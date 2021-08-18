Кулеба об ужесточении правил въезда в Украину из-за штамма "Дельта": Полное закрытие границы пока не на повестке дня

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине пока не планируют закрывать границы из-за нового штамма "Дельта". Однако правила въезда уже ужесточены.

Об этом Кулеба заявил в эфире "Завтрака с 1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы уже ужесточили правила въезда в Украину. Если нужно будет, будем вводить жесткие меры, но полное закрытие границы пока не на повестке дня", - сказал он.

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