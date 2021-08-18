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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Захват власти в Афганистане
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Кулеба переговорил по телефону с украинцем, заблокированным на военной базе вблизи Кабула: Мы своих не бросаем

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Кулеба переговорил по телефону с украинцем, заблокированным на военной базе вблизи Кабула: Мы своих не бросаем

При первой возможности 12 украинцев, которые заблокированы на военной базе вблизи Кабула, будут эвакуированы или силами Украины, или при помощи тех компаний, с которыми они заключили контракты. Данный вопрос сейчас прорабатывается.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что я переговорил по телефону с одним из 12 наших граждан на военной базе вблизи Кабула. У нас состоялся приветливый и предметный разговор о состоянии дел и о том, как вернуть наших домой. Имя парня из соображений безопасности договорились не называть. "Я горжусь своей страной", - сказал он мне. Мы договорились полностью координировать наши общие действия. Сложнейшая ситуация в Афганистане требует именно этого - покоя и координации", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что на истерию вокруг того, что "Украина якобы бросила на произвол судьбы на базе в Афганистане 12 военнослужащих" повелось много людей. Далее он развенчал ряд мифов, сложившихся вокруг данной ситуации:

1. Их бросили - ложь. С ними с самого начала кризиса была установлена ​​связь и ее постоянно поддерживает наше посольство в Таджикистане.

2. Всех вывезли, одни украинцы остались - ложь. На базе находятся сотни людей с гражданством многих государств. Украинцы - молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и выйти с базы - невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос.

3. Нашим угрожают - ложь. Пока никакой прямой угрозы жизни и безопасности наших граждан нет. Этот вопрос на особом контроле. Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или каких-то запугиваний.

4. Это наши военнослужащие в Афганистане - ложь. Они бывшие военнослужащие, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, которая является субконтрактором ООН. Поэтому просьба к СМИ и пользователям соцсетей - не вестись на провокации и не разгонять дезу о "военнослужащих".

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"Ребят вывезем или мы или компании, по чьему контракту они и другие иностранцы работали на базе. По любому сценарию мы предоставим полную поддержку. Еще раз - для меня и всего МИД достаточно двух слов "Гражданин Украины", чтобы сделать все, чтобы помочь, вернуть, гарантировать безопасность. Это было, есть и будет всегда высоким приоритетом для Украинского государства. Мы не зря прописали это в нашей Стратегии внешней политики. Всех фанатов истории о том, что государство Украина бросило своих, просьба не беспокоить. Мы своих не бросаем", - резюмировал Кулеба.

Ранее стало известно, что на военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие".

В свою очередь в МИД заявили, что ведомству известно о 12 украинцах, заблокированных на военной базе в Афганистане.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+24
Своих не бросают? А как же сержант Журавель?

Кулеба переговорил по телефону с украинцем, заблокированным на военной базе вблизи Кабула: Мы своих не бросаем - Цензор.НЕТ 7789
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18.08.2021 11:11
+16
если это не военнослужащие Украины, а сотрудники зарубежной компании, то, почему вопросами их логистики занимается не нанявшая их компания? Субконтрактор ООН? Как своих вы не бросали было видно на примере Журавля. На парней, которые защищали Украину - забили, а вот работающих на другую страну нужно вытаскивать за счет налогоплательщиков.
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18.08.2021 10:59
+8
Держитесь, высылаем Юзика, он поможет. Правда за свинину талибан по головке не погладит. Но риск - дело благородное...
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18.08.2021 10:54
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Держитесь, высылаем Юзика, он поможет. Правда за свинину талибан по головке не погладит. Но риск - дело благородное...
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18.08.2021 10:54 Ответить
будуть розбігатись, щоб не зашкваритись
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18.08.2021 10:57 Ответить
Кто знает, может быть не все соблюдают кашрут по-талибански и тогда будет совсем плохо)
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18.08.2021 11:00 Ответить
Своих не бросают? А как же сержант Журавель?

