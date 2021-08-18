С завтрашнего дня жители Киева смогут вакцинироваться от COVID-19 в автобусе на Оболони

Возле станции метро "Героев Днепра" можно будет сделать прививку против COVID-19 в переоборудованном в мобильный центр автобусе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оболонская райгосадминистрация в Facebook.

Так, вакцинация будет проходить с 19 по 22 августа 2021 г. с 09:00-13:00.

Все желающие могут сделать прививку вакцинами CoronaVac или AstraZeneca.

При себе нужно иметь документы (паспорт, идентификационный код) и мобильный телефон.

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