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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) демократия (486) США (23197) Арестович Алексей (327)

Советник Ермака: "Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Советник Ермака:

Старому мировому порядку пришел конец, и уже начался новый.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента, спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"События в Афганистане - это крах доктрины "…либеральной демократии для всех, победившей и остановившей историю" в 1991 году. Как выяснилось (внезапно) реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада", - отметил он.

"США - социосистема, в которой интеллектуальная плотность специалистов по всем возможным процессам, превышает любое другое сообщество на Земле, пожинают процессы своих неверных представлений о действительности. Что лишний раз доказывает - идеалы выше интеллекта и способны застить глаза даже самым высокоразвитым типам и институциям. Сотни экспертов десятки лет утверждали, что в Афганистане (РФ, КНР, Ираке, Иране, добавить по вкусу) возможно построение свободных, демократических обществ. Под эти сказки тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они "…борются" и не сильно лучше тоталитарных режимов знают - что конкретному человеку на самом деле нужно - сегодня и в будущем?" - заявил Арестович.

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"Идеалы выше интеллекта. И намного выше комфорта. На страже картины мира, в которой все в мире хотят телевизор, холодильник и феминизм больше, чем что-либо другое, разлетевшийся вдребезги в Афганистане, все ещё находятся тысячи экспертов и десятки миллионов поклонников. Любят-то любят, но, как (внезапно) выяснилось, отдавать жизнь за эти великие достижения цивилизации не хотят. Они хотели бы, чтобы жизнь за эти великие преимущества цивилизации отдал бы кто-нибудь другой, пока они, эти эксперты и поклонники, данными благами пользуются. Ну а если не получились - всегда должно хватить места в эвакуационном самолете. Не хватило? Какая жалость… поставим грустную аватарку", - иронизирует он.

"Фанаты картины мира, в которой все человечество, как один человек, хочет Netflix и марши ЛГБТ, уверены, уверяют и будут уверять, что Афганистан - просто очередной внесистемный сбой, а движение мира к либеральной демократии - единственный безальтернативный путь, по мере прохождения которого просто необходимо выбомбить и выгнать из университетов всех, кто посмел усомниться в верности очередного единственно верного учения", - акцентирует Арестович.

"Люди поумнее, которые ещё помнят предыдущих комсомольцев, тем временем озабочены рядом более серьёзных вопросов. В частности:

- как скоро и какой ценой Запад осознаёт свои систематические заблуждения на тему?

- как скоро мы все осознаём, что старому мировому порядку конец и уже начался новый, контуры которого плохо видны изнутри процесса?

- какую картину мира он предложит взамен?

- действительно ли развитие производственных отношений неизбежно приводит к эмансипации и освобождению общества и неизбежной смене фаз развития?

- какова настоящая цена за научно-технический и общественный прогресс? Кто и как, по каким критериям может установить истинную цену за такой прогресс?

- не пришло ли время всерьёз пересматривать концепцию "прогресса" как такового?

- возможна ли глобализация как унификация? возможна ли глобализация в принципе?

- каковы могут быть принципы сосуществования в мире, в котором, с одной стороны, никто никому не навязывает единственно верных учений, а с другой - не может и не должен терпеть зла и преступлений?

- существует ли индивидуальный путь развития народов и культур и как найти верное соотношение между универсальным и уникальным в каждом конкретном случае?", - пишет советник главы ОП.

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"Видимо, придется записывать новый "Политический этюд", в попытке поискать хотя бы черновые ответы на эти вопросы. В одном я пока убедился точно:

- борьба за построение в Украине "…нового, демократического государства" смысла не имеет.

Если за что и бороться, то сразу за построение новой цивилизации - которая успешно, на практике, сможет ответить на вышеизложенные вопросы", - резюмирует Арестович.