Кулеба переговорил по телефону с украинцем, заблокированным на военной базе вблизи Кабула: Мы своих не бросаем - Цензор.НЕТ 7789
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18.08.2021 11:11 Ответить
у этой власти свои другие
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18.08.2021 12:08 Ответить
а вчера Кулеба был более восторженный....
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18.08.2021 10:56 Ответить
Имя парня из соображений безопасности договорились не называть. "Я горжусь своей страной", - сказал он мне.

И запел гимн Украины? А чем бы ему угрожало назвать своё имя? Может не было никакого мальчика? Кулеба переговорил по телефону с украинцем, заблокированным на военной базе вблизи Кабула: Мы своих не бросаем - Цензор.НЕТ 194
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18.08.2021 10:57 Ответить
"на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту". меня всегда интересовало, за чей счет банкет? частные лица поехали зарабатывать деньги, а приедут за народный бюджет. они вернут потраченное? когда вывозили из Китая по С19 вопрос был тот же.
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18.08.2021 12:04 Ответить
Пусть подождет там немного,скоро талибы наведут порядок и уровень жизни в Афганистане будет выше,чем в Украине под управлением клоунов,возвращаться смысла уже не будет.
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18.08.2021 10:59 Ответить
На другом новостном ресурсе читал, что талибы уже позвали аль каеду для совместного строительства государства джихада. Та ещё развитая страна получится
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18.08.2021 11:06 Ответить
Кулеба переговорив телефоном з українцем, заблокованим на військовій базі поблизу Кабула: Ми своїх не кидаємо - Цензор.НЕТ 6577

У вас, "борцов с клоунами", явно память отшибло напрочь. Талибы уже приходили к власти в Афганистане - для того, чтобы посмотреть на то, что будет - достаточно вспомнить то, что уже было.
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18.08.2021 11:15 Ответить
если это не военнослужащие Украины, а сотрудники зарубежной компании, то, почему вопросами их логистики занимается не нанявшая их компания? Субконтрактор ООН? Как своих вы не бросали было видно на примере Журавля. На парней, которые защищали Украину - забили, а вот работающих на другую страну нужно вытаскивать за счет налогоплательщиков.
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18.08.2021 10:59 Ответить
Почему то нигде не пишут про наших военных врачей полевого госпиталя. Возможно это они и есть
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18.08.2021 11:08 Ответить
ниже почитай - все военные уже дома давно
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18.08.2021 11:11 Ответить
Пункт 4 - бывшие военнослужащие. Там наш госпиталь с начала операции НАТО, его ещё при кучме туда отправляли.
Возможно уволились, и остались по контракту. Но сути не меняет
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18.08.2021 11:25 Ответить
Во время операции по спасению Журавля погиб еще один военнослужащий. При этом никаких подтверждений того, что Журавель еще жив уже не было - сколько еще по-вашему нужно было положить там наших в попытках спасти тело Журавля?
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18.08.2021 11:17 Ответить
Не было никакой операции. Не звизди. Тупо забили.
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18.08.2021 11:24 Ответить
Ты бы хоть изучил вопрос, прежде чем вонять.

Всего было 3 выхода:
1й - во время которого на мине подорвался разведчик. В составе группы был и сержант Журавель, он тогда отступил с остальной группой разведчиков.

2й - группа эвакуации тела. Ее вел сержант Журавель. Группа была обстреляна из засады, Журавель при этом был ранен, остальные отступили, бросив его.

3й выход - после получения информации с беспилотника о том, что Журавель жив - вышла группа эвакуации, которая также попала под обстрел и напоролась на мины, в результате чего погиб военный медик Николай Ильин и 1 разведчик был контужен.

