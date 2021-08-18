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авиакатастрофа (1662) самолет (3340) Погосян Виталий (16)

Адвокат родственников погибших в катастрофе Ил-76 десантников Погосян подал иски в суд: "В связи с неэффективным расследованием будем просить взыскать ущерб с государства"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Адвокат родственников погибших в катастрофе Ил-76 десантников 25-й бригады Виталий Погосян подал иски в суд на получение компенсации.

Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Подготовили и подали первую партию исковых заявлений по взысканию морального ущерба родным погибших 14.06.2014 в ИЛ-76 в районе Луганского аэропорта.

В связи с неэффективным расследованием будем просить взыскать ущерб с государства", - написал он.

Адвокат родственников погибших в катастрофе Ил-76 десантников Погосян подал иски в суд: В связи с неэффективным расследованием будем просить взыскать ущерб с государства 01
Фото: Погосян/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Адвокат родственников погибших в катастрофе Ил-76 десантников Погосян подал иски в суд: В связи с неэффективным расследованием будем просить взыскать ущерб с государства 02
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Топ комментарии
+13
Ьоварищ Погосян хочет за сбитый рос наёмниками самолёт взыскать с Украины?????
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18.08.2021 10:33
+9
Проти кацапів-окупантів в міжнародні суди не хоче позиватись таварищ Погосян?
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18.08.2021 10:43
+6
На войне могут убить, да. Что теперь генералам, всем приказать сдаться? Может не убьют?
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18.08.2021 10:32
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Погосяну будет чем заниматься до конца дней, лафа...
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18.08.2021 10:31 Ответить
Почему иск к государству Украина?
Самолет сбили российские боевики - пусть подают в суд на Верховного главнокомандующего страны-агрессора, на Путина ВВ.
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18.08.2021 11:00 Ответить
Ссыкотно.
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18.08.2021 11:01 Ответить
Я думаю, что он уже вытянул с родственников десантников все, что они получили как компенсацию за потерю, и теперь раскручивает их на новые иски.
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18.08.2021 11:03 Ответить
Фамилия как бы намекает ху из ху.
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18.08.2021 10:33 Ответить
На войне могут убить, да. Что теперь генералам, всем приказать сдаться? Может не убьют?
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18.08.2021 10:32 Ответить
Афган последних дней показал: если армия сдается, то ее просто расстреливают. А вот если сопротивляться, то может убьют, а может и не убьют.
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18.08.2021 10:59 Ответить
На війні можуть вбити...Звісно, але ж не вас, рошеномізких гнид на дотації. Обов'язково вб'ють якщо в гарячу точку посилають літаком без прикриття, ігноруючи дані рзвідки
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18.08.2021 12:59 Ответить
На всякую разведку есть контр разведка, и что делать?!
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18.08.2021 14:04 Ответить
Само втямило що бовкнуло ?
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20.08.2021 01:52 Ответить
Для тупицы могу разжевать, всякое действие рождает противодействие, или ещё проще, для имбицилов, берешь в руки оружие, готовься к тому что будешь убит. Когда вся шелупонь продажная, смылась в рашу, а остальные залезли под диваны, единицы смогли мобилизоваться и начать противодействовать врагу. В условиях , когда через одного, во всех подразделениях была вражеская агентура. А теперь их же и судят те, кто тогда сушил портки.
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20.08.2021 08:15 Ответить
Для безмізкого представника секти рашен пояснюю: коли влада ігнорує дані зовнішної розвідки і свідомо посилає людей на вірну загибель , вона стає на шлях державної зради і трапляються трагедії на кшталт Іловайської трагедії, ІЛ76. Ти само мабуть з фронту пишеш, бойвий порохоп.доре?
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21.08.2021 11:30 Ответить
Не ошибается только тот кто ничего не делает, но тебе этого не понять, и разгребать дерьмо и не замараться еще ни у кого не получилось. И когда, в следующий раз, вдруг тому же Назарову придется принимать быстрые решение, он возьмет больничный, даже не сомневаюсь. Жду когда выйдут на арену стройные ряды ЗЕленых 73% ных сметунов, тех которые все делают правильно, ждемс. Только страну не профукайте, клоуны.
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21.08.2021 13:08 Ответить
Второпало, що малось на увазі.
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20.08.2021 09:42 Ответить
"На войне могут убить, да."

"- Приведу воспоминания писателя-фронтовика Анатолия Димарова: «И погнали нас на немецкие пулеметы, знаете, с чем? С половинками кирпичей! Мы не были обмундированы, вооружены. Нас гнали целый день по лютому морозу и пригнали в местечко, разрушенное до основания.
Выдали половинки кирпичей, показали громадный водоем, скованный льдом, и сказали ждать сигнала - ракеты. А когда она взлетит, дружно высыпать на лед и бежать на врага, который засел на противоположной стороне за крепким ограждением, и выбивать его оттуда… полукирпичинами! А он пусть думает, что это… гранаты."
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18.08.2021 13:25 Ответить
Да, именно так, и поэтому Жукову везде памятники, и проспект в Харькове его имени, парадокс...
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18.08.2021 14:05 Ответить
Ьоварищ Погосян хочет за сбитый рос наёмниками самолёт взыскать с Украины?????
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18.08.2021 10:33 Ответить
Товарищ...
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18.08.2021 10:34 Ответить
да какой с него товарищ... так что ты первый раз все правильно написал. ******.
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18.08.2021 11:00 Ответить
Именно. К россиянам у него претензий нет. Только к Украине.
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18.08.2021 10:59 Ответить
Я б с зели взыскал за лично им убитого сержанта Журавля...
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18.08.2021 10:35 Ответить
Зі свого ***** вимагай пані кацапка.
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18.08.2021 10:38 Ответить
Проти кацапів-окупантів в міжнародні суди не хоче позиватись таварищ Погосян?
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18.08.2021 10:43 Ответить
Армения РФ, друзья на век!
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18.08.2021 14:07 Ответить
я думаю что уже тогда в 2014 году семьи погибших в АТО получали 600 000 грн згідно Закону України про проходження служби ..И я уверен что семьи дисантников получили эту выплату ..А адвокат хочет еще и еще ..
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18.08.2021 10:52 Ответить
И все хочет с Украины. К России у него претензий нет.
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18.08.2021 11:00 Ответить
Погосян нашел шикарную тему-дойную корову до конца своих дней.
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18.08.2021 11:01 Ответить
Я думаю, что он уже вытянул с родственников десантников все, что они получили как компенсацию за потерю, и теперь раскручивает их на новые иски, чтобы и себе и им заработать.
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18.08.2021 11:04 Ответить
Файно сивочолий юда судову систему реформував
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18.08.2021 12:52 Ответить
Вбивця на волі- наслідок життя по-новому від рашенко
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18.08.2021 13:07 Ответить
Проверь портки, там тебе подарок...
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18.08.2021 14:07 Ответить
Argumentum ad Hominem, безідейний лакузо ?
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20.08.2021 01:51 Ответить
Зеее!!! Вечно с грыжей и плоскостопием…
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20.08.2021 08:18 Ответить
Ти вельми самокритичне
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21.08.2021 11:23 Ответить
 
 