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Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
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Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чубаров о новых обысках у крымских татар:

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров высказался о новых обысках российских оккупантов в домах крымских татар в Крыму, прошедших 17 августа.

Свое заявление он опубликовал на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С приближением 23 августа - начала работы Крымской платформы , русские оккупанты в Крыму все больше впадают в ярость и бешенство. 16 августа Южным военным окружным судом РФ четверо крымских татар были приговорены в совокупности к 61 году лишения свободы (18 лет, 12 лет , 13 лет, 18 лет). 17 августа в Симферопольском , Бахчисарайском районах, а также в сёлах близ Севастополя, русские оккупанты ранним утром , в 4 часа, ворвались в дома крымских татар с обысками, после проведения которых пятеро крымских татар были задержаны "по подозрению в сопричастности к терроризму", - заявил Чубаров.

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Чубаров о новых обысках у крымских татар: Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство 01

Напомним, 17 августа 2021 года российские силовики с 4-х утра проводили обыски в 5-ти домах крымских татар на оккупированном полуострове. В итоге, российские силовики задержали пятерых татар. В этот же день оккупанты арестовали трех задержанных вчера крымских татар
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Топ комментарии
+3
Что ты сделал для освобождения Украины от орков?
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18.08.2021 10:08
+2
Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" - Цензор.НЕТ 7659
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18.08.2021 09:59
+1
До сих пор никто не может объяснить, почему враги России - это всегда те, у кого есть помидоры, фрукты, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, у которых самим жрать нечего?
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18.08.2021 10:29
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Тому що знають потвори що Крим вкрали.
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18.08.2021 09:53 Ответить
ТО ВСЬО ОМЕРИГА :
Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" - Цензор.НЕТ 6005
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18.08.2021 10:01 Ответить
Мавзолейная СкреПОНОСная РАБссия краснопузая никогда не нарушала простую Истину...Не убий...,...а мочить в сортире... ихний фюрер пошуткував, типа в силе 95 квартала...
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18.08.2021 09:57 Ответить
Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" - Цензор.НЕТ 7659
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18.08.2021 09:59 Ответить
Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" - Цензор.НЕТ 6355 Вор должен сидет в тюрьме,правильно Шарапов?нет товарищ капитан,не должен Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" - Цензор.НЕТ 3340и ваще Глеб ,ты неправильный мент...
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18.08.2021 10:01 Ответить
Воровать целые регионы и даже АРК или какую то там Абхазию или Приднестровье для Хмырей КГБшных типа игра в кошки мышки...
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18.08.2021 10:03 Ответить
Трындеть возможно,а что стделал для своего народа лично Чубаров.Он просто хочет чужими руками загребать жар во имя как бы своего народа а именно украинскими руками.Вам крымским татарам Украина дала землю а вы ее даже не защищаете а только считаете что мы ее должны для вас освобождать очередной раз.
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18.08.2021 10:06 Ответить
Что ты сделал для освобождения Украины от орков?
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18.08.2021 10:08 Ответить
Він героїчно пропердів діван ...
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18.08.2021 10:09 Ответить
По крайней мере не мешал и не пиарился на горе народа.И мой ,,тревожный чемодан,,из предписанием куда явится посей день стоит в полной готовности еще из второй мобилизации.
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18.08.2021 10:11 Ответить
А Чубаров, оказывается, мешает? Ну ты и паскуда!
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18.08.2021 11:26 Ответить
Ну да,я ,,паскуда,,Но кто Вы такой чтобы меня обвинять в паскудстве?Независимая Ураина надала хрен знает кому ,,элитные,,земли так называемым татарам.А те не берегут наданное,,по крайней мере партизанской войной,,а кажддый разползся по своих норах и гласом Чубарова хотят вернуть себе то что без капли крови им было дано,руками и жизнями теми кто им все это дал.
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18.08.2021 12:57 Ответить
P.SТак на соколько оказывается достойны татары владеть на шару наданой им землей?
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18.08.2021 13:01 Ответить
Пару дней назад Путлер узнал что демография на РАБссии ужасающая....приказал РАБссинцам перестать умирать.... Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" - Цензор.НЕТ 4693я так думаю что 8 миллионов умерших за 20 лет КГБиста у власти...цифра явно заниженная Росстатом.... Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" - Цензор.НЕТ 7803
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18.08.2021 10:07 Ответить
До сих пор никто не может объяснить, почему враги России - это всегда те, у кого есть помидоры, фрукты, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, у которых самим жрать нечего?
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18.08.2021 10:29 Ответить
 
 