Выход 4й группы был отменен из-за того, что беспилотник больше не обнаруживал живых - Журавель скрылся в яру и никаких подтверждений того, что он еще жив не было. А в попытках достать тело могли погибнуть еще наши.
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18.08.2021 11:55 Ответить
1й выход аперитив для главзебила
2й основное блюдо
3й десерт
4й видосик
Все зебилы счастливы
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18.08.2021 12:52 Ответить
Судя по содержательности твоего поста - ты себя относишь именно к этим "зебилам", только с буквы "д".
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18.08.2021 13:29 Ответить
А чё, зебил, вполне содержательный пост.
Именно этим занимался твой, зебил, главнокомандующий, когда боец умирал.
Так что, зебил, лижи зелёное очко дальше.
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18.08.2021 14:15 Ответить
Ясно - очередное тупое быдло Андрюша показывает себя во всей красе. Приводить аргументы и факты такому бессмысленно - оно ж тупое и все лучше всех знает.
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18.08.2021 14:32 Ответить
Зебил и "аргументы и факты" вещи несовместимые.
Для тебя факты это барыга убил брата и стал самым жадным роттердамом, да зебилушка.?
А аргументы из квартала тем временем кончают Украину.
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18.08.2021 15:57 Ответить
Ну то есть - ты себя и назвал в итоге зебилом - ибо полностью соответствуешь своей характеристике. Ты по сути - та же тупая вата - мыслишь примитивными штампами и в дискуссии пытаешься оболгать оппонента - реальные аргументы выше уровня твоего интеллета.
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18.08.2021 18:22 Ответить
Ну зебилы нудные(((
Ну нашел ты реальные))) аргументы на каком-то квартальном сайте, вот и засунь их в дупу ослу османскому, а не позорься тут.
Все реальные аргументы рассказал отец Журавля.
И я ему верю.
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18.08.2021 18:35 Ответить
Дурачек - я аргументы "нашел" из описания тех событий тут же на цензоре.
Ты же, как истинный ватан, ни в чем разбираться не собирался - ты как тупая обезьяна услышал "у-у-у-не спасали Журавля-у-у-у" и реальный ход событий для тебя не интересен.

А про гибель Ильина при спасении Журавля - ты не знаешь и знать не желаешь. Одни лозунги, одни тупые штампы - это все, чем ты можешь оперировать из-за ограниченности интеллекта.
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18.08.2021 18:41 Ответить
Самолетов нет, но вы держитесь... Кулеба переговорил по телефону с украинцем, заблокированным на военной базе вблизи Кабула: Мы своих не бросаем - Цензор.НЕТ 6051
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18.08.2021 11:00 Ответить
Они в Кабуле, но их не бросили? В Иловайске было так-же, мы своих не бросаем?
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18.08.2021 11:02 Ответить
Об Иловайске здесь не стоит упоминать.Непопулярная тема.
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18.08.2021 11:21 Ответить
Пропоную відправити в Афганістан оптимістичний Кульбабу і Єлдака взамін заблокованих українців. В Україні з цих єлдаків користі ніякої. Нехай хоч таким чином якусь користь принесуть. Та й чесно кажучи таких і кинути буде не жаль.
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18.08.2021 11:08 Ответить
кулеба--пустий нікчемний брехун і базіка.
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18.08.2021 11:10 Ответить
это ЧВК-шники - я бы даже ухом не повел - ехали через третьи страны за баблом - че тратить деньги на вывоз тех кто по закону - наемники(вроде до 5-ти лет вна зоне могут быть)

https://site.ua/alexander.kovalenko/feik-ot-rossiiskoi-propagandy-ukrainskix-*******-brosili-v-afganistane-i7m3wk6
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18.08.2021 11:10 Ответить
На те вони й пани... Саме ціково, що Дєдовим кидаловим свого стратегічного союзника стурбовані не лише адекватні українці, а й Ізраїль, Тайвань, Прибалтика , і навіть Японія.
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18.08.2021 11:20 Ответить
ну да... конечно... мы своих не бросаем...
МЫ ЖЕ КАК АМЕРИКАЦЫ подымаем самолеты и корабли пускаем за ради гнобленных наших граждан! Нам жизнь каждого украинца важна!
https://www.youtube.com/watch?v=iWJHMZN0-Kw .

