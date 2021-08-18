Кулеба переговорил по телефону с украинцем, заблокированным на военной базе вблизи Кабула: Мы своих не бросаем
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При первой возможности 12 украинцев, которые заблокированы на военной базе вблизи Кабула, будут эвакуированы или силами Украины, или при помощи тех компаний, с которыми они заключили контракты. Данный вопрос сейчас прорабатывается.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что я переговорил по телефону с одним из 12 наших граждан на военной базе вблизи Кабула. У нас состоялся приветливый и предметный разговор о состоянии дел и о том, как вернуть наших домой. Имя парня из соображений безопасности договорились не называть. "Я горжусь своей страной", - сказал он мне. Мы договорились полностью координировать наши общие действия. Сложнейшая ситуация в Афганистане требует именно этого - покоя и координации", - отметил Кулеба.
Он также добавил, что на истерию вокруг того, что "Украина якобы бросила на произвол судьбы на базе в Афганистане 12 военнослужащих" повелось много людей. Далее он развенчал ряд мифов, сложившихся вокруг данной ситуации:
1. Их бросили - ложь. С ними с самого начала кризиса была установлена связь и ее постоянно поддерживает наше посольство в Таджикистане.
2. Всех вывезли, одни украинцы остались - ложь. На базе находятся сотни людей с гражданством многих государств. Украинцы - молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и выйти с базы - невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос.
3. Нашим угрожают - ложь. Пока никакой прямой угрозы жизни и безопасности наших граждан нет. Этот вопрос на особом контроле. Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или каких-то запугиваний.
4. Это наши военнослужащие в Афганистане - ложь. Они бывшие военнослужащие, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, которая является субконтрактором ООН. Поэтому просьба к СМИ и пользователям соцсетей - не вестись на провокации и не разгонять дезу о "военнослужащих".
"Ребят вывезем или мы или компании, по чьему контракту они и другие иностранцы работали на базе. По любому сценарию мы предоставим полную поддержку. Еще раз - для меня и всего МИД достаточно двух слов "Гражданин Украины", чтобы сделать все, чтобы помочь, вернуть, гарантировать безопасность. Это было, есть и будет всегда высоким приоритетом для Украинского государства. Мы не зря прописали это в нашей Стратегии внешней политики. Всех фанатов истории о том, что государство Украина бросило своих, просьба не беспокоить. Мы своих не бросаем", - резюмировал Кулеба.
Ранее стало известно, что на военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие".
В свою очередь в МИД заявили, что ведомству известно о 12 украинцах, заблокированных на военной базе в Афганистане.
Пожалуйста, подождите...
И запел гимн Украины? А чем бы ему угрожало назвать своё имя? Может не было никакого мальчика?
У вас, "борцов с клоунами", явно память отшибло напрочь. Талибы уже приходили к власти в Афганистане - для того, чтобы посмотреть на то, что будет - достаточно вспомнить то, что уже было.
Возможно уволились, и остались по контракту. Но сути не меняет
Всего было 3 выхода:
1й - во время которого на мине подорвался разведчик. В составе группы был и сержант Журавель, он тогда отступил с остальной группой разведчиков.
2й - группа эвакуации тела. Ее вел сержант Журавель. Группа была обстреляна из засады, Журавель при этом был ранен, остальные отступили, бросив его.
3й выход - после получения информации с беспилотника о том, что Журавель жив - вышла группа эвакуации, которая также попала под обстрел и напоролась на мины, в результате чего погиб военный медик Николай Ильин и 1 разведчик был контужен.
Выход 4й группы был отменен из-за того, что беспилотник больше не обнаруживал живых - Журавель скрылся в яру и никаких подтверждений того, что он еще жив не было. А в попытках достать тело могли погибнуть еще наши.
2й основное блюдо
3й десерт
4й видосик
Все зебилы счастливы
Именно этим занимался твой, зебил, главнокомандующий, когда боец умирал.
Так что, зебил, лижи зелёное очко дальше.
Для тебя факты это барыга убил брата и стал самым жадным роттердамом, да зебилушка.?
А аргументы из квартала тем временем кончают Украину.
Ну нашел ты реальные))) аргументы на каком-то квартальном сайте, вот и засунь их в дупу ослу османскому, а не позорься тут.
Все реальные аргументы рассказал отец Журавля.
И я ему верю.
Ты же, как истинный ватан, ни в чем разбираться не собирался - ты как тупая обезьяна услышал "у-у-у-не спасали Журавля-у-у-у" и реальный ход событий для тебя не интересен.
А про гибель Ильина при спасении Журавля - ты не знаешь и знать не желаешь. Одни лозунги, одни тупые штампы - это все, чем ты можешь оперировать из-за ограниченности интеллекта.
https://site.ua/alexander.kovalenko/feik-ot-rossiiskoi-propagandy-ukrainskix-*******-brosili-v-afganistane-i7m3wk6
МЫ ЖЕ КАК АМЕРИКАЦЫ подымаем самолеты и корабли пускаем за ради гнобленных наших граждан! Нам жизнь каждого украинца важна!
https://www.youtube.com/watch?v=iWJHMZN0-Kw .
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выше ссылка есть - военных вывели раньше!
это россияне на каждом углу кричат, мол соих не бросаем и ЖОПаблок тоже в своих агитациях часто использует СВОИ: лучше свой..., свои надежные... и тд.
зачем провоцировать изначально на негатив? режет слух, как ногтями по стеклу
хай святиться ім'я Твоє.
хай прийде Царство Твоє,
хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі...