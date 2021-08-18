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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Захват власти в Афганистане
10 023 69
Афганистан (599) Данилов (1057) СНБО (4377) Талибан (168)

Данилов о захвате власти в Афганистане: Нам не очень понятно, почему цивилизованный мир не был к этому готов. Все было "нарисовано"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Данилов о захвате власти в Афганистане: Нам не очень понятно, почему цивилизованный мир не был к этому готов. Все было

Захват "Талибаном" власти в Афганистане стал неожиданностью для цивилизованного мира, хотя в Украине эксперты заранее предупреждали о таком варианте развития событий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "Украина 24" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Произошел захват власти "Талибаном". Захват, который, как сегодня говорят представители Соединенных Штатов, Германии, для них был совершенно неожиданным. На самом деле, понимая поведение и имея информацию о состоянии дел в Афганистане, мы этот вопрос держим постоянно на контроле. У нас благодаря ситуации, в свое время туда входил Советский Союз, есть специалисты, они еще остались, которые являются очень профессиональными. Они нас заранее предупреждали, что это произойдет, что эта ситуация очень опасна. Мягко говоря, нам не очень понятно, отчего цивилизованный мир не был к этому готов. Было, условно говоря, "нарисовано", что так будет", - рассказал секретарь СНБО.

Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы захватили значительную часть военной техники, которую США передали афганским силам безопасности, - Салливан

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
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Топ комментарии
+16
Нахрен вам всрался этот Афганистан,дайте анализ ситуации в Украине,почему экономика летит в пропасть,почему миллионы людей могут найти работу только за границей,почему на день независимости в Киеве выставляют совковые газировочные автоматы и видят в этом какой то смысл.
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18.08.2021 09:55
+14
Тупее Данилова наверное только Зеленский!
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18.08.2021 09:48
+12
Хто б мичав ...
Ви в своїй країні нічого не контролюєте, сприяєте злочинцям, окупантам.
Після ваших із Зєлєю санкцій рашистські мережі розширюють свою присутність в Україні, контрабандисти і далі роблять що хочуть.
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18.08.2021 09:52
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Правила форума Совет форумчан
Тупее Данилова наверное только Зеленский!
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18.08.2021 09:48 Ответить
Нє-а. Самі тупі його виборці.
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18.08.2021 09:55 Ответить
От був би при владі Петро олексійович, він би показав талібам!
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18.08.2021 10:10 Ответить
Данілов про захоплення влади в Афганістані: Нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Все було "намальовано" - Цензор.НЕТ 8570
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18.08.2021 10:20 Ответить
Данилов знає як двічі в Україні приходили до влади більшовики - навішали красивої лапші на вуха бидлу, а ті й раді. Тільки за талібів 80% населення, а не 73
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18.08.2021 18:27 Ответить
Задумка такая американская. Теперь это проблема расии.
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18.08.2021 09:48 Ответить
Ага, и талибы спят и видят как отдать все это кацапам... Данілов про захоплення влади в Афганістані: Нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Все було "намальовано" - Цензор.НЕТ 6649
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18.08.2021 10:11 Ответить
"Мечты, мечты - где ваша сладость? Прошли мечты, осталась гадость... "(С)
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18.08.2021 10:43 Ответить
Данілов про захоплення влади в Афганістані: Нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Все було "намальовано" - Цензор.НЕТ 1577 Данілов про захоплення влади в Афганістані: Нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Все було "намальовано" - Цензор.НЕТ 8931
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18.08.2021 11:06 Ответить
Тогда почему уже появились заявы от США о том, что необходимо воспрепятствовать рф и китаю вовлечь Афган под своё всестороннее влияние?
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18.08.2021 10:17 Ответить
Во-первых, не от США а в Европарламенте, во-вторых не надо перевирать: не воспрепятствовать а не дать только им одним заполнить образовавшийся в Афганистане вакуум.
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18.08.2021 13:31 Ответить
То есть нас ты к "цивилизованному миру" не относишь...
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18.08.2021 09:48 Ответить
Он забыл как два года назад войска отводили, и в глаз пуйлу заглядывали, мега дальновидные...
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18.08.2021 10:12 Ответить
Хто б мичав ...
Ви в своїй країні нічого не контролюєте, сприяєте злочинцям, окупантам.
Після ваших із Зєлєю санкцій рашистські мережі розширюють свою присутність в Україні, контрабандисти і далі роблять що хочуть.
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18.08.2021 09:52 Ответить
нарід, в якого таке РНБО, може почуватися в безпеці
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18.08.2021 09:53 Ответить
Вертолетики бы надо было к таджикам перегнать.
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18.08.2021 09:54 Ответить
до узбеків перегнали з два десятки літаків і стільки ж вертольотів.
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18.08.2021 10:02 Ответить
Нахрен вам всрался этот Афганистан,дайте анализ ситуации в Украине,почему экономика летит в пропасть,почему миллионы людей могут найти работу только за границей,почему на день независимости в Киеве выставляют совковые газировочные автоматы и видят в этом какой то смысл.
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18.08.2021 09:55 Ответить
вони, звичайно, дурні, але не настільки, щоб про себе правду розповідати
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18.08.2021 09:57 Ответить
Дійсно виставляють? Данилов о захвате власти в Афганистане: Нам не очень понятно, почему цивилизованный мир не был к этому готов. Все было "нарисовано" - Цензор.НЕТ 232
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18.08.2021 09:57 Ответить
Акакаяразница какие автоматы, где работать и куда летит економика?
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18.08.2021 10:00 Ответить
У нас цены на продукты по большинству позиций сравнялись с Европой, стоимость энергоресурсов - на уровне Ротердам . А теперь отгадайте загадку - Что в Украине дороже, чем во всех цивилизованных Европейских странах? Ответ конечно же - ДЕНЬГИ. Их есть много дешевых и даже дармовых у олигархов, но для всех остальных - они безумно дорогие Дорогие банковские кредиты, ипотека, ссуды.... Именно дорогие деньги - проблема экономики!
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18.08.2021 10:05 Ответить
Проблема экономики в том,что ей управляют идиоты,законы пишут и принимают они же,а нам втюхивают инфу о том,как здорово они знают и понимают Афганистан.
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18.08.2021 10:34 Ответить
Если все было нарисовано, и вы все знали, почему заранее не эвакуировали своих граждан?😂🤣😂 Мля, как уже надоели эти клоуны, которыми "восхищается весь мир" (с)
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18.08.2021 09:59 Ответить
Напомните пожалуйста Украина хоть раз была готова к первому снегопаду?

