Советник Ермака: "Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет"
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Старому мировому порядку пришел конец, и уже начался новый.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента, спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"События в Афганистане - это крах доктрины "…либеральной демократии для всех, победившей и остановившей историю" в 1991 году. Как выяснилось (внезапно) реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада", - отметил он.
"США - социосистема, в которой интеллектуальная плотность специалистов по всем возможным процессам, превышает любое другое сообщество на Земле, пожинают процессы своих неверных представлений о действительности. Что лишний раз доказывает - идеалы выше интеллекта и способны застить глаза даже самым высокоразвитым типам и институциям. Сотни экспертов десятки лет утверждали, что в Афганистане (РФ, КНР, Ираке, Иране, добавить по вкусу) возможно построение свободных, демократических обществ. Под эти сказки тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они "…борются" и не сильно лучше тоталитарных режимов знают - что конкретному человеку на самом деле нужно - сегодня и в будущем?" - заявил Арестович.
"Идеалы выше интеллекта. И намного выше комфорта. На страже картины мира, в которой все в мире хотят телевизор, холодильник и феминизм больше, чем что-либо другое, разлетевшийся вдребезги в Афганистане, все ещё находятся тысячи экспертов и десятки миллионов поклонников. Любят-то любят, но, как (внезапно) выяснилось, отдавать жизнь за эти великие достижения цивилизации не хотят. Они хотели бы, чтобы жизнь за эти великие преимущества цивилизации отдал бы кто-нибудь другой, пока они, эти эксперты и поклонники, данными благами пользуются. Ну а если не получились - всегда должно хватить места в эвакуационном самолете. Не хватило? Какая жалость… поставим грустную аватарку", - иронизирует он.
"Фанаты картины мира, в которой все человечество, как один человек, хочет Netflix и марши ЛГБТ, уверены, уверяют и будут уверять, что Афганистан - просто очередной внесистемный сбой, а движение мира к либеральной демократии - единственный безальтернативный путь, по мере прохождения которого просто необходимо выбомбить и выгнать из университетов всех, кто посмел усомниться в верности очередного единственно верного учения", - акцентирует Арестович.
"Люди поумнее, которые ещё помнят предыдущих комсомольцев, тем временем озабочены рядом более серьёзных вопросов. В частности:
- как скоро и какой ценой Запад осознаёт свои систематические заблуждения на тему?
- как скоро мы все осознаём, что старому мировому порядку конец и уже начался новый, контуры которого плохо видны изнутри процесса?
- какую картину мира он предложит взамен?
- действительно ли развитие производственных отношений неизбежно приводит к эмансипации и освобождению общества и неизбежной смене фаз развития?
- какова настоящая цена за научно-технический и общественный прогресс? Кто и как, по каким критериям может установить истинную цену за такой прогресс?
- не пришло ли время всерьёз пересматривать концепцию "прогресса" как такового?
- возможна ли глобализация как унификация? возможна ли глобализация в принципе?
- каковы могут быть принципы сосуществования в мире, в котором, с одной стороны, никто никому не навязывает единственно верных учений, а с другой - не может и не должен терпеть зла и преступлений?
- существует ли индивидуальный путь развития народов и культур и как найти верное соотношение между универсальным и уникальным в каждом конкретном случае?", - пишет советник главы ОП.
"Видимо, придется записывать новый "Политический этюд", в попытке поискать хотя бы черновые ответы на эти вопросы. В одном я пока убедился точно:
- борьба за построение в Украине "…нового, демократического государства" смысла не имеет.
Если за что и бороться, то сразу за построение новой цивилизации - которая успешно, на практике, сможет ответить на вышеизложенные вопросы", - резюмирует Арестович.
Пожалуйста, подождите...
Люсік пішов на підвищення - тепер воно иксперд з усіх питань.
Недоучка возомнил себя Аристотелем...
в 1989 роцi...
Арестован просто жалок. я вот люблю всякое даже говно читать, но давление поднялось читая это. вкратце бы что там он вы....клал?
Гадаю, що не помилюся, як припущу, що люсік наведе дві-три очевидні речі, знайде між ними неіснуючі зв'язки, повангує про вплив тих зв'язків на наші перспективи і з виглядом "онука Коперника" підсумує: "Панове, Земля має форму чемодану!".
краще реальний агент, аніж ідейний придурок.
