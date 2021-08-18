В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин

"Слугам народа" не хватит голосов для принятия законопроекта об утверждении Большого герба Украины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаете бутафорией на Аллее Небесной Сотни постановки ко Дню Независимости от власти закончились? Нет, это только цветочки. Президент 17 августа инициировал созыв внеочередной сессии парламента относительно законопроекта о Большом гербе. Согласно законодательству, эта сессия должна состояться не позднее 23 августа. Для утверждения Большого герба необходимы 300 голосов депутатов", - подчеркивает Юрчишин.

При этом, по его данным, в настоящее время в ВРУ нет 300 голосов "за" по данному вопросу.

"Слуг народа" и олигархических групп не хватит чисто математически. Пойдут договариваться с ОПЖЗ? После Медведчука и жомового Кивы здесь будет сложно", - предположил Юрчишин.

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"ВРУ соберется и не поддержит президента - начнут разговор о "не такой ВРУ". Атаковать, скорее всего, будут не так ВРУ, как Дмитрия Разумкова, возложив на него вину за провал. Но если "уйдут" Разумкова - следующей точно пойдет эта ВРУ, потому самостоятельности в и так офисно-президентском парламенте станет еще меньше", - добавил он.