного мероприятия.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет такой страны в мире, в МИД которой бы не обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите "Крымской платформы". Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно. Мы соберем на саммите сейчас ядро. Я хочу, чтобы все понимали, что саммит - это определенная дата, определенное время, не все, кто хочет, может при определенных обстоятельствах принять участие. Поэтому ядро соберется на саммите 23 августа, будет принята декларация "Крымской платформы", которая будет открыта для присоединения в дальнейшем других государств. Эта коалиция будет расти, а соответственно более системными и действенными будут меры этой коалиции", - рассказал он.

"Будет ли это президент Польши, будет ли это министр иностранных дел или министр обороны какой-либо страны - неважно с точки зрения действительности и политической силы обязательств, которые будут приняты, и сигналов, которые будут озвучены... У нас на саммите будет группа президентов, премьер-министров, глав парламентов, министров иностранных дел и обороны", - добавил Кулеба.

Читайте также: Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба

На вопрос, насколько саммиты "Крымской платформы" смогут приблизить возвращение аннексированного полуострова, глава МИД ответил: "Мы не должны сейчас ставить себе какой-то дедлайн. Мы должны построить системную работу для того, чтобы каждый день своими усилиями приближать этот момент. Я убежден, что этот момент наступит - момент возвращения Крыма в Украину".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Якщо гопнік нападає агресивно-то для того щоб відбитись потрібно проявити ще більшу агресію а не умовляння і розмовами про те що вони негодяї
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18.08.2021 09:19
+16
Россия агрессивно воспринимает "Крымскую платформу" и требует от других стран отказаться от участия в саммите, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6177 Россия агрессивно воспринимает "Крымскую платформу" и требует от других стран отказаться от участия в саммите, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9408
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18.08.2021 09:20
+16
Якщо кацапи невдоволені - значить ми - на правильному шляху! Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9526
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18.08.2021 09:33
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Россия агрессивно воспринимает "Крымскую платформу" и требует от других стран отказаться от участия в саммите, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5996
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18.08.2021 09:19 Ответить
Якщо педірашка категорично проти чогось, значить це нам підходить!
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18.08.2021 10:55 Ответить
Якщо гопнік нападає агресивно-то для того щоб відбитись потрібно проявити ще більшу агресію а не умовляння і розмовами про те що вони негодяї
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18.08.2021 09:19 Ответить
Россия агрессивно воспринимает "Крымскую платформу" и требует от других стран отказаться от участия в саммите, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6177 Россия агрессивно воспринимает "Крымскую платформу" и требует от других стран отказаться от участия в саммите, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9408
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18.08.2021 09:20 Ответить
"Мы не должны сейчас ставить себе какой-то дедлайн" - Кулеба самый умный в этой куче зеленых соплей. Никаких обязательств - просто поговорим и все.
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18.08.2021 09:22 Ответить
Кулеба самый умный в этой куче зеленых соплей.

