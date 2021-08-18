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Киев (24550) Нацполиция (15742) прокуратура (4868) ранение (3239)

Экс-полицейский, нанесший коллеге 11 ножевых ранений, приговорен Дарницким судом Киева к шести годам тюрьмы, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-полицейский, нанесший коллеге 11 ножевых ранений, приговорен Дарницким судом Киева к шести годам тюрьмы, - прокуратура

Дарницкий районный суд города Киева огласил приговор экс-работнику районного отдела Управления полиции охраны в Киеве, который нанес тяжкие телесные повреждения своему коллеге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Инцидент произошел в марте 2019 года. Между обвиняемым и сотрудником патрульной полиции, которые были знакомы между собой и жили в одном общежитии, возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес оппоненту 11 ножевых ранений в различные части тела.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, указанные телесные повреждения по степени тяжести относятся к тяжким.

Учитывая позицию прокурора, суд признал доказательства стороны обвинения достаточными для признания мужчины виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, и назначил последнему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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Автор: Ірина Дашківська
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А чому не до 11 років?
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18.08.2021 09:58 Ответить
Потому что он не воевал на Донбассе с оккупантами...
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18.08.2021 10:19 Ответить
Будет замечательно, если следующей жертвой этого мусора станут родственники, а еще лучше дети судей Дарницкого суда г. Киева.
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18.08.2021 10:07 Ответить
За таке правосуддя,судді повинні сидіти разом з ним. Експоліцейського, який завдав колезі 11 ножових поранень, засуджено Дарницьким судом Києва до шести років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3673
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18.08.2021 10:13 Ответить
6 лет за убийство-да это же просто "прекрасно!"
Правосудие дает разрешение на безнаказанность.
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18.08.2021 10:49 Ответить
нигде не написано, что пострадавший умер
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18.08.2021 10:54 Ответить
Вы правы.
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18.08.2021 11:25 Ответить
А если полицаю набью фингал
то это сотрясение мозга и.т.д.т.п
Одинадцать ножевых -это '' легкие телесные''
Ну хорошо хоть так
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18.08.2021 11:49 Ответить
 
 