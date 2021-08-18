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Гройсман (4830) альтернативная энергетика (121)

Украина рискует отстать от цивилизованного мира из-за остановки развития возобновляемой энергетики, - Гройсман. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Решение украинских властей ограничить развитие возобновляемой энергетики путем введения дополнительного акцизного налога на "зеленую" энергию приведет к отставанию Украины от стран цивилизованного мира.

Об этом заявил экс-премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина24".

"К 2050 году в мире глобально инвестировано 130 триллионов долларов в возобновляемые источники, декарбонизацию экономики, уменьшение выбросов и т.д. То есть, они (другие страны мира, - прим.) ищут деньги, чтобы дать возможность модернизироваться. Что наши делают? Они вводят акциз на возобновляемые источники энергии. Хуже решение придумать невозможно", - заявил экс-премьер.

Он отметил, что в условиях глобального перехода к "зеленой" энергетике решение украинских властей противоречит здравому смыслу.

Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли.

Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, задолжав 18,4 млрд грн долга, что вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.

Кроме того, Кабинет Министров планирует ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами.
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Топ комментарии
+15
Нам нужна ДЕШЁВАЯ энергия, а не бездумная погоня за модными трендами в интересах местных доморощенных дельцов
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18.08.2021 11:16
+11
Очередной "сбитый летчик" от политики начал давать ценные указания.
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18.08.2021 11:16
+11
Украина рискует отстать от цивилизованного мира из-за остановки развития возобновляемой энергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 301
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18.08.2021 11:19
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рискует отстать. Смешно
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18.08.2021 11:15 Ответить
3% проценти акцизу із 6 гривень - це18 копійок за кіловат. Отже зєльоним блєядям і їх шникаркам 5 гривень 82 копійки дуже мало?
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18.08.2021 11:31 Ответить
Очередной "сбитый летчик" от политики начал давать ценные указания.
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18.08.2021 11:16 Ответить
Украина рискует отстать от цивилизованного мира из-за остановки развития возобновляемой энергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 301
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18.08.2021 11:19 Ответить
Нам нужна ДЕШЁВАЯ энергия, а не бездумная погоня за модными трендами в интересах местных доморощенных дельцов
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18.08.2021 11:16 Ответить
Дешёвая энергия бывает только в произведениях фантастов-футуристов
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18.08.2021 11:31 Ответить
Это кацап, у них здоровье и жизнь ничего не стоят - бабы новых нарожают.
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18.08.2021 12:53 Ответить
дмитрий иванов 527db324
"Нам" це кому?
Бєні з Клоуном! Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6242
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18.08.2021 11:58 Ответить
И надёжная
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18.08.2021 12:24 Ответить
більше не буде дешевої. Якщо в нас залишиться дешева енергія тец та аес-то через рік нам дадуть 15% тариф на наш експорт. Карбоновий податок. І все. Приїхали. В нас кілька років різко підняти зелену енергетику. Або платимо більше за електроенергію, або економічне падіння-та платимо НАБАГАТО більше за все в магазинах. Не так, як зараз 10% інфляція. А може бути і 110%.
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20.08.2021 05:01 Ответить
Спасибо за напоминание ... Мы уже все выучили , что пан Гройсман работает на Ахметова.
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18.08.2021 11:16 Ответить
Украина рискует отстать от цивилизованного мира из-за остановки развития возобновляемой энергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1744
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18.08.2021 11:18 Ответить
Серпень 16 2018 відновивальні джерела енергії в загальному балансі виробництві єл єнергії 1.33%. Серпень 16 2021 8.97%. С такими тарифами на вде все в убытке не только энергоатом.
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18.08.2021 12:29 Ответить
На ахметова працює не гройсман, а Зелена Вава, прем'єр-міністр шмигаль, та багато багато чого ще з того, що керує даржавою.
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18.08.2021 11:23 Ответить
Вава гройсман чесний. Він чесності навчився на пасту директора Вінницького базара.
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18.08.2021 11:28 Ответить
ВВП за "торгаша" гросі і за "маладих профффесіоналів" гончарука- шмигаля.
Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9075
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18.08.2021 11:31 Ответить
Тогда нестыковочка получается. Вава и Шмыгаль хотят ввести акциз на зеленую энергетику, но работают на Ахметова?. Пчёлы против мёда?
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18.08.2021 11:29 Ответить
Вам повідомить у скільки разів збагатився "запресований" вазеленським- шмигалем ахметов, чи й так знаєте?
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18.08.2021 11:32 Ответить
Так всё-таки как получается, что работающие на Ахметова Вава и Шмыгаль хотят ввести акциз на зеленую энергетику?
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18.08.2021 11:38 Ответить
А де ви бачили логіку в постах прихильників Сивочолого.
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18.08.2021 11:33 Ответить
как раз Ахметов вкупе с другими олигархами и занимаются "зелёной" энергетикой. Не знали? Учите матчасть
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18.08.2021 12:21 Ответить
Да неужели? Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2009
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18.08.2021 12:29 Ответить
Главное, чтобы на Путина никто не работал.
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18.08.2021 12:38 Ответить
Будущее планеты за мирным атомом!!!
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18.08.2021 11:17 Ответить
Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения. Источник: https://censor.net/ru/n3283364\\\\\\\\\