Осінь наближається, от у тих поцієнтів і починають таргани в черепах метушитися. Сезонне загострення.
зато зебилы и ватная срань у захватi. )
Очередной,донельзя пафосный, как всегда, тупой высер Люси- это образчик пустой, зебильно-ватной, провинциальной, безграмотной полутОлохии и "гениального" анализа текущего момента от ЫкЗперда из ЗеБилов.
Сравнивать Афган и Украину - это нечно, ставить в ряд абсолютные разные события и явления, делать на основании афганских событий далеко идущие выоды применительно к Украине и всему миру- просто гениально, люсик.)
Люся, сходи поменяй прокладки, политология, да даже элементарный анализ и ясное видение - это явно не твое.)) впрочем, на паРаша тудэй и, вообще, за поребриком, на вяликай азиопской смехдяржаве тебя примут с распростертыми объятьями, да и всю Земанду, пожалуй.
Вали, Люся, не теряй зря время, потом и тебе, и вислюку, и всей зебильной шобле поздно будет...
жму руку, ибо я бы лучше бы чЛенина почитал вместо этого шепчущего чудачка(он президентом хочет стать )
благо чЛенина я немного читал(туалетка была в дефиците, вот иногда по паре абзацев пришлось почитать)
Бред сивой кобылы . Процент идиотов и умных в США такой же как и в других странах ....
В США є великий прошарок наукової та бізнесової еліти, якого немає у більшості країн світу. До речі, в Україні також немає.
Усе ж величезна різниця з Україною.
Коли це він встиг "міжнародних відносин" дипломчик прикупити, щоб тут міжнародну політику аналізувати?
Вот его праправнук
Так що заяви цього пройдисвіта можна вважати самокритичними.
Не нравятся ему методички США
Хочет жить как в лапотной
почитая )(уйло за бога
равняться нужно на успешные примеры близких стран, Польши прежде всего.
проводить настоящие реформы, самое насущное - судебная.
Люся пущай засунет свой бред в свое рабочее очко и шурует с ним на восток, может прямо на масквабад, на паРаша ТВ, там таких привечают...)
вы нам деньги давайте
а мы будем продолжать их киздить и жить по заветам )(уйла
Також вакцинація потрібна для працівників, що постійно контактують із сторонніми, або знаходяться/працюють у місцях масового скупчення. Логіка та сама, і цілком вірна.
А на загал вакцинація - то особиста справа кожного, цей вибір як був, так і залишився, ніхто не забирав.
Тож видихайте, зрадонька поки що відміняється.
тура прольтариату.... уя таваищи!!!
голове......
К украинцам с началом 30-х гг Москва применила тактику "ползучей депортации". Украинцев выселяли постепенно, то как контрреволюционеров, то как кулаков, подкулачников или "сочувствующих" и тому подобное.
На место погибших от голодомора 1932-1933 гг массово поселяли россиян.
Вторая мировая война с ее историческими катаклизмами создала, в голову Кремля, возможность окончательно уничтожить ненавистное украинство.
На уже упоминавшемся специальном закрытом заседании XX съезда КПСС (1956 г.) Хрущев ошеломил зал откровенностью, сообщив, что Сталин в годы войны хотел выслать за пределы родины весь украинский народ подобно как сделали с чеченцами, крымскими татарами, калмыками и другими, -- все сорок миллионов украинский, "если бы их не было так много и если бы было бы куда их выслать.
Делегаты съезда, которые были причастны к кремлевским тайнам, знали, что Хрущев имел в виду секретный приказ с лету 1944 г. Длительное время этот приказ объявляли фальсификатом, равно как приказ об уничтожении в Катыни польских офицеров или тайный договор Риббентропа-Молотова. Недавно бывший нарком внутренних дел СССР, комиссар государственной безопасности 3 ранга (генерал-майор НКВД) Василий Рясной рассказал, что в 1944 г. "товарищ Сталин за враждебное отношение к русскому народу приказал выселить всех украинцев к известной матери, а конкретнее - в Сибирь ". Воспроизведение этого секретного приказа опубликован в труде известного прокоммунистического московского документалиста Феликса Чуева "Солдаты империи":СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОПриказ № 0078/4222 июня 1944 года г. МоскваПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗАИ НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУОБОРОНЫ СОЮЗА СССР
Агентурной разведкой установлено:За последнее время на Украине, особенно в Киевской, Полтавской, Винницкой, Ровенской и других областях, наблюдается явно враждебное настроение украинского населення против Красной Армии и местных органов Советской власти. В отдельных районах и областях украинское население враждебно сопротивляется выполнять мероприятия партии и правительства по восстановлению колхозов и сдаче хлеба для нужд Красной Армии. Оно для того, чтобы сорвать колхозное строительство, хищнически убивает скот. Чтобы сорвать снабжение продовольствием Красной Армии, хлеб закапывают в ямы. Во многих районах враждебные украинские элементы преимущественно из лиц, укрывающихся от мобилизации в Красную Армию, организовали в лесах "зеленые" банды, которые не только взрывают воинские эшелоны, но и нападают на небольшие воинские части, а также убивают местных представителей власти. Отдельные красноармейцы и командиры, попав под влияние полуфашистского украинского населения и мобилизованных красноармейцев из освобожденных областей Украины, стали разлагаться и переходить на сторону врага.
