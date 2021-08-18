Из-за внедренной схемы "Укрзализныця" переплачивает от 25% до 35% за поставку электроэнергии, - эксперт

"Укрзализныця" является главным потребителем электроэнергии в Украине. За год она поглощает электричества примерно на 7-7,5 млрд грн. И это одна из главных статей расходов компании наряду заработной платой работников и дизтопливом.

Об этом пишет в своей колонке на Бизнес.Цензор эксперт "Лиги антитраста" Владимир Даценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Казалось бы, такой объем заказа гарантирует, что за контракт на поставку электроэнергии будут спорить все участники рынка, а цены компании будут минимальными. Но "Укрзализныця" умудрилась и здесь сделать примитивную схему", - подчеркивает эксперт.

По его словам, в конце 2018 года УЗ создала ООО "Енерго Збут Транс" якобы для разделения функций распределения электроэнергии и ее поставки.

"Но это лишь формальная причина. Настоящая заключается в том, что в 2019 году вступали в силу изменения в законодательстве о рынке электроэнергии, которые предусматривали, что закупку энергоносителя для "Укрзализныци" необходимо будет проводить в системе ProZorro на конкурентных основаниях...Через месяц после основания ООО "Енерго Збут Транс" заключает контракт со своим владельцем - "Укрзализныцей" - на поставку электроэнергии. Договор был заключен без тендеров и всевозможных конкурсных процедур", - пишет Даценко.

После этого, как подчеркивает эксперт, если УЗ через тендер не смогла заключить контракт, то могла продолжать покупать электроэнергию у ООО "Енерго Збут Транс".

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"В 2019-2021 годах "Укрзализныця" объявит 60 тендеров на закупку электроэнергии ожидаемой стоимостью 33 млрд грн. Но условия тендера такие, что никто, даже крупные компании не могут зайти на тендер и выиграть его...Ни один из этих 60 тендеров не завершится заключением договора. Торги не проводятся, а значит "Укрзализныця" может продолжать работать по старому контракту с ООО "Енерго Збут Транс", в котором совсем другие условия: высокая цена, поставка на условиях предоплаты, гарантированный объем заказа и т.п...В результате этой схемы "Укрзализныця" (крупнейший потребитель электроэнергии в стране) покупает энергоноситель на 30-35% дороже средних цен на энергетической бирже и на 25% дороже цен в ProZorro. То есть если бы УЗ покупала электроэнергию на ProZorro или по средним ценам Украинской энергетической биржи (УЭБ), она могла бы сэкономить 3-3,5 млрд грн. И желающих поставлять электроэнергию для УЗ хватало бы, но не было желания самой УЗ", - утверждает эксперт.

По его словам, по данному факту в мае 2020 года детективы НАБУ открыли уголовное производство №52020000000000317.

Более подробно о данной схеме читайте на Бизнес.Цензор.