Так пусть докладут эти деньги Шмыгалю или кто там щас на месте Гройсика сидит в его кресле?
еще бы озаботились что сами покупают тут лес - а у себя леса - лелеют, и если какой-то Франсуа срубит дерево - то устриц не будет кушать два года(только креветки) на зоне
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18.08.2021 11:17 Ответить
Значит имеет долю. Украина рискует отстать от цивилизованного мира из-за остановки развития возобновляемой энергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8120
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18.08.2021 11:19 Ответить
Интересно сколько взяток получил в своё время Гройсман чтобы протащить законопроект о том что будут платить по 6 гриве вместо одной за возлбновляемую энергию ?
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18.08.2021 11:22 Ответить
Йому цілу партію Європейська стратегія Гройсмана на щось же утримувати потрібно. От і вимушений за бабло на Рижого пахати. НЕ накрадені ж власні гроші на це витрачати. Вони ж надійно сховані.
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18.08.2021 11:25 Ответить
Благодаря таким как гройсман и ко , возобновляемая энергетика не первопричина ! Коррупция с которой слабо борются до сих пор тянет на дно все аспекты развития.
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18.08.2021 11:23 Ответить
З корупцією третій рік ніхто не бореться, вона очолює державу. І до чого тут грося?
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18.08.2021 11:25 Ответить
Шо-то не помню, чтоб с ней и раньше боролись. Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 883
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18.08.2021 11:55 Ответить
Ви багато чого не пам'ятаєте. Та це не до мене, а до лікаря. Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1390
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18.08.2021 12:38 Ответить
Слив засчитан. Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4978
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18.08.2021 12:39 Ответить
У вас ще й галюни? Ну що ж, буває.
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18.08.2021 13:11 Ответить
Читаю комменты.
Лузеры, мля, откуда вы такие беретесь?
Какой в дупу Ахметов?
Эти годы как было?
Ты офисный планктон, хочешь стартонуть. Было два направления. Стартапы в IT сфере не твое, ладно.
Как еще найти инвестиции? Правильно. Альтернативная энергетика.
Знаю разных людей, что и биогазовые установки понаставили (25-100 000 000 млн. евро инвестиций), и СЭС, и ВЭС тоже.
Нормальный гарантированный бизнес (хоть и не слишком доходный).
Было?
Было.
А теперь что?
Всьо!
И те, кто понабирался запредельно огромных обязательств - всьо.
Куля в лоба ))
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18.08.2021 11:23 Ответить
А на навоз для биогазу тоже акциз будет?ну в смысле\ налог на гавно и сонце?
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18.08.2021 12:56 Ответить
С них станется.
Не, ну там же когенерация э/э за счет того, что газ из говна горит, пар крутит турбину, турбина фигачит киловатты ))
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18.08.2021 12:58 Ответить
Торгуй своими трусами и не лезь туда,куда тебя не звали,с ахметкими адвокатами мы дел иметь не желаем.
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18.08.2021 11:23 Ответить
Ну понятно. С Путиным ?
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18.08.2021 12:40 Ответить
То,что делает зелёная власть в энергетики-это целенаправленные действия на уничтожение собственной энергетики. Всё это носит очевидный системный характер.
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18.08.2021 11:23 Ответить
возобновляемая энергетика непредсказуемая. сегодня есть ветер,завтра нет. вчера сияло Солнце,сегодня сплошная облачность..но зато этим ********** плати по 5 грн за кВт.
кстати,г-н(не господин)Гройсман,нефти,газа и урана,хватит ещё лет на 300 как минимум,ну и на кой хер изобретать велосипед?
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18.08.2021 11:28 Ответить
Конечно, поэтому гудок пихает тему про Energy storage, а по простому аккумуляторы. Только он хочет и на этом получить преференции
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18.08.2021 12:23 Ответить
Российского наза и нефти, ты хотел сказать?
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18.08.2021 12:47 Ответить
Ты на головой удареный как чукча на маяке - работает не работает? Где ты видел облако с тенью размером с Украину?
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18.08.2021 12:58 Ответить
а ты идиот...даже объяснять не буду почему. всё равно идиоту не объяснишь
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18.08.2021 13:51 Ответить
а тебе нечего обьяснять, дуралей, дньом над Украиной всегда светит солнце, открой погодный сайт, тупоголове..
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18.08.2021 16:31 Ответить
пошёл на х-й,пи дар кацапский.
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18.08.2021 16:44 Ответить
слопатоед, тебе надо, ты и пошёл.
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18.08.2021 16:54 Ответить
