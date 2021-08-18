Сегодня в Киеве проведут первую репетицию парада ко Дню Независимости. Движение на ряде улиц будет перекрыто до конца суток. СХЕМА

Сегодня, 18 августа, в центре столицы состоится первая репетиция парада войск на Крещатике и Майдане Незалежности, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Всего запланировано три репетиции - 18, 20 и 22 августа, - во время которых с 15:30 до 1:15 запланировано временное ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта.

Ограничение движения будут действовать:

- во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Незалежности:

колонна № 1 (гусеничная и колесная техника) Парк воинской части А0222 (А1937) - ул. Маршала Рыбалко - ул. В. Черновола - выезд на проспект Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (по встречной полосе) - Площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

колонна № 2 (колесная техника) аэродром "Святошин" - ул. Академика Туполева - по встречной полосе на проспекте Победы до путепровода метро "Нивки" - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская и дальше:

часть колонны № 1: ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

часть колонны № 2: ул. Антоновича - ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

колонна № 3 (колесная техника): военная часть А0139 (проспект Победы 55/2) - проспект Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик.

- во время движения сводной механизированной колонны после прохождения по улице Крещатик и возврату для второго прохождения (тренировки) или возврат к местам размещения после завершения репетиции:

первая часть колонны (гусеничная техника и часть колесной техники): пл. Европейская - Владимирский спуск - Боричев спуск (по полосе встречного движения) - ул. Набережно-Крещатицкая (по полосе встречного движения) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола и дальше:

- во время возвращения к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе выезд на проспект Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы ( по встречной полосе) - пл. Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская и дальше:

часть колонны № 1: ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

часть колонны № 2: ул. Антоновича - ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

- после завершения репетиций: ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222 (А1937)

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вторая часть колонны (часть колесной техники): пл. Европейская - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола и дальше:

- во время возвращения к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе выезд на проспект Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

- после завершения репетиций:

часть колесной техники № 1: проспект Победы - путепровод метро "Нивки" (разворот в обратном направлении) - проспект Победы - в / ч А0139;

часть колесной техники № 2: проспект Победы - ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

- во время движения сводной механизированной колонны запасной военной техники после прохождения ул. Крещатик и возврата для второго прохождения (тренировки) или возврат к местам стоянок после завершения репетиций:

гусеничная и колесная техника: ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - ул. Льва Толстого - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - площадь Победы и далее:

в составе колонны при возвращении к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

- после завершения репетиций:

первая часть колонны (гусеничная техника и часть колесной техники) проспект Победы - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222 (А1937)

вторая часть колонны (часть колесной техники) проспект Победы и далее:

часть колесной техники № 1: путепровод метро "Нивки" (разворот в обратном направлении) - проспект Победы - в / ч А0139;

часть колесной техники № 2: ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

Кроме того, 18, 20 и 22 августа с 15:30 до 1:15 запланировано ограничение движения транспортных средств по ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

На время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.

Так, возможно временное приостановление движения общественного транспорта:

- автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н , 500;

- троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94 Н;

- трамваев маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

- автобус № 5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее - ул. Казимира Малевича - ул. Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Саксаганского - ул. Симона Петлюры;

- автобусы №№ 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской до ст. м. "Лыбидская";

- автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне до ст. м. "Арсенальная";

- автобус № 62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";

- автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

- автобус № 114 от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";

- автобус № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м. "Лыбидская";

- автобус № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец спорта";

- автобус № 137-Н от ст. м. "Харьковская" до ст. м. "Дворец спорта";

- троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Пивденный";

- троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса до ул. Т. Шевченко (до ул. Леонтовича)

- троллейбус № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Пивденный";

- троллейбус № 12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

- троллейбус № 14 от Ботанического сада до ст. м. "Дворец спорта";

- троллейбусы №№ 40, 40-К от ул. Кадетский Гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)

- троллейбус № 91-Н от ул. Милославской до ст. м. "Лыбидская".

В КГГА также обратили внимание на то, что 18, 20, 22 и 24 августа приостановят функционирования парковок в дни проведения тренировок и парада войск с прохождением в пешем порядке на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре ​​Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Во время тренировок 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.