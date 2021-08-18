Кулеба об ужесточении правил въезда в Украину из-за штамма "Дельта": Полное закрытие границы пока не на повестке дня
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине пока не планируют закрывать границы из-за нового штамма "Дельта". Однако правила въезда уже ужесточены.
Об этом Кулеба заявил в эфире "Завтрака с 1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы уже ужесточили правила въезда в Украину. Если нужно будет, будем вводить жесткие меры, но полное закрытие границы пока не на повестке дня", - сказал он.
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+4 Иван Иван 31509c93
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+4 Vyacheslav Nesterov
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показать весь комментарий18.08.2021 11:27
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Эта версия уже хорошо цепляется к детям. Через школу разнесут. Когда пойдёт вал заболеваемости введут дистанционку.
Как-то все меры вводятся, когда всё уже произошло и толку от них около нуля.
Нельзя ли заранее как-то просчитать события хотябы на шаг вперёд. Ведь цена вопроса - десятки тысяч человеческих жизней.
Позавчера была новость о вспышке в детском лагере "Молодая Гвардия". 44 случая. Почти все дети. У воспитателей скорее всего поголовно прививки.
Только яйца для этого нужны...