Так какого черта Германия вцепилась в СП-2? И чего это газ начал дорожать в Европе, если у нее развита возобновляемая энергетика?
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18.08.2021 11:32 Ответить
потому что от газа меньше карбоновых выбросов чем от угля и мазута. И это их госпрограмма сокращения выкыдив СО..Придёт время они и от газа откажутся.
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18.08.2021 12:59 Ответить
Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнерги из России / Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус / Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского. Ближний Восток-дело тонкое.
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18.08.2021 11:32 Ответить
поки що ця енергетика виливається у 4 грн собівартості за кВт електрики.
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18.08.2021 11:32 Ответить
Производственный бум и развитие человечества сделала атомная енергия а не ветряные мельницы. Гнойся, пересядь с Ахметовым на лошадь потом будешь нам впаривать свои ветряные мельницы. Кроме того к твоему сведению, Украина не является страной с рабочими ветряными потоками которых требуют ветряные мельницы. А ето 9-11м/с, при том что в Украине преобладают ветра всего лишь 3,4м/с.
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18.08.2021 11:36 Ответить
Гройсман , такое ощущение , что Питается от Ахметова.
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18.08.2021 11:41 Ответить
И не только Гройсман, а пол-Донбасса так или иначе зарплату получает и прибыль. И не только Донбасса. Представь!
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18.08.2021 12:44 Ответить
То , что Дает рабочие места и содержит Инфраструктуру , то За , а то что покупает политиков и обогащается на законах которые они принимают и одновременно платит нищенские зарплаты , то Против. Но благодаря рынку Труда , - начали потихоньку повышать , потому , что скоро некому будит Работать.
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18.08.2021 14:11 Ответить
Он ошибается, никакого риска нет. Украина отстала от цивилизации навсегда. Единственная надежда осталась превратить мирным атомом Украину в чернобыль.
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18.08.2021 11:46 Ответить
Скільки ж заплатили цьому базарному економісту за відстоювання високих тарифів на електроенергію?
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18.08.2021 11:46 Ответить
Видимо, Гройсман тоже в доле!
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18.08.2021 11:54 Ответить
продавайте цю енергетику тільки за кордон. а людям дайте з атомних станцій і ніхто нікого кошмарить не буде...
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18.08.2021 12:04 Ответить
При цій владі Україна ризикує всім.
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18.08.2021 12:19 Ответить
Ахаха, Грося тоже в доле у "зелёных*. Видимо хорошо грелся на этой теме
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18.08.2021 12:21 Ответить
Україна ризикує назавжди відстати від "цивілізованих країн" якщо не дасть грабувати свій бюджет захмарними цінами для "зелених енергетиків" - міровая апщєствєннасть вазмущіна!
Та ***** ідіть з такими "інвестиціями" - вкинути гривню щоб витягти долар, і пархатим бігать по всім куткам жаліючись на те що головбуха та електрика ванюшу позбавили заробітної плати по 10 коп на рило з тієї гривні.
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18.08.2021 12:30 Ответить
Україна ризикує відстати від цивілізованого світу через зупинку розвитку відновлюваної енергетики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 420
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18.08.2021 12:37 Ответить
Народ ви безграмотні ідіоти...Інформацію не шукаєте чисто погівгіть і все... Тупість це невід'ємна складова революціонера..А то що вас народ розвели як лохів ще у 2015 році ви так іф не зрозуміли...Народ ви лохи.. Почитайте що було в Іспанії і що сталось з цією темою там..Ще раз народ ви лохи..Нормальна людина спершу розбереться в усьому а потім робить висновки а лохи тільки роблять тупі висновки бо розбиратись не хочуть.
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18.08.2021 12:37 Ответить
В НАТО вступати треба?
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18.08.2021 12:58 Ответить
У нас не Испанія и не Голландия с тюльпановими аферами.
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18.08.2021 13:01 Ответить
Іди на хрін хворий...
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18.08.2021 13:15 Ответить
тебе надо ты и иди.
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18.08.2021 13:26 Ответить
Ще раз відповідь твоя дебільна як і перша Тому йди на хрін ще раз
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18.08.2021 13:40 Ответить
А тепер що до Гройсмана ..Мені от тільки підверджується що Гройсман ває фінансовий інтерес в цій галюзі ..і доходи від його капіталовкладень його не радують .. Люди вихоч розуміїте що прийнятий закон в 2015 році вимив з бюджету всі кошти неергетичної галузі з енергоатому - бюджету.. Люди які не можуть відризнити вора від чесної людина - лохи А тепер трохи математики для лохів