Советник Ермака: Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет 01
Советник Ермака: Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет 02
Советник Ермака: Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет 03
Советник Ермака: Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет 04
Советник Ермака: Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет 05
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Топ комментарии
+109
И конечно не прошли мимо темы Афганистана *здесь было ругательство* украинские депутаты. Что ни "мнение" из Рады - критикуют "внешнее управление" в Украине. Мол, нам тоже мешает. Почти все фракции! Мешает им Запад жить, как мешал Талибану, понимаешь.
20 лет Афганистан делал вид, что он страна. 20 лет заставляли афганцев делать какие-то реформы 21 столетия. И наконец можно снова жить, как раньше - насиловать детей, резать носы женщинам! Счастье деградантов.
Украинский депутат не лох, тоже хочет жить в кайф. В украинском контексте визг по теме Афганистана как примера внешнего управления означает только одно: Запад мешает крысам красть деньги налогоплательщиков. Давно мешает. Запад мешает разваливать страну коррупцией, заставляет быть цивилизацией. А так называемая элита хочет только жрать/срать/ржать.
Как вы поняли - я очень злой, начитавшись этих мнений. Ведь эти свиньи реально считают, что МЫ - никто. Что единственное, что стоит между нашими деньгами и их кошельками - Запад. А так они бы и сейчас десятками миллиардов воровали, если бы не Запад с реформами, которые они постоянно пытаются сломать. Свиньям хочется красть. У них такая натура. Но хотят, чтоб никто не подглядывал, поэтому выдумали "внешнее управление" как причину неудач Украины.
Каждый раз, когда слышите об "ужасном влиянии Запада" на Украину и о "внешнем управлении", знайте, перед вами - скотина и мразь, которая хочет только одного: чтоб никто не бил по рукам за воровство и можно было воровать как в прошлом. Это коллективная лазурная мечта околокорытных свиней в галстуках.
Так вот, хряки, есть вам что сказать. Здесь действительно не Афганистан. И вы тут не власть. И даже не Талибан. Вы нанятые менеджеры на короткий срок. Только вы очень зря это быстро забыли. Я вам напомню: уже дважды не Запад менял нашу страну, а Майдан. 100 тысяч людей. 200 тысяч людей. 300 тысяч людей. Не Запада вам надо бояться. А сотен тысяч украинцев. Майдан сделал ваши коррупционные потоки ручейками. И Майдан заставит вас быть людьми, если понадобится, третий раз.
Надевайте незадекларированные часы за шесть годовых зарплат учителя. Надевайте эксклюзивные костюмы за сотни тысяч. Заправляйте свои суперавтомобили и яхты, оформленные на тещ и тестей. Наслаждайтесь, пока можете, обезьянки. Скоро заменят вам внешнее управление надежным народным ошейником. Обеспечат каждому по мусорному баку (в лучшем случае).
И никакой Запад нам для этого действительно не нужен. Всем вам, болтунам, воздастся. Но не так, как в прошлый раз. Теперь не убежите. Догонят. И покажут настоящее внешнее управление.

Петр Шуклинов
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18.08.2021 10:16
+61
Советник Елдака? Воте-то должность у чела. Так в трудовую книжку и запишем Советник Ермака: "Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет" - Цензор.НЕТ 6832
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18.08.2021 10:14
+61
Смешно когда арестович рассуждает про лгбт Советник Ермака: "Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет" - Цензор.НЕТ 1688 сам то еще тот трансвестит Советник Ермака: "Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет" - Цензор.НЕТ 1688
Советник Ермака: "Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет" - Цензор.НЕТ 1397
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18.08.2021 10:18
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Ось так буває - й досі аферист був би війсковим екзпердом у очах більшості, якби не продався Єрамкововорежиму ...
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18.08.2021 17:54 Ответить

Люсік пішов на підвищення - тепер воно иксперд з усіх питань.
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19.08.2021 00:15 Ответить
Та можна і кандидата наук, не одному ж власнику жомової ями носити таке "горде" звання.
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19.08.2021 09:08 Ответить
Он уже на дохтора тянет - политической проктологии! Диссертация: "Прямая кишка как путь к политическому успеху"...
Недоучка возомнил себя Аристотелем...
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19.08.2021 10:26 Ответить
Точно!
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19.08.2021 16:21 Ответить
Выход советских баранов из Афгана в 1988 году,это было что? Дебилизм Марксизма чЛенинизма? Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 2063
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18.08.2021 18:18 Ответить
Выход советских баранов из Афгана в 1988 году

