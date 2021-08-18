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Новости Политика Украины
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ВР (28731) герб (117) Зеленский (16558) Юрчишин (129) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2547)

В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин

"Слугам народа" не хватит голосов для принятия законопроекта об утверждении Большого герба Украины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаете бутафорией на Аллее Небесной Сотни постановки ко Дню Независимости от власти закончились? Нет, это только цветочки. Президент 17 августа инициировал созыв внеочередной сессии парламента относительно законопроекта о Большом гербе. Согласно законодательству, эта сессия должна состояться не позднее 23 августа. Для утверждения Большого герба необходимы 300 голосов депутатов", - подчеркивает Юрчишин.

В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин 01

При этом, по его данным, в настоящее время в ВРУ нет 300 голосов "за" по данному вопросу. 

"Слуг народа" и олигархических групп не хватит чисто математически. Пойдут договариваться с ОПЖЗ? После Медведчука и жомового Кивы здесь будет сложно", - предположил Юрчишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады для утверждения Большого герба Украины, - "слуга народа" Кравчук

"ВРУ соберется и не поддержит президента - начнут разговор о "не такой ВРУ". Атаковать, скорее всего, будут не так ВРУ, как Дмитрия Разумкова, возложив на него вину за провал. Но если "уйдут" Разумкова - следующей точно пойдет эта ВРУ, потому самостоятельности в и так офисно-президентском парламенте станет еще меньше", - добавил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+31
Большой герб Украины В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3407
В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4647
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18.08.2021 10:24
+27
Маланцы, оставьте в покое украинский герб!!!!!
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18.08.2021 10:18
+9
вот и хорошо, что нет голосов, руки прочь от нашего герба!
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18.08.2021 10:32
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Маланцы, оставьте в покое украинский герб!!!!!
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18.08.2021 10:18 Ответить
Большой герб Украины В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3407
В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4647
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18.08.2021 10:24 Ответить
Чавуса не хватает возле маммы риммы В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7540
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18.08.2021 10:29 Ответить
це сімейство органічно впишеться у будь-який совковий інтер'єр
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18.08.2021 10:30 Ответить
Чаус - друг семьи, как-же бубочке без него?
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18.08.2021 11:40 Ответить
это будет третий герб . есть малый . есть большой а этот с газировкой будет большущий
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18.08.2021 10:29 Ответить
Ну зачем так опускать ЗЕбанутых? Почему петушки не в ЗЕленых рубашках? Куда смотрит Ленка и мама Римма?
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18.08.2021 11:39 Ответить
Все ро-*****, тільки щоб народу мізги засрати і бабки вивести за кордон У Раді немає голосів для затвердження Великого герба України. Провину за провал законопроєкту можуть покласти на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4317
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18.08.2021 12:03 Ответить
Самое Первое , - Почему Прапор Украины в ногах и почему Ленты не в косах , а в ногах.Никогда Он не будит принят.
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18.08.2021 10:23 Ответить
И шестиконечная звезда в верхней части Герба.
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18.08.2021 10:42 Ответить
А кто щас рулит страной? Истинные украинцы, Зеля и Беня
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18.08.2021 11:41 Ответить
таке враження, що клован хоче на ровному місці створити ще одне джерело напруженності у суспільстві
дався йому той грб
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18.08.2021 10:27 Ответить
Була інформація, що герб, який нам нав'язують, це варіант- аутсайдер.
Тому, дуже цікаво, хто і навіщо протягує саме його.
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18.08.2021 10:38 Ответить
Все просто. Присмотрись, в верхней части герба - звезда Давида. Это будет вполне кошерный герб для бубочки и Бени КАЛомойского.
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18.08.2021 11:45 Ответить
так, є "шестикутна лілія" У Раді немає голосів для затвердження Великого герба України. Провину за провал законопроєкту можуть покласти на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 6653
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18.08.2021 12:04 Ответить
Большой герб Украины, от которого всрётся Расия

Большой герб со львом и козаком - никому не холодно и не жарко. Большим гербои нужно сделать контур границ Украины, который ясно виден а не как на футболках, с трезубом внутри. И на флаг. Представляете, как усрётся Расия, когда у ООН на флагштоке будет развеваться наш флаг с Крымом?
https://censor.net/ru/forum/3275614/bolshoyi_gerb_ukrainy_ot_kotorogo_vsrtsya_rasiya
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18.08.2021 10:31 Ответить
вот и хорошо, что нет голосов, руки прочь от нашего герба!
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18.08.2021 10:32 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

12 ч. ·

Зеленский собирает внеочередное заседание Рады, чтобы… Нет, не снизить грабительские тарифы на газ. А утвердить Большой герб.