.
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18.08.2021 11:13 Ответить
Не давайте Бидосику взять это дело под личный контроль. Иначе - капец.
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18.08.2021 11:19 Ответить
Интересно какого хрена они там все так долго сидели,ждали что талибы будут их леденцами угощать?
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18.08.2021 11:19 Ответить
Значить вони не такі мобільні,як афганські вояки. А ти хочеш, щоб і вся наша армія була така мобільна?
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18.08.2021 11:21 Ответить
Почитав коменти, ну такі ж експерди пишуть - нікуди дітись)) а головне - аби шо ))
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18.08.2021 11:22 Ответить
ЭЙ! Военных там НЕТ! это наемники, за что у нас есть статья ККУ!
выше ссылка есть - военных вывели раньше!
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18.08.2021 11:23 Ответить
... и прослезился))
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18.08.2021 11:41 Ответить
Своих не бросаем? А Журавля бросили...
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18.08.2021 11:48 Ответить
У Украины есть и "заклятые друзья" из "семьи один народ" и они могут оказать "помощь" в срыве эвакуации. Для пропагандистских в всяких других гибридных целей - кто может знать о "добрых" намерениях старших братьев.
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18.08.2021 11:55 Ответить
Кулеба разгоняет кацапьке фейк ну ну
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18.08.2021 11:57 Ответить
Добре, що хтось не взяв цю справу під особистий контроль.
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18.08.2021 11:59 Ответить
головне, що би Зеленський не взяв це питання під особистий контроль... Кулеба переговорив телефоном з українцем, заблокованим на військовій базі поблизу Кабула: Ми своїх не кидаємо - Цензор.НЕТ 7024
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18.08.2021 12:08 Ответить
пора вже давно цей російський слоган "Мы своих не бросаем" замінити на щось патріотичне . але спокійне...наприклад : "ми своїм допомагаєм"....
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18.08.2021 12:08 Ответить
мы своих не бросаем, разве нельзя сформулировать как-то по-другому?
это россияне на каждом углу кричат, мол соих не бросаем и ЖОПаблок тоже в своих агитациях часто использует СВОИ: лучше свой..., свои надежные... и тд.
зачем провоцировать изначально на негатив? режет слух, как ногтями по стеклу
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18.08.2021 12:14 Ответить
Пообщался, спросил как здоровье, пообещал - все буде гаразд, тримайтеся. Работа сделана, Запад восхищается.
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18.08.2021 12:21 Ответить
Що робити? Не турпуйся, повторюй за мною:" Отче наш, що є в небі,
хай святиться ім'я Твоє.
хай прийде Царство Твоє,
хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі...
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18.08.2021 13:12 Ответить
Вчерась сообщили, дескать наши оттудова свалили еще в июне. И на тебе...
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18.08.2021 13:24 Ответить
Пан Кулеба тримає нас за невігласів. Робить вигляд, що дуже стурбований долею простих українських громадян у ситуації, коли потрібно займатися зовсім іншими справами. З нього "совковість" прямо пре - "ми своїх не бросаєм". А показати, що вони насправді свої - якось не виходить. Мабуть нема куди дівати державні кошти. Навигадував байки про те, що буцімто хтось критикує владу про начебто байдужість до долі цих українських найманців. Напевно для того, щоб попіариться. Це нагадує епопею з патріотичними декораціями на могилах героїв Небесної сотні. Це ж треба так зневажати наших громадян!
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18.08.2021 13:29 Ответить
Мы с ними "поховорили"... По телехвону... Держитесь! Мы ишшо позвоним.
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18.08.2021 13:55 Ответить
Блокированный в Афгане парень гордится, что у нас министр - Кулеба. Кулеба так и сказал.
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18.08.2021 14:23 Ответить
Зеленський уже був переговорив телефоном з українкою із собачкою, заблокованою в Ухані, та пообіцяв був "своїх не кинути". Кинув. Ще й досі була б там, якби сама не вибралась.
Кулеба переговорив телефоном з українцем, заблокованим на військовій базі поблизу Кабула: Ми своїх не кидаємо - Цензор.НЕТ 2787
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18.08.2021 16:07 Ответить
Боюсь ошибиться, но выбралась она все-таки (через время) с помощью какого-то замминистра. При этом "выйдязамуж" за оного.
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18.08.2021 19:59 Ответить
всё верно заявил.
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18.08.2021 18:31 Ответить
 
 