в 1989 роцi...
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18.08.2021 19:46 Ответить
правильно - в 1988/89рр. За раз, без плану, такі дії вчинити не можна просто фізично. Просто остання в/ч залишила Афган в лютому 1989р.
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18.08.2021 19:56 Ответить
читаешь этот текст, и вспоминаешь шопот поциента.... и это довольно кринжово(отвратительно)

Арестован просто жалок. я вот люблю всякое даже говно читать, но давление поднялось читая это. вкратце бы что там он вы....клал?
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18.08.2021 18:58 Ответить
Мені теж забракло сил подужати цей каламутний потік свідомості. Десь так після третього речення.
Гадаю, що не помилюся, як припущу, що люсік наведе дві-три очевидні речі, знайде між ними неіснуючі зв'язки, повангує про вплив тих зв'язків на наші перспективи і з виглядом "онука Коперника" підсумує: "Панове, Земля має форму чемодану!".
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19.08.2021 00:22 Ответить
та він колись любив Дугіна і з Білецьким кричав шо має бути срав.янське царство зі столицею в Києві. Путін звісно був проти, але можливо купив цих..... ну скажімо так - доволі наївних мужичків. або вони просто дурачки якщо навіть не спромоглись продатись Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 8160
краще реальний агент, аніж ідейний придурок.
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19.08.2021 07:47 Ответить
Це він що, натякає "Дайош шаріат"?
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19.08.2021 09:10 Ответить
він говорить те шо йому вигідно, не більше
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19.08.2021 09:11 Ответить
Гадаю, люсік і досі у захваті від маячні дугіна.
Осінь наближається, от у тих поцієнтів і починають таргани в черепах метушитися. Сезонне загострення.
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19.08.2021 16:29 Ответить
Люся Арестович это ватная идиотка, у которой к тому же именно сейчас случились месячные, раз она выдала такой перл - все свалено в кучу, Украину приравняла к Афгану, бред на бреде,поет в унисон с рашистами, у которых именины сердца от ухода амеров из Афгана,
зато зебилы и ватная срань у захватi. )


Очередной,донельзя пафосный, как всегда, тупой высер Люси- это образчик пустой, зебильно-ватной, провинциальной, безграмотной полутОлохии и "гениального" анализа текущего момента от ЫкЗперда из ЗеБилов.
Сравнивать Афган и Украину - это нечно, ставить в ряд абсолютные разные события и явления, делать на основании афганских событий далеко идущие выоды применительно к Украине и всему миру- просто гениально, люсик.)


Люся, сходи поменяй прокладки, политология, да даже элементарный анализ и ясное видение - это явно не твое.)) впрочем, на паРаша тудэй и, вообще, за поребриком, на вяликай азиопской смехдяржаве тебя примут с распростертыми объятьями, да и всю Земанду, пожалуй.
Вали, Люся, не теряй зря время, потом и тебе, и вислюку, и всей зебильной шобле поздно будет...
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18.08.2021 19:26 Ответить
Мойра, вы прочитал статью?
жму руку, ибо я бы лучше бы чЛенина почитал вместо этого шепчущего чудачка(он президентом хочет стать Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 6070 )
благо чЛенина я немного читал(туалетка была в дефиците, вот иногда по паре абзацев пришлось почитать)
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19.08.2021 07:49 Ответить
Штука в тому,що під лібералізмом мається на увазі новий комунізм.
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18.08.2021 19:28 Ответить
Коли людей цькують за те,що вони бандитів критикують,це не лібаралізм.
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18.08.2021 19:29 Ответить
"США - социосистема, в которой интеллектуальная плотность специалистов по всем возможным процессам, превышает любое другое сообщество на Земле, ."

