Экс-полицейский, нанесший коллеге 11 ножевых ранений, приговорен Дарницким судом Киева к шести годам тюрьмы, - прокуратура
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Дарницкий районный суд города Киева огласил приговор экс-работнику районного отдела Управления полиции охраны в Киеве, который нанес тяжкие телесные повреждения своему коллеге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Инцидент произошел в марте 2019 года. Между обвиняемым и сотрудником патрульной полиции, которые были знакомы между собой и жили в одном общежитии, возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес оппоненту 11 ножевых ранений в различные части тела.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, указанные телесные повреждения по степени тяжести относятся к тяжким.
Учитывая позицию прокурора, суд признал доказательства стороны обвинения достаточными для признания мужчины виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, и назначил последнему наказание в виде 6 лет лишения свободы.
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Правосудие дает разрешение на безнаказанность.
то это сотрясение мозга и.т.д.т.п
Одинадцать ножевых -это '' легкие телесные''
Ну хорошо хоть так