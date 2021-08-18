Данилов о захвате власти в Афганистане: Нам не очень понятно, почему цивилизованный мир не был к этому готов. Все было "нарисовано"
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Захват "Талибаном" власти в Афганистане стал неожиданностью для цивилизованного мира, хотя в Украине эксперты заранее предупреждали о таком варианте развития событий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "Украина 24" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Произошел захват власти "Талибаном". Захват, который, как сегодня говорят представители Соединенных Штатов, Германии, для них был совершенно неожиданным. На самом деле, понимая поведение и имея информацию о состоянии дел в Афганистане, мы этот вопрос держим постоянно на контроле. У нас благодаря ситуации, в свое время туда входил Советский Союз, есть специалисты, они еще остались, которые являются очень профессиональными. Они нас заранее предупреждали, что это произойдет, что эта ситуация очень опасна. Мягко говоря, нам не очень понятно, отчего цивилизованный мир не был к этому готов. Было, условно говоря, "нарисовано", что так будет", - рассказал секретарь СНБО.
Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.
16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.
Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
Пожалуйста, подождите...
Ви в своїй країні нічого не контролюєте, сприяєте злочинцям, окупантам.
Після ваших із Зєлєю санкцій рашистські мережі розширюють свою присутність в Україні, контрабандисти і далі роблять що хочуть.
И вот эти тупорылые заготовки, для которых каждый год одно и то же событие является внезапностью, рассуждают о готовности цивилизованного мира?
взадкредит в Китая, а если бы у нас было ЯО, то Меркель бы кокаин подносила Агрохимии)
зачем этот...... эээээ...... заявление такое то? Все думали что Данилов - по крайней мере один там очень добрый - и вот тебе на
1) приняли бы в пятницу решение РНБО с запретом талибам захватывать Афганистан;
2) перевели решение на фарси и арабский и отправили талибам ( там у них есть насколько человек, которые умеют читать не только Коран);
3) разрешить талибам (мы ж не звери) обжаловать решение РНБО в Окружном админ.суде Киева и до окончательного судебного решения наступление на Кабул запретить.
Да торговля котлетами не пускает...
Чому ті мусульмани, котрі живуть у цивілізованих країнах, але радіють захопленню влади Талібаном чомусь не емігрують в Афганістан (ні в "духовний" Іран), а "страждають" серед куфарів у ЄС, США, Канаді і т.і.?
А ненавидить Україну,користуючись її можливостями і правами.
Бо гидотні,гнилі,підлі ,але корисливі та "хитрі" 😡
а еще за такое - визу в Германию и Канаду - не увидишь. фошист же, наехал на бедненьких любителей средневековья, которых и кафиры неплохо кормят)
Просто удивительно, когда шариковы с завидным упорством пилящие сук, на котором сидят, рассуждают о проблемах цивилизованного мира.
поділлячко supremacy:
"1 день тому: В Афгані залишилося 74 українці
40 хвилин тому: Понад 150 українців очікують евакуацію"
Позавчора:"Через зростання насилля з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців."
Але гєніальний Данілов усе знав і передбачав...
Как ето было?
Тамженашилюди- Нужно простоперестатьстрелять- Нужно отвести вайска чтобынебылаправакаций- Нужно диалог и принять формулу Штанмайера-
Как сообщалось ....... августа боевики радикального росийского движения "ДНР" вошли в столицу Укарины. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть *ДНР*, чтобы избежать штурма Киева. "ДНР выиграли войну, и нам придется говорить с ними", - Боррель
Сделает ли Ермак выводы - вряд ли.
Почему талибы так быстро захватили страну и чем это опасно для мира.
Захват Кабула и власти в Афганистане движением "Талибан" (в России и других странах признано террористическим) произошел быстрее, чем предполагали лидеры многих стран. Буквально в считаные часы в стране сменилась власть, люди бегут из страны, отмечает Настоящее время.
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Столь молниеносная победа талибов - следствие коррумпированности силовых структур и, как следствие, недовольства афганцев властью, пишут западные СМИ. Андрей Серенко, политолог, ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана, полагает, что нынешний сценарий был вполне предсказуем и даже спланирован. Впрочем, полагает эксперт, новое руководство Афганистана - это повод для беспокойства многих стран:
- Месяц назад президент США Байден говорил, что маловероятно, что талибы могут захватить весь Афганистан. Как вы считаете, насколько ситуация стала неожиданной, в том числе для США, что Афганистан все-таки захвачен?
- Ситуация для США совершенно не была неожиданной, а была тщательно спланированной. Я глубоко убежден, что эти события, которые мы наблюдали в последние недели, если хотите, назовите это спецоперацией по передаче Афганистана под контроль соседнего Пакистана при посредничестве "Талибана", хотите, назовите это "закулисной сделкой"