Бред сивой кобылы . Процент идиотов и умных в США такой же как и в других странах ....
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18.08.2021 19:31 Ответить
Нічого подібного.
В США є великий прошарок наукової та бізнесової еліти, якого немає у більшості країн світу. До речі, в Україні також немає.
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18.08.2021 19:39 Ответить
как видим наличие научного потенциала не мешает идиотам творить бардак в США . В результате с Украиной особеной разницы не заметно .
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18.08.2021 19:45 Ответить
У мене брат мешкає в США, тож я цю країну непогано знаю.
Усе ж величезна різниця з Україною.
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18.08.2021 19:46 Ответить
Зате є політична "еліта", такої дійсно немає в країнах світі, хіба що в РФ.
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19.08.2021 09:18 Ответить
Занадто товсто.
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19.08.2021 14:53 Ответить
А Арестовича багато хто з форумчан тут цитував.Коли він Порошенка підтримував.Він ж говоряща голова,яких багато.Свої мізки потрібно мати.а не слухати проплачених дядечок і тьотечок з екранів.
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18.08.2021 19:32 Ответить
Коли це було таке?.. Вже як пердиш -- то не тільки зі звуком, а й запахом давай, бо так факт пердіння не доказаний!
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18.08.2021 19:35 Ответить
Пердиш тут ти.Дивися архівні новини на цензорі.
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18.08.2021 19:38 Ответить
О це наплів... А сенс хоч хтось "вкурив"??..
Коли це він встиг "міжнародних відносин" дипломчик прикупити, щоб тут міжнародну політику аналізувати?
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18.08.2021 19:34 Ответить
Тут багато місцевих імбецилів глузує з Арестовича, але у цьому разі він майже тотально правий.
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18.08.2021 19:35 Ответить
Он успел дать потомство
Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 742

Вот его праправнук
Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 6468
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18.08.2021 19:40 Ответить
Авжеш... Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 7582
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18.08.2021 20:41 Ответить
Это не потомство, а помёт.
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19.08.2021 09:19 Ответить
Люся рассказал чисто по-пьяне всё что говорят в их малине про построене демократического общества в Украине. Вот только этим он бывает "интересным".
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18.08.2021 19:56 Ответить
Не важно, что он несёт... содержание бреда значения не и меет... Месседж этого идеологического задания лубянки в чём ? "Запад -говно..нам туда не надо".... Совершено "случайно" это происходит перед двумя встречами ..на которых зеля выполнит лубянское задание и его холут (типа люси) открывают окна Овертона.
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18.08.2021 20:01 Ответить
Проще говоря доктрина про "просто перестать стрелять" не работает
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18.08.2021 20:27 Ответить
Як що цінності і верховенство права замінюються на імітацію,гарні лозунги (насправді, брехня) корупцію "знищують і борються з нею" самі ж корупціонери а до управління державою взялися невігласи,злодії і недоумки то......трапляється виверження тупого мозку арестовича!Дурної пташки дурна пісня....
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18.08.2021 20:34 Ответить
Тікайте геть з влади,ви можете все нівечити,руйнувати!
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18.08.2021 20:45 Ответить
США і Франція вклали мільйони в нашу поліцію, щоб з мусарні зробити офіцерів. Офіцерів зробити не вийшло, все розікрали. Кількість ДТП захмарює, кругом розбій і бандитизм, корупція кругом, навіть за януковича і Кучми такого небуло. Поліція не контролює дорожній рух, а стоїть по кущах і нал для зеленського збирає. Всі говорять про корупцію в Афганістані, в нас вона набагато вища. Який крах демократії? менше трави треба курити і грошей красти.
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18.08.2021 20:48 Ответить
Він мабуть не курить, скоріше за все він нюхає
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18.08.2021 21:13 Ответить
Старому мировому порядку пришел конец, и уже начался новый.Об этом заявил советник главы Офиса Президента, спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, Источник: https://censor.net/ru/n3283347

Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 4486

Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 1924
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18.08.2021 21:12 Ответить
Умный, аж страшно....
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18.08.2021 21:14 Ответить
Арестович, шавка єзуїтська - пішов ти на х*р зі своєй щурячою думкою Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 8187
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18.08.2021 21:15 Ответить
Люся про ЛГБТ в курсе! Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 2180
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18.08.2021 22:00 Ответить
Написав чмирь який прийшов у своє крісло завдяки грантовим Бігусу і Шабуніну, і які на мою думку, під пітронажем посольства США, свідомо просували Зеленського, типу більш контрольованого (компромат по Привату в США), а зараз годують кредитами (держборг зріс на 10 млрд $) і спокійно дивляться на ЗЕкорупцію і політичні переслідування.
Так що заяви цього пройдисвіта можна вважати самокритичними.
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18.08.2021 22:22 Ответить
Але фактично все до одного вище керівництво України нічим не відрізняється від президента Афганістана, і здриснуть звідси при першій же загрозі їх тушкам. Україна для них ніколи не була нічим іншим як місцем для заробітку. Для них немає різниці чи то совок, чи то Україна. З таким же успіхом як ці пройдисвіти зараз при українській владі, вони могли б сидіти в кабінетах ОРДЛо, як той же Губарєв чи Пушилін.
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18.08.2021 22:32 Ответить
***** мацкальский
Не нравятся ему методички США
Хочет жить как в лапотной
почитая )(уйло за бога
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18.08.2021 22:33 Ответить
Все правильно, это по рашка ТВ каждый день рассказывают,демократия плохо, борьба с коррупцией плохо, западные ценности гавно, я вот думал, когда зесрань об этом запоёт, ну вот дождались, начинают подготавливать лохторат 😁😁😁😁😁
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18.08.2021 22:40 Ответить
савєтнік Єрмака-яка "високоінтелехтуальна" та продвинута особа...так наче видається...а насправді- совковий дятел... Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 8778
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18.08.2021 22:48 Ответить
**** філосо недороблений...Арестович простий приклад .. А як закони Божі прижились у всіх народів.. Релігії різні а істина одна...*** які тільки довбодятли не лізуть у владу.. жодного мудрого..,Хоча і мавпам про Бога розказувать пусте діло
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18.08.2021 22:53 Ответить
Вот у дебилов всегда есть тупые вопросы и нет ни одного ответа. Арестович заслужил клоунский приз за тупой пост
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18.08.2021 22:54 Ответить
ага, точно, идти туда, не знамо куда...зачем? затем, чтобы прийти к разбитому корыту и упасть в объятия азиопской паРаши.
равняться нужно на успешные примеры близких стран, Польши прежде всего.
проводить настоящие реформы, самое насущное - судебная.
Люся пущай засунет свой бред в свое рабочее очко и шурует с ним на восток, может прямо на масквабад, на паРаша ТВ, там таких привечают...)
