Адвокат родственников погибших в катастрофе Ил-76 десантников Погосян подал иски в суд: "В связи с неэффективным расследованием будем просить взыскать ущерб с государства"
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Адвокат родственников погибших в катастрофе Ил-76 десантников 25-й бригады Виталий Погосян подал иски в суд на получение компенсации.
Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Подготовили и подали первую партию исковых заявлений по взысканию морального ущерба родным погибших 14.06.2014 в ИЛ-76 в районе Луганского аэропорта.
В связи с неэффективным расследованием будем просить взыскать ущерб с государства", - написал он.
Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
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"- Приведу воспоминания писателя-фронтовика Анатолия Димарова: «И погнали нас на немецкие пулеметы, знаете, с чем? С половинками кирпичей! Мы не были обмундированы, вооружены. Нас гнали целый день по лютому морозу и пригнали в местечко, разрушенное до основания.
Выдали половинки кирпичей, показали громадный водоем, скованный льдом, и сказали ждать сигнала - ракеты. А когда она взлетит, дружно высыпать на лед и бежать на врага, который засел на противоположной стороне за крепким ограждением, и выбивать его оттуда… полукирпичинами! А он пусть думает, что это… гранаты."