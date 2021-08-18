Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство"

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров высказался о новых обысках российских оккупантов в домах крымских татар в Крыму, прошедших 17 августа.

Свое заявление он опубликовал на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С приближением 23 августа - начала работы Крымской платформы , русские оккупанты в Крыму все больше впадают в ярость и бешенство. 16 августа Южным военным окружным судом РФ четверо крымских татар были приговорены в совокупности к 61 году лишения свободы (18 лет, 12 лет , 13 лет, 18 лет). 17 августа в Симферопольском , Бахчисарайском районах, а также в сёлах близ Севастополя, русские оккупанты ранним утром , в 4 часа, ворвались в дома крымских татар с обысками, после проведения которых пятеро крымских татар были задержаны "по подозрению в сопричастности к терроризму", - заявил Чубаров.

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Напомним, 17 августа 2021 года российские силовики с 4-х утра проводили обыски в 5-ти домах крымских татар на оккупированном полуострове. В итоге, российские силовики задержали пятерых татар. В этот же день оккупанты арестовали трех задержанных вчера крымских татар