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18.08.2021 23:02 Ответить
Тут Шариков (читай Дристович) испугался и приоткрыл рот.- Я без пропитания оставаться не могу, - забормотал он, - где же я буду харчеваться?- Тогда ведите себя прилично! - В один голос заявили.... https://dslov.ru/pos/p1157.htm
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19.08.2021 10:00 Ответить
Читать опус Аферистовича? Себя не уважать....
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18.08.2021 23:15 Ответить
хороший намек америкосам перед визитом поцЗадента:
вы нам деньги давайте
а мы будем продолжать их киздить и жить по заветам )(уйла
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18.08.2021 23:20 Ответить
Полный бред! Арестовича надо показать врачам. Без демократии в 21 веке у человечества нет будущего! Она все равно будет вырастать везде, как трава на скалах, как бы ее не вытаптывали. Никто в 21 веке не имеет права лишать людей выбора, определять их жизнь насилием. Те,кто это делает неизбежно и обязательно потерпят поражение!
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18.08.2021 23:25 Ответить
Ти вже ширнувся від корони? А-а, в тебе ж є право вибору. Те, що тебе скоро нікуди не пустять без цього, то таке... Гримаса демократії...
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19.08.2021 00:10 Ответить
так ширнися теж вакциною і кушай плоди демократії в повну пасть Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 1121
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19.08.2021 01:36 Ответить
Без негативного результату тесту на корону - не пустять, нащо їм потенційно заражені дебілоїди, які будуть ширити інфекцію світом.
Також вакцинація потрібна для працівників, що постійно контактують із сторонніми, або знаходяться/працюють у місцях масового скупчення. Логіка та сама, і цілком вірна.
А на загал вакцинація - то особиста справа кожного, цей вибір як був, так і залишився, ніхто не забирав.
Тож видихайте, зрадонька поки що відміняється.
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19.08.2021 11:17 Ответить
Є таке суспільне явище-"культ карго".Виникло в роки Другої світової війни на островах Тихого океану,де ВПС США мали свої бази.Аборигени звикнувши до "гуманітарки" від військових,дуже засумували, коли вона зникла після демонтажу баз у другій половині 1940-х рр.І тоді дикуни почали з гі#на і палок будувати імітацію аеродромів,сподіваючись,що вони знову ********** у їхні краї "залізних птахів" з гостинцями.Мораль:коли ви замість будівництва власної держави займаєтеся імітацією-фінал буде сумним.Але якщо ваші міжнародні партнери роблять вигляд,що вірять у вашу імітацію, а ви це сприймаєте з довірою- ваш фінал буде жахливим.
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18.08.2021 23:59 Ответить
Польша, Чехия, Турция нам не пример... наш идеал это вяликая расея, соловки-гулаги, дикта
тура прольтариату.... уя таваищи!!!
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19.08.2021 00:13 Ответить
а вы спрашиваете откуда взялась совковая инсталяция.... совок он не на бумаге совок он в
голове......
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19.08.2021 00:14 Ответить
Депортации не обошли украинцев.