Человек ермака. Умный только на длину поводка.
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18.08.2021 10:44 Ответить
Дипломат. Вони ******* deep concerns розводити
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18.08.2021 09:27 Ответить
Ініціатива Еміне Джапарової та Меджлісу ще з 2015-го року нарешті матеріалізується. Якщо чинна влада робить правильний крок і досягає позитивного результату - то її слід за це похвалити.
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18.08.2021 09:28 Ответить
Якщо кацапи невдоволені - значить ми - на правильному шляху! Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9526
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18.08.2021 09:33 Ответить
,, Говорили , балакали , сіли с ..... , та й заплакали 😀"
Ваші балачки , замість того щоби продовжувати будувати сильну армію , обійдуться нам , украінцям ,
в кругленьку сумму !
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18.08.2021 09:29 Ответить
Балакати на самітах можна довго, і 50, чи 100 років, а рашка добровільно нічого не поверне. Сахалін, Шикотан і ще два острови хіба повернула Японії, досі мирної угоди не мають.
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18.08.2021 13:53 Ответить
Але якщо мовчати та не нагадувати про окупацію Криму, то буде ще гірше. Тому такі дипломатичні заходи потрібні. Коли рашка лопне, як мильний пузир, в світовій спільноті буде готова стратегія повернення півоствову Україні, та це не буде сюрпризом.
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18.08.2021 14:42 Ответить
А бітум вже не з Білорусі купують, а напряму від окупанта (!)
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18.08.2021 15:08 Ответить
Нічого не стане на заваді зєКодлану пиляти бюджет.
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18.08.2021 09:32 Ответить
Нужно и говорить на платформе и усиливать ВСУ грамотно для преобладания над паРашистами и давить санкциями Путлеровский режим... Со всех сторон щемить быдло как изгоев цивилизации
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18.08.2021 09:34 Ответить
Ага.. будут же о воре говорить… а вор рассчитывает , что все забудут , как они Крым украли и назвали своим.
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18.08.2021 09:37 Ответить
Чикатило пытается заставить главного прокурора отказаться от обвинения, а также оказывает давление на суд и всех участников процесса.
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18.08.2021 09:39 Ответить
Затулин и иже с ним угрожают всем.Цепные псы скрепно-людоедского режима.Пропагандоны режима Корнилов,Третьяков меня забанили в своих страничках на Твиттер за антирекламу их пропагандистских потуг.Призываю всех подписываться и развенчивать их пропаганду.Замахаются всех банить.
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18.08.2021 09:52 Ответить
Как может страна агрессор и оккупант Россия воспринимать "Крымскую платформу", естественно, что агрессивно, как и вся проводимая политика России. Поэтому не обращайте никакого внимания на страну агрессора и оккупанта Россию, делайте свое дело.
Сейчас Талибы припомнят России «интернациональную помощь», оккупацию, убийства афганцев, выставят счет, скоро России придется платить. Точное число жертв среди афганцев неизвестно по сей день. Называется цифры от 560 тысяч до 2 миллионов человек. Советский Союз довольно активно применял ковровые бомбардировки, одна из которых в апреле 1983 году разрушила около половины построек города Герата и унесла жизни 3 тысяч человек. Еще сложнее установить цифру убитых моджахедов, - по данным пакистанской разведки, их было около 90 тысяч человек. Около 6 миллионов афганцев бежали из страны. Официальные потери советских войск оцениваются в 15 тысяч человек, в качестве альтернативы называется цифра в 26 тысяч.
Скоро Россия будет позорно, как в Авганистане, покидать оккупированные украинские земли.
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18.08.2021 09:55 Ответить
Как убегал ссср из Афганистана, никто не цеплялся за танки и самолеты , что б в рашку попасть… это очень показательно
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18.08.2021 12:30 Ответить
Читала в радянській газеті після виводу військ із Афганістана, що радянських солдат за 10 р інтернаціонального "долга" було вбито 14 тисяч, і багато техніки, танків попадало в горах в ущелини, вистачить афганцям надовго металолому. Далі таке: афганців загинуло в цій війні 2, 5 млн.
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18.08.2021 15:00 Ответить
не меньше 50тыс. потери совецки пацанов в той тупой коммуняцкой бойне Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 220 ..и все дети рабочих и крестьян.. Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8944
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18.08.2021 15:06 Ответить



