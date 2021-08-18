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Новости Политика Украины Обыски в Окружном админсуде Киева
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Высший совет правосудия никак не отреагировал на "пленки Вовка": никакой проверки не было, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Высший совет правосудия никак не отреагировал на

Высший совет правосудия (ВСП) никак не отреагировал на обнародование "пленок Вовка", хотя на них вероятно речь идет о деятельности ВСП и его члена Гречковского.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вдруг подумал - а что если Высший совет правосудия после обнародования пленок НАБУ по влиянию Вовка на ВСП провел тщательную проверку и принял соответствующие меры для предотвращения такого в будущем. Например, просто спросила Гречку чего это Вовк наговаривает на него, что он бегал и со всеми договаривался в интересах Вовка. Ну или собрались, обсудили и решили хоть что-то сделать, чтобы предотвратить то, о чем говорится на пленках. Не может же быть, чтобы никак не отреагировали. Может мы их зря критикуем. Подал запрос - была ли хоть какая-то внутренняя реакция ВСП на записи НАБУ. Сегодня получил ответ - никакой реакции не было, никакой проверки тоже. Почему? Потому ВСП является "коллегиальным, независимым конституционным органом, который действует исключительно в рамках законодательства", - рассказал Маселко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело главы ОАСК Вовка тормозит ВСП, поскольку на дает разрешения на его арест, - Сытник

Высший совет правосудия никак не отреагировал на пленки Вовка: никакой проверки не было, - адвокат Маселко 01
Высший совет правосудия никак не отреагировал на пленки Вовка: никакой проверки не было, - адвокат Маселко 02

Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ опринудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовкназвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.

