В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Слугам народа" не хватит голосов для принятия законопроекта об утверждении Большого герба Украины.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.
"Думаете бутафорией на Аллее Небесной Сотни постановки ко Дню Независимости от власти закончились? Нет, это только цветочки. Президент 17 августа инициировал созыв внеочередной сессии парламента относительно законопроекта о Большом гербе. Согласно законодательству, эта сессия должна состояться не позднее 23 августа. Для утверждения Большого герба необходимы 300 голосов депутатов", - подчеркивает Юрчишин.
При этом, по его данным, в настоящее время в ВРУ нет 300 голосов "за" по данному вопросу.
"Слуг народа" и олигархических групп не хватит чисто математически. Пойдут договариваться с ОПЖЗ? После Медведчука и жомового Кивы здесь будет сложно", - предположил Юрчишин.
"ВРУ соберется и не поддержит президента - начнут разговор о "не такой ВРУ". Атаковать, скорее всего, будут не так ВРУ, как Дмитрия Разумкова, возложив на него вину за провал. Но если "уйдут" Разумкова - следующей точно пойдет эта ВРУ, потому самостоятельности в и так офисно-президентском парламенте станет еще меньше", - добавил он.
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дався йому той грб
Тому, дуже цікаво, хто і навіщо протягує саме його.
Большой герб со львом и козаком - никому не холодно и не жарко. Большим гербои нужно сделать контур границ Украины, который ясно виден а не как на футболках, с трезубом внутри. И на флаг. Представляете, как усрётся Расия, когда у ООН на флагштоке будет развеваться наш флаг с Крымом?
https://censor.net/ru/forum/3275614/bolshoyi_gerb_ukrainy_ot_kotorogo_vsrtsya_rasiya
12 ч. ·
Зеленский собирает внеочередное заседание Рады, чтобы… Нет, не снизить грабительские тарифы на газ. А утвердить Большой герб.
Вот в этом весь Зеленский, которому наплевать на то, как выживает нищий народ…
Галицьке королівство (лит. Regnum Galiciae) - назва, застосовувана в деяких західних писемних пам'ятках щодо Галицько-Волинського князівства або лише його галицької частини - Галицького князівства. Німецьке джерело в розповіді про смерть Романа Мстиславича (пом. 1205) називає останнього королем русинів. Угорські королі, які претендували на західно-українські землі, титулували себе від 13 ст. «королями Галичини і Лодомерії» (уперше зустрічається 1206 в титулі короля Андраша II). 1215 року з таким титулом короновано королевича Коломана (Кальмана). У деяких латиномовних документах галицько-волинського князів початку 14 ст. замість назви Галицьке королівство вжито «королівство Русь» (лит. regnum Russiae). Юрій Львович титулував себе «король Русі, князь Ладімірії» (напис на печатці - Domini Georgi[i] Regis Russiae… Ducis Ladimiriae). Тобто в цьому випадку поняття «королівство Русь» було ідентичне поняттю «королівство Галичини». «Королем Русі» титулував себе і король Польщі Казимир III у перші роки після загарбання Галицького королівства Польщею, оскільки прагнув розглядати польське панування в Галицькому королівстві як персональну унію двох своїх королівств - Польського і Руського; лише під тиском польських магнатів він погодився на приєднання Галицького королівства до Польського королівства. Офіційну назву - Королівство Галичини та Володимирії - мала провінція Австрійської монархії (від 1867 - Австро-Угорщина), до якої входили українська Галичина (Східна Галичина) та приєднані до неї південно-польські землі (Західна Галичина)
Його Імператорська і Королівська Апостольська Величність,Милістю Божою Імператор Австрії,Король Угорщини і Богемії, Далмації, Хорватії, Славонії, Галичини, Володомерії та Іллірії;Король Єрусалиму, і т.д.;Архикнязь Австрії;Великий князь Тоскани та Краківа;Герцог Лотарингії, Зальцбурґа, Штирії, Каринтії, Країни та Буковини;Великий Князь Трансильванії, Маркграф Моравії;Князь Верхньої і Нижньої Сілезії, герцог Модени, Парми, П'яченци та Гуасталли, князь Аушвіца і Затора, Тешена, Фріуля, Рагуси і Зари;Принц-граф Габсбурґа і Тиролю, Кибурга, Гориці та Градишки;Принц Тренто і Бріксена;Маркграф Верхньої і Нижньої Лужици та Істрії;Граф Гогенемса, Фельдкірха, Брегенца, Соненберга і т.д.;Володар Трієста, Котора і Словенської Марки;Великий Воєвода Воєводства Сербіїі т.д, і т.д.
а тепер Великий Титул царя московського: «Божіею поспѣшествующею милостію, Мы, NN, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Московскій, Кіевскій, Владимірскій, Новгородскій; Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Польскій, Царь Сибирскій, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грузинскій; Государь Псковскій и Великій Князь Смоленскій, Литовскій, Волынскій,