И вот эти тупорылые заготовки, для которых каждый год одно и то же событие является внезапностью, рассуждают о готовности цивилизованного мира?
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18.08.2021 09:59 Ответить
Данілов про захоплення влади в Афганістані: Нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Все було "намальовано" - Цензор.НЕТ 6128
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18.08.2021 13:11 Ответить
Давай еще шоб Хламидия с Люсей заскулили - раз НАТО ничо не варто, то мы возьмем взад кредит в Китая, а если бы у нас было ЯО, то Меркель бы кокаин подносила Агрохимии)
зачем этот...... эээээ...... заявление такое то? Все думали что Данилов - по крайней мере один там очень добрый - и вот тебе на Данилов о захвате власти в Афганистане: Нам не очень понятно, почему цивилизованный мир не был к этому готов. Все было "нарисовано" - Цензор.НЕТ 7285
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18.08.2021 10:00 Ответить
Там делов то на копейку:
1) приняли бы в пятницу решение РНБО с запретом талибам захватывать Афганистан;
2) перевели решение на фарси и арабский и отправили талибам ( там у них есть насколько человек, которые умеют читать не только Коран);
3) разрешить талибам (мы ж не звери) обжаловать решение РНБО в Окружном админ.суде Киева и до окончательного судебного решения наступление на Кабул запретить.
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18.08.2021 10:00 Ответить
Ну теперь первому напрячься Такжикистану, парашка очередной раз открыла ящик пандоры,и сама же первая туда угодит.Мало вериться что разведка США не знали истинное положение дел.
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18.08.2021 10:00 Ответить
Тебя калом обляпали ,шмурдяк?Так ты талиб)))? Ню -ню,тебя разведка США испугалась ,ога...
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18.08.2021 10:12 Ответить
Уж он бы им всем показал, как надо!!!

Да торговля котлетами не пускает...
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18.08.2021 10:16 Ответить
Какие там котлеты на жалкую зарплату ольгинского тролляки.))
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18.08.2021 10:23 Ответить
Реальность другая. Байден обычный предатель и работает на Рашку. Россия создавала видимость поддержки Трампа который был менее уступчивым. А по сути Байден слил все что мог слить. Дипломатией бороться с варварами, это утопия.
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18.08.2021 10:10 Ответить
Обоснуй фактами
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19.08.2021 02:56 Ответить
РИТОРИЧНЕ ПИТАННЯ.
Чому ті мусульмани, котрі живуть у цивілізованих країнах, але радіють захопленню влади Талібаном чомусь не емігрують в Афганістан (ні в "духовний" Іран), а "страждають" серед куфарів у ЄС, США, Канаді і т.і.?
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18.08.2021 10:02 Ответить
Таке ж саме риторичне питання можна задати і про нас. Чому наші малороси-хохли ненавидять Україну, її мову і культуру а в Рашку не їдуть, тут сидять
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18.08.2021 10:10 Ответить
Звичайно , з тієї ї ж причини,з якої вата ,наприклад,Харкова чи Дніпра не їде в омріяний рашко рай.
А ненавидить Україну,користуючись її можливостями і правами.
Бо гидотні,гнилі,підлі ,але корисливі та "хитрі" 😡
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18.08.2021 10:52 Ответить
хочешь стать расистом, Док? - спроси свой вопрос..... у них самих))
а еще за такое - визу в Германию и Канаду - не увидишь. фошист же, наехал на бедненьких любителей средневековья, которых и кафиры неплохо кормят)
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18.08.2021 10:15 Ответить
Так скоро то же самое будет и с Украиной. Чтобынебылавайны, Европа предложит сдать Киев без единого выстрела, а потом европи***рас Боррель заявит что нужно договариваться с *днр* потому что они победили.
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18.08.2021 10:07 Ответить
Нам не очень понятно, почему украинцы не были готовы к полному развалу экономики, внешней и внутренней политики Украины с приходом ЗЕ к власти. Все было "нарисовано".


