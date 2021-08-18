Советник Ермака: "Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет"

Старому мировому порядку пришел конец, и уже начался новый.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента, спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"События в Афганистане - это крах доктрины "…либеральной демократии для всех, победившей и остановившей историю" в 1991 году. Как выяснилось (внезапно) реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада", - отметил он.

"США - социосистема, в которой интеллектуальная плотность специалистов по всем возможным процессам, превышает любое другое сообщество на Земле, пожинают процессы своих неверных представлений о действительности. Что лишний раз доказывает - идеалы выше интеллекта и способны застить глаза даже самым высокоразвитым типам и институциям. Сотни экспертов десятки лет утверждали, что в Афганистане (РФ, КНР, Ираке, Иране, добавить по вкусу) возможно построение свободных, демократических обществ. Под эти сказки тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они "…борются" и не сильно лучше тоталитарных режимов знают - что конкретному человеку на самом деле нужно - сегодня и в будущем?" - заявил Арестович.

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"Идеалы выше интеллекта. И намного выше комфорта. На страже картины мира, в которой все в мире хотят телевизор, холодильник и феминизм больше, чем что-либо другое, разлетевшийся вдребезги в Афганистане, все ещё находятся тысячи экспертов и десятки миллионов поклонников. Любят-то любят, но, как (внезапно) выяснилось, отдавать жизнь за эти великие достижения цивилизации не хотят. Они хотели бы, чтобы жизнь за эти великие преимущества цивилизации отдал бы кто-нибудь другой, пока они, эти эксперты и поклонники, данными благами пользуются. Ну а если не получились - всегда должно хватить места в эвакуационном самолете. Не хватило? Какая жалость… поставим грустную аватарку", - иронизирует он.

"Фанаты картины мира, в которой все человечество, как один человек, хочет Netflix и марши ЛГБТ, уверены, уверяют и будут уверять, что Афганистан - просто очередной внесистемный сбой, а движение мира к либеральной демократии - единственный безальтернативный путь, по мере прохождения которого просто необходимо выбомбить и выгнать из университетов всех, кто посмел усомниться в верности очередного единственно верного учения", - акцентирует Арестович.

"Люди поумнее, которые ещё помнят предыдущих комсомольцев, тем временем озабочены рядом более серьёзных вопросов. В частности:

- как скоро и какой ценой Запад осознаёт свои систематические заблуждения на тему?

- как скоро мы все осознаём, что старому мировому порядку конец и уже начался новый, контуры которого плохо видны изнутри процесса?

- какую картину мира он предложит взамен?

- действительно ли развитие производственных отношений неизбежно приводит к эмансипации и освобождению общества и неизбежной смене фаз развития?

- какова настоящая цена за научно-технический и общественный прогресс? Кто и как, по каким критериям может установить истинную цену за такой прогресс?

- не пришло ли время всерьёз пересматривать концепцию "прогресса" как такового?

- возможна ли глобализация как унификация? возможна ли глобализация в принципе?

- каковы могут быть принципы сосуществования в мире, в котором, с одной стороны, никто никому не навязывает единственно верных учений, а с другой - не может и не должен терпеть зла и преступлений?

- существует ли индивидуальный путь развития народов и культур и как найти верное соотношение между универсальным и уникальным в каждом конкретном случае?", - пишет советник главы ОП.

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"Видимо, придется записывать новый "Политический этюд", в попытке поискать хотя бы черновые ответы на эти вопросы. В одном я пока убедился точно:

- борьба за построение в Украине "…нового, демократического государства" смысла не имеет.

Если за что и бороться, то сразу за построение новой цивилизации - которая успешно, на практике, сможет ответить на вышеизложенные вопросы", - резюмирует Арестович.