Таня Бойко

@Kharkiv_2019

·9 ч

Оце дивіться ті, хто хоче руського міра! Довіку не забути, і не простити кремлівським нелюдям!
Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1495
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18.08.2021 10:11 Ответить
Вони нелюди, з ними не можна навіть спілкуватись.
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18.08.2021 14:46 Ответить
откуда инфа такая убойная?..можешь ссыль скинуть?
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18.08.2021 15:09 Ответить
Я бы Меркельшу до 24го из страны не выпускал. Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9916
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18.08.2021 11:10 Ответить
Фотофакт
В Москве установили памятник путинизму:
Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4711
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18.08.2021 11:21 Ответить
Справедливости ради: эту скульптуру временно ставит фонд современного искусства, ранее она стояла в Париже и во Флоренции.
Называется "глина". И символизирует глину как материал изначального творения.
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18.08.2021 11:26 Ответить
точно кусок гона
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18.08.2021 13:24 Ответить
"Что имеем - не храним,
потерявши - плачем"©
Не, ну россияне в данном случае могли бы поступить креативно - подать заявку на участие в Крымской платформе, привезти на открытие крымский детский коллектив с физкультурно-хореографическими постановками "Спим и видим вернуться в Украину", "Ану-ка отними", "Накося выкуси"; всю Платформу сидеть с умным видом и всем поддакивать, самим выступить с такой витиеватой речью, чтобы никому ничего не было понятно (накидать в речь побольше слов типа "экзистенциальный", "обструкция", "корпускулярно-волновой дуализм", "амикошонство", "квазар", "ёкарный бабай", "магнетар", "адронный коллайдер", "Альфа Центавра", "Бетельгейзе" и т.д., и т.п.)
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18.08.2021 14:02 Ответить
Главное, чтобы в плодотворной работе "Крымской платформы" приняли участие представители Бурунди, а также Тринидада и Тобаго.
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18.08.2021 14:11 Ответить
..главное чтобы москали кирпичами уже сейчас срать начали Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1993 ..а дальше посмотрим, какой вой на болотах случится и неважно уже будет, бурунди или тобаго их мордами по полу и стенам возюкать будут..)))
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18.08.2021 15:15 Ответить
Конечно, поизголяться-то можно, только толку от этого, ну никакого: Крыма нет, платформа есть - бред какой-то.
А может для разнообразия замутим Гавайскую платформу, ведь Гавайи тоже США аннексировали 120 лет назад, статус штата предоставили 60 лет назад? И проливчик шириной 3'700 км (уясе!) не помешал.
Или замутим Пуэрториканскую платформу - Пуэрто-Рико на сегодня какая-то непонятная "неинкорпорированная организованная территория США" ©️- паспорта свои США пуэрториканцам раздают, но штатом не берут - на колонию смахивает. Поговаривают, что сейчас экономику Пуэрто-Рико в поте лица "поднимает" небезызвестная Яресько - надо ж пиндосской агентессе после прохладной Украины на Карибах косточки погреть.
Токмо потенциальным организаторам Гавайской и Пуэрториканской платформ как бы чутка "Томогавков" на гостинец не отхватить.
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18.08.2021 15:45 Ответить
Веселій ти! Правда - без мозгов))) Как 73% виборців. Но, и без принципов тоже - такую херню несешь за бааааааааааааааааааааааааааааааававаааааааааавааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааабки
Снимешь проститутку - проси у нее скидку, как колеге))))))
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18.08.2021 22:02 Ответить
Куда уж мне до тебя? Мозги ж сладеньким подпитывать надо. А где ж набрать столько сладенького, чтобы хватило всем 73%? Другое дело - ты. Это ж ты отсасываешь сверхбольшие леденцы "Рошен" на палочках с увеличенным содержанием высраного лично Порохатым Барыгою ферментированного гавнища повышенной вонючести с добавлением нового сверхактивного ингридиента - Тошнотворного Порош(ен)ка (инновационное изобретение Лаборатории токсикогенной порохоботологии корпорации "Рошен"). А потом уже отсосанные леденцы старательно отрабатываешь в надежде получить новые леденцы для последующего тщательного отсасывания.
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19.08.2021 06:37 Ответить
Привет. ) ты скоро - сгоришь на работе... тебе это - деньги, а мне просто иногда скучно.
ты заметишь , что , со временем, уже не сможешь так красиво описывать негатив оппонетов)) Лучше перейти в описание игр и книг, там проще))))))))))) Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 455
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23.08.2021 08:27 Ответить
 
 