Просто удивительно, когда шариковы с завидным упорством пилящие сук, на котором сидят, рассуждают о проблемах цивилизованного мира.
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18.08.2021 10:12 Ответить
Ви не знаходите що Найкоротшому постійно везе? В 19-20 році свій провал прикрив ковідом. Зараз Афган і нарід жваво обговорює нову тему, а за економіку і не згадує.
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18.08.2021 10:13 Ответить
А так хочеться Зради чергової, вірно? Ти ж вже, Пятак, без неї не можеш?
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18.08.2021 10:48 Ответить
Данілов про захоплення влади в Афганістані: Нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Все було "намальовано" - Цензор.НЕТ 5814№34
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18.08.2021 11:49 Ответить
Не переживай, для тебе завжди будуть приводи відкласти декілька зрадних цеглин.
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18.08.2021 16:54 Ответить
Для запада будит неожиданность , - Когда Талибан массово почнет миграцию и статус беженцев в Европу , а затем по времени Ч пройдут массовые митинги и захват Власти .Тогда Озабоченность уже не прокатит.
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18.08.2021 10:13 Ответить




поділлячко supremacy:
"1 день тому: В Афгані залишилося 74 українці
40 хвилин тому: Понад 150 українців очікують евакуацію"
Позавчора:"Через зростання насилля з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців."

Але гєніальний Данілов усе знав і передбачав...
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18.08.2021 10:15 Ответить
Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
Как ето было?
Тамженашилюди- Нужно простоперестатьстрелять- Нужно отвести вайска чтобынебылаправакаций- Нужно диалог и принять формулу Штанмайера-
Как сообщалось ....... августа боевики радикального росийского движения "ДНР" вошли в столицу Укарины. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть *ДНР*, чтобы избежать штурма Киева. "ДНР выиграли войну, и нам придется говорить с ними", - Боррель
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18.08.2021 10:19 Ответить
краще б данілов дивився, що у нас в країні "нарисовано"
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18.08.2021 10:33 Ответить
Думали будут держаться, лет 5-6, как при Наджибулле. Но их, народом избранный президент не пользовался ни поддержкой ни уважением народа же. При этом до последнего цеплялся за власть. Никто не захотел воевать за картонного лидера и его тотальную коррупцию.
Сделает ли Ермак выводы - вряд ли.
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18.08.2021 10:38 Ответить
Да был он к этому готов в принципе, всех скорость этого процесса удивила ! Будем наедятся что когда кибенизируются рашистские вояки с оккупированных территорий , скорость интеграции и украинизации будет такой же !
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18.08.2021 10:49 Ответить
Альошенька, якщо ти такий разумний, краще расповіси, коли кордон з Росією контролюватимуть наші українські прикордонники, а в Донецьку та Луганську над меріями майоритимуть наші жовто-блакитні прапори.
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18.08.2021 11:54 Ответить
а що герус скаже?
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18.08.2021 12:12 Ответить
"нам не очень понятно, отчего цивилизованный мир не был к этому готов". Почему же, а чувство озабоченности и глубокой обеспокоенности?
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18.08.2021 13:10 Ответить
Данилову бы рассказать, как он борется с Коломойским, ан нет тут запала...ну вот нечего обсудить...НЕ ГОТОВ!
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18.08.2021 14:36 Ответить
"Был план передачи Афганистана под контроль Пакистана"

Почему талибы так быстро захватили страну и чем это опасно для мира.
Захват Кабула и власти в Афганистане движением "Талибан" (в России и других странах признано террористическим) произошел быстрее, чем предполагали лидеры многих стран. Буквально в считаные часы в стране сменилась власть, люди бегут из страны, отмечает Настоящее время.
На эту тему: Самообман и коррупция. О причинах провала афганского проекта США
Столь молниеносная победа талибов - следствие коррумпированности силовых структур и, как следствие, недовольства афганцев властью, пишут западные СМИ. Андрей Серенко, политолог, ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана, полагает, что нынешний сценарий был вполне предсказуем и даже спланирован. Впрочем, полагает эксперт, новое руководство Афганистана - это повод для беспокойства многих стран:
- Месяц назад президент США Байден говорил, что маловероятно, что талибы могут захватить весь Афганистан. Как вы считаете, насколько ситуация стала неожиданной, в том числе для США, что Афганистан все-таки захвачен?
- Ситуация для США совершенно не была неожиданной, а была тщательно спланированной. Я глубоко убежден, что эти события, которые мы наблюдали в последние недели, если хотите, назовите это спецоперацией по передаче Афганистана под контроль соседнего Пакистана при посредничестве "Талибана", хотите, назовите это "закулисной сделкой"
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18.08.2021 15:23 Ответить
 
 