13 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.
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Топ комментарии
+8
А що, все таки йде до запровадження в Україні судів Лінча, а чи як?
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18.08.2021 10:41
+8
Ворон ворону глаз не виклюєт©
Кацапське прислів'я.
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18.08.2021 10:55
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А що, все таки йде до запровадження в Україні судів Лінча, а чи як?
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18.08.2021 10:41 Ответить
Чтобы пчелы против меда?
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18.08.2021 10:49 Ответить
Аж поки вулиця не почне судити...
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18.08.2021 11:09 Ответить
ЯКА ВИЩА РАДА, МАБУТЬ ПРОСТО ШАЙКА.
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18.08.2021 13:26 Ответить
При таком проценте быдла?
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18.08.2021 11:11 Ответить
Бидло на то й бидло, щоб мовчати і терпіти.
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18.08.2021 11:13 Ответить
Зачем тогда им зарплату платить ?
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18.08.2021 10:51 Ответить
ё Мое! "коллегиальная БАНАДА" В РАДЕ... КАБМИНЕ...Прокуратуре МВД НПУ СБУ ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА ВСП ВСУ... И ВЕЗДЕ ...МОЖЕТ НАДО ИХ ВСЕХ КОЛЛЕГИАЛЬНО НЕЗАВИСИМО И РАССТРЕЛВИАТЬ ВЕШАТЬ ИЛИ КАК МИНИМУМ С ПОЛНЫМ ПОРАЖЕЕНИЕМ ВСЕХ ПРАВ И ИМУЩЕСТВА 40 ЛЕТ КАТОРГИ В РА1ОНЕ ЧАЭС УРАНОВЫХ ШАХТ КИРОВОГРАДА НИКОЛАЕВСКОГО ГЛИНОЗЕМНОГО..И ПРОЧИХ???!! А??!!!
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18.08.2021 10:51 Ответить
Территория без шансов.
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18.08.2021 16:24 Ответить
Ворон ворону глаз не виклюєт©
Кацапське прислів'я.
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18.08.2021 10:55 Ответить
ну какая разница..
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18.08.2021 10:57 Ответить
поцЗеденту надо знать-режим в Афгане рухнул из-за коррупции
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18.08.2021 10:59 Ответить
Здесь тоже в случае какого-то условного майдана/талибана никто этих мародёров защищать не будет. Еще и помогут вешать.
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18.08.2021 11:18 Ответить
Це не врп, а якась абсолютно корумпована, аморальна, кінчена шобла.
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18.08.2021 11:03 Ответить
Так, саме так. Але і ВККСУ нічим не краща.
Власне, тому в нас судові реформи і провалюються, що ніколи не було якісної реформи органів суддівського самоврядування.
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18.08.2021 11:24 Ответить
В загалі реформ ще не було.
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18.08.2021 11:42 Ответить
А не предоставить ли слово товарищу...Вища рада правосуддя ніяк не відреагувала на "плівки Вовка": жодної перевірки не було, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3087
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18.08.2021 11:12 Ответить
Вища рада правосуддя ніяк не відреагувала на "плівки Вовка": жодної перевірки не було, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9381
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18.08.2021 11:13 Ответить
А х**і тут перевірять, якщо на записі Вовк каже що Гречковський зі всіма (членами ВРП) домовився? Домовився з усіма = всі знають = жоден не хоче перевіряти.
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18.08.2021 11:22 Ответить
Это говорит об уровне развития гражданского общества в Украине-нариду-пох. Во ежели, Скотов или Дебилоквартал перестанут показывать-тогда, да, шипеть по кухням станут. А пленки с коррупцией высшего органа судебного надзора-" какая разница"!
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18.08.2021 12:41 Ответить
Навіщо ВРП набирати стільки тексту? Пропоную стандартний шаблон на всі питання: "Нам насрати".
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18.08.2021 12:47 Ответить
А на что реагировать? Для них это обычное явление.
Не хотят ворошить муравейник, иначе можно будет выйти самим на себя.
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18.08.2021 13:17 Ответить
А що таке "плівки Вовка", якщо вони отримані законним шляхом, аудіозаписи, маю на увазі, то притягайте до відповідальності Вовка і всіх решту, і доводьте кримінальні справи до логічного завершення і ВРП не буде потрібна чи їхня реакція. Чи як завжди всрались, а невістка винна?
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18.08.2021 13:58 Ответить
Щоб було зрозуміліше, це псевдоконтора, в якій сидять жирні бариги від, типу, Феміди, щоб зачищати усі косяки суддівських хитровиготовлених. Не за так, звичайно, бо у цій системі усі пов'язані. Відповіді на такого роду запитання , як у Маселка, вони вважають дурними і доручають відправити відбрихаловку прес-службі чи ось такому цілому управлінню брехні. До речі, настворювали таких управлінь, прес-служб у кожній богадєльні, штат в яких 5-12 людей, які толком самі нічого не вирішують, та й сказати не сміють без візи керівників. Усі держслужбовці з непоганою платнею і, фактично, безвідповідальністю, хіба що при зміні керівника їх трохи перетасовують, але не виганяють. Стосовно суддів, то це кланова порука, за винятком тих, ким доводиться жертвувати, аби сказати: "Ми ж боремося з негідниками". З новими законами теж нічого не зміниться, бо занадто багато покидьків залишаються у системі, їх звідти може викурити тільки кістлява з косою.
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18.08.2021 14:29 Ответить
Якби у вас вистачило часу, наполегливості та нервів почитати рішення, які ліплять судді першої, апеляційної інстанції та навіть Верховного Суду, то були б шоковані. Те, що там купа помилок, я вже мовчу (хоча в їх написанні вправляються помічники суддів, мали б читати самі судді), а вражає єзуїтство багатьох формулювань, приправлене посиланням на рішення Європейського суду з прав людини, хоча такі посилання там ні до чого. Просто тупа інсталяція, мол, дивіться, ми вже ******* та застосовуємо думки демократичних європейських інституцій. І намотують таку казуїстику на десятки сторінок, з повторами, різними викрутасами, мабуть, щоб зовсім заплутати нещасного пересічного, аби той ошелешений стрімголов біг до адвоката. А далі починається 2-га серія дитективи, за участі нових дійових осіб та виконавців, аж поки бідолагу не обберуть до нитки під фонограму пісеньки про доступність до правосуддя та його прозорість.
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18.08.2021 14:46 Ответить
Та не страшні їм ніякі вовки, ні барани, ні вівці, тому що вони мафія!
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18.08.2021 14:57 Ответить
А битв пробували? Кажуть ті, хто вижив в 90-ті, дуже дієва штука. Сильніше Конституційного Суду.
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18.08.2021 17:24 Ответить
биту
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18.08.2021 17:25 Ответить
 
 