Из вышеизложенного видно, что украинское население стало на путь явного саботажа Красной Армии и Советской власти и стремится к возврату немецких оккупантов. Поэтому, в целях ликвидации и контроля над мобилизованными красноармейцами и командирами освобожденных областей Украины,приказываю:1. Выслать в отдаленные края Союза ССР всех украинцев, проживавших под властью немецких оккупантов.2. Выселение производить:а) в первую очередь украинцев, которые работали и служили у немцев;б) во вторую очередь выслать всех остальных украинцев, которые знакомы с жизнью во время немецкой оккупации;в) выселение начать после того, как будет собран урожай и сдан государству для нужд Красной Армии;г) выселение производить только ночью и внезапно, чтобы не дать скрыться одним и не дать знать членам его семьи, которые находятся в Красной Армии.3. Над красноармейцами и командирами из оккупированных областей установить следующий контроль:а) завести в особых отделах специальные дела на каждого;б) все письма проверять не через цензуру, а через особый отдел;в) прикрепить одного секретного сотрудника на 5 человек командиров и красноармейцев.4. Для борьбы с антисоветскими бандами перебросить 12 и 25 карательные дивизии НКВД.Приказ объявить до командира полка включительно.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР БЕРИЯ
Зам. народного комиссара обороны Союза ССР,маршал Советского Союза ЖУКОВ
источник: Чуев Ф. Солдаты империи: Беседы. Воспоминания. Документы.- М., 1998.- С. 177-178.
может он такой вумний,
а я такой кретин ?
обидно, да !
теперь ночь спать не буду
А ещё раньше талибов кормила та же Америка... А перед тем ещё кто-то там... Так что не хрен приплетать сюда чёрти-что, какой-то "новую идеологию", "новый порядок" и т п. чепуху.
Мой прогноз - в Афганистане начнётся следующий этап войны. Просто уже чисто руками титушек, без непосредственного участия больших военных контингентов.
Война продолжается в гибридном варианте... Более экономно для Америки.
Безусловно, это некий откат на предыдущую фазу, а причиной является то, что Америка решила экономить. На что-то кумулируют деньги и ресурсы... То ли это колонизация Марса, то ли строительство постоянной базы на Луне, то ли одно и другое, и т.п. Может, причиной является то, что метеорит на Землю летит, о котором знают только несколько человек. И прилетит. Либо глобальное потепление зашло слишком далеко... В любом случае, Америка решила не распыляться по мелочам.
Скоро узнаем, так ли это.
А потом он так угодил Дерьмаку, что тот отмыл его, приодел и забрал к себе в ОПу, чтобы Люся всегда была рядом. Сам пользуется и своих зебанутых друзей угощает безотказной Люсей Арестович.
Друге. Що пропонує автор, оцей курвич арестович - будувати талібан ?
Що у світі краще і безпечніше аніж демократичні цінності ?
Чому ж всі так прагнуть пристроїти там своїх дітей ?
Кстати, Тора тоже вроде запрещает евреям брать процент за ссуженые деньги. Но только с евреев!
В принципі, якщо коротко зміст цієї його маячні - нам нінужен нікакой Запад (забув додати - загнівающій), давайте строіть шото свойо. "Асобий путь", еге ж. Десь я таке вже чув, з-за парєбріка лунає постійно. Результати таких асобих путєй, як-то кажуть, вражаючі, є до чого прагнути, аякже...