Станом на Березень 2020 року діють такі ставки зеленого тарифуТип генерувальних потужностейТариф, коп./кВт-годСонячна енергія460,43 тобто 4,61 грн за кВТ а ви отримуєте електроенергію по якій цені??? 1,68грн за кіловат ...у скільки разів різниця майже в три рази. Так далі собівартість електроенергії від атомних тец і вугільних в 2020 році: атомних -0,60 грн, вугільних(теплових)- 0,75 грн

Тепер головне матиматика для лохів скласти 2+2: 1,68-0,75=0,92грн з них половина постачальнику 0,92/2=0,46грн з них поливна траспортувальнику 0,46/2=0,23 грн ось приблизний чистий прибуток енерговиробника23 коп з кВт
Тепер питання дл лохів як з 0,23грн прибутку , візмим енергоатом , можна сплатити за зелений тариф баригам в розмірі 4,61 грн Це треба 4,61/0,23- 20приблизно ..тобто 20кВт виробленої електроенергії іде на погащення лище одного кВт сонячної..
*** та тут не те що енергоатом тут держава нахрін вся в борги піде..
Тому люди ви не пиз...іть а розбирайтеся .. не хоченте ідіть нах і живіть собі в свойому лайні далі

І це все було прийнято в 2015 році..))) От тепер як що є чим міркувати міркуйте ЛОХИ
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18.08.2021 13:19 Ответить
Возобновляемая энергетика -это хорошо, но не такие сумасшедшие преференции олигархам Украины какие выдали Янукович, Порошенко и Зеленский. Олигархам государство ещё и долги прощает.
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18.08.2021 15:21 Ответить
Грося ведь должен быть в курсе, что дружить с Ахметычем экономически выгодно, но при этом в политическом плане его пошлют нахрен избиратели .... хотя как видно - бабло побеждает
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18.08.2021 16:55 Ответить
Грося, прекращай чушь нести!
Уважать перестану!
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18.08.2021 16:55 Ответить
 
 