К украинцам с началом 30-х гг Москва применила тактику "ползучей депортации". Украинцев выселяли постепенно, то как контрреволюционеров, то как кулаков, подкулачников или "сочувствующих" и тому подобное.
На место погибших от голодомора 1932-1933 гг массово поселяли россиян.
Вторая мировая война с ее историческими катаклизмами создала, в голову Кремля, возможность окончательно уничтожить ненавистное украинство.
На уже упоминавшемся специальном закрытом заседании XX съезда КПСС (1956 г.) Хрущев ошеломил зал откровенностью, сообщив, что Сталин в годы войны хотел выслать за пределы родины весь украинский народ подобно как сделали с чеченцами, крымскими татарами, калмыками и другими, -- все сорок миллионов украинский, "если бы их не было так много и если бы было бы куда их выслать.
Делегаты съезда, которые были причастны к кремлевским тайнам, знали, что Хрущев имел в виду секретный приказ с лету 1944 г. Длительное время этот приказ объявляли фальсификатом, равно как приказ об уничтожении в Катыни польских офицеров или тайный договор Риббентропа-Молотова. Недавно бывший нарком внутренних дел СССР, комиссар государственной безопасности 3 ранга (генерал-майор НКВД) Василий Рясной рассказал, что в 1944 г. "товарищ Сталин за враждебное отношение к русскому народу приказал выселить всех украинцев к известной матери, а конкретнее - в Сибирь ". Воспроизведение этого секретного приказа опубликован в труде известного прокоммунистического московского документалиста Феликса Чуева "Солдаты империи":СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОПриказ № 0078/4222 июня 1944 года г. МоскваПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗАИ НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУОБОРОНЫ СОЮЗА СССР
Агентурной разведкой установлено:За последнее время на Украине, особенно в Киевской, Полтавской, Винницкой, Ровенской и других областях, наблюдается явно враждебное настроение украинского населення против Красной Армии и местных органов Советской власти. В отдельных районах и областях украинское население враждебно сопротивляется выполнять мероприятия партии и правительства по восстановлению колхозов и сдаче хлеба для нужд Красной Армии. Оно для того, чтобы сорвать колхозное строительство, хищнически убивает скот. Чтобы сорвать снабжение продовольствием Красной Армии, хлеб закапывают в ямы. Во многих районах враждебные украинские элементы преимущественно из лиц, укрывающихся от мобилизации в Красную Армию, организовали в лесах "зеленые" банды, которые не только взрывают воинские эшелоны, но и нападают на небольшие воинские части, а также убивают местных представителей власти. Отдельные красноармейцы и командиры, попав под влияние полуфашистского украинского населения и мобилизованных красноармейцев из освобожденных областей Украины, стали разлагаться и переходить на сторону врага.
Из вышеизложенного видно, что украинское население стало на путь явного саботажа Красной Армии и Советской власти и стремится к возврату немецких оккупантов. Поэтому, в целях ликвидации и контроля над мобилизованными красноармейцами и командирами освобожденных областей Украины,приказываю:1. Выслать в отдаленные края Союза ССР всех украинцев, проживавших под властью немецких оккупантов.2. Выселение производить:а) в первую очередь украинцев, которые работали и служили у немцев;б) во вторую очередь выслать всех остальных украинцев, которые знакомы с жизнью во время немецкой оккупации;в) выселение начать после того, как будет собран урожай и сдан государству для нужд Красной Армии;г) выселение производить только ночью и внезапно, чтобы не дать скрыться одним и не дать знать членам его семьи, которые находятся в Красной Армии.3. Над красноармейцами и командирами из оккупированных областей установить следующий контроль:а) завести в особых отделах специальные дела на каждого;б) все письма проверять не через цензуру, а через особый отдел;в) прикрепить одного секретного сотрудника на 5 человек командиров и красноармейцев.4. Для борьбы с антисоветскими бандами перебросить 12 и 25 карательные дивизии НКВД.Приказ объявить до командира полка включительно.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР БЕРИЯ
Зам. народного комиссара обороны Союза ССР,маршал Советского Союза ЖУКОВ
источник: Чуев Ф. Солдаты империи: Беседы. Воспоминания. Документы.- М., 1998.- С. 177-178.
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19.08.2021 00:58 Ответить
любовника обозвали советником...
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19.08.2021 01:03 Ответить
Люся Арестович прогрессирует. Если еще год тому назад этой девочкой мог попользоваться на окружной любой дальнобойщик за 100 гривень или гранчак водяры, то потом Люсе Арестович неслыханно повезло. Ее пользовал Дерьмак, а Люся так старалась, что Дерьмак нанял девочку Люсю на постоянную работу. Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 27
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19.08.2021 07:47 Ответить
Українською мовою можеш писати, москальска свиня
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19.08.2021 01:21 Ответить
ничего не понял из потока буков....

