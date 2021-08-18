РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14865 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиОбщество Коронавирус и карантин
678 7
карантин (16730) Киев (24550) Кличко (4515) статистика (2307) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

За сутки в Киеве от COVID-19 умер один человек, выявлен 181 новый случай, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

За сутки в Киеве от COVID-19 умер один человек, выявлен 181 новый случай, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 181 больного коронавирусом. Один человек умер.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"181 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек. Всего с начала пандемии в Киеве - 5264 летальных случая. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 221 583 ", - сообщил Кличко.

Заболели 87 женщин в возрасте от 19 до 95 лет и 79 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. А также 7 девочек от одного года до 15 лет и 8 мальчиков от двух месяцев до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 119 больных коронавирусом.

Выздоровели за прошедшие сутки 29 человек. Всего коронавирус преодолели 214 206 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 43, в Днепровском и Деснянском - по 29 в Шевченковском районе - 25 случаев", - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба об ужесточении правил въезда в Украину из-за штамма "Дельта": Полное закрытие границы пока не на повестке дня

За сутки в Киеве от COVID-19 умер один человек, выявлен 181 новый случай, - Кличко 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в столиці в маршрутках одиниці їдуть в масках,всі без масок,в магазинах тц можно багато людей побачити без масок вже ніхто не перевіряе і не оголошуе
показать весь комментарий
18.08.2021 11:52 Ответить
ну значит не так страшен вирис как его малюют?
показать весь комментарий
18.08.2021 11:54 Ответить
Значит избирателей у "слуг" и опзж станет меньше. Разве это плохо?
показать весь комментарий
18.08.2021 11:54 Ответить
Маска здоровій людині не потрібна...
показать весь комментарий
18.08.2021 11:56 Ответить
За добу в Києві від COVID-19 померла одна людина, виявлено 181 новий випадок, - Кличко - Цензор.НЕТ 618
показать весь комментарий
18.08.2021 11:57 Ответить
Будете делать ПЦР тест хотя-бы раз в неделю за 700 грн?
показать весь комментарий
18.08.2021 12:08 Ответить
А больные тем более ездят без масок, потому что им дышать тяжело. Поэтому японцы прошли эпидемию без локдаунов с минимальным количеством смертей, а мы будем снова по домам сидеть осенью, вместо того, чтобы выполнять простые правила. У меня до того как совсем слег, несколько дней просто першило горло и жгло в носу, ну и легкая слабость. Ни насморка, ни кашля, ни температуры не было. Как думаете, я себя больным считал? Да я даже бегать пытался, но пульс зашкаливал, поэтому не стал. А потом дней пять лежал пластом - даже телевизор смотреть желания не возникало, не говоря уже про компьютер или телефон. А потом еще месяц "отходняков". Хотите так кайфонуть? Это легкая форма, если что.
показать весь комментарий
18.08.2021 12:13 Ответить
 
 