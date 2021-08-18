Высший совет правосудия никак не отреагировал на "пленки Вовка": никакой проверки не было, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Высший совет правосудия (ВСП) никак не отреагировал на обнародование "пленок Вовка", хотя на них вероятно речь идет о деятельности ВСП и его члена Гречковского.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вдруг подумал - а что если Высший совет правосудия после обнародования пленок НАБУ по влиянию Вовка на ВСП провел тщательную проверку и принял соответствующие меры для предотвращения такого в будущем. Например, просто спросила Гречку чего это Вовк наговаривает на него, что он бегал и со всеми договаривался в интересах Вовка. Ну или собрались, обсудили и решили хоть что-то сделать, чтобы предотвратить то, о чем говорится на пленках. Не может же быть, чтобы никак не отреагировали. Может мы их зря критикуем. Подал запрос - была ли хоть какая-то внутренняя реакция ВСП на записи НАБУ. Сегодня получил ответ - никакой реакции не было, никакой проверки тоже. Почему? Потому ВСП является "коллегиальным, независимым конституционным органом, который действует исключительно в рамках законодательства", - рассказал Маселко.

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Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ опринудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовкназвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.

13 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.