может он такой вумний,
а я такой кретин ? Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 6888

обидно, да !
теперь ночь спать не буду Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 7387
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19.08.2021 01:34 Ответить
Чем читать такую муть лучше выпить и уснуть.
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19.08.2021 09:13 Ответить
Всё не так. Нет никакого "талибана". Это орда, несамостоятельные исламистские титушки, которых кормила Рашка, вполне возможно, что и Китай, который щемит своих мусульман, но вряд ли гнушался услугамми талибов, чтобы вместе с Рашкой тоже гадить Америке.
А ещё раньше талибов кормила та же Америка... А перед тем ещё кто-то там... Так что не хрен приплетать сюда чёрти-что, какой-то "новую идеологию", "новый порядок" и т п. чепуху.
Мой прогноз - в Афганистане начнётся следующий этап войны. Просто уже чисто руками титушек, без непосредственного участия больших военных контингентов.
Война продолжается в гибридном варианте... Более экономно для Америки.
Безусловно, это некий откат на предыдущую фазу, а причиной является то, что Америка решила экономить. На что-то кумулируют деньги и ресурсы... То ли это колонизация Марса, то ли строительство постоянной базы на Луне, то ли одно и другое, и т.п. Может, причиной является то, что метеорит на Землю летит, о котором знают только несколько человек. И прилетит. Либо глобальное потепление зашло слишком далеко... В любом случае, Америка решила не распыляться по мелочам.
Скоро узнаем, так ли это.
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19.08.2021 04:21 Ответить
Там один з генералів уже заявив, що воюватиме з талібами насмерть, і закликав своїх прибічників це робити. Забув ім'я, але він там велике цабе і поважна особа, тож прогноз щодо нової, ще більш жорстокої гризні, цілком слушний, хоча й дуже прикрий.
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19.08.2021 11:09 Ответить
тююю)), и кто еще сомневается теперь, что Аленка этот, дите совка галимого в Лету канувшего, и не самое лучшее его воплощение в реальность бытия нынешнего украинского?)) ..мысли царя Пу., слегка закамуфлированнные о переделе мира на влияния , в сегодняшнем отрезке времени историческом, на троих..Китай, Штаты и Расея -Московия!))...ЦарПу спит и видит, как постоянные члены Совбеза ООН, под любым предлогом, организовали Ялту 2 и поделили мир на Троих...где Китаю вся Азия, кроме бывших колоний совка, + Сирии с Турцией и части Африки где они прочно закрепились...Штатам-весь американский континент,+ Японы, Австралия с Малайзией и всякими пр. тамошними тихоокенскими островами, часть Африки и Британия , остальное все руцке!)) вся Европа, часть Африки где закрепились уже, +бывшие друзья Ангола, Мозамбик Эфиопия, весь Магриб (сев Африка)...и каждый управляет этими территориями, своим влиянием, не мешая другим...вот и все его озвученные мысли, они сродни фантазиям придворного шута жириновского..
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19.08.2021 05:58 Ответить
А еще год тому назад Люся Арестович был на окружной недорогой соской и петушком, за деньги малые или за гранчак водяры обслуживал дальнебойщиков на окружной.
А потом он так угодил Дерьмаку, что тот отмыл его, приодел и забрал к себе в ОПу, чтобы Люся всегда была рядом. Сам пользуется и своих зебанутых друзей угощает безотказной Люсей Арестович. Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має" - Цензор.НЕТ 1583
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19.08.2021 07:53 Ответить
Идиот.
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19.08.2021 08:46 Ответить
Перше. Зеленський ніколи демократію і не будував.
Друге. Що пропонує автор, оцей курвич арестович - будувати талібан ?
Що у світі краще і безпечніше аніж демократичні цінності ?
Чому ж всі так прагнуть пристроїти там своїх дітей ?
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19.08.2021 09:07 Ответить
Воно ж "совєтнік".
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19.08.2021 09:15 Ответить
Какой талибан - каганат хазарский!
Кстати, Тора тоже вроде запрещает евреям брать процент за ссуженые деньги. Но только с евреев!
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19.08.2021 10:34 Ответить
люся з зелею літак з Афганістану разом зустрічали після зеля надумав флот будувати а арестович щось типу розумне видати ... а вийшло як завжди
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19.08.2021 09:56 Ответить
Демократии в Украине и нормальной не коррумпированной власти хочет не запад -ХОТИМ МЫ! И пошли вы в жопу ,с рассуждениями о внешнем управлении и т.д.
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19.08.2021 10:03 Ответить
Демократии, но с добавлением некоторых шариатских норм морали! Не страшно, если обязать Олю Полякову ходить на сцене в чуть более длинных трюселях.
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19.08.2021 10:31 Ответить
Звизданути створіння... Як його в радники занесло, та ще й Єрмака (оце так рівень...)?
В принципі, якщо коротко зміст цієї його маячні - нам нінужен нікакой Запад (забув додати - загнівающій), давайте строіть шото свойо. "Асобий путь", еге ж. Десь я таке вже чув, з-за парєбріка лунає постійно. Результати таких асобих путєй, як-то кажуть, вражаючі, є до чого прагнути, аякже...
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19.08.2021 11:05 Ответить
Ураїна,це Запоріжська Січ,Русь князів Острожських,військова організація з виборчим правом,такою вона має бути.
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19.08.2021 12:28 Ответить
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