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С завтрашнего дня жители Киева смогут вакцинироваться от COVID-19 в автобусе на Оболони

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С завтрашнего дня жители Киева смогут вакцинироваться от COVID-19 в автобусе на Оболони

Возле станции метро "Героев Днепра" можно будет сделать прививку против COVID-19 в переоборудованном в мобильный центр автобусе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оболонская райгосадминистрация в Facebook.

Так, вакцинация будет проходить с 19 по 22 августа 2021 г. с 09:00-13:00.

Все желающие могут сделать прививку вакцинами CoronaVac или AstraZeneca.

При себе нужно иметь документы (паспорт, идентификационный код) и мобильный телефон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 118 594 человека, всего - 4 851 541, - Минздрав

С завтрашнего дня жители Киева смогут вакцинироваться от COVID-19 в автобусе на Оболони 01
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Топ комментарии
+5
а в маршрутке на мосту Патона когда можно будет?
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18.08.2021 12:08
+4
В туалетах скоро будут колоть дураков, чтоб сдыхали быстрее, а тем, кто колет премии выписывают.)
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18.08.2021 12:13
+3
у трамваї було би якось романтичніше С завтрашнего дня жители Киева смогут вакцинироваться от COVID-19 в автобусе на Оболони - Цензор.НЕТ 278
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18.08.2021 12:11
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а в маршрутке на мосту Патона когда можно будет?
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18.08.2021 12:08 Ответить
у трамваї було би якось романтичніше С завтрашнего дня жители Киева смогут вакцинироваться от COVID-19 в автобусе на Оболони - Цензор.НЕТ 278
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18.08.2021 12:11 Ответить
В туалетах скоро будут колоть дураков, чтоб сдыхали быстрее, а тем, кто колет премии выписывают.)
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18.08.2021 12:13 Ответить
А ты прививайся давай бот, хоть где,тебе будет полезно. Сидишь тут ботяра, царапаешь свои бессмысленные хамства.
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18.08.2021 13:02 Ответить
Я с тобой коров не пасла, тебя не знаю, а откуда ты знаешь кто я? И почему свой бред и фантазии пишешь под моими комменариями? Если все боты тут начнут писать, то и места не хватит. Иди себе отсюда лесом и не смеши людей.
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18.08.2021 14:03 Ответить
Тебя никто не заставляет прививаться, у каждого своя голова на плечах.
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18.08.2021 12:44 Ответить
Почему " тебя"? Я с тобой коров не пасла.
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18.08.2021 13:01 Ответить
А ты олигофренный бот, который всех, кто не так думает как его высохшие мозги называет кацапами.
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18.08.2021 14:01 Ответить
да, тільки на ходу, з відкритими дверями і при оплаті проїзду на вході.
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18.08.2021 12:52 Ответить
С завтрашнего дня жители Киева смогут вакцинироваться от COVID-19 в автобусе на Оболони - Цензор.НЕТ 746
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18.08.2021 12:09 Ответить
В кофейне на колёсах?))))
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18.08.2021 12:19 Ответить
В громадських туалетах не пробували щепити?
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18.08.2021 12:20 Ответить
налетай на шмурдяк
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18.08.2021 13:00 Ответить
а ведь под видом вакцинации можно и...кое-что не легализированное пока... развозить )))))
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18.08.2021 13:08 Ответить
Відзавтра жителі Києва зможуть вакцинуватися проти COVID-19 в автобусі на Оболоні - Цензор.НЕТ 7586
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18.08.2021 13:09 Ответить
Коли вже можна буде вакцинуватися в метро на Троещині? 😆
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18.08.2021 13:15 Ответить
Скоро на ходу будут в дупу иголками штрикать и вакцинировать
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18.08.2021 19:20 Ответить
 
 