С завтрашнего дня жители Киева смогут вакцинироваться от COVID-19 в автобусе на Оболони
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Возле станции метро "Героев Днепра" можно будет сделать прививку против COVID-19 в переоборудованном в мобильный центр автобусе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оболонская райгосадминистрация в Facebook.
Так, вакцинация будет проходить с 19 по 22 августа 2021 г. с 09:00-13:00.
Все желающие могут сделать прививку вакцинами CoronaVac или AstraZeneca.
При себе нужно иметь документы (паспорт, идентификационный код) и мобильный телефон.
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