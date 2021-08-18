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Афганистан (599) аэропорт (1494) МИД (6654) эвакуация (1754) Енин (328)

Украина рассматривает возможность эвакуации граждан из Афганистана как своим самолетом, так и при помощи партнеров, - Енин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Украина рассматривает возможность эвакуации граждан из Афганистана как своим самолетом, так и при помощи партнеров, - Енин

Украина прорабатывает возможности эвакуации граждан из Афганистана как своим самолетом, так и при помощи партнеров.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний момент сформированы списки, они постоянно доуточняются. На сегодняшний день это больше, чем 120 людей. Мы четко работаем с ними, они максимально выдвигаются ближе к аэропорту, и мы прорабатываем логистические возможности эвакуации как через возможности рейса, который будет специально направлен украинской стороной, так и через возможности наших партнеров", - сказал Енин.

Замминистра отметил, что все контактные лица из числа представителей посольства Украины в Таджикистане находятся на связи с группами украинцев, которые запросили эвакуацию.

"Все получают централизованные инструкции, и как только будет возможность, указанные лица попадут на территорию аэропорта. Буквально с последнего вечера значительная группа украинцев уже находится вблизи аэропорта", - объяснил Енин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев из Афганистана в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировал частный самолет, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Сча снова будет история типа про девочку с собачкой...
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18.08.2021 10:33
+1
А вчера писали что все восхищаются как эвакуируют людей Украина, под личным контролем зеленского
Что то опять как всегда не так ?
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18.08.2021 10:41
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Партнеры я так понимаю это кацапы? Украина рассматривает возможность эвакуации граждан из Афганистана как своим самолетом, так и при помощи партнеров, - Енин - Цензор.НЕТ 335
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18.08.2021 10:30 Ответить
Европа может и не в курсе что она восхищается
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18.08.2021 10:42 Ответить
Вчера Кулеба сказав что в Европе даже все восхитились как мы эвакуировали почти всех(правда не всего лишь всех, мало кто вна рейсе был украинцем, или женщиной), а теперь Кулеба видать бросился к бутылке от стыда и ..... немедленно выпил Украина рассматривает возможность эвакуации граждан из Афганистана как своим самолетом, так и при помощи партнеров, - Енин - Цензор.НЕТ 5761
жаль что не знаю голландсого или нидерландского, а то бы специально проверил - что там написали о кулебинцах)
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18.08.2021 10:33 Ответить
Сча снова будет история типа про девочку с собачкой...
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18.08.2021 10:33 Ответить
Ооо, это отличные сюжетики для видосиков
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18.08.2021 10:42 Ответить
А вчера писали что все восхищаются как эвакуируют людей Украина, под личным контролем зеленского
Что то опять как всегда не так ?
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18.08.2021 10:41 Ответить
Так уже ведь говорили о самолетах, вывозивших украинцев! А оно вот как...До сих пор "рассматривает возможность"... Глибоко стурбовані... Ждем, кому на хвіст присадити своїх громадян? Як і завжди - скавчим...
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18.08.2021 10:42 Ответить
 
 