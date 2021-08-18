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Новости Экономика
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коррупция (8389) Укрзализныця (2638) электроэнергия (763)

Из-за внедренной схемы "Укрзализныця" переплачивает от 25% до 35% за поставку электроэнергии, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Из-за внедренной схемы

"Укрзализныця" является главным потребителем электроэнергии в Украине. За год она поглощает электричества примерно на 7-7,5 млрд грн. И это одна из главных статей расходов компании наряду заработной платой работников и дизтопливом.

Об этом пишет в своей колонке на Бизнес.Цензор эксперт "Лиги антитраста" Владимир Даценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Казалось бы, такой объем заказа гарантирует, что за контракт на поставку электроэнергии будут спорить все участники рынка, а цены компании будут минимальными. Но "Укрзализныця" умудрилась и здесь сделать примитивную схему", - подчеркивает эксперт. 

По его словам, в конце 2018 года УЗ создала ООО "Енерго Збут Транс" якобы для разделения функций распределения электроэнергии и ее поставки.

"Но это лишь формальная причина. Настоящая заключается в том, что в 2019 году вступали в силу изменения в законодательстве о рынке электроэнергии, которые предусматривали, что закупку энергоносителя для "Укрзализныци" необходимо будет проводить в системе ProZorro на конкурентных основаниях...Через месяц после основания ООО "Енерго Збут Транс" заключает контракт со своим владельцем - "Укрзализныцей" - на поставку электроэнергии. Договор был заключен без тендеров и всевозможных конкурсных процедур", - пишет Даценко.

После этого, как подчеркивает эксперт, если УЗ через тендер не смогла заключить контракт, то могла продолжать покупать электроэнергию у ООО "Енерго Збут Транс".

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"В 2019-2021 годах "Укрзализныця" объявит 60 тендеров на закупку электроэнергии ожидаемой стоимостью 33 млрд грн. Но условия тендера такие, что никто, даже крупные компании не могут зайти на тендер и выиграть его...Ни один из этих 60 тендеров не завершится заключением договора. Торги не проводятся, а значит "Укрзализныця" может продолжать работать по старому контракту с ООО "Енерго Збут Транс", в котором совсем другие условия: высокая цена, поставка на условиях предоплаты, гарантированный объем заказа и т.п...В результате этой схемы "Укрзализныця" (крупнейший потребитель электроэнергии в стране) покупает энергоноситель на 30-35% дороже средних цен на энергетической бирже и на 25% дороже цен в ProZorro. То есть если бы УЗ покупала электроэнергию на ProZorro или по средним ценам Украинской энергетической биржи (УЭБ), она могла бы сэкономить 3-3,5 млрд грн. И желающих поставлять электроэнергию для УЗ хватало бы, но не было желания самой УЗ", - утверждает эксперт.

По его словам, по данному факту в мае 2020 года детективы НАБУ открыли уголовное производство №52020000000000317.

Более подробно о данной схеме читайте на Бизнес.Цензор.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Нужно Укрзализныцю перевести на альтернативную *зельоную енергию*. Ато Ахметов народу впаривает *зельоную*, а сам атомной пользуется. Отрубите заводы Ахметова и вспомогательные производства от общей сети пускай ветряные мельницы себе ставит, как говорят его *експерды*.
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18.08.2021 12:37
+4
и когда эти схемы были внедрены? подзреваю давно, при попередниках, которые ничего не знали и на этом не зарабатывали
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18.08.2021 12:44
+4
Україна на 100% корумпована країна ,тому всі ці обнародування це лише імітація боротьби з корупцією !!)))
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18.08.2021 12:45
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Нужно Укрзализныцю перевести на альтернативную *зельоную енергию*. Ато Ахметов народу впаривает *зельоную*, а сам атомной пользуется. Отрубите заводы Ахметова и вспомогательные производства от общей сети пускай ветряные мельницы себе ставит, как говорят его *експерды*.
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18.08.2021 12:37 Ответить
Не будет этого, потому-что шакалье в доле. Даже после обнародования воровства, все будет продолжаться. Из-за внедренной схемы "Укрзализныця" переплачивает от 25% до 35% за поставку электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 4849
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18.08.2021 12:41 Ответить
Україна на 100% корумпована країна ,тому всі ці обнародування це лише імітація боротьби з корупцією !!)))
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18.08.2021 12:45 Ответить
и когда эти схемы были внедрены? подзреваю давно, при попередниках, которые ничего не знали и на этом не зарабатывали
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18.08.2021 12:44 Ответить
Хто в Україні батько корумпованих гнид ??? ))))
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18.08.2021 12:46 Ответить
це все фігня, це все до сраки, бо Зеленський не краде... а от барига... той крав.
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18.08.2021 12:46 Ответить
петики- фас
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18.08.2021 13:06 Ответить
"Укрзализныця" переплачивает.- Автор статьи стесняется сказать какому именно вору переплачивает: Коломойскому, Пинчуку или примкнувшему к ним Ахметову.
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18.08.2021 12:46 Ответить
Тількі не кажить що переплачує з власної кишені !!)))
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18.08.2021 12:48 Ответить
Щас всё поменяется! Новый руководитель (от Ахметова) будет покупать э/э на ПроЗорро ...только у Ахметова !
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18.08.2021 12:50 Ответить
Через впроваджену схему "Укрзалізниця" переплачує від 25% до 35% за постачання електроенергії, - експерт - Цензор.НЕТ 738
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18.08.2021 13:11 Ответить
Як то Серлєщч не догледів??? 😁
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18.08.2021 13:27 Ответить
А куда смотрел Левченко и другие члены Наглядовоi Ради? За 250 тыс. ЗП в месяц.
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19.08.2021 08:49 Ответить
 
 