Вот в этом весь Зеленский, которому наплевать на то, как выживает нищий народ…
В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7768
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18.08.2021 10:33 Ответить
Что суета Зеленского с гербом развод украинцев можно было понять по назначенцу Коломойского Дробовичу. Заявившему : Украине(!) Большой герб не нужен. Большой герб предусмотрен Конституцией Украины. Т.е. чиновник вместо выполнения Конституции Украины на неё нагадил. И тишина. Его не уволили ни за герб Украины, ни за герб СССР, красующийся на монументе "Родина-мать" в Киеве вопреки закону о декоммунизации.
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18.08.2021 10:35 Ответить
В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3328встановили «пам'ятник лайну в Москві..
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18.08.2021 10:39 Ответить
Клоуны рисуют герб - астанавите их кто нибудь!
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18.08.2021 10:40 Ответить
Почему Большой герб не будет принят кодланом Коломойского.Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского-с изображением запорожского козака. "В идише для украинцев нет обозначения . Есть слово "казак". В еврейском сознании это украинец-резун, символ насилия а Хмельницкий убийца евреев.- Вольф Москович .О советском прошлом и идеализации Израиля".
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18.08.2021 10:42 Ответить
Недоумки зліпили таке: все українське під ногами, натомість зверху зірка Давида та корона. Коли це Україна була монархією?
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18.08.2021 11:00 Ответить
А ти не знаєш? Бідолаха!!! При Великих князях Київських ! При При Галицько-Волинському князівстві! Данило навіть королем був - Європа дотепер визнає його "королем"!
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18.08.2021 11:29 Ответить
Не корона , а Шляпа , - Ну це нічого не міняє , - Біло Шляпа як і цей Витвір.
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18.08.2021 11:37 Ответить
було "Королівство Руське"
Галицьке королівство (лит. Regnum Galiciae) - назва, застосовувана в деяких західних писемних пам'ятках щодо Галицько-Волинського князівства або лише його галицької частини - Галицького князівства. Німецьке джерело в розповіді про смерть Романа Мстиславича (пом. 1205) називає останнього королем русинів. Угорські королі, які претендували на західно-українські землі, титулували себе від 13 ст. «королями Галичини і Лодомерії» (уперше зустрічається 1206 в титулі короля Андраша II). 1215 року з таким титулом короновано королевича Коломана (Кальмана). У деяких латиномовних документах галицько-волинського князів початку 14 ст. замість назви Галицьке королівство вжито «королівство Русь» (лит. regnum Russiae). Юрій Львович титулував себе «король Русі, князь Ладімірії» (напис на печатці - Domini Georgi[i] Regis Russiae… Ducis Ladimiriae). Тобто в цьому випадку поняття «королівство Русь» було ідентичне поняттю «королівство Галичини». «Королем Русі» титулував себе і король Польщі Казимир III у перші роки після загарбання Галицького королівства Польщею, оскільки прагнув розглядати польське панування в Галицькому королівстві як персональну унію двох своїх королівств - Польського і Руського; лише під тиском польських магнатів він погодився на приєднання Галицького королівства до Польського королівства. Офіційну назву - Королівство Галичини та Володимирії - мала провінція Австрійської монархії (від 1867 - Австро-Угорщина), до якої входили українська Галичина (Східна Галичина) та приєднані до неї південно-польські землі (Західна Галичина)
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18.08.2021 12:11 Ответить
Повний титул Імператора Австрії

Його Імператорська і Королівська Апостольська Величність,Милістю Божою Імператор Австрії,Король Угорщини і Богемії, Далмації, Хорватії, Славонії, Галичини, Володомерії та Іллірії;Король Єрусалиму, і т.д.;Архикнязь Австрії;Великий князь Тоскани та Краківа;Герцог Лотарингії, Зальцбурґа, Штирії, Каринтії, Країни та Буковини;Великий Князь Трансильванії, Маркграф Моравії;Князь Верхньої і Нижньої Сілезії, герцог Модени, Парми, П'яченци та Гуасталли, князь Аушвіца і Затора, Тешена, Фріуля, Рагуси і Зари;Принц-граф Габсбурґа і Тиролю, Кибурга, Гориці та Градишки;Принц Тренто і Бріксена;Маркграф Верхньої і Нижньої Лужици та Істрії;Граф Гогенемса, Фельдкірха, Брегенца, Соненберга і т.д.;Володар Трієста, Котора і Словенської Марки;Великий Воєвода Воєводства Сербіїі т.д, і т.д.

а тепер Великий Титул царя московського: «Божіею поспѣшествующею милостію, Мы, NN, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Московскій, Кіевскій, Владимірскій, Новгородскій; Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Польскій, Царь Сибирскій, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грузинскій; Государь Псковскій и Великій Князь Смоленскій, Литовскій, Волынскій,
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18.08.2021 12:17 Ответить
И хорошо что нет голосов. Этим рукожопам ничего доверять нельзя.
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18.08.2021 11:30 Ответить
БОЛЬШОЙ ГЕРБ УКРАИНЫ НУЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ.
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18.08.2021 11:34 Ответить
нужно просто оставить в покое.
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18.08.2021 11:53 Ответить
Герб в стиле советской архаики.Я против.Меня устраивает Тризуб без всяких карусельных понтовых хороводов У Раді немає голосів для затвердження Великого герба України. Провину за провал законопроєкту можуть покласти на Разумкова, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 9666
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18.08.2021 11:59 Ответить
Он вообще не нужен /достаточного того, что есть/
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18.08.2021 12:09 Ответить
ишак хочет войти в историю, о как обычно, дебил в нее вляпается
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18.08.2021 12:14 Ответить
Возможные причины неутверждения ВР большого герба. По просьбам трудящихся. В РФ есть большой герб и поэтому большого герба в Украине быть не должно. В Израиле нет большого герба и поэтому в Украине большого герба тоже быть не должно. Забота о трудящихся : понадобятся деньги на новые печати а казна пустая, денег нет даже на пенсии, всё разворовали.
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18.08.2021 12:34 Ответить
какая-то х уйня , а не герб
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18.08.2021 12:47 Ответить
Нельзя утверждать герб Украины, где флаг Украины топчут ногами.
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18.08.2021 15:36 Ответить
 
 